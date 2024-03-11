Росія виготовляє 250 тис. снарядів на місяць. Це втричі більше, ніж США та ЄС можуть відправити Україні, - CNN
Згідно з оцінками розвідки країн НАТО, Росія щомісяця виготовляє близько 250 тис. артилерійських снарядів, тобто близько 3 млн на рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки до України", - зазначив в коментарі виданню чиновник європейської розвідки.
Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.
"Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни", – каже неназваний чиновник НАТО.
За даними співрозмовників CNN, наразі Росія випускає близько 10 тис. снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тис. на день з українського боку. Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.
Зазначається, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, однак військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.
"Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", – заявив представник НАТО.
За словами представника НАТО, з яким говорили журналісти CNN, Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі, при цьому робітники змінюються після 12-годинних змін. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн осіб порівняно з 2-2,5 млн до початку війни, пишуть автори.
Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану і Північної Кореї.
"Російська військова машина зараз працює на повну силу, продовжують автори, однак і в неї є межа можливостей: вони очікують, що такий поріг буде досягнуто наступного року", - зазначили співрозмовники CNN
У результаті західні розвідки не очікують, що Москва зможе домогтися якихось значних цілей на полі бою найближчим часом.
За оцінками експертів, з якими говорила CNN, у довгостроковій перспективі Захід все ж здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів - і водночас випускати якісніше обладнання.
"Захід тільки починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів", - сказав заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.
За іншими оцінками західної розвідки, на які посилається CNN, загальне співвідношення ресурсів все ж забезпечує перевагу Москви - особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.
"Усе йде не дуже добре, але залежить від того, що відбуватиметься. Якщо допомога відновиться - і швидко почне надходити, ще не все втрачено", - сказало одне з джерел.
Ну не було на Заході такої установки щоб воювати так як зручно кацапам закидуючи снарядами окопи. Але це не проблема Заходу а наша проблема. При спробі напасти на НАТО все буде вирішуватись по іншому - після знищення логістики та ППО/ПВО/авіації помийки всі оті арти будуть винещині вертольотами та штурмовою авіацією. Танки вже зачистять окопи з ваньками.
немає в парадигмі ******** війни перестрілок часів Першої світової. це створено штучно в Україні черз те що вони не відчувають для себе безпосередньої загрози. Подобається нам це чи ні.
Мільйонами російських дронів та піхоти на джипах вирішуватиметься.
Взагалі у майбутній війні НАТО і росії самі країни Європу будуть кликати російську армію, щоб вона припинила різанину ісламської революції.
Вони вже зрозуміли, що і як робити, вже не мають страху перед західною технікою, бо успішно знищують її тут.
нема страху перед західною технікою?! Розкажіть це льотчикам з А-50. Або морячкам у ЧМ. Або оркам у посадці коли їх з Бредлі викашують. І страху в них немаєви праві, тому і стріляють собі в голови. І дякують свої командирам за те що ті женуть їх на убій в м'ясні штурми. Зовсім страх погубили))
Раніше вони вважали європейське залізо ледь не непереможним.
Тепер побачили, що горить як і їх рідне, нічим не краще.
А от з чим їм прийшлося розпрощатися - то це з тим, що Т-90 це імба. Армати - нєт! Аналагавнєтниє СУ збиваються, К-52 збиваються - ніпабєдімая "Масква" годує крабів у составі самих нових та непереможних ордерів)). І Кинжал виявляється теж збивається Петріотом))
Взагалі перемогу росії здобудуть не чмобіки на полі бою, а чекісти у кабінетах лубянки.
Вибори зєлі, блокування допомоги США і кордонів Польщі - це все їх рук і голів справа.
У майбутньому не виключено, що росії і не треба буде воювати регулярною армією.
Достатньо буде розвалювати держави в мізках їх мешканців, а потім вводити "гуманітарниє контінгєнти" для наведення ладу в хаосі, що виникнув.
Для США вони працюють над громадянською війною, для Європи - над ісламською революцією.
Чи зєльний покидьок з цим не «заморачується»?
просто планомірно виконує завдання кацапів по денацифвкації населення та здачі території?
є реальний сектор, який і показав міць
Видно що просто з бойового дивану на Крєщатікє пишеш.
Весь Західний Світ у той час, пізнавав сруськаю душу та його смердючий мір, шляхом слухання пустопорожніх балачок Газпрому та отримання його грошей…. Убивство Немцова та інших людей, які попереджали керівників країн Заходу щодо злочинів воєнного злочинця прутіна, не сприймалося Демократичним Світом!!
А після безкарності війни московіі проти Грузії, прутін пішов війною в Україну!!! Тому, поки берлусконі меркель шрьодер саркозі щось там щебетали, прутін воював у Сірії та Лівії! Тому й снаряди робив ще з тих подій …
вони завжди відмовляються від техніки несумісного калібру, тому з ним і проблеми.
якби вся територія аж до Чопа не прострілювалася ракетним вогнем.
чужу біду руками розведу.
Відповідаю. Нуль снарядів і стільки ж патронів.
Повний цикл виробництва патронів 180-190 технологічних операцій та
переходів. У випадку снарядів - це ще і виробництво вибухових речовин.
Потрібні - сировина, обладнання, технології, навчений персонал...
Треба знищити виробництва московитських.
Поки не виробив одну Чучму, яке все продало та просрало, а за це йому аж нічого крім скажених пенсії,охорони, держдачи т.т.п
Чучму ображати не варто. Типовий агент КГБ, дослужився до генеральського рівня. Далі чітко виконував усі вказівки Кремля.
https://www.unian.net/weapons/massovoe-proizvodstvo-shahedov-v-rossii-analitiki-ocenili-video-so-sborochnogo-ceha-12564204.html
Бо США і Європа ні.