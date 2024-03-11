За прикладом Путіна: в Угорщині створили агентство для придушення інакомислення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дедалі активніше копіює репресивну машину Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Новостворене агенство Управління захисту суверенітету (SPO), яке розпочало роботу минулого місяця, націлено на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування США.

"Але критики попереджають, що його повноваження настільки слабко визначені, що можуть бути спрямовані проти будь-яких громадських діячів, чи то політиків, чи то груп із захисту цивільних прав, чи то журналістів, що повторює ранні етапи російських репресій до початку повномасштабної війни в Україні", - пише видання.

Зазначається, що мета Орбана - розірвати зв'язки з фондами та донорами за кордоном, зокрема в США, в операціях, до яких залучені угорські спецслужби та пропагандистські кампанії.

"Пропагандистський посил такий: якщо ви використовуєте іноземні кошти, влада буде вас перевіряти", - цитує Financial Times співголову угорського Гельсінського комітету Марту Пардаві.

США і ЄС уже багато років закликають Орбана припинити натхненні Росією кампанії із залякування і зміцнення машини політичної пропаганди, яка змушує незалежні ЗМІ, правозахисні групи та університети або закриватися, або переїжджати за кордон. Але нове агентство має зовсім інший рівень впливу.

Управлінню щодо захисту суверенітету дозволено вдаватися до допомоги державних спецслужб. Воно може використовувати державні масиви приватної інформації проти будь-якої людини. Управління саме встановлює свій бюджет. За його роботою немає судового нагляду, як немає і засобів правового захисту.

"Це абсолютно авторитарний метод. Він бере приклад інформаційного тиску з російського та білоруського сценаріїв і використовує його набагато ефективніше, ніж це міг би зробити навіть Путін", — вважає експерт з Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин Андраш Рач.

Європейська комісія розпочала судовий розгляд, стверджуючи, що нове агентство порушує законодавство ЄС. Представник угорського уряду заявив, що Будапешт не відступить, додавши, що "отримання іноземних коштів на передвиборчу кампанію тепер є кримінальним злочином".