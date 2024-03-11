Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан
Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом розповів про плани останнього щодо України у випадку президенства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.
Орбан заявив, що у Трампа нібито є "детальні миротворчі плани" щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем’єр не розкрив, зазначивши лише, що "вони збігаються з позицією Будапешта".
"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться", - зазначив угорський прем'єр.
Також він додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи.
"Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп, – ред.) говорить прямо і чітко", - сказав Орбан.
Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.
Позбавити Угорщину всіх дотацій !
І Орбана чекає кінець Чаушеску.
И чем раньше, тем меньше потерь.
Він хабадник, на угорців йому наплювати.
Хм...
Ну по сути хорошо бы их двоих в гаагу и расстрелять
По-друге, ось відповідь всім, хто каже, не бійтеся приходу Трампа, він перший дав Україні джавеліни …
По-третє, я не вважаю, що Європа не впорається без США. Просто буде дуже важко.
По-четверте, тоді Америка піде з перших ролей у світі. Європа буде першою, яка їй скаже : «І нафіг ти мені тоді така потрібна ?»
Схоже, до того йде і тепер. З Трампом чи без, США чим далі схиляється до ізоляціонізму. Для них це означатиме зменшення глобального політичного впливу, і як наслідок - звуження поля можливостей для великого американського бізнесу і зниження ролі долара як універсальної платіжної і резервної валюти (а відтак і неминуча рецесія американської економіки). Натомість Британія і Франція згадають, що теж вміють вести політику по глобусу (Німеччина і Італія приєднаються). Світоустрій, який склався після 2 св. війни, відходить в минуле. Янкі знімають з себе форму глобального жандарма, а стара Європа вилазить з теплої ванни, і має намір керувати собою сама.
"Ніколи так не було, щоб ніяк не було. Завжди якось було.", як примовляв бравий солдат Швейк.
Все як і передбачав ВЕЛИКИЙ С А Бандера, я приклоняюсь перед цією особою!
Де наш новий Бандера
Орбану пора потроху прикручувати гайки бо щось я дуже сумніваюсь, якщо росія нападе на одну з країн НАТО Орбан чи інші країни які підтримують росію будуть воювати проти росії, скоріше вони ще й самі нападуть, потенційний ворог всередині Європи, отож пора перестати фінансувати Угорщину та інших бо вигодують монстра як і росію
Думаю, що і Орбан приїжав до Трампа по завданню *****, щось йому переказати.
Так, і не збирається звідти виходити.
Це просто боротьба з Україною.
Це просто всі європейські дристомьоти злякалися конкуренції.
Я б на місці ЄС задумався, чи варто таких тримати в своєму союзі і постійно їх підкормлювати
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос о том, как он в Вашингтоне будет объяснять президенту США Дональду Трампу свои тесные отношения с его противниками, в частности с Россией и Китаем.
"Где бы ни старались, экспорт демократии был провалом. У меня есть собственное мнение об их моральном превосходстве, когда они передали нас Сталину, и они не пришли, несмотря на то, что обещали.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/11/7181452/
Каже "передали Угорщину Сталіну". Дружить з ******** сталіним - Путіним. Дуже логічно та принципово.
2) Нужно слушать что скажет Трамп на дебатах.
3) В любом случае до выборов ещё далеко. И за это время можно переломать хребет Рашке. Но есть подозрение что Сыркин работает на ху.ло. Вот это главная опасность.
У нас в жінки Садового статки на 3 000 000 000 гривень.............. Позичте в дружини мера Львова Садового !
- створив з нуля найкращю в Європі армію;
- не маючи більшості у ВР прийняв закон про мову;
- вперше за триста років церква отримала Томос.
Зараз він працює під гаслами: Армія, Мова, Віра, Зброя.
Я поки що не бачу, хто робить для України більше, ніж він?
Спеціально для вас
З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року ФОНД ПОРОШЕНКА разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 084 млн 126 тис грн. Про це повідомляється https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01NuGApx5wwtMAh8QhuLDfDA4j5HrJjDrQ9x2CepPr54s7gmZt1PZC9GS8pm3wNksl&id=100067065115187&mibextid=WC7FNe на офіційній сторінці Фонду у Facebook.
https://prm.ua/drony-tekhnika-i-zbroia-na-ponad-4-mlrd-hrn-fond-poroshenka-prozvituvav-pro-dopomohu-zsu/#google_vignette
І Орбан вважає, що краще він прожере європейські гроші ніж віддавати їх якимось зебілам, які готувались до шашликів, а не до оборони своєї країни.
Це що, американці і європейці повинні були готуватись до захисту України, виробляти для неї зброю і накопичувати фінанси, в той час, як українська влада крала міліардами?
Залиште Трампа і Орбана в спокої і подивіться на свої жирні морди.
Чомусь єврей Орбан, не хоче допомогти єврею Зеленському
Варто голосно заявити прикинутись ідіотом і стаєш відомий миттєво навкруги тисячі км. Ну оця папа чи Безугла наприклад, ну ви подивіться на кожній сторінці ... по всіх рекламах - керує світом Сатана люди
Трамп сам буде вирішувати що йому робити, а якесь бидло брехливе, яке змінює свої принципи в залежності від того куда тече бабло,йому для цього не потрібно.