8 406 178

Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times

f16

Перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в липні. Через складність навчання партнери передадуть лише 6 винищувачів із 45 обіцяних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

Зазначається, що винищувачі готові, а льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, який було створено для навчання українських пілотів на F-16.

Проте, за даними видання, українські пілоти ще не прибули попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря.

NYT пише, що поки невідомо, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

"Але ця затримка є свідченням плутанини і хаосу, з якими зіткнувся військовий альянс, що поспішає поставити F-16. Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах", - йдеться в матеріалі.

Але до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники, зазначає видання.

Офіційні особи погодилися з тим, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатню кількість людей, які зможуть правильно обслуговувати літаки.

Навчання українських пілотів на F-16  відбувалося із блискавичною швидкістю. Проте процес іде повільніше, аніж розраховували Україна та її партнери, оскільки пілотам, навченим на радянських літаках і тактиці, доводиться освоювати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати винищувачі.

Автор: 

+18
Можливо каби відженуть, точніше носії кабів. Свої скидати зможемо. Знову же сильно залежить яке озброєння дадуть!
А так взагалі ніхто вже ні на що не молиться, всі чекають Трапма як приговора!
показати весь коментар
11.03.2024 09:52 Відповісти
+15
6 літаків проти тисяч кацапсячих. це серйозно... так званий цивілізований світ остаточно jobнувся.
показати весь коментар
11.03.2024 09:50 Відповісти
+12
Слід вже перестати молитись на ці літаки. Погоди вони не зроблять ніякої.
показати весь коментар
11.03.2024 09:49 Відповісти
І цього недостаньо.Бо до HIMARS,ще в 22 році мали би бути ATACMS Все одно ці ракети утилізують утилізують.Але їх не давали,щоб не було ескалації.Тоді вони були конче потрібні і не було би величезних втрат.
показати весь коментар
11.03.2024 11:02 Відповісти
Перших танків, гармат, літаків було теж недостатньо не те що перемогти, а навіть зупинити Гітлера. Але потім як німецьких так і російських фашистів буде спочатку зупинено, а потім переможено. Але без героїзму та стійскості Гітлер просто захопив би Євпропу і переміг. Тому потрібно стримувати ворога, поки Євпропа та США не підготуються до війни
показати весь коментар
11.03.2024 11:09 Відповісти
Що? В совка було всього більше і танків.В 5 разів,на початок війни кількість танків совка перевищувала.Просто совки нездари.Положили мільйони.В Гітлера на всі фронти було кілька тисяч танків.І воювали на захопленій техніці.То був не героїзм,а совкова дурість.Совки взяли на себе удар закидувати м'ясом.
показати весь коментар
11.03.2024 11:33 Відповісти
Шо за ахінею ти несеш? США і Європа не будуть воювати з РФією. Впринципі війна між ядерними державами неможлива.

Факт в тому що Україну зливають по пакту Байдена-Путіна підписаним у 2021 в Швейцарії.. З кожним роком все менше зброї. А люди в Україні закінчуються. Вон уже інвалідів 3 групи хочуть брати.

