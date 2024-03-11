Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб", – нагадав Павел.

Він зазначив, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН, "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.

На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання.

"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.