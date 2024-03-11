Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times
Перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в липні. Через складність навчання партнери передадуть лише 6 винищувачів із 45 обіцяних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.
Зазначається, що винищувачі готові, а льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, який було створено для навчання українських пілотів на F-16.
Проте, за даними видання, українські пілоти ще не прибули попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря.
NYT пише, що поки невідомо, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.
"Але ця затримка є свідченням плутанини і хаосу, з якими зіткнувся військовий альянс, що поспішає поставити F-16. Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах", - йдеться в матеріалі.
Але до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники, зазначає видання.
Офіційні особи погодилися з тим, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатню кількість людей, які зможуть правильно обслуговувати літаки.
Навчання українських пілотів на F-16 відбувалося із блискавичною швидкістю. Проте процес іде повільніше, аніж розраховували Україна та її партнери, оскільки пілотам, навченим на радянських літаках і тактиці, доводиться освоювати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати винищувачі.
Факт в тому що Україну зливають по пакту Байдена-Путіна підписаним у 2021 в Швейцарії.. З кожним роком все менше зброї. А люди в Україні закінчуються. Вон уже інвалідів 3 групи хочуть брати.
Тут тільки Трамп врятує ситуацію.
Хіба не краще офіційно вийти з безядерного статусу і розробляти своє озброєння або ще краще вимагати ядерну парасольку у держав-гарантів в обмін на відмову від своєї ЯЗ у минулому?
А ти скажи за кого в 2019 році голосував.
з Порохом Україна давно би отримали і Ф16 і Торуси і все, що було б треба для швидшої перемоги України над Мокшею, без остраху західних друзів, що все надане виявиться у кремлі або легко розбите з наводки з ОПи, як оце маємо..
та й сама Велика Війна просто могла би й не відбутися.. але легковажна Зеля сама спровокувала зеків-бандитів прогулянками по харошему-розмінованому асфальту у короткій спідничці перед "зоною" з орками
...Конфликт Москвы и Киева уходит корнями в историю. Его суть - Кремль не признает независимости Украины.
DW напоминает о ключевых событиях, предшествовавших началу войны России против Украины....https://www.dw.com/ru/rossija-i-ukraina-kak-oni-okazalis-na-poroge-bolshoj-vojny/a-60223489
Теж мені затикальщик знайшовся, нехай здачею агресору своїх чи не таких вже своїх награбованих мільярдів, фабрик, заводів спробує заткнути, а не українських територій агресору.
Якщо буде реформована схематозна кацоузурпаторська виборча система України, цього не станеться.
тут таких дурнів багато
Хай повернуть ядерну зброю,а літаки залишать собі
****** западные миллиардеры ссыкуныуважаемые западные партнеры не обосрались жидко от ядерных пугалок *****не начали выражать глубокую обеспокоенность от возможности эскалации.
Хоча досвід жидів підказує що якщо вдосталь пілотів - то можна робити декілька вилітів в день на одному літаку. Це може збільшити результати в рази.
У законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на https://lb.ua/news/2017/03/01/360085_ukraine_razrabotali_simulyator.html навчання українських пілотів .
2023 рік закінчився 1 жовтня 2023 року
Офіційно навчання почались в https://interfax.com.ua/news/general/943448.html 2024 фінансовому році.
Здається "забули" скористатись