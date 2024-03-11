Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел
Президент Чехії Петр Павел наголосив, що необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб", – нагадав Павел.
Він зазначив, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН, "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.
На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання.
"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", – сказав він.
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому і снаряди знаходять і чогось добиваються проти рф
прибалти теж...
остальні мабудь забули, що таке ссср,
а параша, це той самий ссср
заходьте - змінить погранців на заході і півночі - в України руки розвяжуться....
Ну це вже занадто. А хто ж буде контрабасом та ухилянтами займатися?
думаєте на війну? - думайте ширше!
по 5 блоків сигарет на дрон - це ж сила!
Керівництво РФ передало через посередництво президента Туреччини Ердогана пропозиції щодо припинення бойових дій
і поступового розведення військ до стану на початок бойових дій.
Серед пунктів обмін військовополоненими "всіх на всіх", взаємне припинення обстрілів території, визнання ДНР\ЛНР в межах адміністративних кордонів областей,?
ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ПОЗАБЛОКОВОГО СТАТУСУ І ВИЗНАННЯ АНЕКСІЇ КРИМУ.
Серед попередніх взаємних умов - припинення додаткової мобілізації з обох сторін і розведення військ під контролем "дружніх обом сторонам ?, позаблокових держав".