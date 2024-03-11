УКР
Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel

На думку західних журналістів, дуже багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

"Російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які ЗСУ під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого", - йдеться в матеріалі.

У виданні підкреслюють, що залишки російських укріплень й досі можна помітити на супутникових знімках, наприклад, Токмак укріплений так, що це нагадує "майже середньовічне кільце оборони".

Водночас місто Оріхів перебуває під контролем України. І навколо нього набагато менше оборонних споруд, що викликає тривогу, оскільки обидва міста схожі: вони розташовані близько до фронту та на рівній відкритій території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка

Der Spiegel стверджує, що недостатньо захищеними є усі стратегічно важливі точки захисників на фронті, в тому числі в районі Авдіївки та міста Часів Яр біля Бахмуту. Там оборона ЗСУ "залишає бажати кращого, і у поєднанні з гострою нестачею боєприпасів і нестачею солдатів це створює небезпеку".

"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертвування на екскаватори для допомоги у будівництві. Однак, крім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси - це дозволить їм краще утримувати росіян на їхніх позиціях", - зазначають журналісти.

Я не розумію
янелох він дебіл повний чи ні ? Ладно в нас ніхрена не вміють самі виробляти зі зброї але ну укріплення карл невже укріплення не можна побудувати нормальні ?
В Янетряпки зовсім інші цілі і вони з вашими зовсім не збігаються...
Яркий пример толь что мы постоянно готовимся к миру а рашисты к войне.
Яркий пример толь что мы постоянно готовимся к миру а рашисты к войне.
Это яркий пример двуличия Запада и США не ********* надо про крепости.. крестоносцев и мавров.... а про ГДЕ -- суки СНАРЯДЫ РАКЕТЫ САМОЛЕТЫ ТАНКИ.. чем их большее будет-- тем скорее россияне--- ухайдокаются с Украины.. и война прекратить свою цель ..
сукі в вашєй зєльонай 95 раз ржачнай жОПе. і в кабінеті Презедента ще одна... зє!лядь.
Я не розумію
янелох він дебіл повний чи ні ? Ладно в нас ніхрена не вміють самі виробляти зі зброї але ну укріплення карл невже укріплення не можна побудувати нормальні ?
Вміють, велике крадівництво як доказ.
Яка ще влада зуміла ТАК нажитися на війні та крові?
грошей немаэ...не забирати ж з 17 лярдів асфальту...
Це хто така?
В Янетряпки зовсім інші цілі і вони з вашими зовсім не збігаються...
Так это было видно еще задолго до 2019 года.
Воно не дебіл. Воно ворог.
Або зрадниками.
Розумні люди не сміялися , бо не до сміху було
Снова нагнетают. Пишут так, словно оборону на Зееловских высотах строили. Позор колбасникам.
Нажаль дуже складно оборонятися лише копянням ям при повній відсутності снарядів, при тому що і траншеї теж не дуже-то й копаються......
А як ще рік тому зубоскалили з "лінії пірамідок суровікіна".....
показати весь коментар
11.03.2024 10:03 Відповісти
Кругом одні проиоби
Зато в нас "велике будівництво". Нехай заздрять.
Власть зелёных мародеров
Ну і хто в результаті лохом виявився?
до одного места укрепления если нет прикрытия артой...(
Зеленський Стефанчук Верещучка з Шмигалем, свою роботу щодо будівництва інженерних споруд, знову завалили, поклавши усе на РУКИ Захисників України!
ТОБТО, їх голови, не знають і не розуміють, що повинні робити їх руки сидячи згідно Регламенту КМУ та теліпаючи, отією єрундою!!
От розмінувати і здати окупантам Південь України, вони змогли, а протистояти з 2019 року, це не до цього збіговиська на посадах… бо Оманщина їх зобов'язую….

І оце усе, їх безмозгле для України сидіння, кадровики оформлять їм у трудових книжках, як пенсійні виплати за посади у подальшому…
Вони, за те, що нагадили Українцям з 2019 року, ще й гроші з них будуть отримувати??
З такою кількістю сепарів і нема з кого формувати будівельні бригади?
Схоже на саботаж.
Проте у нас асфальта значно більше.
А фортіфікація то марна трата грошей, да ********?
Так це не дивно.

