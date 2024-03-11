УКР
Новини
7 972 66

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 424 980 (+920 за добу), 6739 танків, 10 499 артсистем, 12 874 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 424 980 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 424980 (+920) осіб, 
  • танків ‒ 6739 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24) од,
  • артилерійських систем  – 10499 (+33) од,
  • РСЗВ – 1016 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 711 (+2) од,
  • літаків  – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8141 (+59),
  • крилаті ракети  ‒ 1919 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1686 (+14)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ліквідовано 7000 окупантів та знищено понад 1300 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

втрати російської армії

Автор: 

армія рф (18544) Генштаб ЗС (7158) ліквідація (4388) знищення (8076)
Топ коментарі
+16
путлер х...уйло, раші тризда. ЗСУ, ви найкращі. Слава Україні, Героям Слава.
11.03.2024 08:07 Відповісти
11.03.2024 08:07 Відповісти
+16
Минув 3669 день москальсько-української війни.
156!! одиниці техніки та 920!! чумардосів.
Арта 34!, броня 32!, логістика 74!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 424 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
11.03.2024 08:18 Відповісти
11.03.2024 08:18 Відповісти
+13
перемир'я як раз потрібне )(уйлу, щоб зібрати сили і через 2-3, 5 років знову напасти на Україну, Молдову, країни Балтії і навіть Польщу !!! шизофренічне )(уйло просто марить відновленням зразу двох імперій - царської та срср !!!
11.03.2024 08:28 Відповісти
11.03.2024 08:28 Відповісти
11.03.2024 08:07 Відповісти
Спецтехніка-рекорд? 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Дякуємо ЗСУ💪💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
11.03.2024 08:07 Відповісти
11.03.2024 08:07 Відповісти
Повторення рекорду.
11.03.2024 09:18 Відповісти
11.03.2024 09:18 Відповісти
Багато мокшанської автотехніки ухойдошили. Отже кількість наших дронів на фронті росте.
11.03.2024 08:09 Відповісти
11.03.2024 08:09 Відповісти
Керівництво РФ передало через посередництво президента Туреччини Ердогана пропозиції щодо припинення бойових дій і поступового розведення військ до стану на початок бойових дій.

Серед пунктів обмін військовополоненими "всіх на всіх", взаємне припинення обстрілів території, визнання ДНР\ЛНР в межах адміністративних кордонів областей, юридичне закріплення Україною позаблокового статусу і визнання анексії Криму.

Серед попередніх взаємних умов - припинення додаткової мобілізації з обох сторін і розведення військ під контролем "дружніх обом сторонам, позаблокових держав".
11.03.2024 08:12 Відповісти
11.03.2024 08:12 Відповісти
Кепські справи у куйла-вочивидь.
11.03.2024 08:20 Відповісти
11.03.2024 08:20 Відповісти
Значить китайці все нахабніше починають витіснять "нових руських" із Сибіру А у кацапів там не залишилося ні техніки ні солдат!
11.03.2024 08:21 Відповісти
11.03.2024 08:21 Відповісти
касапам і китайозам повірити - себе не поважати.
11.03.2024 08:34 Відповісти
11.03.2024 08:34 Відповісти
Та це зрозуміло! Але для нас головне - що вони й один одному не вірять! Коли вони відкрито в туристичних буклетах називають Байкал - "Наше внутрішнє море" і приводять китайські назви міст Сибіру - це "не просто так"!
11.03.2024 08:43 Відповісти
11.03.2024 08:43 Відповісти
Там пів Сибіру вже китайців й китайчат настругали)) руські бабИ від щастя пищать - роботящі, не п'ють, все в сім'ю тягнуть)) на раїсі скоро реально одні узкіє будуть..
11.03.2024 08:35 Відповісти
11.03.2024 08:35 Відповісти
І ви всерйоз вірите що їх діти себе будуть вважать "русскими"?
11.03.2024 08:51 Відповісти
11.03.2024 08:51 Відповісти
Ні звичайно)) Скоріше до Китаю приєднаються))
11.03.2024 08:54 Відповісти
11.03.2024 08:54 Відповісти
Так отож!
11.03.2024 08:57 Відповісти
11.03.2024 08:57 Відповісти
Споять вони китайців. Їй-бо споять...
11.03.2024 08:54 Відповісти
11.03.2024 08:54 Відповісти
Перемир'я звичайно допомогло б Україні. Але не вірю, що путлер реально на це погодиться. Йому пауза не потрібна.
11.03.2024 08:21 Відповісти
11.03.2024 08:21 Відповісти
перемир'я як раз потрібне )(уйлу, щоб зібрати сили і через 2-3, 5 років знову напасти на Україну, Молдову, країни Балтії і навіть Польщу !!! шизофренічне )(уйло просто марить відновленням зразу двох імперій - царської та срср !!!
11.03.2024 08:28 Відповісти
11.03.2024 08:28 Відповісти
Ніхто і ніщо не заважає рф збирати сили і без перемир'я. А ось Україні воно допомогло б.
показати весь коментар
11.03.2024 08:31 Відповісти
чим ??? розкрийтке свою думку більш детально ???
як на мене то від перимир'я для України, українців була б тільки одна користь: провести вибири Президента в наслідок яких викинути на смітник історії цю зе-банду запрроданців,колоборантів і тупо н*ркоманів !!!
11.03.2024 08:36 Відповісти
11.03.2024 08:36 Відповісти
Ну ось. Виявляється ви вмієте думати. Користуйтеся цією здатністю.
11.03.2024 08:41 Відповісти
11.03.2024 08:41 Відповісти
Влада України - зріз суспільства. Тут кожен перший запроданець, колаборант і тупо наркоман. Тому і вибрали собі хєрограя. Тож воювати будемо з тим, що є. І якщо буде якесь "перемир'я", то, очевидно навіть рибці гуппі (ну, окрім ще тупіших за рибку гуппі істот типу вас), що засрашка наклепає танків, бо система клепання танків там вже є, а Україна ті декілька років "перемир'я" витратить виключено на крадівництво бюджетів від ЄС/США "на відновлення". І ситуація під час наступного вторгнення окупантів буде ще гірша.

