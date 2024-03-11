Розпочинаємо переговори з ЄС та США щодо відновлення авіаперевезень в Україні, є різні сценарії щодо кількості аеропортів, - Кубраков

Наразі влада України офіційно розпочинає перемовини з регуляторами США та Євросоюзу про відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Про терміни говорити зарано.

Про це заявив віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - додав міністр.

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що відкриття аеропорту "Бориспіль" є дуже серйозною операцією. Воно стане свідченням того, що Україна перемагає.