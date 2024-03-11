Співголова партії Шольца Клінгбайль виступив проти обміну Taurus на Storm Shadow: Україна більше потребує снарядів
Співголова партії Олафа Шольца Ларс Клінгбайль не підтримав пропозицію глави МЗС Британії Девіда Кемерона обміняти німецькі далекобійні ракети Taurus на британські Storm Shadow.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.
За словами Клінгбайля, Україна більше потребує артилерійських снарядів.
"Це те, на чому всі повинні зосередитися, і ніяких інших дебатів", - наголосив співголова партії Шольца.
Пропозиція кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow
Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Його « спів голова « теж.
Меркель проти. Шредер теж.
А парламент давить! Давай, Тауруси! Народ його підтримуе…
мабудь з кремлівських методичок..
наприклад єрмак користується їми
Слухати росіян? Це така тортура.
був випадок в мене - мама однокласниці з швейцарським паспортом 20 років , чоловік француз , сама приїхала давно з раши.
холили пити каву разом . Через рік спілкування вона розслабилась і говорить « а все таки хутин молодец - без крови Крим повернув «
ОСЬ Вам россіяне
ракети не дамо, тому що їм потрібні снаряди, а снаряди, то не до нас. шукайте в азії.
