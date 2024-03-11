Бербок про кільцевий обмін Taurus на Storm Shadow: Це можливий варіант, Німеччина вже так робила

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в обмін на ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

"Це був би варіант", - заявила Бербок.

Вона зазначила, що подібний кільцевий обмін вже відбувався щодо інших матеріалів.

"Обмін кільцями - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому", - наголосила глава МЗС Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Пропозиція кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