Тут тільки Трамп врятує ситуацію.
показати весь коментар
11.03.2024 11:35 Відповісти
це сирському і єрмаку на 2 тижні
показати весь коментар
11.03.2024 09:58 Відповісти
да поймите же вы наконец -кацапня точно дала сигнал Западу -что в случае поражения в войне -прорыва на фронте -захода ВСУ в Крым они ударят ЯО по Украине -для Европы и США -чтобы окончательно не потерять лицо придется чем то отвечать и это будет пиждец -которого ни кто не хочет -значит будут размениваться Украиной -пока рашка ее проглотит -пока залижет раны - -а это пройдут годы -и уже как то отодвинет Армагедон на неопределенное будущее -а там Европа вооружится и может царь болотный умет - и это для Запада самый приемлемый вариант - Украина в этом варианте камикадзе -который берет весь удар на себя и героически погибает
показати весь коментар
11.03.2024 10:02 Відповісти
Не неси бред. ***** на Украине не остановится ни на минуту. ***** еще при жизни захочет захватить и Молдову и восточную Европу. И чем ***** старее становится тем оно безумнее. Да и Китай постоянно подталкивает ***** в жопу чтобы тот шел на Европу а Китаю останется восточная часть рашки. Так что единственный шанс Европы ето остановить рашистскую Орду еще до Украины
показати весь коментар
11.03.2024 10:11 Відповісти
***** нужна передышка - Украина уже вымотала экономику парашки не плохо - да ее закидают бомбами и ракетами - но даже для взятия одного украинского города миллионика нужны коллосальные людские и военные ресурсы -миллионы солдат и тысячи единиц техники и десятки миллионов снарядов и ракет -параша наращивает обороты - но если Украина будет сопротивляться -то кость будет большой и может даже застрять в горле - а помощь Запада такая -не для выиграша в войне и даже не для удержания позиций -а просто для изматывания сил и средств
показати весь коментар
11.03.2024 10:19 Відповісти
Саме сцикливість Заходу запевнила *****, що він за допомогою війни може отримати усе, що хоче. А йому потрібен Варшавський договір, а не якась там Україна. І тепер він не зупиниться, бо своєю сцикливістю Захід сам роздражнив цього кровожерного монстра.
показати весь коментар
11.03.2024 11:25 Відповісти
Вы еще немного подождите до осени, а там придет Трамп и все вообще заблокирует. Козлы бл****
показати весь коментар
11.03.2024 10:07 Відповісти
Та які 6-ть, Бідон від гвинтика переданого обісре свій овальний кабінет. Які нах, фееешіснадцять)
показати весь коментар
11.03.2024 10:08 Відповісти
нужно самим лепить "грязную" бомбу - уже давно это надо было делать -подтягивать инженеров -ученых -лепить втихаря от нато и всех -если есть ядерная энергетика -то можно слепить и что то военное -не надейтесь особо на Запад -на Бога надейся -а сам не плошай
показати весь коментар
11.03.2024 10:09 Відповісти
Навіщо втіхаря? Щоб кацапи мали виправдання для застосування ядерної зброї по Україні?
Хіба не краще офіційно вийти з безядерного статусу і розробляти своє озброєння або ще краще вимагати ядерну парасольку у держав-гарантів в обмін на відмову від своєї ЯЗ у минулому?
показати весь коментар
11.03.2024 14:46 Відповісти
як в тому анекдоті: не виграв, а програв, й не 45, а тільки 6, й не до літа, а може ближче до Нового року...
показати весь коментар
11.03.2024 10:12 Відповісти
Як тільки заікнулися за Крим, так зразу ті обламують з ефками, це совпадєніє?
показати весь коментар
11.03.2024 10:16 Відповісти
Так і 45 літаків москалів не переможуть.
показати весь коментар
11.03.2024 10:17 Відповісти
Первое они перекроют зазоры между зонами ПВО и отгонят самолеты с КАбами.
показати весь коментар
11.03.2024 10:21 Відповісти
Прямо таки 45 ліфаків вистачить на все.Їх і збивати зможуть,якщо що.
показати весь коментар
11.03.2024 10:53 Відповісти
Переможуть чи не переможуть, а ле лічені одиниці техніки у поєднанні із героїмом наших воїнів та мільйонами західних снарядів рятують десятки мільйонів українців. Без допомоги цивільні будуть просто знищені
показати весь коментар
11.03.2024 10:52 Відповісти
Допомоги потрібно дуже багато.А те що зараз,то міста стираються на пилюку.Москалі звісно ослабляються,але не будуть переможені від цього.Ти ж не воюєш десь під Авдіївкою і не хочеш бути героєм.
показати весь коментар
11.03.2024 10:56 Відповісти
