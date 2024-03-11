УКР
Росія виготовляє 250 тис. снарядів на місяць. Це втричі більше, ніж США та ЄС можуть відправити Україні, - CNN

Згідно з оцінками розвідки країн НАТО, Росія щомісяця виготовляє близько 250 тис. артилерійських снарядів, тобто близько 3 млн на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки до України", - зазначив в коментарі виданню чиновник європейської розвідки.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

"Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни", – каже неназваний чиновник НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

За даними співрозмовників CNN, наразі Росія випускає близько 10 тис. снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тис. на день з українського боку. Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.

Зазначається, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, однак військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

"Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", – заявив представник НАТО.

За словами представника НАТО, з яким говорили журналісти CNN, Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі, при цьому робітники змінюються після 12-годинних змін. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн осіб порівняно з 2-2,5 млн до початку війни, пишуть автори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану і Північної Кореї. 

"Російська військова машина зараз працює на повну силу, продовжують автори, однак і в неї є межа можливостей: вони очікують, що такий поріг буде досягнуто наступного року", - зазначили співрозмовники CNN

У результаті західні розвідки не очікують, що Москва зможе домогтися якихось значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, з якими говорила CNN, у довгостроковій перспективі Захід все ж здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів - і водночас випускати якісніше обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times

"Захід тільки починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів", - сказав  заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

За іншими оцінками західної розвідки, на які посилається CNN, загальне співвідношення ресурсів все ж забезпечує перевагу Москви - особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.

"Усе йде не дуже добре, але залежить від того, що відбуватиметься. Якщо допомога відновиться - і швидко почне надходити, ще не все втрачено", - сказало одне з джерел. 

Треба не одне своє виробництво налагоджувати, а не просити у Європи й США. До розвалу ВПК ми ними торгували. Безробітних дофіга, пустуючих заводів теж - а зелені замість обладнання снаряди клянчать. Вудку треба просити, а не рибу.
+18
Якщо ми не можемо наростити виробництво снарядів до потрібного рівня то ми таки можемо суттєво сповільнити виробництво та постачання кацапських снарядів. Це удари по електростанціям, заводам, кваліфікованому персоналу, логістиці та інфраструктурі ворога на всіх етапах виробництва. Диверсії та дрони зараз наше "всьо".
+14
******* рф під санкціями має та виробляє все...
Україна без санкцій, з допомагою" всього світу, немає *****!!!
чи може хтось робить так, щоб було саме так???
Це неможливо. Тупі, ледачі та ворюжні ванькі не здатні у рази випереджати Захід.
у чому випереджати?! може Заходу ще і у виробництві дубових палиць змагатися з Помийкою?! Чи може краще не доводити до такого коли вирішує арта а дистанційно переводити ворожу армію у стан "дикунів у шльопках"?!

Ну не було на Заході такої установки щоб воювати так як зручно кацапам закидуючи снарядами окопи. Але це не проблема Заходу а наша проблема. При спробі напасти на НАТО все буде вирішуватись по іншому - після знищення логістики та ППО/ПВО/авіації помийки всі оті арти будуть винещині вертольотами та штурмовою авіацією. Танки вже зачистять окопи з ваньками.

немає в парадигмі ******** війни перестрілок часів Першої світової. це створено штучно в Україні черз те що вони не відчувають для себе безпосередньої загрози. Подобається нам це чи ні.
При спробі напасти на НАТО все буде вирішуватись по іншому
Мільйонами російських дронів та піхоти на джипах вирішуватиметься.
Взагалі у майбутній війні НАТО і росії самі країни Європу будуть кликати російську армію, щоб вона припинила різанину ісламської революції.
показати весь коментар
піхота на джипах закінчиться не почавшись. дрони проти навіть а-10 ?! Хтів би подивитись)
В Ізраїлі вийшло, тільки атакуючих було мало, і початковий успіх не змогли розвити.
Бачите - навіть у Ізраїлі майже вийшло. А у нас не вийшло. Ні на танках ні з повітря...
Русня тоді і русня зараз - зовсім різні речі.
Вони вже зрозуміли, що і як робити, вже не мають страху перед західною технікою, бо успішно знищують її тут.
так. русня трохи інша. кадрова та вмотивована закінчилася у перші місяці.
нема страху перед західною технікою?! Розкажіть це льотчикам з А-50. Або морячкам у ЧМ. Або оркам у посадці коли їх з Бредлі викашують. І страху в них немаєви праві, тому і стріляють собі в голови. І дякують свої командирам за те що ті женуть їх на убій в м'ясні штурми. Зовсім страх погубили))
Але вони сідають за кермо і йдуть ногами.
Раніше вони вважали європейське залізо ледь не непереможним.
Тепер побачили, що горить як і їх рідне, нічим не краще.
нічого вони не вважали. Горіло воно і в Іраку і в Югославії вони (в своїй уяві) збивали 117 пачками.

