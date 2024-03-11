Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 424 980 (+920 за добу), 6739 танків, 10 499 артсистем, 12 874 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 424 980 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 424980 (+920) осіб,

танків ‒ 6739 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24) од,

артилерійських систем – 10499 (+33) од,

РСЗВ – 1016 (+1) од,

засоби ППО ‒ 711 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 1686 (+14)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ліквідовано 7000 окупантів та знищено понад 1300 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА