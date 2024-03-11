УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини
830 0

Окупанти завдали 225 ударів по Запорізькій області, під вогнем опинилися 9 міст і сіл

область,запорізька

Упродовж доби війська РФ нанесла 225 ударів по 9 містах та селах Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

175 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фортифікаційні споруди на Запоріжжі будуються за оновленим проєктом, - Федоров

Автор: 

обстріл (30503) Запорізька область (3991)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 