УКР
Новини Війна
40 953 295

Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

орбан

Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом розповів про плани останнього щодо України у випадку президенства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що у Трампа нібито є "детальні миротворчі плани" щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем’єр не розкрив, зазначивши лише, що "вони збігаються з позицією Будапешта".

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться", - зазначив угорський прем'єр.

Також він додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи.

"Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп, – ред.) говорить прямо і чітко", - сказав Орбан.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді.

Автор: 

Трамп Дональд (7008) Орбан Віктор (623)
Топ коментарі
+38
Сказав якийсь орбан, а ми всі повірили. Що сказав трамп ми не знаємо. Скаже Трамп тоді і будемо вирішувати. Все одно ми ні як не можемо вплинути на це. Бо не ми будемо вибирати президента США. А Україна буде вже з новим президентом США налагоджувати відносини. Може все дасть, а може ні. Якщо не допоможуть зброєю буде нова війна в Європі. Мадяри хочуть знову відновити мадярську імперію з'їв словаччину, та омадярені словакі тільки і чекають це. США матиме зиск з цієї війни як і з двух останніх 1 та 2 світових війн. До макрона та Англії це дійшло, до шольца ще ні , бо він старий му∆ак.
11.03.2024 01:01 Відповісти
+30
Ой Віктор. Ох Орбан. Не вмерти тобі в ліжку своєю смертю.
11.03.2024 00:12 Відповісти
+26
Це розказує гандон, який живе на европейські гроші.
11.03.2024 00:33 Відповісти
Пойми, что ты идёшь лесом со своими примитивными как кацапская извилина выводами.
11.03.2024 06:32 Відповісти
Во время второй мировой США тоже ничего не угрожало, они были на другом континенте. И вместо того, что бы бесплатно помогать всяким Англиям и СССР вполне можно было бы поставлять это все Гитлеру. Он бы платил золотом, его он награбил по Европе немало.
11.03.2024 07:59 Відповісти
Не 600 а 300 Таурусами можно уничтожит всю самолетно-ракетную промыщленность на территории Парашки(которая на Европейской части парашки и у парашки просто не будет ракет стрелять по Украине. И ПВО у парашки-говно раз украинские тихоходные дроны долетают даже до военных заводов. а Таурус это не легкий дрон . Он расчитан именно на взламывание тяжелых бетонных стен и там заряда столько что достаточно 1-2 ракеты на завод. Украину закидали ракетами только потому что у Украины ПВО было такое-же совкого-говяное как и в РФ и к тому-же его было очеень недостаточно. А Западное что передали-его передали мизер если сравнивать с площадью Украины
11.03.2024 08:06 Відповісти
Приходить епоха Калігула і Нерона, Трампа і Орбана, людей без будь яких моральних цінностей.
11.03.2024 06:20 Відповісти
У той список треба внести т.з. президентів московії та України.
11.03.2024 09:03 Відповісти
Я не розумію, чго таки сраний, видкритий Європоненавиник і ху"ловська сосалка ше у Євросоюзі???
11.03.2024 06:23 Відповісти
Підорок орбан йде на куй. У рудого плани міняються частіше ніж кацапські члени в угорській дупі.
11.03.2024 06:27 Відповісти
Коли вже ЄС не дасть ні копійки Орбану?
11.03.2024 06:33 Відповісти
Так Орбан працює проти Європи!
Позбавити Угорщину всіх дотацій !
І Орбана чекає кінець Чаушеску.
11.03.2024 06:53 Відповісти
