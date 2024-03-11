УКР
ЄС може використати прибутки від активів Росії на оборону України, потрібна згода всіх країн, - Боррель

боррель

Прибутки від заморожених російських активів можуть спрямувати на підтримку оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Після двох років війни високої інтенсивності (Росії проти України. - Ред.), наявні запаси виснажені й конфлікт перейшов із війни запасів до війни виробництв", - наголосив він.

Водночас, за словами Борреля, виробництво боєприпасів є лише "частиною проблеми".

"Нам потрібно зробити набагато більше для розвитку цього промислового сектору. Європейська оборонна промисловість включає велику кількість учасників, від великих транснаціональних лідерів до малих і середніх підприємств. Вона дуже сконцентрована географічно: кілька держав-членів складають 90% загальної оборонної промисловості Європи. Ця галузь має річний оборот у 70 мільярдів євро та налічує 500 000 працівників", - пояснив дипломат.

Читайте: Європа вже усвідомила, що живе у небезпечному світі, тепер час прокинутись та взяти на себе відповідальність, - Боррель

Він зазначив, що європейські армії імпортують більшість озброєння та обладнання, яке використовують – лише 40% потреб покриваються із запасів ЄС.

Боррель анонсував створення Ради готовності оборонної промисловості, яка буде визначати можливості для спільних закупівель і цілі для індустріального виробництва.

Він також висловився за посилення співпраці з партнерами, зокрема, з Україною та її "потужною й інноваційною базою оборонної промисловості". Представник ЄС розповів, що на нього справив враження візит на український об’єкт із виробництва дронів.

Читайте: Євросоюз не збирається створювати власну армію, - Боррель

Боррель також згадав про можливість використати прибутки від заморожених російських активів на підтримку оборони України: "Якщо країни-члени погодяться (це має бути одностайне рішення за пропозицією високого представника), ми можемо використати надприбутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості".

Він визнав, що наразі ЄС розглядав можливість використання цих коштів на відновлення України, але "наразі головне – не стільки реконструкція, скільки уникнення подальшої руйнації".

"Якщо країни-члени погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру. У довгостроковій перспективі ми також могли б використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна за власними контрактами придбала у країн ЄС 350 тис. снарядів

