РФ не вдарить по військах НАТО в Україні, бо вона усвідомлює силу Альянсу, - Павел
Президент Чехії Петр Павел закликав не реагувати на погрози Кремля щодо того, що війська НАТО в Україні будуть для Росії "законною ціллю".
Про це він сказав у інтерв'ю чеському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
За словами Павела, сьогодні західні партнери постачають Україні стрілецьку зброю, танки, літаки та крилаті ракети.
"І водночас жодного нападу на територію НАТО не було. Росія чудово розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", - наголосив президент Чехії.
Він додав, що Росія "усвідомлює силу НАТО".
Топ коментарі
+6 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар11.03.2024 11:39 Відповісти Посилання
+3 Grigorij A
показати весь коментар11.03.2024 11:41 Відповісти Посилання
+3 Дан Корвин
показати весь коментар11.03.2024 11:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо не випалювати дотла все навкруг вогнем - оборону не пробити . Як нашу так і їхню .
При насиченій ППО прифронтовій зоні - літаки і ракети перестають грати велику роль . То ж - залишається лише артилерія .
Підручники НАТО з ******** тактики ведення війни , можна викинути - в піч .
Та і доктрина нато передбачає використання снарядів тільки точечно а основний урон це отрк, дрони та авіація і їм не потрібна така кількість снарядів як нам і оркам...
Ще півроку тому, якби було в НАТО проведене голосування, то лише балтійські країни проголосували би за заведення військ НАТО в Україну. Навіть Чехія (нагадаю, там Президент - не перша особа країни) була би проти.
Тільки з зі зміною позиції Франції в цьому питання ми вже маємо більшу підтримку в частині того, чи зможе НАТО допомогти Україні особовим складом, хоча також ще не абсолютну. Саме тому нині Столтенберг і транслює таку позицію.
Максимум що ху..ло може довзолити щодо Нато це якісь провокації із літаками та піз...ш для свого електорату....
А ще основний захист Нато це те що все орківське озброєння базується на їх компонентах... і всі гроші орківської еліти в їх банках або в офшорах під англійською юрисдикцією
Це видно по Києву де ешелонована ППО.... і причому без прикриття авіації