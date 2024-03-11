Росія виготовляє 250 тис. снарядів на місяць. Це втричі більше, ніж США та ЄС можуть відправити Україні, - CNN

Згідно з оцінками розвідки країн НАТО, Росія щомісяця виготовляє близько 250 тис. артилерійських снарядів, тобто близько 3 млн на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки до України", - зазначив в коментарі виданню чиновник європейської розвідки.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

"Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни", – каже неназваний чиновник НАТО.

За даними співрозмовників CNN, наразі Росія випускає близько 10 тис. снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тис. на день з українського боку. Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.

Зазначається, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, однак військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

"Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", – заявив представник НАТО.

За словами представника НАТО, з яким говорили журналісти CNN, Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі, при цьому робітники змінюються після 12-годинних змін. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн осіб порівняно з 2-2,5 млн до початку війни, пишуть автори.

Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану і Північної Кореї.

"Російська військова машина зараз працює на повну силу, продовжують автори, однак і в неї є межа можливостей: вони очікують, що такий поріг буде досягнуто наступного року", - зазначили співрозмовники CNN

У результаті західні розвідки не очікують, що Москва зможе домогтися якихось значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, з якими говорила CNN, у довгостроковій перспективі Захід все ж здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів - і водночас випускати якісніше обладнання.

"Захід тільки починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів", - сказав заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

За іншими оцінками західної розвідки, на які посилається CNN, загальне співвідношення ресурсів все ж забезпечує перевагу Москви - особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.

"Усе йде не дуже добре, але залежить від того, що відбуватиметься. Якщо допомога відновиться - і швидко почне надходити, ще не все втрачено", - сказало одне з джерел.