Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel

На думку західних журналістів, дуже багато стратегічно важливих точок української лінії фронту мають недостатній захист.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

"Російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які ЗСУ під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого", - йдеться в матеріалі.

У виданні підкреслюють, що залишки російських укріплень й досі можна помітити на супутникових знімках, наприклад, Токмак укріплений так, що це нагадує "майже середньовічне кільце оборони".

Водночас місто Оріхів перебуває під контролем України. І навколо нього набагато менше оборонних споруд, що викликає тривогу, оскільки обидва міста схожі: вони розташовані близько до фронту та на рівній відкритій території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд, - британська розвідка

Der Spiegel стверджує, що недостатньо захищеними є усі стратегічно важливі точки захисників на фронті, в тому числі в районі Авдіївки та міста Часів Яр біля Бахмуту. Там оборона ЗСУ "залишає бажати кращого, і у поєднанні з гострою нестачею боєприпасів і нестачею солдатів це створює небезпеку".

"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертвування на екскаватори для допомоги у будівництві. Однак, крім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси - це дозволить їм краще утримувати росіян на їхніх позиціях", - зазначають журналісти.