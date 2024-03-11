УКР
Новини
Міноборони Білорусі розпочало "перевірку бойової готовності з’єднань та військових частин"

білорусь,гардсервіс

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки бойової готовності з’єднань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства.

"У Збройних Силах розпочалася перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин. Перевірка має комплексний характер", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Міноборони РБ, особовий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою.

"Під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі зафіксовано переміщення установок "Іскандер", - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (8036) військові навчання (2798)
+5
Дебіле, біжи бульбу насіньову перевіряй!! Перевірялщик всратий.
11.03.2024 11:49 Відповісти
+4
Поляки можуть не хвилюватися, «польські фермери» обов'язково заблокують дорогу танкам.
11.03.2024 12:07 Відповісти
+3
Ой ***… знову це манєври брязкання ракетами ..
11.03.2024 11:45 Відповісти
Ой ***… знову це манєври брязкання ракетами ..
11.03.2024 11:45 Відповісти
Навчання, навчання, навчання..... навчання..........
За ці два роки вони вже "такі розумні, що аж страшно..."
11.03.2024 12:54 Відповісти
Дебіле, біжи бульбу насіньову перевіряй!! Перевірялщик всратий.
11.03.2024 11:49 Відповісти
єто уже какой раз 30?40?
11.03.2024 11:50 Відповісти
- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.
11.03.2024 11:51 Відповісти
Першими наші безпілотники і Хаймерси полетять на Мозерський НПЗ !
11.03.2024 11:57 Відповісти
Давненько бульбу не було чути - весняне загострення?
11.03.2024 11:59 Відповісти
Поляки можуть не хвилюватися, «польські фермери» обов'язково заблокують дорогу танкам.
11.03.2024 12:07 Відповісти
русняві знов почяли на півночі танками грохотати?
11.03.2024 12:09 Відповісти
в мене тута мапа десь є
11.03.2024 12:12 Відповісти
Бульбаши, саджайте бульбу в ночі, як вчить бульбофюрера, це щоб агент НАТО колорадський жук не побачив!
Бо в ночі жуки сплять!
11.03.2024 12:12 Відповісти
як би ці білорусняві конвульсії не були відволіканням
від можливого кацапського наступу на півдні чи сході...
11.03.2024 12:32 Відповісти
Після провалу захоплення Києва уся ця шушера разом з губернатором рос.федеративного округа притихли,і навіть почоли блєять про кляту Україну яка збирається устроіть "переворот".А зараз вже підняли голови і це почалося після того,як почали мочити Залужного з бойовими офіцерами.Теж саме,як і з опозіцією.
11.03.2024 12:39 Відповісти
В лоб они, конечно, не полезут, но если вдруг кацапы нас продавят на фронте, то в спину нам ударят, даже не сомневайтесь.
11.03.2024 13:52 Відповісти
Плешивый 3.14дорас делает все возможное, что бы отвлечь как можно больше сил ВСУ на север..
11.03.2024 16:07 Відповісти
 
 