Збиваючи літаки РФ, Україна створює умови для розміщення своїх нових F-16, - ВПС Естонії

f16

Україна протягом лютого знищила близько 13 російських літаків. Таким чином створюються умови для розміщення F-16 в Україні.

Про це заявив начальник штабу ВПС Естонії полковник Янек Лехісте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, ситуація на лінії фронту стала активнішою і ініціатива швидше перебуває у руках російських військ. Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря.

"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько пів тонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - пояснив Лехісте.

Водночас, додав він, Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення.

Читайте також: Українські пілоти вже відпрацьовують удари по наземних та повітряних цілях на винищувачах F-16, - Ігнат

"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - сказав Лехісте, додавши, що виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків.

"Звичайно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - наголосив він.

Лехісте додав, що для розміщення винищувачів F-16 немає необхідності вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.

Також читайте: Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times

Естонія (1691) F16 F-16 (700)
тобто, коли ми голими руками всіх передушимо, то створимо умови для надання ******** потужної зброї?
показати весь коментар
11.03.2024 11:07 Відповісти
Вообще-то раньше вроде бы звучала мысль о том, что размещение F-16 создаст условия для поражения российских боевых самолетов, крылатых ракет и дронов с безопасной дистанции.
Я что-то путаю?
показати весь коментар
11.03.2024 11:44 Відповісти
А якщо путіннаєвропунападе? Ф16 будуть дрони по Україні ганяти.
показати весь коментар
11.03.2024 12:39 Відповісти
Шести F-16?
показати весь коментар
11.03.2024 12:10 Відповісти
будут все 45
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
назовите самый сбиваемый самолет в мире ?
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
Википедия пишет шо за время войны во Вьетнаме США потеряла до 3374 самолетов различны типов , от "Локхид" и "F-4"до "Сесны."( 1964г.-1973г.)
А МиГов- 17, 19 и 21- до 200 штук.
Правда Северный Вьетнам у Южного отжал 877 самолетов-судьба их неизвестна.
Интересно чем вьетнамцы их сбивали.
показати весь коментар
11.03.2024 13:59 Відповісти
не правильно , это Су-24
показати весь коментар
11.03.2024 15:06 Відповісти
пардон , Су-34
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
13 (чи 15) літаків ми так і не побачили (я про осінт підтвердження) ...

зате наші втрати ппо (найбільші з 22 року) не бачив тільки лінивий .

зате естноський унікум каже "створюються умови для розміщення F-16" . Він дебіл?
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
15
показати весь коментар
11.03.2024 15:09 Відповісти
 
 