Я скажу проще,Всем: Любой двуногий умеющий говорить,Обязан быть патриотом Ukrainy...Думающие и говорящие в правительствах Обязаны финансировать Армию Ukrainy.. Сказав против поддержки Армии Ukrainy за деньги налогоплательщиков страны,должны быть выгнаны с рабочего места....Метод тут не важен,можно и сцаной тряпкой прилюдно.
11.03.2024 06:54 Відповісти
Як там вСкрябіна?((нас кинули..((
11.03.2024 06:56 Відповісти
вас , а не нас
11.03.2024 06:57 Відповісти
Угорщина завжди була на неправильному боці історії, тому втратила 70% своєї території
11.03.2024 06:58 Відповісти
куда территория делась ?
11.03.2024 07:00 Відповісти
як завоювала, так і втратила. хай скажуть спасибі риму, що дав корну угру. а так би були вже асимільовані німцями та словянами.
11.03.2024 08:01 Відповісти
Конгресс и Сенат решают давать деньги или нет ,уже было, Сенат преодолеет вето президента если нада
11.03.2024 06:59 Відповісти
Дело не в "территории", а в том, что путина надо остановить.
И чем раньше, тем меньше потерь.
11.03.2024 07:18 Відповісти
Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав "Оскар" в номінації "Найкращий документальний фільм"
11.03.2024 07:01 Відповісти
Лохмате Чмо нічого нам не дасть. Він сам про це сто разів казав. А те що брешуть трампососи це білий шум.
11.03.2024 07:06 Відповісти
Цей Чорбан не подумав що в такому разі може повторитися 1956 рік і як він буде "кормитися" без грошей ЄС, хіба що ягелем.
11.03.2024 07:07 Відповісти
Орбан у такому разі буде на "Аурусі".
Він хабадник, на угорців йому наплювати.
11.03.2024 07:21 Відповісти
Обойдемся,сейчас уже не дают,а у нас все есть,тратим на все что захотим - на камеры на дорогах,на автозаки,на шоу кравец,раздаем налоговые льготы торговым сетям и жирно платим по контрактам ненасытной маме гетьмановича.
11.03.2024 07:15 Відповісти
То есть орбан спалил трампа и они вмесие по сути затеяли пропутинский антиамериканский и анти ес заговор для слива европы рашке
Хм...
Ну по сути хорошо бы их двоих в гаагу и расстрелять
11.03.2024 07:19 Відповісти
В США есть такая хорошая штука, как электрический стул.
11.03.2024 08:02 Відповісти
вони лише виконують волю американських та угорських виборців
11.03.2024 14:02 Відповісти
Шоб тобі на лобі *** виріс
11.03.2024 07:21 Відповісти
Папа ты ?
11.03.2024 08:08 Відповісти
закінчиться лише цей епізод. Бо коли агресор не підписав капітуляцію - війна не закінчилася. Якщо трамп справді замкнеться на внутрішніх проблемах, китай захопиить Тайвань. Розповісти - що далі буде, чи сам додумаєш? посилення китаю в технологіях і контроль за виробництвом мікросхем зроблять його непереможним. А ще поряд Південна Корея з її промисловим потенціалом. та й Японія, що має теж немалі можливості. Якщо комунякам вдасться заволодіти всим тим потенціалом, то війні проти хотєлок пекіна не буде кінця.ще зараз в українців є надія хоча б втекти від кацапських нелюдів. а вже завтра може й не буде куди тікати. А хто будже воювати на стороні китаю? - а ти (чи твої діти) ж і воюватимеш у кацапському війську. а хитромудрий китай постачатиме кацапам зброю. ну і загороджувальні загони вірні учні сталіна застосують.
11.03.2024 08:13 Відповісти
подумай про дітей та внуків. нема своїх - про чужих переживай. це притаманно справді людині, не стидись цього.
11.03.2024 08:23 Відповісти
По-перше, «війна закінчиттся», але Орбан забув уточнити, як вона закінчиться … вирізанням 40-мільйонної країни в центрі Європи ? Він би справді хотів такого закінчення ? Тоді через Угорщину ломанеться мільйонів 20 біженців. Може мільйонів 15 залишитися в 9 мільйонній Угорщині … йому таке сподобається ?

