Дуда у США запропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 3%

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до США запропонує країнам Північноатлантичного Альянсу підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% від ВВП до 3%.

Дуда зазначив, що хоче обговорити свою пропозицію з усіма членами НАТО, а також з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

За його словами, Альянс має залишатися "гнучким" і бути готовим до будь-якої ситуації.

"Я хочу запропонувати під час візиту в Білий дім, і я буду говорити про це з усіма союзниками і Столтенбергом, щоб країни НАТО витрачали на оборону не 2%, а 3% від ВВП. І це має бути рівень, нижче якого опускатися категорично не рекомендується", - зазначив президент Польщі.

Дуда додав, що якщо союзники зміцнюватимуть оборону, "ніхто не насмілиться напасти на сильний НАТО".

