Співголова партії Шольца Клінгбайль виступив проти обміну Taurus на Storm Shadow: Україна більше потребує снарядів

Співголова партії Олафа Шольца Ларс Клінгбайль не підтримав пропозицію глави МЗС Британії Девіда Кемерона обміняти німецькі далекобійні ракети Taurus на британські Storm Shadow.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

За словами Клінгбайля, Україна більше потребує артилерійських снарядів.

"Це те, на чому всі повинні зосередитися, і ніяких інших дебатів", - наголосив співголова партії Шольца.

Пропозиція кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.