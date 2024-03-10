Понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої ЛНР проводили агітацію за Путіна напередодні фейкових виборів, - керівник ОВА Лисогор
На окупованих територіях Луганської області понад 2,5 тисячі членів дільничних виборчих комісій так званої ЛНР агітували мешканців голосувати за Путіна на фейкових виборах президента РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці написав керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що у Сєвєродонецьку та в сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах.
"Зокрема, під час в’їзду або виїзду. Особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", - пояснив Лисогор.
Також він розповів, що "20 діб понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої "лнр" проводили агітацію за провладного кандидата у президенти РФ, проводячи побудинкові обходи".
"За підсумками, у місцевому окупаційному виборчкомі повідомили, що 92,4 % населення, завдяки цим та іншим заходам, начебто вмовили взяти участь в голосуванні. Запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "лнр". Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", - підкреслив керівник ОВА.
