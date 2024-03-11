УКР
Розпочинаємо переговори з ЄС та США щодо відновлення авіаперевезень в Україні, є різні сценарії щодо кількості аеропортів, - Кубраков

кубраков

Наразі влада України офіційно розпочинає перемовини з регуляторами США та Євросоюзу про відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Про терміни говорити зарано.

Про це заявив віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - додав міністр.

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Державіаслужби Більчук про відкриття авіапростору в Україні: Працюємо, щоб знизити ризики

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що відкриття аеропорту "Бориспіль" є дуже серйозною операцією. Воно стане свідченням того, що Україна перемагає.

+19
Яке марення ! Це можливо тільки з Зеленським !
11.03.2024 08:55 Відповісти
+15
Звалювати збираються.
11.03.2024 08:58 Відповісти
+14
Вони в паралельній реальності живуть? Невже незрозуміло, що будь-який працюючий аеропорт буде першорядною метою для ракет ворога.
11.03.2024 08:55 Відповісти
А поговорити!
11.03.2024 08:52 Відповісти
Перший літак - ЗЄля разом з усією ОПою, другий - шмиркаль з кабміном....

якісь нещасні два Боїнги 😂👍
11.03.2024 11:02 Відповісти
Яке марення ! Це можливо тільки з Зеленським !
11.03.2024 08:55 Відповісти
Так отож мрію, щоб першими рейсами літали сам Кубраков, повний склад ОПи, кабміну і керівництво ВР.
11.03.2024 09:18 Відповісти
Тобто перший рейс із Києва в Нахой?
11.03.2024 09:22 Відповісти
тоді - я підтримую цю ініціативу. Хай витрачають, навіть декілька мільярдів. Нам все одно буде дешевше.
11.03.2024 10:05 Відповісти
Вони в паралельній реальності живуть? Невже незрозуміло, що будь-який працюючий аеропорт буде першорядною метою для ракет ворога.
11.03.2024 08:55 Відповісти
Та ще говорити ,що хтось з Європи зацікавився двійний абсурд. Про пасажирів зовсім можна промовчати
11.03.2024 08:58 Відповісти
Да нет у них всё нормально, не думаю что речь идёт о каких-то пассажирах, речь идёт о разрешении полётов, ведь согласитесь для некоторых это просто неудобно, как простым смертным переходить границу, другое дело погрузить своё тело в бизнес-джет и вперёд по своим важным безусловно государственным делам, опять же смотря куда летишь, какой контроль на границе, с нашей-то всё понятно
11.03.2024 14:35 Відповісти
Президент з телевізора призводить до віртуальної реальності головного мозку.
11.03.2024 08:56 Відповісти
Базова країна і базові аеропорти? Війна, закон про мобілізацію не затверджений, ворог наступає на сьогодні, а вони про плани втечі з України. Може хтось написати скільки здорового персоналу потрібно засіяти для одного аеропорту? То чому не має їх на фронті?
11.03.2024 08:56 Відповісти
Звалювати збираються.
11.03.2024 08:58 Відповісти
ага, щас!
вискочить на взльотку Генерал Кривоноса з бутилями отработки і розіллє їх на рельсах взльотки.

ЗЄля каже що Бога нєт і Суда Божого не буде?

