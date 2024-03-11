УКР
10 251 53

США готували "неядерну, але драматичну" відповідь у разі застосування РФ ядерної зброї проти України, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці 2022 року створила робочі групи для розробки плану дій у відповідь на можливе застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Реакція мала б бути "драматичною".

Про це повідомляє видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що упродовж кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ може використати "ядерку" проти України.

За словами американського чиновника, перехоплені розмови показали, що вперше після початку війни в Україні в російській армії почалися часті розмови про використання ядерного арсеналу.

Деякі з них були просто "різними формами балаканини". Найтривожніша з перехоплених розмов свідчила, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював можливість завдання удару тактичною ядерною зброєю на полі бою в Україні.

Читайте також: США у 2022 році "ретельно" підготувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні, - CNN

У ЦРУ президенту США повідомили, що, якщо українські військові прорвуть російські оборонні лінії та спробують повернути Крим, ймовірність використання ядерної зброї може зрости до 50% або ще вище.

"Це ядерний парадокс. Чим успішнішими будуть українці у витісненні російського вторгнення, тим більша ймовірність, що Путін погрожуватиме використати бомбу - або потягнеться до неї", - сказав тоді журналістові NYT генерал Марк А. Міллі, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

За даними джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною - ймовірно, "звичайна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

Читайте також: Держдеп США про ядерні погрози Путіна: Безвідповідальна та недоречна риторика

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс у листопаді 2022 року зустрічався з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

NYT зазначає, що Бернс прибув, щоб попередити, що станеться з Росією, якщо вона використає ядерну зброю, тоді як Наришкін, очевидно, вважав, що директора ЦРУ відправили для переговорів про угоду про перемир'я, яка мала б припинити війну. Тоді він сказав Бернсу, що будь-які подібні переговори повинні починатися з розуміння того, що Росія отримає право зберегти будь-яку землю, яка зараз перебуває під її контролем.

Бернсу знадобився деякий час, щоб розвіяти переконання Наришкіна, що США готові "продати українську територію за мир". Бернс тоді пояснив, що Сполучені Штати та їхні союзники готові зробити з Росією, якщо Путін виконає свої ядерні погрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США про ядерний шантаж Путіна: Ми попередили Росію про можливі наслідки

"Я чітко дав зрозуміти, що для Росії це матиме явні наслідки" - розповів Бернс про розмову з Наришкіним.

Наскільки конкретно голова ЦРУ висловився щодо природи американської відповіді, чиновники не уточнили, пише NYT.

"Наришкін поклявся, що він зрозумів, і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю", - додав Бернс.

Також читайте: РФ готується до вторгнення Китаю та відпрацювала застосування ядерної зброї, - FT

+26
Вот вам і відповідь чому нам постаралися майже нічого не дати для контрнаступу, США його боялася більше чим русня =(
11.03.2024 09:56 Відповісти
11.03.2024 09:56 Відповісти
+18
Да нічого вони не готували, нах....я піз...и! Бідон обісран і обіссан по повній програмі. Про що ви.
11.03.2024 09:53 Відповісти
11.03.2024 09:53 Відповісти
+18
Мабуть готували чергові драматичні занепокоєння з бєспалєзнимі драматичніми черговими санкціями...
11.03.2024 09:55 Відповісти
11.03.2024 09:55 Відповісти
Реакція мала б бути "драматичною".
Як у Саакашвілі?
11.03.2024 09:51 Відповісти
11.03.2024 09:51 Відповісти
Дюже глібоко занепокоєною. Поставлення на вид.
11.03.2024 09:57 Відповісти
11.03.2024 09:57 Відповісти
Як завжди - гопнік з фінкою налякав до зубів озброєного амбала...
11.03.2024 09:52 Відповісти
11.03.2024 09:52 Відповісти
Цей гопник виробляє зброї втричі більше, чем "озброєний" амбал.
11.03.2024 13:14 Відповісти
11.03.2024 13:14 Відповісти
Мегабайти відосіков.
11.03.2024 09:56 Відповісти
11.03.2024 09:56 Відповісти
Да нічого вони не готували, нах....я піз...и! Бідон обісран і обіссан по повній програмі. Про що ви.
11.03.2024 09:53 Відповісти
11.03.2024 09:53 Відповісти
Мабуть готували чергові драматичні занепокоєння з бєспалєзнимі драматичніми черговими санкціями...
11.03.2024 09:55 Відповісти
11.03.2024 09:55 Відповісти
Обісратися це - дуже драматично...
11.03.2024 09:55 Відповісти
11.03.2024 09:55 Відповісти
😀
11.03.2024 10:04 Відповісти
11.03.2024 10:04 Відповісти
Вот вам і відповідь чому нам постаралися майже нічого не дати для контрнаступу, США його боялася більше чим русня =(
11.03.2024 09:56 Відповісти
11.03.2024 09:56 Відповісти
Я теж про це подумав. Більше того, за низкою повідомлень проблеми з постачанням почались під час харківської операції, через що харківську операцію не вдалось продовжити (були натяки, що також хотіли почати паралельно наступ у Запорізькій області, але скасували через брак снарядів).