Стрираються на пилюку маленькі провінційні містечка. У них наші воїни героїчно стримують ворога, який іде рівняти із земелю великі українськів міста - Дніпро, Запоріжжя, Харків, ховати під руїнами сотні тисяч цивільних мешканців. Поки ворог дохне на фронті ці люди живуть на світі білому, тому зараз треба думати перш за все про потунок цих людей та мешканців сотень прифронтових населених пунктів а вже потім про Перемогу
показати весь коментар
11.03.2024 11:05 Відповісти
Щоб не стирали міста,потрібно нищити авіацію на москальських аеродромах.Для цього ракети потрібні,а не якісь хлопушки.Класичні,потужні ракети.І все.Все інше,то демагогія.Українці героїчно вмирають.Тисячі за Авдіївку полягли.
показати весь коментар
11.03.2024 11:37 Відповісти
Зараз ворог не може дозволити собі килимові бомбардування, які стерли із землі Дрезден, тому ворог стирає із землі міста як Маріупольа артилерією. Керованих бомб ворог зкдиає сотні, снарядів та ракет випускає сотні тисяч. Але ствольна артилерія та гради мають обмежений радіус дії, тому перш за все ворога потрібно не допусткати до відстані обстрілів ствольною артилерією, а для цього його порібно знищувати на підступах до міст.
показати весь коментар
11.03.2024 11:42 Відповісти
Потрібно знищувати тили і тилове забезпечення.Всі найбільші і залізничні вузли і аеродроми знаходяться на території москальщини,а не в Україні.Звідти ешелони йдуть.
показати весь коментар
11.03.2024 12:14 Відповісти
І без достатньої кількостів воїнів і, нажаль, без втрат не зупинити ворога на данному етапі. Якби ціною життя ворога не зупинили під Авдівкою, ворог вбив би сотні тисяч цивільних у профронтовій зоні за містом. Тому перш за все потрібно рятувати цивільних тими засобами що у наявності а потім вже дочекатися біль потужної допомоги
показати весь коментар
11.03.2024 11:50 Відповісти
Те що під Авдівкою,то велика помилка.Залужний ще раніше хотів виводи людей.Україна не може розкидатися людьми.Не може маленька совєцька перемогти велику совєцьку армію.Це аксіома.І вона діє.
показати весь коментар
11.03.2024 12:11 Відповісти
Не помилка, бо під час оборонної операції були знищені 17 тисяч рашистів. Якби війська вивели завчасно, то ці покидькі нікуди б не ділись і живі-здорові штурмували б інше місто і вбилиб багато цивільних, а тепер вже нікого не вб'ють, бо лежать у Авдіївці
показати весь коментар
11.03.2024 12:51 Відповісти
Щоб забезпечити по справжньому мільйон,потрібно понад десять тисяч бронетехніки.Немає ресурсів,щоб банально забезпечувати мільйони військ.
показати весь коментар
11.03.2024 12:16 Відповісти
По-справжньому врятували десятки мільйонів життів цивільних. А рятувати порібно тим що є, бо інакше їх просто вб'ють
показати весь коментар
11.03.2024 12:52 Відповісти
Рятувати потрібно розумом.А не в лоб лізти на москалів і не розповідати за наступи на них.
показати весь коментар
11.03.2024 16:00 Відповісти
Москалям потрібні люди.Бо хто ж буде працювати? Так що ні про які десятки мільйонів не може бути і мови.Але ж не потрібно доводити було все до крайнощів.
показати весь коментар
11.03.2024 16:02 Відповісти
У якому вигляді їм потрібні українці вони показали у Бучі і у інших містах масових страт. Ці нелюди навіть дітей не пощадили
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
В Мелітополі такого немає,бо є люди,які там живуть і навіть в Херсоні такого не було.А от в Ізюмі також було.Від цих нелюдів спокійно газ в Європу через Україну качається.А президент заробляв мільйони там.Я то нічого від них не заробляв і не хочу і ніколи там не був,хоча колись пропонували їхати.,ще до 2014 року.
показати весь коментар
11.03.2024 16:15 Відповісти
Як в тебе язик повертається таке казати. Я не вірю, що ти не читаєш новини де пишуть що на окупованих територіях і у Мелітополі іде справжній геноцид. Людей викрадають, катують, вбивають, гвалтують дітей. І ти, негіднику, вирішив виправдовувати рашизм? Подивись на катівні, які знайшли визволителі на Херсонщині
показати весь коментар
11.03.2024 16:27 Відповісти
Де таке пише в новинах? Якщо місто окуповане?За кого голосував в 2019 році? Ти ж хотів всього цього.Хуже не будет?
показати весь коментар
11.03.2024 16:30 Відповісти
Місто окуповане, але народ все бачить і повідомляє про всі факти злочинів на окупованих територіях, про що ми і дізнаємося із новин
показати весь коментар
11.03.2024 16:33 Відповісти
В Херсоні не було такого,як в Ізюмі і Бучі.І в Мелітополі немає такого.Не розстрілюють там пачками,як в Ізюмі.І з Мелітополя через москальщину виїжджають в Європу.Про це самі виїхавші писали.

