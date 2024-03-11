Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel
На думку західних журналістів, дуже багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.
"Російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які ЗСУ під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого", - йдеться в матеріалі.
У виданні підкреслюють, що залишки російських укріплень й досі можна помітити на супутникових знімках, наприклад, Токмак укріплений так, що це нагадує "майже середньовічне кільце оборони".
Водночас місто Оріхів перебуває під контролем України. І навколо нього набагато менше оборонних споруд, що викликає тривогу, оскільки обидва міста схожі: вони розташовані близько до фронту та на рівній відкритій території.
Der Spiegel стверджує, що недостатньо захищеними є усі стратегічно важливі точки захисників на фронті, в тому числі в районі Авдіївки та міста Часів Яр біля Бахмуту. Там оборона ЗСУ "залишає бажати кращого, і у поєднанні з гострою нестачею боєприпасів і нестачею солдатів це створює небезпеку".
"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертвування на екскаватори для допомоги у будівництві. Однак, крім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси - це дозволить їм краще утримувати росіян на їхніх позиціях", - зазначають журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
янелох він дебіл повний чи ні ? Ладно в нас ніхрена не вміють самі виробляти зі зброї але ну укріплення карл невже укріплення не можна побудувати нормальні ?
Яка ще влада зуміла ТАК нажитися на війні та крові?
А як ще рік тому зубоскалили з "лінії пірамідок суровікіна".....
ТОБТО, їх голови, не знають і не розуміють, що повинні робити їх руки сидячи згідно Регламенту КМУ та теліпаючи, отією єрундою!!
От розмінувати і здати окупантам Південь України, вони змогли, а протистояти з 2019 року, це не до цього збіговиська на посадах… бо Оманщина їх зобов'язую….
І оце усе, їх безмозгле для України сидіння, кадровики оформлять їм у трудових книжках, як пенсійні виплати за посади у подальшому…
Вони, за те, що нагадили Українцям з 2019 року, ще й гроші з них будуть отримувати??
Схоже на саботаж.
А фортіфікація то марна трата грошей, да ********?
це якби Україна напала на придністровя десь така різниця масштабів ...
кажу і казати буду без додаткових двох або і трьох армій (союзників) нам не витягнути це все
для цього хіба Чонгар розмінували та війська відвели?!
для цього їрмак, татаров та тимошонка поруч?
як легко керувати, коли є 73%
зробимо їх разом!
притомних все ще дуже багато , але тепер вже мало що вдієш на жаль
Головне утримати від входу до міста.
Там бої важчі
Ще й логістику зберегти.
Підійшовши на Маріуполь, буде котел.
Аналогічне питання:чому русня з 1991 року активно готувалась до війни а ми -ні?
Тай відповідь очевидна: тому, що ми країна дебілів. А якщо точніше, то країна, яка на свого першого президента вибирає секретаря КПРС по ідеології, не має майбутнього.
пц .!! Останнє що я хотів би знати це - думки західних журналістів .
При чому , вже вибудувалась якась - цікава закономірність , чим далі від війни знаходиться журналіст - тим більше він знає про війну і краще бачить що тут робиться . .
Питання: ***** взагалі тримати МО, Кабмін, УкрОборонПром якщо забезпечення Війська лежить на волонтерах ???!!!!
якщо так іде справа, то треба збирати кошти на приватні розвідувальні агенства, що займуться виявленням корупціонерів, саботажників і кротів в українській владі.
2022
"Верховна Рада України пішла на різдвяно-новорічні канікули"
Усе це супроводжується критикою кремля навіть з боку російських блогерів та воєнкорів. Однак пропаганда https://fakty.com.ua/ua/videos/rosiyany-zapolonyly-dorogy-z-krymu-v-rf-yak-cze-zavazhaye-zs-rf-vidbyvaty-nastup-zsu/ розповідає , що ситуація під контролем.
Відкриття реверсного руху не зменшило заторів на мосту. Представник окупаційної влади Криму сергій аксьонов закликав "з метою безпеки" обирати альтернативний сухопутний маршрут через так звані "нові регіони", забувши згадати, що вони перебувають в зоні бойових дій та можливого ураження української артилерії.