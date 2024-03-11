Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом розповів про плани останнього щодо України у випадку президенства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що у Трампа нібито є "детальні миротворчі плани" щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем’єр не розкрив, зазначивши лише, що "вони збігаються з позицією Будапешта".

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться", - зазначив угорський прем'єр.

Також він додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи.

"Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп, – ред.) говорить прямо і чітко", - сказав Орбан.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.

