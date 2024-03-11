УКР
Сили безпілотних систем перебувають на етапі формування, для навчання пілотів БПЛА буде створено єдину систему, - заступник головнокомандувача ЗСУ Сухаревський

В Українських Збройних силах створено новий рід військ – це Сили безпілотних систем. Вони відповідатимуть за участь дронів та інших безпілотників у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю СтратКом ЗСУ розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.

Він відповідає за розвиток БПЛА і їхнє застосування у бойових умовах. На створення нового роду військ наштовхнула саме війна проти Росії та активне використання дронів у бойових діях.

Сухаревський розповів, що на даному етапі в концепті формування підрозділів безпілотних систем. У планах — нарощувати спроможності та доктринально впливати на ці підрозділи, щоб утотожнити аналіз та навчити пілотів, командирів цих підрозділів, щоб вони вміли застосовувати дрони.

Також він повідомив, що для навчання пілотів БПЛА буде створена єдина система, де майбутні спеціалісти будуть освоювати навички керування безпілотниками.

"Вона вже певною мірою існує, але ми її будемо консолідувати в плані об'єднання, як військових навчальних закладів, як волонтерських проєктів, так і того, що буде відбуватися в майбутньому для того, щоб реагувати на новітні системи, реагувати на масштабування, реагувати відповідно на виклики які з'являються на фронті зі зміною технологій", — підкреслив Сухаревський.

Коментуючи пряму взаємодію з бригадами на фронті зараз, заступник головкома відповів так: "Що стосується бригад на фронті - моя основна функція - це не заважати і підтримувати".

+11
третій рік війни.
ось ось. скоро скоро. от зараз. вже майже.
показати весь коментар
11.03.2024 11:05 Відповісти
+9
щось типу мільярд дерев, мільйон дронів, типу пшик
показати весь коментар
11.03.2024 11:07 Відповісти
+7
БУДЕ ,БУДЕ,БУДЕ..
показати весь коментар
11.03.2024 10:56 Відповісти
