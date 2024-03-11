Кораблі, які будуються у Туреччині, у майбутньому стануть на захист України, - ОК "Південь"
Україна має забезпечити безпеку міжнародного судноплавства у своїх водах і захищатися від ворогів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ми розуміємо, що нам потрібен захист і з повітря, і з води, і з-під води. Ці висновки зроблені. Нам вдалося тиснути на досить потужний Чорноморський флот РФ і змусити його загнатися в пункт базування. Тепер нам треба обдумати, що далі робити. Тому що ми дійсно морська держава, у нас є вихід до двох морів, і маємо захищати свої інтереси в територіальному морі також. І всі ці кораблі, які зараз будуються і в майбутньому прийдуть до України, якраз покликані реалізовувати цю функцію - щоб Україна оборонялася уже не постфактум, а стала досить потужною морською державою, яка здатна захистити себе і забезпечувати безпеку міжнародного судноплавства у наших водах", - зазначила речниця.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З ким член НАТО Турція?
Дело не в должностях - дело в населении, которое на выборах думает жопой вместо головы. Такой президент и такая ВР - это продукт их жизнедеятельности.
Власть - это 100% отражение населения территории. С таким населением любая власть несёт в себе большой риск. Назвать этот тупой сброд народом я не могу.
Розуміє це Вова, чи ні- велике питання, оскільки викликає сумнів, що він взагалі має про щось власну думку...
"в майбутньому будуть захищати Україну..." - якщо буде що захищати.