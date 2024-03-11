УКР
На ТОТ Луганщини розпочалося дострокове голосування на фейкових виборах президента РФ, - керівник ОВА Лисогор

На тимчасово окупованій території Луганської області з 11 по 15 березня триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої ЛНР проводили агітацію за Путіна напередодні фейкових виборів, - керівник ОВА Лисогор

Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.

"В Антрациті за місцевим жителем старше 50 років, який після примусової мобілізації відмовився підписувати контракт з міністерством оборони рф і самовільно покинув лінію фронту, влаштували цілодобову засідку навколо місць його ймовірного перебування. За однією особою чергують цілі бригади військових", - додав Лисогор.

Автор: 

окупація (6832) Лисогор Артем (44) Фейкові вибори (113) Луганська область (4927)
+2
- В чём разница между выборами президентов во всём мире и в России?
- Во всём мире выбирают президента а в России - Путина!

"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."

Евгений Замятин, "Мы", 1920
показати весь коментар
11.03.2024 10:42 Відповісти
+1
цікаво хто переможе
показати весь коментар
11.03.2024 10:41 Відповісти
+1
Голосуй не голосуй, все рівно полкчиш йух.
показати весь коментар
11.03.2024 10:41 Відповісти
Інтріга вєка.
показати весь коментар
11.03.2024 12:52 Відповісти
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.

- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев

- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин

- За баллотированного двух небаллотированных дают.
показати весь коментар
11.03.2024 12:00 Відповісти
Кто же победит? Интрига сохраняется.
показати весь коментар
11.03.2024 10:45 Відповісти
Правильно треба писати: На тимчасово окупованій території Луганської області з 11 по 15 березня триватиме дострокове голосування за *****.
показати весь коментар
11.03.2024 10:46 Відповісти
У Маріуполі теж іде.
Декілька відео дивився.
показати весь коментар
11.03.2024 11:29 Відповісти
 
 