.
11.03.2024 11:01 Відповісти
11.03.2024 11:01 Відповісти
і дав же Бог таких серливих союзників....
12.03.2024 02:01 Відповісти
12.03.2024 02:01 Відповісти
*******...
11.03.2024 09:56 Відповісти
11.03.2024 09:56 Відповісти
Це що нова агітація від України за поразку України, бо інакше це не назовеш. Якщо Україна переможе, то кацапи ядерну зброю застосують. А раніше була інформація, що уже усі підготувалися до цього сценарію.
11.03.2024 09:57 Відповісти
11.03.2024 09:57 Відповісти
Вдарити по підрозділах шо запустили ядерну бімбу - Пентагон думає шо там є ше 10 в загашнику?
11.03.2024 09:58 Відповісти
11.03.2024 09:58 Відповісти
це, мабуть, повинна була бути потужна промова про те, як вони б всі були сильно стурбовані...
11.03.2024 10:00 Відповісти
11.03.2024 10:00 Відповісти
Окрім "драматичної" стурбованності нічого нового не готували.
11.03.2024 10:00 Відповісти
11.03.2024 10:00 Відповісти
Драматична відповідь - це 30 абрамсів із знятою бронею?
11.03.2024 10:01 Відповісти
11.03.2024 10:01 Відповісти
Он, уще пишуть, що дадуть (може!) "аж" 6 F-16, замість обіцяних десятків літаків...
11.03.2024 10:08 Відповісти
11.03.2024 10:08 Відповісти
11.‎03.‎2024

Керівництво РФ передало через посередництво президента Туреччини Ердогана пропозиції щодо припинення бойових дій

і поступового розведення військ до стану на початок бойових дій.

Серед пунктів обмін військовополоненими "всіх на всіх", взаємне припинення обстрілів території, визнання ДНР\ЛНР в межах адміністративних кордонів областей,?

ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ПОЗАБЛОКОВОГО СТАТУСУ І ВИЗНАННЯ АНЕКСІЇ КРИМУ.

Серед попередніх взаємних умов - припинення додаткової мобілізації з обох сторін і розведення військ під контролем "дружніх обом сторонам ?, позаблокових держав".

11.03.2024 10:07 Відповісти
11.03.2024 10:07 Відповісти
Хрін їм по усій свинособічій пиці.
11.03.2024 10:13 Відповісти
11.03.2024 10:13 Відповісти
это дно. наверное, коронавирус все же повлиял
11.03.2024 10:09 Відповісти
11.03.2024 10:09 Відповісти
Коли ж вже ***** по Америці запустить ядрьону бімбу, щоб вони зрозуміли з ким мають справу та реагували адекватно.
11.03.2024 10:11 Відповісти
11.03.2024 10:11 Відповісти
Так бы и ударили? Детский блеф. Америка сейчас может не больше чем Украина.
11.03.2024 10:21 Відповісти
11.03.2024 10:21 Відповісти
Так надо было сказать об этом Украине в 2019г.

Что мы ,мол, хиляки и ничего из себя не представляем, кроме понтов
11.03.2024 10:35 Відповісти
11.03.2024 10:35 Відповісти
Як я казала, ми усе поставили на клячу, яка не просто не здатна виграти перегони, в впала через кілька метрів.
11.03.2024 11:34 Відповісти
11.03.2024 11:34 Відповісти
Для цього потрібно залучити РФ до союзників.
Поки що не дуже виходить, але справа часу.
11.03.2024 11:16 Відповісти
11.03.2024 11:16 Відповісти
Экс-президент США (Трамп) заявил, что https://hromadske.ua/ru/posts/my-s-putinym-prekrasno-ladim-tramp-sobiraetsya-bystro-uladit-vojnu-v-ukraine-esli-ego-vyberut собирается решить ситуацию с войной в Украине «очень быстро» , если выиграет на выборах в 2024 году.