А ти скажи за кого в 2019 році голосував.
показати весь коментар
11.03.2024 16:38 Відповісти
А вы б куда вывели, за Днепр или сразу в У Карпаты?
показати весь коментар
11.03.2024 13:55 Відповісти
Я би вивів в Вашингтон.
показати весь коментар
11.03.2024 15:58 Відповісти
недарма ж ***** вболівало за Зєлю у 2019му...
з Порохом Україна давно би отримали і Ф16 і Торуси і все, що було б треба для швидшої перемоги України над Мокшею, без остраху західних друзів, що все надане виявиться у кремлі або легко розбите з наводки з ОПи, як оце маємо..
та й сама Велика Війна просто могла би й не відбутися.. але легковажна Зеля сама спровокувала зеків-бандитів прогулянками по харошему-розмінованому асфальту у короткій спідничці перед "зоною" з орками
показати весь коментар
11.03.2024 10:18 Відповісти
По перше він і був міліардером, що до Майдану. По друге ні один олігарх не задонатив стільки скільки Порошенко. По трете як можна з тих грошей шо жертвуєш збирати податки? Тобі аби 3,14здонути з-за пАрєбріка. Чи ти ухилянт який сопровАждав інваліда в ЄС, а потім інвалід повернувся, а ти ні?
показати весь коментар
11.03.2024 10:58 Відповісти
....зграями ОТРК "Сапсан" розробки конструкторського бюро "Південне", ракет та безпілотників "Промінь" (Луч), випуск яких банда Зєлі помножила на нуль, завдячуючи Вироку-2019 від жлобів-наївняків-какаразніц, деякі тупорилі з яких, навіть тут, й досі "топлять" за буратіну бєні, недієздатного настільки, що йому потрібен персональний опікун дермак та інші "шість костилів"
показати весь коментар
11.03.2024 12:04 Відповісти
Цікаво, що в голові в людей, які пишуть подібну маячню?
показати весь коментар
11.03.2024 12:13 Відповісти
З Порохом, швидще за все, і війни б такої не було. Це зелена ******* відчинила йому двері
показати весь коментар
11.03.2024 11:27 Відповісти
При всій повазі, ну що ви несете??, Це планувалося там на всіх можливих рівнях,--Десятиліттями!( ,До чого тут Петя!?! або Вова?!?(( скільки можна нести цю МАЯЧНЮ?!?(?(,
показати весь коментар
11.03.2024 11:39 Відповісти
Тільки Порох цю війну заткнув у 14 Мінськими на 8 років. А при Зєльцу - її прорвало, як смердючу каналізацію, бо дозаглядався в очко ****. А так да, Порох і Зєльц тут ні до його.
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
ерунда извините, у них целая доктрина по поводу того что Украина неотъемлемая часть России. Это был просто вопрос времени, в 2019 процесс ускорился
...Конфликт Москвы и Киева уходит корнями в историю. Его суть - Кремль не признает независимости Украины.
DW напоминает о ключевых событиях, предшествовавших началу войны России против Украины....https://www.dw.com/ru/rossija-i-ukraina-kak-oni-okazalis-na-poroge-bolshoj-vojny/a-60223489
показати весь коментар
11.03.2024 12:47 Відповісти
Так каци знову з усіх помийок, пропагандонів пропонують Україні так само "заткнути" цю війну здачею т.з. "завойованих", насправді зданих українських територій.
Теж мені затикальщик знайшовся, нехай здачею агресору своїх чи не таких вже своїх награбованих мільярдів, фабрик, заводів спробує заткнути, а не українських територій агресору.
показати весь коментар
11.03.2024 15:23 Відповісти
Загалом вірно, вони лише звичайні холуї-виконавці "грандіозних" планів Кремля по знищенню всіх незгідних і захопленню України назад в московське рабство
показати весь коментар
11.03.2024 14:55 Відповісти
Тобто, ви хочете сказати, що будь-хто, хто б не був при владі на їхньому місці, був би холуєм ?? ----- Хто б не був на їхньому місці, це все одно сталося б, вибачте за товтологію,
показати весь коментар
11.03.2024 15:05 Відповісти
Де я казав будь-хто? Це ви згадали про красножопих піонерів петю з вавою.
Якщо буде реформована схематозна кацоузурпаторська виборча система України, цього не станеться.
показати весь коментар
11.03.2024 15:14 Відповісти
Хто б не був на їхньому місці, це все одно сталося б !!!
показати весь коментар
11.03.2024 15:38 Відповісти
і ще забула додати, що сша не дає нам допомогу через зелю, єрмака і кулебу
тут таких дурнів багато
