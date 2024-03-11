Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 424 980 (+920 за добу), 6739 танків, 10 499 артсистем, 12 874 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 424 980 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 424980 (+920) осіб,
- танків ‒ 6739 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24) од,
- артилерійських систем – 10499 (+33) од,
- РСЗВ – 1016 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 711 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 1686 (+14)
Топ коментарі
+16 Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар11.03.2024 08:07 Відповісти Посилання
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар11.03.2024 08:18 Відповісти Посилання
+13 vuiko dobrui
показати весь коментар11.03.2024 08:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо ЗСУ💪💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Серед пунктів обмін військовополоненими "всіх на всіх", взаємне припинення обстрілів території, визнання ДНР\ЛНР в межах адміністративних кордонів областей, юридичне закріплення Україною позаблокового статусу і визнання анексії Криму.
Серед попередніх взаємних умов - припинення додаткової мобілізації з обох сторін і розведення військ під контролем "дружніх обом сторонам, позаблокових держав".
як на мене то від перимир'я для України, українців була б тільки одна користь: провести вибири Президента в наслідок яких викинути на смітник історії цю зе-банду запрроданців,колоборантів і тупо н*ркоманів !!!
Тож бажання "перемир'я зараз" не може розглядатися ніяк, окрім як "бажання гарантованої здачі національних довготривалих інтересів". Як наслідок - ви, Анна, тупенька провокаторша. І ніяк інакше.
За 5 останніх років, як я включився в волонтерство та допомогу шпиталям та конкретним підрозділам - я від "представників суспільства" слова "а скільки ти з зібраного залишаєш собі, 15 чи 20%" чув значно частіше, ніж отримував допомогу в будь-чому.
Хочу в вас запитати - дуже чекаю вашу відповідь: вам як, корона на гіпертрофований мозок не тисне? Ви її хоч на ніч знімаєте? Дуже хвилююсь за вас.
Чи ви вже були в хірурга і він вам останні крихти мозку вирізав?
PS: вже навіть нецікаво з вами. Ви просто не в змозі культурно лаятись та ображати. Здулись до "хто як обзивається той так і називається". Вірогідно, маєте обмежений досвід читання класичної літератури...
Зроблять роботу над помилками, підготуються - й тоді нам точно звізда буде. Й Європі теж.
тільки зараз в них щодня:
- мінусується техніки більше ніж вони виготовляють.
- мінусюється нафтова промисловість нашими дронами
- не можна заводити нові кораблі через Босфор, ЧФРФ конає
- Україні дають зброю тому що вона захищається
-------
перемир'я все це зруйнує і ніякої вигоди ми не отримаємо а кацапи так
А свої пропозиції-ультиматимуми які нічим не змінилися від початкових засуне собі в ****!
156!! одиниці техніки та 920!! чумардосів.
Арта 34!, броня 32!, логістика 74!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 424 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі