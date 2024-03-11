Збиваючи літаки РФ, Україна створює умови для розміщення своїх нових F-16, - ВПС Естонії
Україна протягом лютого знищила близько 13 російських літаків. Таким чином створюються умови для розміщення F-16 в Україні.
Про це заявив начальник штабу ВПС Естонії полковник Янек Лехісте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, ситуація на лінії фронту стала активнішою і ініціатива швидше перебуває у руках російських військ. Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря.
"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько пів тонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - пояснив Лехісте.
Водночас, додав він, Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення.
"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - сказав Лехісте, додавши, що виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків.
"Звичайно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - наголосив він.
Лехісте додав, що для розміщення винищувачів F-16 немає необхідності вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.
