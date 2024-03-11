УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини
5 763 37

За прикладом Путіна: в Угорщині створили агентство для придушення інакомислення

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дедалі активніше копіює репресивну машину Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Новостворене агенство Управління захисту суверенітету (SPO), яке розпочало роботу минулого місяця,  націлено на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування США.

"Але критики попереджають, що його повноваження настільки слабко визначені, що можуть бути спрямовані проти будь-яких громадських діячів, чи то політиків, чи то груп із захисту цивільних прав, чи то журналістів, що повторює ранні етапи російських репресій до початку повномасштабної війни в Україні", - пише видання.

Зазначається, що мета Орбана - розірвати зв'язки з фондами та донорами за кордоном, зокрема в США, в операціях, до яких залучені угорські спецслужби та пропагандистські кампанії.

"Пропагандистський посил такий: якщо ви використовуєте іноземні кошти, влада буде вас перевіряти", - цитує Financial Times співголову угорського Гельсінського комітету Марту Пардаві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше винесли вирок школяру за статтею про "держзраду"

США і ЄС уже багато років закликають Орбана припинити натхненні Росією кампанії із залякування і зміцнення машини політичної пропаганди, яка змушує незалежні ЗМІ, правозахисні групи та університети або закриватися, або переїжджати за кордон. Але нове агентство має зовсім інший рівень впливу.

Управлінню щодо захисту суверенітету дозволено вдаватися до допомоги державних спецслужб. Воно може використовувати державні масиви приватної інформації проти будь-якої людини. Управління саме встановлює свій бюджет. За його роботою немає судового нагляду, як немає і засобів правового захисту.

"Це абсолютно авторитарний метод. Він бере приклад інформаційного тиску з російського та білоруського сценаріїв і використовує його набагато ефективніше, ніж це міг би зробити навіть Путін", — вважає експерт з Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин Андраш Рач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії поетів Камардіна та Штовбу засудили до 7 і 5 років колонії за вірші проти війни в Україні, - ЗМІ

Європейська комісія розпочала судовий розгляд, стверджуючи, що нове агентство порушує законодавство ЄС. Представник угорського уряду заявив, що Будапешт не відступить, додавши, що "отримання іноземних коштів на передвиборчу кампанію тепер є кримінальним злочином".

Автор: 

