Розпочинаємо переговори з ЄС та США щодо відновлення авіаперевезень в Україні, є різні сценарії щодо кількості аеропортів, - Кубраков
Наразі влада України офіційно розпочинає перемовини з регуляторами США та Євросоюзу про відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Про терміни говорити зарано.
Про це заявив віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.
"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.
За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - додав міністр.
Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.
"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.
Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що відкриття аеропорту "Бориспіль" є дуже серйозною операцією. Воно стане свідченням того, що Україна перемагає.
якісь нещасні два Боїнги 😂👍
вискочить на взльотку Генерал Кривоноса з бутилями отработки і розіллє їх на рельсах взльотки.
ЗЄля каже що Бога нєт і Суда Божого не буде?
ню-ню !
для чого?
що б літати з києва до львова? чи, невже, до харкова та одеси?
потужно.....
У більшості немає права перетинати кордон.
Країна в середені країни, де виключно влада живе ні в чому собі не відмовляючі. Матриця?
Путло жалкое мурло от МаодзZедуна 😜
Справа ще в тому, що багато людей тому і виїхали. Банально із-за того, що з України довго добиратися в інші країни. Знайомі виїхали в Мюнхен. І звідти працюють, бо багато справ по світу. Підписання договорів і тд. А якби було авіасполучення в Україні то повернулися би. Бо вже та Німеччина набридла, якби це не звучало. Але є купа нюансів. І це окрема тема.
Тому якщо інші країни дадуть добро, я обома руками за відкриття аеропортів. Згадайте, що було з судноплавством. Також всі боялися заходити в наші порти. Але зараз рівень вантажоперевезень морем вже на довоєнному рівні.
Ця істота не бажає зайнятися будівництвом фортифікацій, чи вони вже домовились з ****** про "закінчення вінйни", час відкривати авіасполучення?