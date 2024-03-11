США готували "неядерну, але драматичну" відповідь у разі застосування РФ ядерної зброї проти України, - NYT
Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці 2022 року створила робочі групи для розробки плану дій у відповідь на можливе застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Реакція мала б бути "драматичною".
Про це повідомляє видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що упродовж кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ може використати "ядерку" проти України.
За словами американського чиновника, перехоплені розмови показали, що вперше після початку війни в Україні в російській армії почалися часті розмови про використання ядерного арсеналу.
Деякі з них були просто "різними формами балаканини". Найтривожніша з перехоплених розмов свідчила, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював можливість завдання удару тактичною ядерною зброєю на полі бою в Україні.
У ЦРУ президенту США повідомили, що, якщо українські військові прорвуть російські оборонні лінії та спробують повернути Крим, ймовірність використання ядерної зброї може зрости до 50% або ще вище.
"Це ядерний парадокс. Чим успішнішими будуть українці у витісненні російського вторгнення, тим більша ймовірність, що Путін погрожуватиме використати бомбу - або потягнеться до неї", - сказав тоді журналістові NYT генерал Марк А. Міллі, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів.
За даними джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.
У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною - ймовірно, "звичайна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю".
У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.
Директор ЦРУ Вільям Бернс у листопаді 2022 року зустрічався з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.
NYT зазначає, що Бернс прибув, щоб попередити, що станеться з Росією, якщо вона використає ядерну зброю, тоді як Наришкін, очевидно, вважав, що директора ЦРУ відправили для переговорів про угоду про перемир'я, яка мала б припинити війну. Тоді він сказав Бернсу, що будь-які подібні переговори повинні починатися з розуміння того, що Росія отримає право зберегти будь-яку землю, яка зараз перебуває під її контролем.
Бернсу знадобився деякий час, щоб розвіяти переконання Наришкіна, що США готові "продати українську територію за мир". Бернс тоді пояснив, що Сполучені Штати та їхні союзники готові зробити з Росією, якщо Путін виконає свої ядерні погрози.
"Я чітко дав зрозуміти, що для Росії це матиме явні наслідки" - розповів Бернс про розмову з Наришкіним.
Наскільки конкретно голова ЦРУ висловився щодо природи американської відповіді, чиновники не уточнили, пише NYT.
"Наришкін поклявся, що він зрозумів, і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю", - додав Бернс.