показати весь коментар
12.03.2024 02:06 Відповісти
Чому ж зеля досі не посадив того пороха із 100-200-1000 кримінальних справ?) Вирок мля . Кишка тонка чи фюрер не "дал каманду"?
показати весь коментар
11.03.2024 14:52 Відповісти
Усе робиться для того щоб українців стало якомога менше і ця родюча земля була повністю спустошена.
показати весь коментар
11.03.2024 10:39 Відповісти
Один,на якому Президент фотки робив,ну отримали слово.
Хай повернуть ядерну зброю,а літаки залишать собі
показати весь коментар
11.03.2024 10:40 Відповісти
Заїбали ЗМІ вже цими літаками. Як морковка віслючку.
показати весь коментар
11.03.2024 10:50 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 10:52 Відповісти
Ну то понятно... Спочатку на прикінці 2023-го, потім на початку 2023-го, далі влітку 2023-го, потім восени 2023-го, а ще потім на початку 2024-го, ще далі в кінці зими 2024-го, ще далі на початку весни 2024-го, а далі в кінці весни 2024-го, і накінець (а може й ні) влітку і не всі, а тільки 6...
показати весь коментар
11.03.2024 10:54 Відповісти
Аж целых шесть F-16 ? Достаточно одного тренажера. От така уйня, малята - як навчитеся плавати, ми вам воду до басейна наллємо...
показати весь коментар
11.03.2024 10:56 Відповісти
*ляха ну 45 літаків вже не так і багато - могли б зразу дати, а от так давати спочатку 6, потім ще 7-8, це тільки кацапів привчати як діяти коли у їхнього противника є F-16...
показати весь коментар
11.03.2024 11:06 Відповісти
Ці свраті цивілізанти досі нічого не зрозуміли. А у кацапів вже плани світової війни на столі. 6 літаків вони дадуть на 3 рік війни. Імбецили. Ну, чекайте орків у себе в дома в 3 Світовій, імпотенти всраті. Нічому Історія імбецилів не вчить.
показати весь коментар
11.03.2024 11:22 Відповісти
Мене нудить від новин такого штибу і від безкінечної балаканини західних політиків. Шість літаків! Карл! Цілих 6.... Ну що ж - драматизм зростає. Чекаємо продовження цієї гидкої, кровавої вистави.
показати весь коментар
11.03.2024 11:22 Відповісти
Час от часу не легче.
показати весь коментар
11.03.2024 11:35 Відповісти
Ну шоб не дай бог Украина не начала побеждать, и ****** западные миллиардеры ссыкуны уважаемые западные партнеры не обосрались жидко от ядерных пугалок ***** не начали выражать глубокую обеспокоенность от возможности эскалации.
показати весь коментар
11.03.2024 11:38 Відповісти
Главные враги Украины : ермак и сыркин.
показати весь коментар
11.03.2024 11:38 Відповісти
капіталісти вони гроші рахують ,це не совок який нізчим не рахується за для поставленого плану
показати весь коментар
11.03.2024 11:40 Відповісти
У нас завжди літунів було більше ніж літаків. Зараз з'явилася проблема що не вистачає пілотів. Щось або хтось не дуже хоче отримувати ці літаки.
Хоча досвід жидів підказує що якщо вдосталь пілотів - то можна робити декілька вилітів в день на одному літаку. Це може збільшити результати в рази.
показати весь коментар
11.03.2024 12:19 Відповісти
Вы читали статью через строчку? Нет летчиков на эти самолеты. Трудно людям осваивать технику без английского.
показати весь коментар
11.03.2024 14:03 Відповісти
Треба згадати, ще цю https://lb.ua/world/2022/07/26/524336_ssha_vidilili_100_mln_navchannya.html новину

У законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на https://lb.ua/news/2017/03/01/360085_ukraine_razrabotali_simulyator.html навчання українських пілотів .

2023 рік закінчився 1 жовтня 2023 року
Офіційно навчання почались в https://interfax.com.ua/news/general/943448.html 2024 фінансовому році.

Здається "забули" скористатись
показати весь коментар
11.03.2024 12:41 Відповісти
Хаймарс не один подбили. Пару недель назад было видео из Пенсильвании, из Руслана выгружали два битых Хаймарса, привезли на ремонт. Один явно подрыв на мине - вырвано переднее правое колесо с корнями, а вот другой посечен осколками, в том числе и кабина экипажа(((
показати весь коментар
11.03.2024 14:15 Відповісти
Хто це сказав? Продажні прокацапські журнашлюхи? Оце так новина
показати весь коментар
11.03.2024 14:59 Відповісти
