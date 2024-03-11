УКР
РФ не вдарить по військах НАТО в Україні, бо вона усвідомлює силу Альянсу, - Павел

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел закликав не реагувати на погрози Кремля щодо того, що війська НАТО в Україні будуть для Росії "законною ціллю".

Про це він сказав у інтерв'ю чеському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За словами Павела, сьогодні західні партнери постачають Україні стрілецьку зброю, танки, літаки та крилаті ракети.

"І водночас жодного нападу на територію НАТО не було. Росія чудово розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", - наголосив президент Чехії.

Він додав, що Росія "усвідомлює силу НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел

НАТО (6731) росія (67364) Україна (6097) Павел Петр (185)
+6
така "сильна" що не спроможна наростити випуск снарядів
11.03.2024 11:39 Відповісти
+3
Именно. Перестаньте уже боятся этих никчемных
11.03.2024 11:41 Відповісти
+3
Конечно не ударит, потому что в Украине их не будет.
11.03.2024 11:42 Відповісти
така "сильна" що не спроможна наростити випуск снарядів
11.03.2024 11:39 Відповісти
тому і сильна що не грає у кацапські "вогневі вали" а б'є відразу у голову. змагатися у арт-дуелях це нічим не краще ніж з дубиняками стояти стінка на стінку.
11.03.2024 11:46 Відповісти
Вона то б'є, а Україні чомусь не дозволяє бити-боїться ескалації.
11.03.2024 11:52 Відповісти
А нічого більше не залишається . Як бачимо - лінію фронту пересуває арта , а не ракети чи літаки .
Якщо не випалювати дотла все навкруг вогнем - оборону не пробити . Як нашу так і їхню .
При насиченій ППО прифронтовій зоні - літаки і ракети перестають грати велику роль . То ж - залишається лише артилерія .
Підручники НАТО з ******** тактики ведення війни , можна викинути - в піч .
11.03.2024 12:10 Відповісти
Вони не хочуть їх нарощувати... компанії можуть це зробити потрібно 400 млн. .у.е. або контракт на 10 років... але бюрократи ЄС не дають ні першого ні другого...

Та і доктрина нато передбачає використання снарядів тільки точечно а основний урон це отрк, дрони та авіація і їм не потрібна така кількість снарядів як нам і оркам...
11.03.2024 12:13 Відповісти
Тоді була сила коли мати на руках носила - а зараз НАТО на розслабоні
11.03.2024 11:40 Відповісти
"Сила альянса"? Вы боитесь оружие передать, что бы не было эскалация... И на счет нападения, видимо давно шахеды и ракеты на территории НАТО не находили?)
11.03.2024 11:41 Відповісти
Именно. Перестаньте уже боятся этих никчемных
11.03.2024 11:41 Відповісти
це ще невідомо хто тут нікчемний: москалі з мерзлоти чи ніжні европейці з теплими туалетами....
11.03.2024 12:16 Відповісти
Конечно не ударит, потому что в Украине их не будет.
11.03.2024 11:42 Відповісти
Ще побачимо. Летальної західної зброї теж не повинно було бути в Україні
11.03.2024 11:58 Відповісти
А у чому сила НАТО? У боязні "ескалації", про яку 24/7 мекає Столтенберг? Поки що ніякої "сили НАТО" ніхто не бачив.
11.03.2024 11:48 Відповісти
У Столтенберга посада, яка не надає йому права вирішального чи навіть визначального голосу, генсек НАТО має лише право трансляції узгодженого.
Ще півроку тому, якби було в НАТО проведене голосування, то лише балтійські країни проголосували би за заведення військ НАТО в Україну. Навіть Чехія (нагадаю, там Президент - не перша особа країни) була би проти.
Тільки з зі зміною позиції Франції в цьому питання ми вже маємо більшу підтримку в частині того, чи зможе НАТО допомогти Україні особовим складом, хоча також ще не абсолютну. Саме тому нині Столтенберг і транслює таку позицію.
11.03.2024 12:08 Відповісти
Павел і далі перебуває в світі ілюзій-НАТО абсолютно немічна, імпотентна і небоєздатна організація. путін це вже зрозумів.
11.03.2024 11:58 Відповісти
Він напав хоча б на якусь країну Нато??))).... смішні заяви як на мене... вони повністю захищені... а з 22 року щей переозброїли східні країни віддавши весь радянських мотлох нам а їм взамін ******* озброєння...

Максимум що ху..ло може довзолити щодо Нато це якісь провокації із літаками та піз...ш для свого електорату....

А ще основний захист Нато це те що все орківське озброєння базується на їх компонентах... і всі гроші орківської еліти в їх банках або в офшорах під англійською юрисдикцією
11.03.2024 12:24 Відповісти
Ага, вже усвідомила...у Польщі та Румунії...
11.03.2024 12:04 Відповісти
рф не вдарить по віськах НАТО в Україні тому шо в Україні нема військ НАТО. As simple as this..
11.03.2024 12:11 Відповісти
Не мають орки чим вдарити по натівських військах.... якщо вони будуть прикриті Патріотами, авіацією та іншими ППО ближнього радіусу дії від беспілотників...

Це видно по Києву де ешелонована ППО.... і причому без прикриття авіації
11.03.2024 12:15 Відповісти
А чо, деяка логіка про ввід військ НАТО є. Якщо лугондони і кримляді кричали "Путін, введі войска" і путлер ввів і ніхто не протестував, то якщо "мудрий нАрід" і його слуги закричать "НАТО введі войска" і НАТО введе війська, то це можливо і йому нічого не буде.?!?
11.03.2024 12:37 Відповісти
Однозначно, у війні з рашою НАТО переможе, бо має технологічну перевагу. Захід має один недолік, компактне проживання і не велика відстань між містами. Як бачимо з війни в Україні, все збити не можливо, щось і прилетить і це для них головне. І друге Китай, якщо раша розпадеться, там не буде 20-30 держав, бо панда розкатала губу на Сибір, а якщо повезе і Далекий Схід. Світогляд Китаю, не відрізняється відрізняється від світогляду раши, різниця лише в підходах.
11.03.2024 13:38 Відповісти
иди знай этих ******** на всю голову.....я от них всего ожидаю
11.03.2024 14:47 Відповісти
Ой, помиляється цей Павел, ой помиляється.....
11.03.2024 17:03 Відповісти
 
 