ню-ню !
11.03.2024 11:16 Відповісти
Я щось пропустив? Війна закінчилась? Чи у владі немає жодного притомного?
11.03.2024 08:58 Відповісти
А хто буде літати? За що? Куди? Чи знову новий загін зеболота
11.03.2024 09:02 Відповісти
бабло в чумаданах поездом как-то тяжело таскать, холопы вокруг опять же. а так на летак - и за два часа "дома".
11.03.2024 09:14 Відповісти
Цікаво, яка страхова компанія захоче працювати над забезпеченням цієї *****...
11.03.2024 09:03 Відповісти
война - форсмажор и страховые, очевидно, идут в лес. за "Мрию" наверное даже не заикались
11.03.2024 09:15 Відповісти
Сколько миллиардов уже выделили на эти аэропорты? И пофиг что никто летать не будет, главное финансирование...
11.03.2024 09:03 Відповісти
аэропорты должны быть, но там должны быть военные самолеты\пво и т.п.
11.03.2024 09:17 Відповісти
тобто, коли тривога, в києві зупиняють наземний транспорт, але аеропорти відкриють?
для чого?
що б літати з києва до львова? чи, невже, до харкова та одеси?
потужно.....
11.03.2024 09:03 Відповісти
ЗеОППА захотіла на курорти не машиною а літаком і все, Україна починає погодження!!!
11.03.2024 09:08 Відповісти
В Києві вже перемога
11.03.2024 09:10 Відповісти
Дебилы, бл...
11.03.2024 09:11 Відповісти
Ащо тут дивного,бабок можна буде пильнуть,та й звалювати легше буде...
11.03.2024 09:12 Відповісти
Питання, хто матиме на це право?
У більшості немає права перетинати кордон.
Країна в середені країни, де виключно влада живе ні в чому собі не відмовляючі. Матриця?
11.03.2024 09:14 Відповісти
Епоха побудови доріг успішно завершена, починається епоха великого відкриття аеропортів і пасажирських перевезень! Зелені мабуть остаточно погодилися на заморозку війни, зараз почнуть втюхивати з кожної праски, що вони відстояли країну, а Зеля Супермен, бо обіцяв посередині домовитись, а здав тільки 20% !
11.03.2024 09:16 Відповісти
зелений **********
11.03.2024 09:22 Відповісти
дебіли продовжують керувати країною
11.03.2024 09:23 Відповісти
Знову базовий пі.деж від базових керівників.
11.03.2024 09:24 Відповісти
Зелені реально готуються драпати з України. Пам'ятаєте оту сцену де кидає потрощений велосипед з словами -"ось вам ваша Україна'', ото воно до того іде!
11.03.2024 09:35 Відповісти
Зелені готуються тікати?
11.03.2024 10:00 Відповісти
https://youtu.be/jgw0b4x8LlY?si=ZsVLoaMxMkMBMWm9 ...

Путло жалкое мурло от МаодзZедуна 😜
11.03.2024 10:03 Відповісти
А хто буде літати і куди? В нас же, начебто, кордони закриті? Чи закриті не для всіх, лише для черні?
11.03.2024 10:35 Відповісти
К*нчені піарники влади Зеленського!
11.03.2024 10:36 Відповісти
перший рейс оман ...
11.03.2024 10:40 Відповісти
З такою логікою, всі ЖД вокзали чи автостанції можна також назвати першорядною ціллю. Але чомусь рашисти по ним масово не б'ють. Я більше переживаю, щоб наше ППО випадково не збило якийсь пасажирський літак.

Справа ще в тому, що багато людей тому і виїхали. Банально із-за того, що з України довго добиратися в інші країни. Знайомі виїхали в Мюнхен. І звідти працюють, бо багато справ по світу. Підписання договорів і тд. А якби було авіасполучення в Україні то повернулися би. Бо вже та Німеччина набридла, якби це не звучало. Але є купа нюансів. І це окрема тема.

Тому якщо інші країни дадуть добро, я обома руками за відкриття аеропортів. Згадайте, що було з судноплавством. Також всі боялися заходити в наші порти. Але зараз рівень вантажоперевезень морем вже на довоєнному рівні.
11.03.2024 10:50 Відповісти
Раз прилесчу,і вже не вилечу?((або зіб'ють або не випустять.
11.03.2024 11:06 Відповісти
"Про це заявив віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков "
Ця істота не бажає зайнятися будівництвом фортифікацій, чи вони вже домовились з ****** про "закінчення вінйни", час відкривати авіасполучення?
11.03.2024 11:12 Відповісти
Кажуть,що вже декілька місяців в аеропорті працює 3200 працівників:напевно "хтось" щось знає
11.03.2024 11:39 Відповісти
А як бути з загрозою ракетних ударів,чи зліт міга з тим же кинджалом?
11.03.2024 21:24 Відповісти
 
 