УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини
3 845 11

Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел

павел,перт

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб", – нагадав Павел.

Він зазначив, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН, "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.

На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання.

"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Автор: 

НАТО (6731) Україна (6097) Макрон Емманюель (1580) Павел Петр (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Павелу черговий респект за здоровий глузд та позицію...
показати весь коментар
11.03.2024 09:35 Відповісти
+11
Павел! - ради Бога - шукаи другу партію снарядів
показати весь коментар
11.03.2024 09:32 Відповісти
+6
чехи добре пам"ятають 1968й і аж до 1991го
тому і снаряди знаходять і чогось добиваються проти рф
прибалти теж...
остальні мабудь забули, що таке ссср,
а параша, це той самий ссср
показати весь коментар
11.03.2024 09:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павел! - ради Бога - шукаи другу партію снарядів
показати весь коментар
11.03.2024 09:32 Відповісти
Павелу черговий респект за здоровий глузд та позицію...
показати весь коментар
11.03.2024 09:35 Відповісти
чехи добре пам"ятають 1968й і аж до 1991го
тому і снаряди знаходять і чогось добиваються проти рф
прибалти теж...
остальні мабудь забули, що таке ссср,
а параша, це той самий ссср
показати весь коментар
11.03.2024 09:35 Відповісти
А якщо по ним прилетить?
показати весь коментар
11.03.2024 09:42 Відповісти
ну от притомна ж людина...
заходьте - змінить погранців на заході і півночі - в України руки розвяжуться....
показати весь коментар
11.03.2024 09:45 Відповісти
/змінить погранців/
Ну це вже занадто. А хто ж буде контрабасом та ухилянтами займатися?
показати весь коментар
11.03.2024 09:49 Відповісти
а мілліон дронів на шо?
думаєте на війну? - думайте ширше!
по 5 блоків сигарет на дрон - це ж сила!
показати весь коментар
11.03.2024 09:57 Відповісти
Як мінімум з 2008-го московія порушує міжнародні норми, та їй за це -- НІЧОГО !
показати весь коментар
11.03.2024 09:45 Відповісти
Так це ж ескалація -американці з німцями мамою клянуться, а це *уйло нападе.
показати весь коментар
11.03.2024 09:48 Відповісти
11.‎03.‎2024

Керівництво РФ передало через посередництво президента Туреччини Ердогана пропозиції щодо припинення бойових дій

і поступового розведення військ до стану на початок бойових дій.

Серед пунктів обмін військовополоненими "всіх на всіх", взаємне припинення обстрілів території, визнання ДНР\ЛНР в межах адміністративних кордонів областей,?

ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ПОЗАБЛОКОВОГО СТАТУСУ І ВИЗНАННЯ АНЕКСІЇ КРИМУ.

Серед попередніх взаємних умов - припинення додаткової мобілізації з обох сторін і розведення військ під контролем "дружніх обом сторонам ?, позаблокових держав".
показати весь коментар
11.03.2024 10:11 Відповісти
 
 