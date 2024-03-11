УКР
Росіяни збираються депортувати з окупованих територій українців, які відмовились брати паспорти РФ, - британська розвідка

З липня 2024 року загарбники збираються депортувати та кидати за ґрати місцевих мешканців, які відмовилися від російського паспорта. Таким чином росіяни прагнуть незворотно інтегрувати тимчасово окуповані території України до складу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що депортувати українців планують у віддалені частини Російської Федерації. Зараз на  окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територій лише до 1 липня 2024 року.

"Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані", – йдеться у повідомленні.

Про плани Кремля щодо депортації свідчить також риторика експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада РФ боїться насильно вивезених з України дітей й намагається їх "перевиховати" та сформувати "російську ідентичність", - розслідування ЗМІ

Розвідка підкреслює, що Кремль проводить незупинну політику русифікацію на окупованих територіях. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.

"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною", – йдеться в огляді.

Велика Британія депортація окупація зовнішня розвідка
+17
Це геноцид.
11.03.2024 12:33 Відповісти
+16
Беріть все, що дають. Паспорт, гроші, запрошення на вибори, А РОБІТЬ ТАК як вважаєте правильно.
11.03.2024 12:30 Відповісти
+12
Це рашиська тюрма народів ,не нагадує сталінські часи ,з цими чортами домовитись не можливо вони самі не вміють жити і іншим не дають ,тому тільки знищувати треба рашистів і колоборантів.
11.03.2024 12:35 Відповісти
Беріть все, що дають. Паспорт, гроші, запрошення на вибори, А РОБІТЬ ТАК як вважаєте правильно.
11.03.2024 12:30 Відповісти
Херню пишите.
Если ты имеешь рос. паспорт, получаешь рос. зарплату и ходишь на выборы. То ты россиянин.
А тайно, в душе, если не светится, можешь оставаться хоть жителем планеты Нибуру.
11.03.2024 13:35 Відповісти
Проблема тільки в тому, що те що постійно робиш, з часом починає вдаватися правильним.
рашистський скот так поступово до війни дійшов та її виправдання
11.03.2024 13:35 Відповісти
Не світиться перед окупантом своєю ПАТРІОТИЧНІСТЮ. Він цього не оцінить !!!
11.03.2024 12:31 Відповісти
Це геноцид.
11.03.2024 12:33 Відповісти
ООН тоже так думае?
11.03.2024 13:36 Відповісти
В ООН росія має блокуючий голос. Забудь про ООН
11.03.2024 13:40 Відповісти
Время идет, а методы мосоквитов не меняются. Да и зачем их менять, когда они работают?! Только приправили екатериновские,сралинские методички современной пропагандой, ботами, взятками.
11.03.2024 12:33 Відповісти
Це рашиська тюрма народів ,не нагадує сталінські часи ,з цими чортами домовитись не можливо вони самі не вміють жити і іншим не дають ,тому тільки знищувати треба рашистів і колоборантів.
11.03.2024 12:35 Відповісти
Патріоти потрібні для боротьби і на окупованих територіях і в серці кацапії. Майбутьня історія розсудить та поставить усі крапки над І, хто добровільно взяв ворожий паспорт, а хто від безвиході, для збереженгя себе, сім'і та нащадків. Паремога буде за Україною!
11.03.2024 12:36 Відповісти
50 лет страны Балтии ждали независимости. Я прийти к родным на кладбище не доживу.
11.03.2024 13:38 Відповісти
Це вже було. Операція "Запад". За один день вивезли на Сибір 80 000 українців.
11.03.2024 12:40 Відповісти
Атєц фсєх народаф сралін руснею би пишався зараз. Мало він їх катував, вбивав та знищував.
11.03.2024 12:42 Відповісти
Сралин навряд ли одобрил капитализм в России
11.03.2024 13:39 Відповісти
Так званий "радянський соціалізм" чи "китайська модель" є державним капіталізмом.
11.03.2024 14:45 Відповісти
Отак ці землі й стають "ісконно руzzкіє".
11.03.2024 12:48 Відповісти
не палитесь родные, берите шо заставляют брать, кивайте головой, не подставляйтесь!!!
11.03.2024 12:55 Відповісти
Як і півтора століття тому, під час русифікації Польщі, Литви їхньою політикою було: "...что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп". Дикунами були, дикунами лишились.
11.03.2024 13:14 Відповісти
Горіти тобі зеля в аду , за муки цих українців , бо це є твій гріх , і твого 95 кодла !
11.03.2024 13:19 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
11.03.2024 13:28 Відповісти
Шо ш ты Джохар этого кадырову не рассказал?
11.03.2024 13:35 Відповісти
...а папа Франціск ібн Пій XII, до прикладу, підтримує Геноцид Українців, за що людожери кремля "шлют ему благодарочку"
11.03.2024 13:29 Відповісти
Гірше за Гітлєра!"Антифашисти", ****! З власних домівок людей виганяти, 21 сторіччя, ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, Папа Римський... Про бабуїнів бородатих більше переживають!
11.03.2024 13:51 Відповісти
"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною" Джерело:

А нехер було здавати Південь за три дні, рашистам головне Південь України для забезпечення військової бази "Крим"
11.03.2024 14:17 Відповісти
 
 