Тож бажання "перемир'я зараз" не може розглядатися ніяк, окрім як "бажання гарантованої здачі національних довготривалих інтересів". Як наслідок - ви, Анна, тупенька провокаторша. І ніяк інакше.
11.03.2024 10:08 Відповісти
11.03.2024 10:08 Відповісти
Влада - це не "зріз суспільства", а значною мірою віддзеркалення телебачення, яке належить олігархам.
12.03.2024 03:31 Відповісти
12.03.2024 03:31 Відповісти
Так, як ви кажете, було ще за Пороха. А зараз в ВР, кабміні та держорганах начальничками - якраз "широкі верстви населення". Бо в 19му році у ВР набирали працівників таксі та перукарних кабінетів, тобто по знайомствам хєрограя. А ті, в свою чергу, за 5 років насадили скрізь своїх родичів, кумів, занйомих тощо. Інститут держслужби - практично виродився.
12.03.2024 21:18 Відповісти
12.03.2024 21:18 Відповісти
Те, що ви кажете - не "зріз суспільства", а цілеспрямована бидловибірка особин з низьким моральним порогом.
12.03.2024 22:38 Відповісти
12.03.2024 22:38 Відповісти
Ви занадто високої думки про наше "суспільство". І свідомо чи несвідомо в свою "інформаційну бульбашку" не допускаєте "середньостатистичного українця".

За 5 останніх років, як я включився в волонтерство та допомогу шпиталям та конкретним підрозділам - я від "представників суспільства" слова "а скільки ти з зібраного залишаєш собі, 15 чи 20%" чув значно частіше, ніж отримував допомогу в будь-чому.
12.03.2024 22:54 Відповісти
12.03.2024 22:54 Відповісти
Ваші фантазії про якусь бульбашку мене не обходять. Так само, як ваше коло спілкування не тягне не те що на маніхейські висновки, а навіть на статистичну вибірку.
12.03.2024 23:20 Відповісти
12.03.2024 23:20 Відповісти
Звісно ж ви абсолютний авторитет у всіх питаннях взагалі. Як я міг сумніватись та взагалі мати свою думку... Звісно ж ви знаєте абсолютно все і вже побували в голові кожного.

