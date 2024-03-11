На ТОТ Луганщини розпочалося дострокове голосування на фейкових виборах президента РФ, - керівник ОВА Лисогор

На тимчасово окупованій території Луганської області з 11 по 15 березня триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, попри відсутність транспортного сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".

Наразі тривають пошуки мешканців по вулицях.

"В Антрациті за місцевим жителем старше 50 років, який після примусової мобілізації відмовився підписувати контракт з міністерством оборони рф і самовільно покинув лінію фронту, влаштували цілодобову засідку навколо місць його ймовірного перебування. За однією особою чергують цілі бригади військових", - додав Лисогор.