А от з чим їм прийшлося розпрощатися - то це з тим, що Т-90 це імба. Армати - нєт! Аналагавнєтниє СУ збиваються, К-52 збиваються - ніпабєдімая "Масква" годує крабів у составі самих нових та непереможних ордерів)). І Кинжал виявляється теж збивається Петріотом))
Ще забув додати - А-50 теж вважався не збиваємим, бо в нього ж "ви знаєтє какой у нєго РЕБ?! Там такой РЕБ что любая ракета слєпнєт при подльотє! Єто даже кручє чєм прєзідєнтскій борт. У амєріканцев такого і блізко нєт!".
Це є. ЗС рф добряче сіли в калюжу у цій війні, показавши повною мірою справжню ціну "второй арміі". Але у разі перемоги над Україною світ швидко забуде ці ганебні епізоди, і тремтітиме перед обличчям непереможних Шторм-зєт.
Взагалі перемогу росії здобудуть не чмобіки на полі бою, а чекісти у кабінетах лубянки.
Вибори зєлі, блокування допомоги США і кордонів Польщі - це все їх рук і голів справа.
їх перемога насамперед в іпсо. і те як українці ********* свого Президента теж тому сприяє. і ви це розумом чудово розумієте але ж так хочеться в емоції))?!))
ІПсО вони вміють робити краще за всіх в світі.
У майбутньому не виключено, що росії і не треба буде воювати регулярною армією.
Достатньо буде розвалювати держави в мізках їх мешканців, а потім вводити "гуманітарниє контінгєнти" для наведення ладу в хаосі, що виникнув.
Для США вони працюють над громадянською війною, для Європи - над ісламською революцією.
Артилерія і ракети є основою ******** війни чому дегенерати в США і Європі цього не розуміють?
артилерія - це не ******* війна. це для Іран-Ірак.
А яку кількість виробляє Україна,вже йде третій рік інтенсивних бойових дій(загалом майже 10)?
Чи зєльний покидьок з цим не «заморачується»?
просто планомірно виконує завдання кацапів по денацифвкації населення та здачі території?
Позитивне ставлення до США збільшує продаж американських товарів. Негативне ставлення зупиняє виробництво.
Як по мені, то цифра у 250 000 снарядів на місяць є або вигаданою, або є сумаю усіх ***********, від патронів до стрілкової зброї до снарядів для гаубиць. У протилежному випадку в Кремля не було б потреби звертатися за снарядами до КНДР, т.я. згідно ВКАЗАНИХ CNN цифр на рік виробництво складає 3 млн, а Пхеньян надав півтора витягши з усіх складів і як виявилось половина з них або повністю непридатна, або потребує відновлення. Виходить що довіряти CNN теж не варто, бо часто власні домисли видають за "факт", як і усі видання у світі заради "смажених сенсацій" котрі винні заохотити читача!!!
1.5 млрд вкинуті у ІПСО роблять свою справу.
І ви ще вірите в допомогу заходу і про потужні санкції від яких россія виробляє в тричі більше снарядів ніж дві самі потужні економіки світи? ці г*ндони ні чим не ліпші від кацапів і просто напросто чистять Українську землю від Українців руками кацапів...і нічого іншого ніж ядерна бімба Україну не спасе в даному випадку яку нинішня нажаль "Українська влада" точно не вироблятиме...нажаль не існує в природі тепер тих Українців які були в часи УПА а тільки ждуни, жлоби і хлопці які вмирають на фронті за всіх остальних. Навіть Залужний і той зібрав валізи і н*х с*бався в лондон а люду думали хоч на нього є якась надія на повстання. А тепер що маємо? 2 місяця як змінили керівництво ЗСУ і мінус хімарс, мінус петріот і т.д
а також мінус два кораблі і два десятки літаків. але ти кремлівський вилупок того не рахуєш, чому?!
економіка, не виробництво
є реальний сектор, який і показав міць
А ***** їм тоді просрочка із КНДР? СНН вже показали свою обьективність.
На українську корупцію грошей немає ні в кого.
Усьго втричі більше? Весь час буль в П'ЯТЕРО більше і Україна вистояла. Це тенденція до зміни балансу на нашу користь. І це тільки початок. Євпропа вже зараз забороняє експорт до росії компонентів для вибухівки і рашистам нічим буде начиняти снаряди. Плюс Євпрпа тільки нарощує виробництво снарядів яке займе роки. І тоді співідношення вже стане однаковим. Ну а зараз просто стане легше 1 проти 3 куди легше ніж 1 проти 5
ТТобто те що кацапи роблять більше снарядів чим США і Європа це нормально?
звичайно - це нормально. НАТО не розглядає у пріоритеті перестрілку снарядами. Чи може ще у м'ясних штурмах почати змагатися з помийкою та китаєм?!
А ти, Саша, оптиміст. Плоскостопість, чи енурез?
Видно що просто з бойового дивану на Крєщатікє пишеш.
Унчитожать путлеровскую артиллерию пользуясь дальностью и точностью западных гаубиц.И тогда у них будет нехватка и орудий и расчетов и нечем будет стрелять.
Воєнні злочинці з московії, почали це робити ще з 2008 -2014 року!!
Весь Західний Світ у той час, пізнавав сруськаю душу та його смердючий мір, шляхом слухання пустопорожніх балачок Газпрому та отримання його грошей…. Убивство Немцова та інших людей, які попереджали керівників країн Заходу щодо злочинів воєнного злочинця прутіна, не сприймалося Демократичним Світом!!
А після безкарності війни московіі проти Грузії, прутін пішов війною в Україну!!! Тому, поки берлусконі меркель шрьодер саркозі щось там щебетали, прутін воював у Сірії та Лівії! Тому й снаряди робив ще з тих подій …
Соромилюся запитати, а скільки снарядів , виробляє Україна , на третьому році війни? До речі це дуже вигідна справа
А хіба не позор що кацапи роблять більше снарядів чим США і Європа ?
воюючі країни використовують калібр Радянського Союзу
вони завжди відмовляються від техніки несумісного калібру, тому з ним і проблеми.
Не соромтесь, Україна виробляє менше, ніж могла б,
якби вся територія аж до Чопа не прострілювалася ракетним вогнем.
а ви думаєте що Україна не виробляє лише тому що не хоче?! От ви під тим прапором що у вас висить - ви чому не забезпечили себе всім своїм?! Мабуть теж через те що не хочете? чи є якісь об'єктивні причини?! Ну там - технології, сировина...нє?!