«МЫ ХОТИМ МИРА ЧЕРЕЗ СИЛУ

Мы с путиным хорошо ладим, прекрасно ладим. Это хороший показатель, а не плохой. И мы собираемся решить это. Мы собираемся решить это очень быстро», - сказал экс-президент США

30 Января 2024

https://hromadske.ua/ru/posts/okkupanty-obstrelyali-ozdorovitelnyj-lager-v-harkovskoj-oblasti
11.03.2024 10:32 Відповісти
11.03.2024 10:32 Відповісти
Може надришкін Бернсу і про Оман розповідав щось?
11.03.2024 10:34 Відповісти
11.03.2024 10:34 Відповісти
Так хоч приготували, чи вже не на часі?
Це скоріше схоже на відповідь Трампу, де він звинуватив Байдена у слабкості і з реальністю не має нічого спільного.
11.03.2024 10:39 Відповісти
11.03.2024 10:39 Відповісти
Здесь путин понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже Томагавками.
11.03.2024 10:40 Відповісти
11.03.2024 10:40 Відповісти
Похоже на то. Поэтому США решила не помогать Украине при презе ЗЄ.
Зачем стараться, если ЗЄ Ермаком уже все порешали с рашей.

Лишь бы не Порошенко с его стремлением в ЕС и НАТО
Сами то они всеравно будут лечиться и учить своих детей в ЕС и Америке, как парашинцы.
А рабам зась...
11.03.2024 10:41 Відповісти
11.03.2024 10:41 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/7445866/ 12 украинских пилотов будут готовы управлять F-16 в боевых условиях в июле − NYT
11.03.2024 10:43 Відповісти
11.03.2024 10:43 Відповісти
В июле якого року?
11.03.2024 10:53 Відповісти
11.03.2024 10:53 Відповісти
драматичну ?
11.03.2024 10:46 Відповісти
11.03.2024 10:46 Відповісти
Дивно, але Америці явно сподобалося раз по раз маститися гімном!
11.03.2024 10:47 Відповісти
11.03.2024 10:47 Відповісти
Гопники бывают умные и глупые. Глупых можно запугать разговорами типа "если ты меня ударишь, то я тебе сломаю челюсть и т.п." Тогда как умные (опытные) гопники прекрасно знают и понимают, что сильный и уверенный противник никогда не будет ни о чем предупреждать и/или запугивать возможными последствиями, а резко и неожиданно врежет так, что костей не соберешь.
Вопрос: Путлер умный или глупый гопник?
11.03.2024 10:54 Відповісти
11.03.2024 10:54 Відповісти
воно не гопник, воно - Зло!, Чи може Зло! , бути розумним чи дурним??, думаю -ні, Зло, має бути знищено, інакше, воно знищить Вас!,
11.03.2024 11:07 Відповісти
11.03.2024 11:07 Відповісти
А Трамп какой гопник, умный или глупый?
11.03.2024 11:09 Відповісти
11.03.2024 11:09 Відповісти
"Драматична відповідь" заключалась у невиділенні коштів та озброєння
11.03.2024 11:19 Відповісти
11.03.2024 11:19 Відповісти
Імпотентність великої Америки вражає. Пообіцяти, допомогати обережно і дозовано. Потім що? Афган?
11.03.2024 11:40 Відповісти
11.03.2024 11:40 Відповісти
А потім довго і красиво обосновувати афган.
11.03.2024 11:41 Відповісти
11.03.2024 11:41 Відповісти
"найдраматичніші санкції усіх часів і народів"
11.03.2024 11:50 Відповісти
11.03.2024 11:50 Відповісти
Я догадываюсь про Драматичну відповідь
Или водку российскую перестанут покупать
Или откажутся носить русские диаманты
Это беда
Даже представить страшно.....
11.03.2024 12:08 Відповісти
11.03.2024 12:08 Відповісти
Поверніть Україні ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і робіть що хочете, раз не можете виконувати свої зобов'язання.
11.03.2024 13:00 Відповісти
11.03.2024 13:00 Відповісти
Трамп прийде, і ніякої адекватної відповіді не буде. Пуйло про це знає.
11.03.2024 15:52 Відповісти
11.03.2024 15:52 Відповісти
А ЕСЛИ С ТЕРРИТОРИИ РФ КТО ТО ЗАПУСТИТ ЯДЕР ПО ДОНЕЦКУ !?)
11.03.2024 20:50 Відповісти
11.03.2024 20:50 Відповісти
а може треба було у України запитати, що ми думаємо?? с*ни
12.03.2024 02:02 Відповісти
12.03.2024 02:02 Відповісти
 
 