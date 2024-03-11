УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9423 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 218 34

Співголова партії Шольца Клінгбайль виступив проти обміну Taurus на Storm Shadow: Україна більше потребує снарядів

ларс,клінгбайль

Співголова партії Олафа Шольца Ларс Клінгбайль не підтримав пропозицію глави МЗС Британії Девіда Кемерона обміняти німецькі далекобійні ракети Taurus на британські Storm Shadow.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

За словами Клінгбайля, Україна більше потребує артилерійських снарядів.

"Це те, на чому всі повинні зосередитися, і ніяких інших дебатів", - наголосив співголова партії Шольца.

Пропозиція кільцевого обміну Taurus на Storm Shadow

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Автор: 

Німеччина (7680) ракети (4153) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Интересно, им из Германии виднее что требуется Украине? Сцикуны х-евы, сразу видно что уши байдена торчат у шольца, политические импотенты и сцикуны.
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
+9
в чем ви нуждаетесь больше в воде или в воздухе?
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
+6
Украіні зараз потрібно все - окрім бешених собак
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украіні зараз потрібно все - окрім бешених собак
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Звістно діло. Шольц проти.

Його « спів голова « теж.

Меркель проти. Шредер теж.

А парламент давить! Давай, Тауруси! Народ його підтримуе…
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
я їх би також взяв - забрасував кацам в окопи
показати весь коментар
12.03.2024 01:49 Відповісти
всі все знають-що потребує Україна!!!
мабудь з кремлівських методичок..
наприклад єрмак користується їми
показати весь коментар
11.03.2024 13:25 Відповісти
Интересно, им из Германии виднее что требуется Украине? Сцикуны х-евы, сразу видно что уши байдена торчат у шольца, политические импотенты и сцикуны.
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
ще один п..ар,потрiбнi i ракети i снаряди
показати весь коментар
11.03.2024 13:27 Відповісти
Це - гниди шрьодерівські.
показати весь коментар
11.03.2024 13:27 Відповісти
"Наша песня хороша, начинай с начала"...
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
в чем ви нуждаетесь больше в воде или в воздухе?
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
На війні потрібно усе, і снаряди і ракети великої та середньої дальності. Тож не треба щось економити заради іншого, багато на фронті НЕ БУВАЄ!!!
показати весь коментар
11.03.2024 13:34 Відповісти
Такое впечатление, что прошел какой-то договорняк с московией и сошлись где-то посередине Украины. Московия ведет более сдержанную политику, а в обмен запад не позволит Украине мокнуть моковию лицом в дерьмо.
показати весь коментар
11.03.2024 13:34 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 13:40 Відповісти
Мабудь партия Шольця пообіцяла Московії пів України

показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
Не тільки. Захід пообіцяв. Схоже на те. Не дають нічого, а потім скажуть - ну ви ж не змогли захистити. Віддайте все завойоване.
показати весь коментар
11.03.2024 13:46 Відповісти
У росіян 100% впевненість що їм віддадуть пів України . Особисто слухала
показати весь коментар
11.03.2024 13:47 Відповісти
Чого один Зеленський вартий!
показати весь коментар
11.03.2024 14:24 Відповісти
Співчуваю ,

Слухати росіян? Це така тортура.
показати весь коментар
11.03.2024 16:19 Відповісти
У СЛОВАЧЧІНІ їх багато

був випадок в мене - мама однокласниці з швейцарським паспортом 20 років , чоловік француз , сама приїхала давно з раши.

холили пити каву разом . Через рік спілкування вона розслабилась і говорить « а все таки хутин молодец - без крови Крим повернув «

ОСЬ Вам россіяне
показати весь коментар
11.03.2024 16:51 Відповісти
так как эти рахитоиды умеют воевать только мясом и немного кабами,то полукраины им будет лет через 10,я например до этого времени врядли доживу(да мне и пох если честно) а как сдохну пускай сюда хоть 1000 ядерок прилетит,меня здесь уже не будет)
показати весь коментар
11.03.2024 13:47 Відповісти
А Ваши внуки ?
показати весь коментар
11.03.2024 13:48 Відповісти
В неї морські свинки !
показати весь коментар
11.03.2024 14:28 Відповісти
партійний функціонер, так тонко розбирається у військовій справі.
ракети не дамо, тому що їм потрібні снаряди, а снаряди, то не до нас. шукайте в азії.
показати весь коментар
11.03.2024 13:49 Відповісти
А як одне перешкоджає іншому ?
показати весь коментар
11.03.2024 13:55 Відповісти
За байдена і штольця підтримую 1000/0,Емануїла вистарчить на тиждень, і буде третій!
показати весь коментар
11.03.2024 14:20 Відповісти
Від одного до десяти снарядів витрачають щоб спалить один танк Один "Таурус" топить цілий БДК що перевозить півтора десятка танків
показати весь коментар
11.03.2024 14:01 Відповісти
Ще нючура, Меркель спитайте. Ця прокацапська соска вам усе розкаже. Що потрібно і кому. МЕрзенні
показати весь коментар
11.03.2024 14:05 Відповісти
Тиснутие треба. І тоді будуть І Тауруси і снаряди. А за ідею щодо додаткових снарядів надодачу Таурусам що спасибі скажемо Клінгбайлю. США ухвалять допомогу, а слідом і Німеччина
показати весь коментар
11.03.2024 14:06 Відповісти
Не удивительно. Рашка тратила миллиарды многие года для покупки чиновников в ЕС. Старая агентура Штаззи не была забыта. Рашка растила себе так же и союзников. Вскарливала их, давала оружие, строила им заводы. Готовилась.
показати весь коментар
11.03.2024 14:12 Відповісти
гандон на гандоні.
показати весь коментар
11.03.2024 14:15 Відповісти
Каскі даваай швайне,5000 штук, ковдри меркель твою в сраку, снаряд один, ще якоїсь ***** щоб шольц не всрався !!!...б..ля..ть !
показати весь коментар
11.03.2024 14:17 Відповісти
Так ти ж і снарядів не даєш.
показати весь коментар
11.03.2024 14:42 Відповісти
Вот пити я буду- а палити не кину
.
показати весь коментар
11.03.2024 14:44 Відповісти
 
 