Державний оператор тилу запускає електронну систему обліку заявок щодо продовольчого забезпечення війська, - Жумаділов

Державне агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) запускає електронну систему обліку заявок щодо продовольчого забезпечення Збройних сил України, що дасть змогу демонополізувати цей ринок і запустити на нього нових учасників.

Про це заявив генеральний директор Державного агентства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

"Ми запускаємо електронну систему, в якій ми будемо бачити всі ті заявки, які військові частини роблять на харчування, щоб ми точно розуміли, що замовляється, щоб далі ми могли співставляти фактичну поставку із запланованою... Щоб забезпечити керованість і прозорість, ми запускаємо електронну систему - не лише електронну систему, а й загалом увесь процес управління постачанням у такий спосіб, що унеможливлює чи суттєво звужує простір для зловживань, коли постачальники привозять щось не те або не в тому обсязі й уже на місцях домовляються для того, щоб це прийняли за документами. Усі ці історії, як я розумію, активно досліджують і розслідують, зокрема, правоохоронні органи", - сказав Жумаділов.

Він зазначив, що продовольче забезпечення є найскладнішим із трьох напрямів діяльності держагентства, і раніше в цій сфері зберігався простір для зловживань.

"На рік на харчування виділяють 45 млрд грн із державного бюджету - це одна з найбільших статей видатків у нашій державі... Саме в цьому напрямі є досить складна система взаємовідносин, де на різних рівнях доволі давно сформовані й працюють зв'язки й відносини, і всі елементи й суб'єкти цієї системи не в захваті від того, що ця система тепер буде набагато більш прозорою, вона буде зрозумілою, і простору для зловживань стане набагато менше", - сказав Жумаділов.

Гендиректор держагентства також зазначив, що раніше учасники продовольчого постачання ЗСУ вступили в картельну змову, що не давало змоги іншим постачальникам конкурувати з ними.

"Наше завдання на сьогодні - це не тільки укласти контракти з тими компаніями, які не ввійшли в цю картельну змову, ті, які зараз намагаються поставити під удар узагалі все питання харчування Збройних сил", - сказав він.

За словами Жумаділова, слід "демонополізувати ринок і для тих гравців, які на захóді: встановити нові й абсолютно чіткі правила".

