4 090 10

Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, приріст становив 6633%, - SIPRI

озброєння,постачання

Експорт російської зброї скоротився майже вдвічі протягом останніх п’яти років. А Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що США стабільно тримають провідну позицію: експорт за останні п’ять років зріс на 17%. У період з 2019 по 2023 рік США постачали основне військове обладнання до 107 країн світу, що перевищує попередні періоди та постачання будь-якого іншого експортера.

Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейських держав у 2019−2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014−2018 роки.

На другому місці серед експортерів перебуває Франція. Росія - на третьому місці в рейтингу світових постачальників зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Французькі оборонні компанії вироблятимуть зброю в Україні, - міністр оборони Лекорню

Україна стала найбільшим імпортером зброї Європи за 2019−2023 роки і четвертою у світі після того, як із лютого 2022 року близько 30 держав надали основне озброєння.

Загальний приріст військового імпорту сягнув рекордних 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києва стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).

Автор: 

імпорт (2693) зброя (7703) експорт (4598)
Топ коментарі
+3
Імпортер це той хто купує.
А ми купували тільки асфальт.
показати весь коментар
11.03.2024 09:31 Відповісти
+2
А за Кучми входили у першу десятку країн експортерів зброї !
Продавали-аж свистіло!
показати весь коментар
11.03.2024 09:10 Відповісти
+1
Война что поделаешь.
показати весь коментар
11.03.2024 07:32 Відповісти
