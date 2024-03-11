УКР
На Одещині зафіксоване влучання в об’єкт інфраструктури, сили ППО знищили 10 "шахедів"

шахеди

Вночі окупанти знову здійснили масовану дронову атаку по Одещині. Є влучання по об’єкту інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО", - йдеться в повідомленні.

10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини.

"В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. За попередніми даними люди не постраждали", - додали у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, росіяни вночі запустили з акваторії Чорного моряк кілька груп ударних безпілотників у напрямку Одеської області.

Минимум один шахед летал по большому кругу. На фоне тишины звук удалялся , по нему начала работать очередная ППО. затем правее, следующая ППО, затем еще правее, с разворотом на следующий круг, здесь опять его охаживали ППО, но мимо и так пару раз. Такое впечатление, шо без боевой части... Тема для размышлений.
11.03.2024 07:39 Відповісти
В одном месте спального района пролетел целый рой.
11.03.2024 07:40 Відповісти
одеситам - несправних шахедів та влучної ппо, бережіть себе...
11.03.2024 09:11 Відповісти
 
 