путін володимир (24693) репресії (1629) Орбан Віктор (623)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А що ці ************* підараси забули в ЄС і НАТО, і чому їх там терплять?
показати весь коментар
11.03.2024 11:45 Відповісти
+16
Цікавий такий союз цей Європейський тримати в себе ********* які хочуть цей союз розвалити. Але гроші бульте добрі європейці передавайте.
показати весь коментар
11.03.2024 11:44 Відповісти
+16
То може спрацювати на випередження та позбавити Угорщину іноземних інвестицій?
показати весь коментар
11.03.2024 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
іноагенти коли будуть?
показати весь коментар
11.03.2024 11:40 Відповісти
Припустимо, розвалять, а що далі?
показати весь коментар
11.03.2024 11:48 Відповісти
Далі мріють отримувати кошти від Кремля! Будь хто, хто найгучніше верещить про "незалежність від усіх" найшвидше готує найгірше ярмо що поки ховає від очей. Згадайте як швидко "незалежність" Криму на анексію Москвою, а як цієї самої анексії вісім років домагалися на Донбасі котрий теж ніби то голосив про "незалежність". Так і з Угорщиною та Словаччиною керівники проти усього з боку Заходу аби пришвидшити лягання під Кремль і не тільки своє, а й тих що поряд!!!
показати весь коментар
11.03.2024 12:12 Відповісти
Шкода, що таварісча побили. Хотів почути його версію.
показати весь коментар
11.03.2024 12:36 Відповісти
Орбан - за яблучко іх за яблучко!
показати весь коментар
11.03.2024 11:42 Відповісти
Ну нам тоже недолго ждать!
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
А в Україні ця функція покладена на СБУ, тому Орбан третій після Путіна та Зеленського.
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
їх там повно: дбр, беб,....
конкуренція!
показати весь коментар
11.03.2024 12:19 Відповісти
Цікавий такий союз цей Європейський тримати в себе ********* які хочуть цей союз розвалити. Але гроші бульте добрі європейці передавайте.
показати весь коментар
11.03.2024 11:44 Відповісти
Собака зачастую похожа на хозяина.
показати весь коментар
11.03.2024 11:44 Відповісти
А що ці ************* підараси забули в ЄС і НАТО, і чому їх там терплять?
показати весь коментар
11.03.2024 11:45 Відповісти
Якщо росія нападе на країну нато, дуже сумніваюсь, що угорщина буде воювати з росією, придумає якусь відмазку, чи взагалі підсилить росію
показати весь коментар
11.03.2024 11:51 Відповісти
Бо немає механізму виключення з цих союзів
показати весь коментар
11.03.2024 12:21 Відповісти
Любой нарыв проходит четыре стадии: Появление,созревание,провыва,прижигания))))
показати весь коментар
11.03.2024 11:45 Відповісти
а європідараси все продовжують чіплятись за химерне "міжнародне право" і навіть слова не можуть у відповідь орбану та ***** сказати.
показати весь коментар
11.03.2024 11:47 Відповісти
Європа повинна позбавити Угорщину та інші країни які підтримують путіна фінансування,
бо виросщують власних вбивць
показати весь коментар
11.03.2024 11:48 Відповісти
Колись був епічний "троянський кінь". Тепер занюхана "будапештська кляча".
показати весь коментар
11.03.2024 11:48 Відповісти
То може спрацювати на випередження та позбавити Угорщину іноземних інвестицій?
показати весь коментар
11.03.2024 11:49 Відповісти
Головне, що Обрану не дадуть розстріляти народ автоматами. Тому перемогти його дуже легко як би він не придушував інакомислення. Тому потрібен Майдан в Угорщині. А дикраторські закони його не врятують як Януковича
показати весь коментар
11.03.2024 11:52 Відповісти
Таке можливо якщо це зроблять самі угорці.
показати весь коментар
11.03.2024 12:43 Відповісти
Зроблять, але їм можна допомогти організаційно, поділитись досвідом
показати весь коментар
11.03.2024 12:54 Відповісти
А що, у європейській країні таке можливе?
показати весь коментар
11.03.2024 11:56 Відповісти
Орбан тільки що був у США і не був заарештований ФБР чи ЦРУ. Тому що американці стали слимаками.
показати весь коментар
11.03.2024 11:59 Відповісти
Ні, ну а що тут дивуватись? Якщо Мадяри в Другій світовій війні брали участь на боці Третього Рейху?
показати весь коментар
11.03.2024 11:59 Відповісти
ЄС треба як найшвидше розглянути питання " викинути угорщину з ЄС" !!!
показати весь коментар
11.03.2024 12:01 Відповісти
А приняти таку саму,тільи більшу Україну? ЩАС!
показати весь коментар
11.03.2024 13:33 Відповісти
Там давно вже опозиційні ЗМІ маргілізовані і доступні для більшості тільки урядові сраколизи. А головне більшості населення це подобається.
По аналогії з режимом Лукі зразка нульових....
Скоро й в Америці Трамп прийде - "порядок" наведе....
показати весь коментар
11.03.2024 12:13 Відповісти
Чим влада Зеленського відрізняється? На Шабуніна вже кримінальні справи відкрили, за Бігусами шпигували розвідники малька, Червінський за гратами..........., а тим часом антимайданний мусорок керує силовиками з зеленого офісу.
показати весь коментар
11.03.2024 12:16 Відповісти
В Україні таке вже 2 роки, але не озвучене ні в СМІ, ні в Законах!
показати весь коментар
11.03.2024 12:53 Відповісти
Однакові цілі - однакові засоби.
показати весь коментар
11.03.2024 13:31 Відповісти
Ця країна в ЄС і НАТО , як таке могло статися ?
показати весь коментар
11.03.2024 14:40 Відповісти
А, згадала , в НАТО ще Турція , яка підтримує хамас . Боженька плаче ....(((
показати весь коментар
11.03.2024 14:42 Відповісти
и эти уроды до сих пор в ес и нато?! гнать их оттуда засраной метлой!
показати весь коментар
11.03.2024 14:46 Відповісти
Якщо ЄС і далі буде терпіти цю гтдоту, розвал неминучий!
показати весь коментар
11.03.2024 17:04 Відповісти
 
 