Понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої ЛНР проводили агітацію за Путіна напередодні фейкових виборів, - керівник ОВА Лисогор

На окупованих територіях Луганської області понад 2,5 тисячі членів дільничних виборчих комісій так званої ЛНР агітували мешканців голосувати за Путіна на фейкових виборах президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці написав керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що у Сєвєродонецьку та в сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах.

"Зокрема, під час в’їзду або виїзду. Особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", - пояснив Лисогор.

Також він розповів, що "20 діб понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої "лнр" проводили агітацію за провладного кандидата у президенти РФ, проводячи побудинкові обходи".

"За підсумками, у місцевому окупаційному виборчкомі повідомили, що 92,4 % населення, завдяки цим та іншим заходам, начебто вмовили взяти участь в голосуванні. Запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "лнр". Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", - підкреслив керівник ОВА.

Не мешало бы списочки этих агитаторов заиметь. Потом пригодяться...
10.03.2024 23:27 Відповісти
З колаборантами запроданцями думаю, що краще не церемонитися.
10.03.2024 23:28 Відповісти
чому, вони ще, живі?
10.03.2024 23:39 Відповісти
тому що їх дохєра. І не тільки на теріторії динири-линири.
10.03.2024 23:45 Відповісти
2 600 членів, це дохєра?
малюку, нема коли? воно за журналюгами слідкує?
10.03.2024 23:47 Відповісти
Всіх цих осіб в муждународний розшук як посібників терористів.Щоб ні вони і їх родини знали що вони будуть зарештовані і судимі.Але є проблема ми на 3 рік війни ніфіга цього не робимо.І даємо вільно їм існувати.На глухо просираємо роботу в цьому напрямку.
11.03.2024 01:52 Відповісти
Непочатий край роботи...
11.03.2024 05:59 Відповісти
что такое лыныры и дынуры-украденная часть земли Ukrainy...шайкой швондеров с генами болот мацковии..Это все что там происходит,называется бредом серой бункерной крысы....
11.03.2024 07:31 Відповісти
гірше всього, що демократичний захід так і не наважився не признати вибори пуйла ннелегтимними через голосування в Криму та інших окупованих територіях. та навіть нелегітимний режим у білораші не отримав санкцій і блокування кордону. Я розумію, що тоді була миротвориця меркель і лауреат обама. але ж і зараз не буде ні нафтової блокади, ні блокади країн що допомагають обійти. Хоча б таких як грузія, вірменія та казахстан. бо у казахстані через китай купа американської техніки завозиться. хай би на к700 так і їздили. а не на нових джондірах.
11.03.2024 08:21 Відповісти
 
 