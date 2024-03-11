Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times

Перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в липні. Через складність навчання партнери передадуть лише 6 винищувачів із 45 обіцяних.

Зазначається, що винищувачі готові, а льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, який було створено для навчання українських пілотів на F-16.

Проте, за даними видання, українські пілоти ще не прибули попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря.

NYT пише, що поки невідомо, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

"Але ця затримка є свідченням плутанини і хаосу, з якими зіткнувся військовий альянс, що поспішає поставити F-16. Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах", - йдеться в матеріалі.

Але до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники, зазначає видання.

Офіційні особи погодилися з тим, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатню кількість людей, які зможуть правильно обслуговувати літаки.

Навчання українських пілотів на F-16 відбувалося із блискавичною швидкістю. Проте процес іде повільніше, аніж розраховували Україна та її партнери, оскільки пілотам, навченим на радянських літаках і тактиці, доводиться освоювати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати винищувачі.

