Міноборони Білорусі розпочало "перевірку бойової готовності з’єднань та військових частин"
Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки бойової готовності з’єднань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства.
"У Збройних Силах розпочалася перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин. Перевірка має комплексний характер", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними Міноборони РБ, особовий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою.
"Під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додали там.
