Маємо зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне свого, - Столтенберг

Країни НАТО продовжуватимуть надавати Україні допомогу та підтримку, а російський диктатор Володимир Путін не досягне своїх цілей в Україні.

Про це у Брюсселі перед початком церемонії підняття прапора Швеції, яка стала 32-м членом Альянсу, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка для України залишається значною та має продовжуватися... Ми маємо продовжувати зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне того, чого прагне на полі бою, але має сісти за стіл переговорів та шукати рішення, де Україна визнається та залишається суверенною незалежною державою", - підкреслив Столтенберг.

Він також зауважив: два роки тому, коли Путін розпочав агресію, він хотів отримали менше НАТО на своїх кордонах та прагнув знищити Україну. Але отримав протилежне. НАТО є більшим та сильнішим, а Україна є ближчою до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше.

"Ми стоїмо на боці українців. Союзники продовжують оголошувати про надання нової допомоги на мільярди доларів, включаючи найбільший пакет від Швеції, що містить боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та бойові танки", - додав Столтенберг.

Окрім того, він наголосив, що приєднання Швеції - це добре для цієї країни, а також для безпеки усього Альянсу. У відповідь на російську агресію проти України НАТО збільшило свою військову присутність в усьому регіоні. Набуття членства в НАТО Швеції, яка володіє сучасним військовим та оборонним потенціалом, є історичною подією, яка зміцнить спільну безпеку