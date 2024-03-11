Кораблі, які будуються у Туреччині, у майбутньому стануть на захист України, - ОК "Південь"

Україна має забезпечити безпеку міжнародного судноплавства у своїх водах і захищатися від ворогів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми розуміємо, що нам потрібен захист і з повітря, і з води, і з-під води. Ці висновки зроблені. Нам вдалося тиснути на досить потужний Чорноморський флот РФ і змусити його загнатися в пункт базування. Тепер нам треба обдумати, що далі робити. Тому що ми дійсно морська держава, у нас є вихід до двох морів, і маємо захищати свої інтереси в територіальному морі також. І всі ці кораблі, які зараз будуються і в майбутньому прийдуть до України, якраз покликані реалізовувати цю функцію - щоб Україна оборонялася уже не постфактум, а стала досить потужною морською державою, яка здатна захистити себе і забезпечувати безпеку міжнародного судноплавства у наших водах", - зазначила речниця.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.