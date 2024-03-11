На Одещині зафіксоване влучання в об’єкт інфраструктури, сили ППО знищили 10 "шахедів"

Вночі окупанти знову здійснили масовану дронову атаку по Одещині. Є влучання по об’єкту інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО", - йдеться в повідомленні.

10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини.

"В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. За попередніми даними люди не постраждали", - додали у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, росіяни вночі запустили з акваторії Чорного моряк кілька груп ударних безпілотників у напрямку Одеської області.