По-друге, ось відповідь всім, хто каже, не бійтеся приходу Трампа, він перший дав Україні джавеліни …

По-третє, я не вважаю, що Європа не впорається без США. Просто буде дуже важко.

По-четверте, тоді Америка піде з перших ролей у світі. Європа буде першою, яка їй скаже : «І нафіг ти мені тоді така потрібна ?»
11.03.2024 08:26 Відповісти
а кто его будет спрашивать
11.03.2024 08:28 Відповісти
А між тим, світ - дуже мінлива штука. Ще якихось 100 років тому та ж Франція мала величезний вплив на глобальну політику по обидва боки Атлантики і мала найсильнішу в Європі армію. І взагалі, Європа цілком собі сама давала раду, Америка якщо і втручалася в європейські війни, то виключно в своїх інтересах (власне, це і зараз так).

Схоже, до того йде і тепер. З Трампом чи без, США чим далі схиляється до ізоляціонізму. Для них це означатиме зменшення глобального політичного впливу, і як наслідок - звуження поля можливостей для великого американського бізнесу і зниження ролі долара як універсальної платіжної і резервної валюти (а відтак і неминуча рецесія американської економіки). Натомість Британія і Франція згадають, що теж вміють вести політику по глобусу (Німеччина і Італія приєднаються). Світоустрій, який склався після 2 св. війни, відходить в минуле. Янкі знімають з себе форму глобального жандарма, а стара Європа вилазить з теплої ванни, і має намір керувати собою сама.

"Ніколи так не було, щоб ніяк не було. Завжди якось було.", як примовляв бравий солдат Швейк.
11.03.2024 08:43 Відповісти
Гине цвіт народу самі самі найсамі - всім до сраки як і в жахливий Голодомор.
Все як і передбачав ВЕЛИКИЙ С А Бандера, я приклоняюсь перед цією особою!
Де наш новий Бандера
11.03.2024 08:47 Відповісти
Він @обнутий цей ваш орбан... це стара фраза і не моя. .
11.03.2024 08:49 Відповісти
1000% відробляє гроші газпрому..
11.03.2024 09:53 Відповісти
Штопаний г-н, який смокче всі можливі гроші з проєктів ЄС, які фінансують переважно Німеччина і Франція, щось там вякає за справедливу оплату. Ну просто найвеличнівший лідор **********, великий мадярський сосун...
11.03.2024 08:53 Відповісти
11.03.2024 09:01 Відповісти
Мадярська курва без європейських грошей завтра ж піде побиратися ,а туди ж повчає,йолоп
11.03.2024 09:12 Відповісти
"Щоб війна закінчилась треба просто перестати стріляти (нема зброї)." Слова двох найвеличніших лідерів. Українці самі обрали свого, США самі оберуть свого.
11.03.2024 09:25 Відповісти
Так, без допомоги війна закінчиться. Знищенням України і українців. Добре що розголосив ʼпланиʼ Трампа. Інших деталей не треба. Українці, нам потрібна нормальна притомна влада. Схаменіться, беріться за розум та совість та давайте нарешті будувати країну…
11.03.2024 09:29 Відповісти
не факт. Надо объединяться всей Европе. Еще не поздно.
11.03.2024 10:45 Відповісти
Орбан! Родіна-Югра зовйот!
11.03.2024 09:36 Відповісти
Війна-- це не зло,це--найвеличніша трагедія!! Але і в ній є позитивні речі,речі,які показують все нутро того чи іншого і ці тварюки і є такими прикладами.Вони не звертаються до карлика,щоб той вивів війська і закінчив це кровопролиття,а звинувачують нас,бо це ми в усьому винні! Я проживаю в центральній Україні,мені майже 70-т,але я за все своє життя не припоминаю,щоб кого-небудь ганьбили за рос. мову,я не бачив ЖОДНОГО **фашиста**,**нациста** чи ще якого чучала,можливо вони і є,напевно є,але їхня доля 0,00000001%--це ніщо!! Їх набагато більше як в самій рашці,так і в інших розвинутих країнах Заходу і США. Коли іноді слухаєш жителів рашки ,диву даєшся,що вони мелять,як вони ненавидять нас,УКРАЇНЦІВ,вони такі впевненні,що в нас тут фашизм і нацизм,а в них **сама демократична і вільна країна**,це просто ЖАХ!!!!!
11.03.2024 09:37 Відповісти
Хоть бы он, Трамп, или крякнул до выборов или его б кто то шлепнул. Ну надо ж блин такая страна большая и нет ни одного нормального кандидата на выборы
11.03.2024 09:39 Відповісти
А ще хотів додати про те,скільки мразі повилазило в Україні,які жрали,пили і ніж за пазухою весь час тримали
11.03.2024 09:39 Відповісти
Нам потрібно зберегти людський ресурс. Якщо прийде до влади Трамп, то може частина території України перейти до росії. Життя покаже.
11.03.2024 09:40 Відповісти
Уже с 2014 г. С 2022 добавилось и они не отдадут.
11.03.2024 09:51 Відповісти
А тим часом Біткоін б'є рекорди, хто ж це зкуповує кріпту.
11.03.2024 09:48 Відповісти
Копійки нехай дає Орбану. А нам нехай дає долари на виконання Будепаштського меморандуму в повному обсязі.
11.03.2024 09:49 Відповісти
А біткоїн б'є рекорди, хто ж це її зкуповує
11.03.2024 09:49 Відповісти
Якщо брати кожну країну окремо, то ніяка караїна не встоїть, тому потрібно обєднуватись
Орбану пора потроху прикручувати гайки бо щось я дуже сумніваюсь, якщо росія нападе на одну з країн НАТО Орбан чи інші країни які підтримують росію будуть воювати проти росії, скоріше вони ще й самі нападуть, потенційний ворог всередині Європи, отож пора перестати фінансувати Угорщину та інших бо вигодують монстра як і росію
11.03.2024 09:54 Відповісти
Дивився позавчорашній випуск відео від Юрія Швеця. В ньому він повідав, що Трамп повний банкрот, і ***** через свою братву перевів йому бабло, яке він повинен по суду сплатити одній жінкі, там декілька мільйонів баксів. До сплати зоставалась одна година, а потім арешт Трампа.
Думаю, що і Орбан приїжав до Трампа по завданню *****, щось йому переказати.
11.03.2024 10:15 Відповісти
орбан, жопі слово не давали.
11.03.2024 10:19 Відповісти
Нема України - нема війни? Угорщина досі в ЕС та НАТО?
11.03.2024 10:24 Відповісти
Угорщина досі в ЕС та НАТО?
Так, і не збирається звідти виходити.

