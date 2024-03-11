Чоловікам з інвалідністю можуть вручити повістку, якщо вони не оновили свої дані і в ТЦК не знають про стан здоров’я громадянина, - ОК "Північ"

Якщо представники територіальних центрів комплектування роздають повістки громадянам з інвалідністю, то можуть не знати про стан здоров’я людини.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повістка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, – це передусім виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.

У ОК "Північ" пояснили, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до військкомату чи взагалі не стоїть на військовому обліку, то там про його здоров'я можуть просто не знати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про мобілізацію: питання відстрочки для людей з інвалідністю й аспірантів буде врегульовано

У командуванні зазначили, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 30 грудня 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК упродовж семи днів.

"Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАП та підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію треба подавати й туди", - уточнили в ОК "Північ".

Читайте також: Комітет ВР не підтримав введення електронних повісток у законопроєкті про мобілізацію, - Веніславський

"Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя.

Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - додають у командуванні.