чужу біду руками розведу.
Сначала возьмите Газу с чебуреками в шлепанцах, а потом учите других.
Yakov Nemo
Відповідаю. Нуль снарядів і стільки ж патронів.
Повний цикл виробництва патронів 180-190 технологічних операцій та
переходів. У випадку снарядів - це ще і виробництво вибухових речовин.
Потрібні - сировина, обладнання, технології, навчений персонал...
Соромилюся запитати, а ізраїль з якого дива обсерся проти арабів с палками? все виробляє, що треба? то ж бо і воно))
Це ще раз говорить про імпотенцію США і Європи
Нам не треба стільки ж снарядів.
Треба знищити виробництва московитських.
А скільки раніш виробляв Південмаш ракет Сатана?Якими можна було знести всі заводи і склади на росії.
Поки не виробив одну Чучму, яке все продало та просрало, а за це йому аж нічого крім скажених пенсії,охорони, держдачи т.т.п
Georgi luckman
Чучму ображати не варто. Типовий агент КГБ, дослужився до генеральського рівня. Далі чітко виконував усі вказівки Кремля.
Думаю производство снарядов в рашке преувеличено. Да и 3,5 миллиона працюющих в оборонном секторе выглядит фантастично.
Просто красивый фасад: аналитики оценили демонстрацию сборочного цеха с "Шахедами" в РФ

https://www.unian.net/weapons/massovoe-proizvodstvo-shahedov-v-rossii-analitiki-ocenili-video-so-sborochnogo-ceha-12564204.html

Росія має на то право. Вона воююча країна. А от Україна то воююча крана ???
Бо США і Європа ні.
То ли дело было в 22-м году когда на 12 миллионов снарядов выпущенных рашистами ВСУ едва ответили 1 миллионов. В 12 раз было превосходство. Теперь только в 3? Так это прогресс.
Из чего стрелять тоже надо делать? СЛАВА УКРАИНЕ!