Хочу в вас запитати - дуже чекаю вашу відповідь: вам як, корона на гіпертрофований мозок не тисне? Ви її хоч на ніч знімаєте? Дуже хвилююсь за вас.
13.03.2024 02:06 Відповісти
13.03.2024 02:06 Відповісти
В вас завжди істерика, коли люди не сидять по ваших уявних бульбашках? ))
13.03.2024 03:12 Відповісти
13.03.2024 03:12 Відповісти
Дивлюсь, вам не тільки корона тисне, а й сеча в голову давить.
13.03.2024 12:09 Відповісти
13.03.2024 12:09 Відповісти
Ваші "видіння" мене не цікавлять, з цим вам краще звернутися др психіатра або уролога. ))
13.03.2024 16:40 Відповісти
13.03.2024 16:40 Відповісти
Так це ж у вас зайвий тиск сечі в голові. Це ж ви кидаєтесь на людей з вашою абсолютною думкою і завзято щось комусь доводите... От і звертайтесь до психіатра і уролога. А я буду в сусідній черзі - до психолога, бо якісь дебіли лізуть з повчаннями.
13.03.2024 18:47 Відповісти
13.03.2024 18:47 Відповісти
Психіатру розказуйте про свої страждання від власних марень і фобій на ґрунті патологічної тупості та істерики, мені ваші шмарклі до одного місця. )))
14.03.2024 03:04 Відповісти
14.03.2024 03:04 Відповісти
Нагадую - ви до уролога та психіатра, а я до психолога.

Чи ви вже були в хірурга і він вам останні крихти мозку вирізав?
14.03.2024 13:16 Відповісти
14.03.2024 13:16 Відповісти
Не тужтеся так - ваш анамнез мене не цікавить. )))
14.03.2024 14:28 Відповісти
14.03.2024 14:28 Відповісти
Так у вас же психічний розлад на додачу до сечонетримання. Нащо вам з таким букетом цікавитись чужими болячками? Ви спочатку свої вилікуйте. І скоріше - бо волосся на долонях виросте від фапання на інших в інтернетах.
14.03.2024 15:43 Відповісти
14.03.2024 15:43 Відповісти
Припиніть цитувати мені свою медичну книжку - майте совість. )))
14.03.2024 20:19 Відповісти
14.03.2024 20:19 Відповісти
У вас не тільки урологічні, але і когнитівні проблеми - ви вже свої вади та болячки приписуєте іншим. Екстрено валіть до психіатра!
14.03.2024 20:44 Відповісти
14.03.2024 20:44 Відповісти
Схоже, ви прямо з палати пишете - тримайтеся, не забувайте пігулки приймати, коли розв'яжуть. ))
15.03.2024 00:53 Відповісти
15.03.2024 00:53 Відповісти
Ви вперто пропускаєте свій сеанс призначеної вам лоботомії. Негайно відвідайте лікаря - перестанете кидатись на людей і бризкати в них своїми фізіологічними рідинами.
15.03.2024 13:19 Відповісти
15.03.2024 13:19 Відповісти
Продовжуйте вести свій щоденник у Цензорі - це допоможе лікарям. ))
15.03.2024 15:32 Відповісти
15.03.2024 15:32 Відповісти
У вас реально когнітивний розлад, високовірогідно спадковий. Схоже ваша матінка з якимось дуже неосвіченими бомжами в юності близько спілкувалась.

PS: вже навіть нецікаво з вами. Ви просто не в змозі культурно лаятись та ображати. Здулись до "хто як обзивається той так і називається". Вірогідно, маєте обмежений досвід читання класичної літератури...
15.03.2024 21:55 Відповісти
15.03.2024 21:55 Відповісти
Навряд чи мене цікавлять ваші родинні комплекси, ускладнені істеричним станом. )))
15.03.2024 23:17 Відповісти
15.03.2024 23:17 Відповісти
Зовсім злилися... Важко спілкуватись з тупеньким.
15.03.2024 23:58 Відповісти
15.03.2024 23:58 Відповісти
Тупе закомплексоване одоробло плаче, що його ігнорують - як зворушливо. )))
16.03.2024 00:07 Відповісти
16.03.2024 00:07 Відповісти
О, схоже повернулися від психіатра з новими силами? Чи буквар нарешті осилили?
16.03.2024 01:17 Відповісти
16.03.2024 01:17 Відповісти
У руських пам'ять як у рибок - після підписання перемир'я, зомбоящик їх переконає у повній перемозі над Україною й капітуляції Заходу й США. Вони ж там упороті всі!

Зроблять роботу над помилками, підготуються - й тоді нам точно звізда буде. Й Європі теж.
11.03.2024 08:38 Відповісти
11.03.2024 08:38 Відповісти
Вони і зараз готуються. Їм пауза не потрібна. Пауза потрібна Україні і НАТО.
11.03.2024 08:43 Відповісти
11.03.2024 08:43 Відповісти
"Вони і зараз готуються"

тільки зараз в них щодня:

- мінусується техніки більше ніж вони виготовляють.

