Окупанти завдали 225 ударів по Запорізькій області, під вогнем опинилися 9 міст і сіл
Упродовж доби війська РФ нанесла 225 ударів по 9 містах та селах Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.
175 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.