Це просто боротьба з Україною.

Це просто всі європейські дристомьоти злякалися конкуренції.

Я б на місці ЄС задумався, чи варто таких тримати в своєму союзі і постійно їх підкормлювати
11.03.2024 10:46 Відповісти
Повністю згоден.
11.03.2024 12:17 Відповісти
ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ 2019,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос о том, как он в Вашингтоне будет объяснять президенту США Дональду Трампу свои тесные отношения с его противниками, в частности с Россией и Китаем.

"Где бы ни старались, экспорт демократии был провалом. У меня есть собственное мнение об их моральном превосходстве, когда они передали нас Сталину, и они не пришли, несмотря на то, что обещали.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/11/7181452/

Каже "передали Угорщину Сталіну". Дружить з ******** сталіним - Путіним. Дуже логічно та принципово.
11.03.2024 10:24 Відповісти
Надеюсь, что зеполеон это услышали понял. Хотя есть большие сомнения. Если США откажутся от поддержки, это значит, что Европе пора объединятся по настоящему, а зеполеону надо свое производство создавать. Ну и само-собой, если США в сторонке постоят, то доллар летит за русским кораблем так как именно статус сверхдержавы сделал доллар долларом.
11.03.2024 10:44 Відповісти
1) Верить Орбану - себя не уважать.
2) Нужно слушать что скажет Трамп на дебатах.
3) В любом случае до выборов ещё далеко. И за это время можно переломать хребет Рашке. Но есть подозрение что Сыркин работает на ху.ло. Вот это главная опасность.
11.03.2024 10:49 Відповісти
Не дасть грошей , то тоді Угорщину приєднають до московії , всіх ******* на сибір в рідні ***** . Вони думають що ***** їх пожаліє , якісь привілеї будуть ? Смішно ))
11.03.2024 11:19 Відповісти
То може бути. То може бути і в Європі. Наприклад в Італії поширюються настрої серед працюючого суспільства щодо, того чи варто годувати сім'ї українського естеблішменту, що дуууже просить милостиню руками покриттями кільцями з діамантами.
11.03.2024 11:22 Відповісти
Можна Україні позичити гроші в Коломойського, Ахметова, Порошенка, Єрмака, депутатів всіх рівнів, мєнтів, прокурорів, суддів............... Подивіться на декларації, там мільярдери всі !

У нас в жінки Садового статки на 3 000 000 000 гривень.............. Позичте в дружини мера Львова Садового !
11.03.2024 11:24 Відповісти
Порошенко і сам витрачає на армію по одному міліарду гривень на рік.
11.03.2024 11:52 Відповісти
Ок. Порошенко святий. Його не чіпаємо!
11.03.2024 11:56 Відповісти
Він не святий, але:
- створив з нуля найкращю в Європі армію;
- не маючи більшості у ВР прийняв закон про мову;
- вперше за триста років церква отримала Томос.
Зараз він працює під гаслами: Армія, Мова, Віра, Зброя.
Я поки що не бачу, хто робить для України більше, ніж він?
11.03.2024 12:44 Відповісти
Пане Бандерівець, може ви нічого не читаєте і не знаєте.
Спеціально для вас

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року ФОНД ПОРОШЕНКА разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 084 млн 126 тис грн. Про це повідомляється https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01NuGApx5wwtMAh8QhuLDfDA4j5HrJjDrQ9x2CepPr54s7gmZt1PZC9GS8pm3wNksl&id=100067065115187&mibextid=WC7FNe на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року
ФОНД ПОРОШЕНКА разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 084 млн 126 тис грн.

Про це повідомляється https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01NuGApx5wwtMAh8QhuLDfDA4j5HrJjDrQ9x2CepPr54s7gmZt1PZC9GS8pm3wNksl&id=100067065115187&mibextid=WC7FNe на офіційній сторінці Фонду у Facebook.


https://prm.ua/drony-tekhnika-i-zbroia-na-ponad-4-mlrd-hrn-fond-poroshenka-prozvituvav-pro-dopomohu-zsu/#google_vignette

11.03.2024 11:55 Відповісти
11.03.2024 12:32 Відповісти
Трамп не розуміє, навіщо витрачати гроші американців на якихось зебілів, які за три роки перед повномасштабним нападом не вирили жодного окопу і не купили жодного снаряду, зупинили свої ракетні програми, які мали виробляти всі аналоги західних ракет, а замість цього будували дороги для російських танків, розміновували свої позиції, "переставали стрілять" і відводили свої війська.
І Орбан вважає, що краще він прожере європейські гроші ніж віддавати їх якимось зебілам, які готувались до шашликів, а не до оборони своєї країни.
Це що, американці і європейці повинні були готуватись до захисту України, виробляти для неї зброю і накопичувати фінанси, в той час, як українська влада крала міліардами?
Залиште Трампа і Орбана в спокої і подивіться на свої жирні морди.
11.03.2024 12:11 Відповісти
Про "жирні морди", це ви про кого?
11.03.2024 12:34 Відповісти
мда, потужньо потужній дєрьмак з'їздив до ужгорода... дуже потужно
11.03.2024 12:34 Відповісти
Я думав, що євреї допомагають один одному, але ж ні.
Чомусь єврей Орбан, не хоче допомогти єврею Зеленському
11.03.2024 12:38 Відповісти
В кожній історії повинна бути баба Яга
11.03.2024 12:53 Відповісти
Я не розумію що відбувається

Варто голосно заявити прикинутись ідіотом і стаєш відомий миттєво навкруги тисячі км. Ну оця папа чи Безугла наприклад, ну ви подивіться на кожній сторінці ... по всіх рекламах - керує світом Сатана люди
11.03.2024 15:15 Відповісти
трамп і уграм ні копійки не дасть
11.03.2024 17:36 Відповісти
Что болтают политики перед выборами, не стоит слушать. У них есть электорат и им надо быть яркими. Никто не собирается выполнять свои обещания. Дайте только до кресла добраться.
11.03.2024 17:36 Відповісти
Тому Європі замість фінансування Угорщини потрібно озброєння України, гаранта безпеки у Європі
11.03.2024 17:53 Відповісти
Хряк і рижий дебіл знайшли один одного.
11.03.2024 18:25 Відповісти
Дякуємо, старий гондоне, але ми й без тебе про це знали. Слава богу (чи на жаль) в США не лише президент вирішує такі питання і є система противаг президентській владі. Згадаємо, як той же Трамп плакав, але підписував санкції проти рашки.
11.03.2024 19:06 Відповісти
А він що рублями та копійками рахує???
11.03.2024 19:39 Відповісти
Слухати цього папугу не має сенсу.
Трамп сам буде вирішувати що йому робити, а якесь бидло брехливе, яке змінює свої принципи в залежності від того куда тече бабло,йому для цього не потрібно.
11.03.2024 21:53 Відповісти
А ЕЩЁ У НЕГО ЕСТЬ ГОЛОВА И ОН В НЕЁ ЕСТ... !)
11.03.2024 22:06 Відповісти
мразь
11.03.2024 22:30 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 