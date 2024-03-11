УКР
Новини
Дуда у США запропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 3%

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до США запропонує країнам Північноатлантичного Альянсу підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% від ВВП до 3%.

Про це пише PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що хоче обговорити свою пропозицію з усіма членами НАТО, а також з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

За його словами, Альянс має залишатися "гнучким" і бути готовим до будь-якої ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО

"Я хочу запропонувати під час візиту в Білий дім, і я буду говорити про це з усіма союзниками і Столтенбергом, щоб країни НАТО витрачали на оборону не 2%, а 3% від ВВП. І це має бути рівень, нижче якого опускатися категорично не рекомендується", - зазначив президент Польщі.

Дуда додав, що якщо союзники зміцнюватимуть оборону, "ніхто не насмілиться напасти на сильний НАТО".

Читайте також: 18 країн НАТО планують збільшити витрати на оборону, - Financial Times

НАТО (6731) оборона (4881) Дуда Анджей (804)
це він так тролить орбана з фіцо?
11.03.2024 13:47 Відповісти
Ні, це він так завуальовано відсмоктав у Трампа..
11.03.2024 13:48 Відповісти
рашка 40% гилить на віину - а Захід ніяк не може розкочегаритись
11.03.2024 13:48 Відповісти
и теперь сравни если с его гыленням,из достижений за год авдеевка и 5 сел рядом это при 40 процентах,чтобы было бы с кацапами если бы все в нато хотя бы по 5 процентов вкладывали в впк
11.03.2024 13:52 Відповісти
Те саме було. Справа не в процентах а в наявності ЯЗ.
11.03.2024 13:54 Відповісти
Удар на випередження Трампа. Мало коштів на НАТО витрачають - будь ласка. 3%? Нема питань, тільки завали своє кацапське смердюче іпл0
11.03.2024 13:59 Відповісти
 
 