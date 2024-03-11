УКР
3 254 14

За минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ, - Центр національного спротиву

цнс

Росіяни продовжують мілітаризувати підлітків у Криму, закликаючи їх ступати до Юнармії та подібних організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС зазаначають, що в тимчасово окупованому Криму розгортається мілітаризація підлітків у школах та технікумах.

Росіяни агітують юнаків вступати до мілітаристичних клубів, зокрема Юнармії. Агітація ведеться в спортивних секціях та навчальних закладах. Зокрема ворог обіцяє учасникам таких клубів преференції у вступній кампанії.

"Проте лише за минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ проти України й не всі вони повернуться додому, частина також пішла на навчання до військових ВНЗ", - йдеться в повідомленні.

Крим (14223) окупація (6832) Центр національного спротиву (847)
+13
Після визволення Криму їхні батьки поїдуть купаться на береги моря Лаптєвих. Під пєндаль. Без майна.
11.03.2024 01:58 Відповісти
+9
думаю, що поки ми звільнемо Крим, там хіба що киримли можно буде залишити, бо до того часу там https://twitter.com/i/status/1765793217990001135 ********* усі...
11.03.2024 02:23 Відповісти
+6
https://twitter.com/i/status/1766817489789337725 В оккупированном Докучаевске был взорван предатель, служил в мгб, Циферов Игорь.

11.03.2024 02:13 Відповісти
це в кращому випадку))
11.03.2024 02:07 Відповісти
Цікаво, а на чому побудовані такі веселкові сподівання - особливо - після визволення криму.
11.03.2024 07:36 Відповісти
Оцифровали пи...дора! 👍
11.03.2024 12:23 Відповісти
не надовго
11.03.2024 04:27 Відповісти
фанатики-маргінали зазвичай здихають першими
11.03.2024 04:36 Відповісти
Деяким повезло, вони повернулися, однак, хто втратив яйця, ноги, руки, а взагалі, всі хто з них вижили, втратили мізки, як і їх батьки, ще у 2014 році.
11.03.2024 06:56 Відповісти
І це все колишні громадяни України,от як пропаганда мозок перепрограмовує.
11.03.2024 07:29 Відповісти
Были гражданами Украины по паспорту, но не считали себя украинцами. Подавляющее большинство завезённых в Крым с РСФСР, после депортации татар в 1944 году. Эти путлерюгенд их внуки и правнуки.
11.03.2024 09:21 Відповісти
В Вінниці в старої кацапки квартиру забрали,вона втекла в Кацапстан ще в 2020 році.А таких тихих кацапчиків в Україні ще відсотків 15-20.
11.03.2024 07:31 Відповісти
Гітлерюгенд
12.03.2024 07:14 Відповісти
 
 