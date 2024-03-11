Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання харчування для війська

Державне агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) уклало договори на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДОТ.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 4 сектори:

1. Волинська, Рівненська, Житомирська області.

2. Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області.

3. Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області.

4. Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

"Договори укладені з компаніями-виробниками харчової продукції в межах чинного законодавства без використання електронної системи. Середня ціна за комплект склала 109,35 грн за од. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть опубліковані в системі Prozorro до кінця тижня", - йдеться у повідомленні.







Нагадується також, що дублювання областей постачання зумовлене безпековими міркуваннями.

Сьогодні ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання в наступні сектори:

1) Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області.

2) Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

3) Чернівецька, Івано-франківська, Тернопільська області.

4) Львівська, Івано-франківська, Тернопільська області.

5) Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.

6) Закарпатська, Львівська, Івано-франківська області.

7) Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області.

Також пресцентр ДОТ звертає увагу, що було переоголошено збір КП на постачання продуктів харчування в 2 сектори, що пов'язано із дискваліфікацією усіх пропозицій у першому раунді:

8) Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області

9) Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області

Дата і час подання пропозицій: до 12.03.2024 18:00

Пропозиції надсилати на електронну адресу: [email protected]

Необхідні документи - за посиланням.