це якби Україна напала на придністровя десь така різниця масштабів ...
кажу і казати буду без додаткових двох або і трьох армій (союзників) нам не витягнути це все
Дві армії союзників: одна привозить екскаватори і бетономішалки, а друга роздає підсрачників оласним військовим адміністраціям ? 🤡
Ці журналюги краще б за БК волали! Поради вони роздають! Першими чкурнуть коли в них почнеться!!
В нас влада не тупа, в нас влада-це збіговисько продажних зрадливих антиукраїнців, які в омані продали Україну тому все зараз робиться щоб *уйло захопив побільше території. А потім зелені підуть на перемовини таким чином зафіксувавши захоплені території за мордором.
якщо ти незрадник і найшашличніший лідор, то для чого ці укріплення?
для цього хіба Чонгар розмінували та війська відвели?!
для цього їрмак, татаров та тимошонка поруч?

як легко керувати, коли є 73%
зробимо їх разом!
73% від 62% явки .

притомних все ще дуже багато , але тепер вже мало що вдієш на жаль
А нахріна те кільце якщо можна вдарити десь під Маріуполь і відрізати всіх орків нахрін разом з Кримом
За тиждень підтягнуто підкріплення.
Головне утримати від входу до міста.
Там бої важчі
Ще й логістику зберегти.

Підійшовши на Маріуполь, буде котел.
Питання дуже просте:чому русня на чужій території будує укріплення а ми на своїй-ні?

Аналогічне питання:чому русня з 1991 року активно готувалась до війни а ми -ні?

Тай відповідь очевидна: тому, що ми країна дебілів. А якщо точніше, то країна, яка на свого першого президента вибирає секретаря КПРС по ідеології, не має майбутнього.
Ти особисто рахував що українці обрали секретаря кпрс, ківалов? За опитуванням майже всі тоді голосували за Чорновола, але ж вибори проводила кпрс..
ну, оріхів - це ж не монако, на фуя його захищати ?
Можна швидко це поправити колючим дротом. Таке загородження буде вкрай ефективним проти ворожого м'яса.
На думку західних журналістів )) . Джерело:
пц .!! Останнє що я хотів би знати це - думки західних журналістів .
При чому , вже вибудувалась якась - цікава закономірність , чим далі від війни знаходиться журналіст - тим більше він знає про війну і краще бачить що тут робиться . .
Дожилися. Окрім дронів тепер треба збирати на екскаватори. Їх немає в Україні ?
Питання: ***** взагалі тримати МО, Кабмін, УкрОборонПром якщо забезпечення Війська лежить на волонтерах ???!!!!
якщо так іде справа, то треба збирати кошти на приватні розвідувальні агенства, що займуться виявленням корупціонерів, саботажників і кротів в українській владі.
У вас інфантильне сприйняття реальності. Це хіба українські МО кабмін, оборонпром? З якого дива вони мали б на українців працювати? Якщо українці не хочуть капітулювати перед паном окупантом, то нехай самі все роблять і забезпечують своє військо.
Вони усі відомі, їх не потрібно шукати і виявляти
Из всего происходящего возникает закономерный вопрос - нахрена содержать в кресле президента тупое антиукраинское чмо. Для зачитывания текста в видосиках? Так пускай тот, кто их пишет, и зачитает. Не так затратно для страны, а вреда в тысячи раз будет меньше.
"Слуги наріТу". Другий сезон.
2022
"Верховна Рада України пішла на різдвяно-новорічні канікули"
Зараз кірюша Тимошенко набудує.
и именно туда мы и ломились по гениальному плану наших полководцев...
Іншого шляху щоб успішно й гарантовано провалити український конрнаступ, знищити всю іноземну воєнну допомогу, якнайбільшу кількість самих українців просто не існувало. Якби українці пішли в обхід мінних полів все могло б закінчитися катастрофою і повним обвалом південного фронту з фатальними наслідками для всієї "сво"
до запоріжжя через оріхів зовсім недалеко,чому не будують оборонні споруди???
З тимчасово окупованого Кримського півострова продовжують масово тікати росіяни після вибухів на Керченському мосту. Затори з машин із російськими номерами подекуди сягають десятків кілометрів.

Усе це супроводжується критикою кремля навіть з боку російських блогерів та воєнкорів. Однак пропаганда https://fakty.com.ua/ua/videos/rosiyany-zapolonyly-dorogy-z-krymu-v-rf-yak-cze-zavazhaye-zs-rf-vidbyvaty-nastup-zsu/ розповідає , що ситуація під контролем.

Відкриття реверсного руху не зменшило заторів на мосту. Представник окупаційної влади Криму сергій аксьонов закликав "з метою безпеки" обирати альтернативний сухопутний маршрут через так звані "нові регіони", забувши згадати, що вони перебувають в зоні бойових дій та можливого ураження української артилерії.
Українські підрозділи зберають пожертвування, ганьба світового масштабу. Нормальній людині в голову не прийде
вже тикають носом в лайно
асфальтом будемо відбиватися, готові, Zебіли?!
