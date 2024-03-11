УКР
Чоловікам з інвалідністю можуть вручити повістку, якщо вони не оновили свої дані і в ТЦК не знають про стан здоров’я громадянина, - ОК "Північ"

ветеран,війна

Якщо представники територіальних центрів комплектування роздають повістки громадянам з інвалідністю, то можуть не знати про стан здоров’я людини.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повістка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, – це передусім виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.

У ОК "Північ" пояснили, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до військкомату чи взагалі не стоїть на військовому обліку, то там про його здоров'я можуть просто не знати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про мобілізацію: питання відстрочки для людей з інвалідністю й аспірантів буде врегульовано

У командуванні зазначили, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 30 грудня 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК упродовж семи днів.

"Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАП та підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію треба подавати й туди", - уточнили в ОК "Північ".

Читайте також: Комітет ВР не підтримав введення електронних повісток у законопроєкті про мобілізацію, - Веніславський

"Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя.

Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - додають у командуванні.

Автор: 

військкомат (435) мобілізація (3210) інвалідність (292) повістка (187) ТЦК та СП (784)
+20
Можна навіть ширше. Пісюн же любить знімати сопливі пародії на стару класіку. Одеса, Потьомкінські сходи, зверху ТЦКшники витягують інваліда з крісла і трамбують його в бусік, крісло катиться вниз ходами (памʼятаєте як дитяча коляска в "Броненосці Потьомкіну"?).
Завіса.
11.03.2024 12:21 Відповісти
+17
І запхати в буса?
Єрмак, дарую ідею як ще більше пробити дно - нехай ТЦКшники спакують якогось інваліда, і шоб якийсь блохер це "випадково" зняв.
11.03.2024 12:13 Відповісти
+17
Якщо людина через інвалідність не стоїть на обліку (або виключена, або і не ставала на нього), то ВОНА НЕ Є ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОЮ! То на біса їй повістки виписувати, особливо, якщо врахувати, що за законом прописана процедура, де керівник ТЦК виписує повістки після ознайомлення з особовою справою. Якщо людина не на обліку, то її особової справи у ТЦК НЕМАЄ! А якщо підійшли на вулиці, то чому їх не влаштовує показане посвідчення інваліда?
11.03.2024 12:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
11.03.2024 12:13 Відповісти
а закону, так і нема!
11.03.2024 12:16 Відповісти
Та зелені вже обо всі закони, разом з Конституцією ноги повитирали.
11.03.2024 12:20 Відповісти
До дірок у Конституції !
11.03.2024 12:33 Відповісти
Гідрант і закон ні а то рейтинги впадуть.
11.03.2024 12:36 Відповісти
А чому ВЛК не зобов'яжуть передавати копії документів про встановлення інвалідності до ТЦК??? Ото або виключили корупцію, або відразу всі ланцюги можна б було виявляти й саджати. Електронка, пошта - не канають, треба щоб Фьйодоров якийсь новий кривий застосунок за пору-сотен лямів намалював??
11.03.2024 12:19 Відповісти
Хвьодорову нема коли він фортифікації споруджує!
11.03.2024 12:22 Відповісти
При тому бардаку, що твориться із взаємодією між різними базами даних державних органів і про якість тих самих баз даних можна серіали знімати. А Фьодоров і міністерство займається Іграшкою Дією і більш нічим.
11.03.2024 12:31 Відповісти
У ВЛК нема таких документів. Вони є у МСЕК. А от чому просто МСЕК не може передати дані по інвалідах в ТЦК? - проблемааа
11.03.2024 12:53 Відповісти
Ну так, але Ви зрозуміли суть питання.
11.03.2024 16:57 Відповісти
ВЛК не встановлює інвалідність. Ви, мабуть, мали на увазі МСЕК.

