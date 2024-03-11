Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, приріст становив 6633%, - SIPRI
Експорт російської зброї скоротився майже вдвічі протягом останніх п’яти років. А Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Зазначається, що США стабільно тримають провідну позицію: експорт за останні п’ять років зріс на 17%. У період з 2019 по 2023 рік США постачали основне військове обладнання до 107 країн світу, що перевищує попередні періоди та постачання будь-якого іншого експортера.
Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейських держав у 2019−2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014−2018 роки.
На другому місці серед експортерів перебуває Франція. Росія - на третьому місці в рейтингу світових постачальників зброї.
Україна стала найбільшим імпортером зброї Європи за 2019−2023 роки і четвертою у світі після того, як із лютого 2022 року близько 30 держав надали основне озброєння.
Загальний приріст військового імпорту сягнув рекордних 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києва стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).
Продавали-аж свистіло!
А ми купували тільки асфальт.
Думаю років через 10 після війни випливе багато цікавого щодо грошей які дали Україні. Україна на них купила зброю, гроші повернулись до Західу і розійшлися по чорним дирам на віргігських і кайманських островах.