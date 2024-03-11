На ТОТ Луганщини розпочалося дострокове голосування на фейкових виборах президента РФ, - керівник ОВА Лисогор
На тимчасово окупованій території Луганської області з 11 по 15 березня триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив він.
За словами очільника ОВА, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".
Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.
"В Антрациті за місцевим жителем старше 50 років, який після примусової мобілізації відмовився підписувати контракт з міністерством оборони рф і самовільно покинув лінію фронту, влаштували цілодобову засідку навколо місць його ймовірного перебування. За однією особою чергують цілі бригади військових", - додав Лисогор.
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.
- Во всём мире выбирают президента а в России - Путина!
"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."
Евгений Замятин, "Мы", 1920
Декілька відео дивився.