У Херсоні та області внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки, 1 особа дістала поранення

Російські загарбники протягом доби обстріляли житлові квартали Херсонщини, в обласному центрі пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом доби росіяни обстріляли Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні пошкоджено багатоповерхівку.

В Херсонській області зафіксовано влучання у 8 приватних будинків та автівку. Внаслідок обстрілів одна особа дістала поранення.

обстріл (30503) Херсон (3574) Херсонська область (6135)
