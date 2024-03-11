Росіяни збираються депортувати з окупованих територій українців, які відмовились брати паспорти РФ, - британська розвідка

З липня 2024 року загарбники збираються депортувати та кидати за ґрати місцевих мешканців, які відмовилися від російського паспорта. Таким чином росіяни прагнуть незворотно інтегрувати тимчасово окуповані території України до складу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що депортувати українців планують у віддалені частини Російської Федерації. Зараз на окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територій лише до 1 липня 2024 року.

"Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані", – йдеться у повідомленні.

Про плани Кремля щодо депортації свідчить також риторика експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

Розвідка підкреслює, що Кремль проводить незупинну політику русифікацію на окупованих територіях. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.

"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною", – йдеться в огляді.