А так то питання вірне. З усіх боків кричать про діджиталізацію та доступ до всіх реєстрів, а документи в ТЦК все рівно треба фізично нести.
11.03.2024 12:53 Відповісти
Суті не міняє. У цивільній лікарні, наприклад - точно знаю, поранені хлопці проходять свою ВЛК, цивільні - свою МСЕК. Лікарі тіж самі, тільки від ТЦК хтось приходить ще. Я не розумію, нафіга далі стільки проблем з доками, перевезеннями. І ще інвалідів, хлопців після пораненнь у черги ставити. Дебілізм 90 лвла.
11.03.2024 17:07 Відповісти
Потому, что совок.
11.03.2024 15:20 Відповісти
МСЕК передає в соцстрах, пенсійний, податкову. Після МСЕК інвалід іде в пенсійний та отримує посвідчення та поузгоджує місце отримання пенсії. Також автоматично заноситься у медкарту у Хелсі. Але ж не ТЦК. Ті не можуть.
11.03.2024 15:37 Відповісти
А людини якого зняли з військового обліку за віком, не треба поновлювати свій статус? Може він випив еліксир вічної молодості?)))
11.03.2024 12:21 Відповісти
Ні, за віком не треба, але якщо немає руки чи ноги - треба - бо ж може вони відросли.
11.03.2024 12:23 Відповісти
показати весь коментар
Який ти дотепний, тролику, ти собі вже відростив ?
11.03.2024 12:32 Відповісти
не ображайтесь, але це реально так і є, зі мною ВЛК проходив чоловік, у якого немає щитовидки, онко.. кожен рік проходить казав, дають тимчасово непридатного..
я фігзна що в головах у медиків, може й справді чекають що відросте..
так само і воїнів заставляють бігати, за справками що справді кінцівок немає, щоб їм там у ВЛК повилазило
11.03.2024 12:40 Відповісти
Таке ж і у моєї родички. Після онкології деяких органів нема, а кожного року підтверджувати інвалідність треба, бо не будуть платити пенсію за інвалідністю!
11.03.2024 13:26 Відповісти
Ви статтю читали, чи щось про своє? Стаття про то що ТЦК не має данних ні від людини, ні від ВЛК про стан здоров'я потенційного призовника? Зрозуміло- НЕМАЄ НІЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. До чого тут процедури ВЛК?
11.03.2024 15:37 Відповісти
Якщо людина через інвалідність не стоїть на обліку (або виключена, або і не ставала на нього), то ВОНА НЕ Є ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОЮ! То на біса їй повістки виписувати, особливо, якщо врахувати, що за законом прописана процедура, де керівник ТЦК виписує повістки після ознайомлення з особовою справою. Якщо людина не на обліку, то її особової справи у ТЦК НЕМАЄ! А якщо підійшли на вулиці, то чому їх не влаштовує показане посвідчення інваліда?
11.03.2024 12:23 Відповісти
Згоден. Не можуть навіть елементарний електронний документообіг між відомствами зробити щоб не загружати тцк і не таскати інвалідів по воєнкоматам. Це ж найпростіше сказати всім інвалідам йти і стояти в чергах (при їх здоров'ї) годинами щоб сказати що він інвалід. Залужний, якого чомусь зробили кумиром теж був за те щоб всіх інвалідів затаскати по тцк і влк. Це повний зелений ідіотизм. Наобирав мудрий нарід владу у 2019-му...
11.03.2024 13:43 Відповісти
Треба було давно вже зробити, щоб МСЕК при оформленні інвалідності пересилало документи в ТЦК. Ну вузи ж якось можуть щороку висилати документи на відсрочку своїх студентів у ТЦК!
11.03.2024 13:58 Відповісти
Що ви несете, подоляківські? До чого Залужний до ВЛК?, троль? Подивися у портки, тобі не тільки Порошенко туди наклав, а ще і Залужний додав .
11.03.2024 15:40 Відповісти
Так Залужний , коли ще був головкомом на прес-конференції на камери заявив що придатність чи непридатність інвалідів 2 і 3 групи вирішує влк. Вам розуму вистачає зрозуміти що він мав на увазі що всі інваліди повинні пройти влк? Тобто, він був за те щоб затаскати усіх інвалідів по влк і тцк. А про Порошенк я взагалі нічого не казав. Це вже ваші фантазії.
11.03.2024 18:27 Відповісти
Непереживайте, таким людям повестки не вручат - они невидимы для ТЦК.
11.03.2024 15:21 Відповісти
У мене знайомому інваліду дитинства вручили, хоча він їм одразу посвідчення показав. Його не призвали, але по ВЛК поганяли...
11.03.2024 15:25 Відповісти
До чого цей допис? До кого ти звертаєшся, правдолюбець?
11.03.2024 15:42 Відповісти
На ВЛК сейчас гигантские очереди. И как человеку с больными ногами выстоять очередь часов на 5?
11.03.2024 12:24 Відповісти
Тільки комбатантам батальону Монако вручати повістки не будуть !
11.03.2024 12:26 Відповісти
Будут конечно, если смогут. Но брать их не обязательно.
11.03.2024 15:23 Відповісти
Всьо то фігня - у соцмережах краще знають як воно насправді. Правда, мамині бубочки?
11.03.2024 12:32 Відповісти
"Повістка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, - це передусім виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію", - йдеться у повідомленні. Джерело:
11.03.2024 12:34 Відповісти
Вручите повестки армии податкивцев,таможенников и прочей бюджетносжирающей шушере,оставьте инвалидов в покое.
11.03.2024 12:41 Відповісти
Цікаво, чи працюють останні два роки у ТЦК гардероби?
Бо взимку 20/21 довелось волочитись по одному з київських ТЦК.
Спочатку годинки 2-3 стоїш під відкритим небом, а потім, зайшовши
усередину - кожушину під пахву - і по кабінетах. Незабутнє враження!
11.03.2024 12:58 Відповісти
А что, там когда-то были градеробы?!!! О_О
11.03.2024 15:24 Відповісти
Звідки законно візьметься повістка на людину, яка не на обліку в тцк?
11.03.2024 13:26 Відповісти
Мого знайомого викликали телефоном до ТЦК. А там виявилося, що на нього у них нема жодних документів.
Кажу, - а як вони дізналися твій номер телефону? За його словами, - "сусіди здали".
Потім, під час медобстеження у нього виявили рак. Тепер готується до операції, збирає гроші.
Може, й добре, що сусіди здали, - спасли чоловікові життя, можна сказати. )))
11.03.2024 13:53 Відповісти
нафіга ви тоді той "Оберіг" запускали?

там має бути вся інформація: і від банків (хоча це й незаконно) і від мед установ, і від прикордонників

бабки відмили знову, а система не працює?
11.03.2024 14:17 Відповісти
