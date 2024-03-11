РФ не вдарить по військах НАТО в Україні, бо вона усвідомлює силу Альянсу, - Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав не реагувати на погрози Кремля щодо того, що війська НАТО в Україні будуть для Росії "законною ціллю".

Про це він сказав у інтерв'ю чеському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За словами Павела, сьогодні західні партнери постачають Україні стрілецьку зброю, танки, літаки та крилаті ракети.

"І водночас жодного нападу на територію НАТО не було. Росія чудово розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", - наголосив президент Чехії.

Він додав, що Росія "усвідомлює силу НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел