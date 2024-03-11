УКР
5 680 11

Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання харчування для війська

харчування

Державне агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) уклало договори на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДОТ.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 4 сектори:

1. Волинська, Рівненська, Житомирська області.
2. Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області.
3. Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області.
4. Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

"Договори укладені з компаніями-виробниками харчової продукції в межах чинного законодавства без використання електронної системи. Середня ціна за комплект склала 109,35 грн за од. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть опубліковані в системі Prozorro до кінця тижня", - йдеться у повідомленні.

дот

Також читайте: Державний оператор тилу запускає електронну систему обліку заявок щодо продовольчого забезпечення війська, - Жумаділов

Нагадується також, що дублювання областей постачання зумовлене безпековими міркуваннями.

Сьогодні ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання в наступні сектори:
1) Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області.
2) Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
3) Чернівецька, Івано-франківська, Тернопільська області.
4) Львівська, Івано-франківська, Тернопільська області.
5) Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.
6) Закарпатська, Львівська, Івано-франківська області.
7) Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області.

Також пресцентр ДОТ звертає увагу, що було переоголошено збір КП на постачання продуктів харчування в 2 сектори, що пов'язано із дискваліфікацією усіх пропозицій у першому раунді:

8) Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області
9) Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області

Дата і час подання пропозицій: до 12.03.2024 18:00

Пропозиції надсилати на електронну адресу: [email protected]

Необхідні документи - за посиланням.

продукти (1234) закупівлі (3547) ДОТ (171)
"ДОТ" - далеко окопались
показати весь коментар
11.03.2024 11:50 Відповісти
тимошенко у доті зайняв кругову оборону.
показати весь коментар
11.03.2024 11:55 Відповісти
От суки ці зелені нечистоти і їх гамноралісімус зеленограй-пісюно-клоун!
Знову роблять фірми-прокладки,знову крадуть гроші!
ПІДАРИ ЙДІТЬ НА ВІЙНУ!
ну коли вже загине хоть один з партії зелених?
показати весь коментар
11.03.2024 12:08 Відповісти
Кузьмук гриценко єжель юра єнакієвський мертвечук резніков, мабуть, деньглибоко зхвильовані….
показати весь коментар
11.03.2024 12:26 Відповісти
Це,типу,успіх Жумаділова ?
Подивимось на зміну кількості й асортименту.
показати весь коментар
11.03.2024 12:35 Відповісти
Почём у них яйца?
показати весь коментар
11.03.2024 12:54 Відповісти
Мабуть вже по 27. Але ми про це не знаємо.
показати весь коментар
11.03.2024 17:38 Відповісти
Соромлюсь запитати-я правильно прочитав-уклав,а не украв?
показати весь коментар
11.03.2024 13:04 Відповісти
Прямі договори, без задіяння програми прозоро.
Ця програма мала мету публічно продемонструвати незалежну конкуренцію та моніторинг (внутрішній та зовнішній) цін на харчі.
Але МО нічого не змінило, не радилось з громадськими представництва при міністерстві.
Виходить - старі фірми, які зловживали на завищених цінах в далі працюють.
Упорядкування залишилось паперове, немає програмного контролю.
Які там збройні закупівлі? Не годні бариг від картоплі прогнати(
показати весь коментар
11.03.2024 16:06 Відповісти
 
 