- мінусюється нафтова промисловість нашими дронами

- не можна заводити нові кораблі через Босфор, ЧФРФ конає

- Україні дають зброю тому що вона захищається

-------

перемир'я все це зруйнує і ніякої вигоди ми не отримаємо а кацапи так
11.03.2024 09:24 Відповісти
11.03.2024 09:24 Відповісти
з такими захцянками кацапи можуть сміло йти, вслід за крейсером мацква, нах*й !!! якщо главзеб, янелох це підпише то його зметуть !!!
11.03.2024 08:22 Відповісти
11.03.2024 08:22 Відповісти
Отже *уйло іде за своїм крейсером.
А свої пропозиції-ультиматимуми які нічим не змінилися від початкових засуне собі в ****!
11.03.2024 09:16 Відповісти
11.03.2024 09:16 Відповісти
Щазззз!!!!
11.03.2024 09:42 Відповісти
11.03.2024 09:42 Відповісти
Де офіційну інфу можна прочитати?
11.03.2024 09:56 Відповісти
11.03.2024 09:56 Відповісти
Відкрийте текстову копію промови ***** від 24.02.2022. Про початок війни. Там фактично нічого не змінилося в "умовах".
11.03.2024 10:12 Відповісти
11.03.2024 10:12 Відповісти
11.03.2024 08:18 Відповісти
11.03.2024 08:21 Відповісти
11.03.2024 08:21 Відповісти
Поранений хробак для України корисніший, ніж знищений, бо він не тільки не воює, а й забирає на себе кошти на лікування і відновлення. А важкопоранений не тільки робить це постійно, а ще й постійно муляє око оточуючим, вимагає до себе "надлежащего отношения", та й на додачу, бонусом, може на підпитку скоротити мобілізаційний резерв сокирою, молотком або чимось іще.
11.03.2024 08:26 Відповісти
11.03.2024 08:26 Відповісти
Ага, мені більш за все подобається, коли оті хєрої, повернувшись до рідних боліт починають плутати реальності й гасять своїх родичів, сусідів))
11.03.2024 08:42 Відповісти
11.03.2024 08:42 Відповісти
Не поранений,покалічений
11.03.2024 09:59 Відповісти
11.03.2024 09:59 Відповісти
Кумулятивний негативний ефект для засрашки від пораненого все рівно менший, ніж від вбитого. Тому засрашка хоч якось все ж таки намагається в евакуацію та лікування. Хоча могла би і не паритись - кацапи спокійно відносяться до того, що вони одноразові. Бо дохлий кацап, на відміну від пораненого - гарантовано не буде вбивати, гарантовано не буде працювати і виробляти їжу/зброю для війська, гарантовано не надасть лікарям додатковий досвід для кращого лікування наступних поранених, гарантовано не обрюхатить когось для народження нового руснявого солдата. А виплата гробових родичам - матиме короткостроковий ефект. Причому не на користь економіці засрашки, а на користь китайцям, товари яких куплять за ті гроші.
11.03.2024 10:19 Відповісти
11.03.2024 10:19 Відповісти
То тільки вбитими, пораненими статистично в 3 рази більше, ніж вбитими.
11.03.2024 08:40 Відповісти
11.03.2024 08:40 Відповісти
При всій повазі, я більше вірю Генштабу, ніж вам, Марина.
11.03.2024 08:45 Відповісти
11.03.2024 08:45 Відповісти
При всій повазі, я вірю статистиці, а не Генштабу.
11.03.2024 08:55 Відповісти
11.03.2024 08:55 Відповісти
Уже похвалились, що з пораненими.
11.03.2024 09:08 Відповісти
11.03.2024 09:08 Відповісти
Хоч і БК для арти появилось - але, видать, Сирський дав команду Баргилевичу не висовуватися в звітах з щоденною тисячею двохсотих орків. Інакше так за тиждень буде перебито все угрупування касапів на фронті, а ***** це не сподобається... напередодні його "виборів"...
11.03.2024 08:25 Відповісти
11.03.2024 08:25 Відповісти
а не міг би який перфекціоніст для рівного рахунку 20 шт. прі папиткє к пабєгу?....
11.03.2024 08:34 Відповісти
11.03.2024 08:34 Відповісти
Перфекціоніст міг би і один ствол додати, а не тільки 20 чумардосів, проте березень на сьогодні перші десять тисяч вже обілечено.
11.03.2024 09:29 Відповісти
11.03.2024 09:29 Відповісти
 
 