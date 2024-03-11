За минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ, - Центр національного спротиву
Росіяни продовжують мілітаризувати підлітків у Криму, закликаючи їх ступати до Юнармії та подібних організацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
У ЦНС зазаначають, що в тимчасово окупованому Криму розгортається мілітаризація підлітків у школах та технікумах.
Росіяни агітують юнаків вступати до мілітаристичних клубів, зокрема Юнармії. Агітація ведеться в спортивних секціях та навчальних закладах. Зокрема ворог обіцяє учасникам таких клубів преференції у вступній кампанії.
"Проте лише за минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ проти України й не всі вони повернуться додому, частина також пішла на навчання до військових ВНЗ", - йдеться в повідомленні.
