Бербок про кільцевий обмін Taurus на Storm Shadow: Це можливий варіант, Німеччина вже так робила

бербок,анналена

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в обмін на ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

"Це був би варіант", - заявила Бербок.

Вона зазначила, що подібний кільцевий обмін вже відбувався щодо інших матеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед політиків у ФРН немає єдності в питанні кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

"Обмін кільцями - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому", - наголосила глава МЗС Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Пропозиція кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Читайте також: Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді

Німеччина (7680) ракети (4153) Бербок Анналена (457)
Топ коментарі
+6
Надо делать, а не говорить. Но можно и проще. Если Шольц жидко обосрался, то на Taurus пишется Storm Shadow + Made in GB. "Герани" из Ирана не дадут соврать.
показати весь коментар
11.03.2024 09:12 Відповісти
+2
Задовбали, мовчки поміняйтеся. На Taurus прилепить шильдик - зроблено в Україні та передайте ЗСУ.
показати весь коментар
11.03.2024 09:22 Відповісти
+1
головне в допомозі від Заходу - це можливість поговорити на різні цікаві теми...
показати весь коментар
11.03.2024 09:20 Відповісти
Надо делать, а не говорить. Но можно и проще. Если Шольц жидко обосрался, то на Taurus пишется Storm Shadow + Made in GB. "Герани" из Ирана не дадут соврать.
показати весь коментар
11.03.2024 09:12 Відповісти
головне в допомозі від Заходу - це можливість поговорити на різні цікаві теми...
показати весь коментар
11.03.2024 09:20 Відповісти
Головне - щоби це ЗМІ рознесли.
показати весь коментар
11.03.2024 09:24 Відповісти
Задовбали, мовчки поміняйтеся. На Taurus прилепить шильдик - зроблено в Україні та передайте ЗСУ.
показати весь коментар
11.03.2024 09:22 Відповісти
п.с. Пропоную навіть великими літерами написати - Нептун.
показати весь коментар
11.03.2024 09:33 Відповісти
тобто, річ не в допомозі, або страху ескалації?
а річ в тому: а що ви нам в замін?
показати весь коментар
11.03.2024 09:26 Відповісти
Вы вообще не слушаете что говорит Шольц? Таурусы придется запускать немцам, это якобы участие в войне.
показати весь коментар
11.03.2024 09:59 Відповісти
то нехай приймають громадянство україни і нічого не бояться.
показати весь коментар
11.03.2024 10:09 Відповісти
Шольц продовжує вигадувати причини, щоб не передавати ракети.
показати весь коментар
11.03.2024 10:25 Відповісти
Так німці на таке теж не згодні.
показати весь коментар
11.03.2024 09:37 Відповісти
Тиснути, тиснути і ще раз тиснути на Шольця. Україна так робила, робить і буде робити - як би нас не залякували підх#йловники у західних ЗМІ що типа ліверна ковбаса образиться. І саме завдяки дипломатичному тиску були отримані Панцергаубиці, Гепарди і Леопарди, як би Шольц не зарікався. Головне пам'ятати, що Шольць працює під тиском і не дати нам проплаченим західним доброзичливям заткнути нам рота і Тауруси будуть
показати весь коментар
11.03.2024 09:38 Відповісти
Та не Шольці справа. Що ви, як малі діти? Команди з-за океану поки що нема.
показати весь коментар
11.03.2024 11:21 Відповісти
Коли пакет допомоги Україні та Ізраїлю буде ухвалений і команда вже буде не потрібна. Але необхідність тиску збоку України це не відміняє.
показати весь коментар
11.03.2024 11:23 Відповісти
What's wrong with the Storm Shadow, again? Why in the hell everybody is so hell bent on the Taurus?
показати весь коментар
11.03.2024 14:23 Відповісти
 
 