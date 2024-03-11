УКР
Маємо зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне свого, - Столтенберг

столтенберг

Країни НАТО продовжуватимуть надавати Україні допомогу та підтримку, а російський диктатор Володимир Путін не досягне своїх цілей в Україні.

Про це у Брюсселі перед початком церемонії підняття прапора Швеції, яка стала 32-м членом Альянсу, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка для України залишається значною та має продовжуватися... Ми маємо продовжувати зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне того, чого прагне на полі бою, але має сісти за стіл переговорів та шукати рішення, де Україна визнається та залишається суверенною незалежною державою", - підкреслив Столтенберг.

Він також зауважив: два роки тому, коли Путін розпочав агресію, він хотів отримали менше НАТО на своїх кордонах та прагнув знищити Україну. Але отримав протилежне. НАТО є більшим та сильнішим, а Україна є ближчою до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше.

Також читайте: НАТО не планує відправляти свої війська в Україну, - Столтенберг

"Ми стоїмо на боці українців. Союзники продовжують оголошувати про надання нової допомоги на мільярди доларів, включаючи найбільший пакет від Швеції, що містить боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та бойові танки", - додав Столтенберг.

Окрім того, він наголосив, що приєднання Швеції - це добре для цієї країни, а також для безпеки усього Альянсу. У відповідь на російську агресію проти України НАТО збільшило свою військову присутність в усьому регіоні. Набуття членства в НАТО Швеції, яка володіє сучасним військовим та оборонним потенціалом, є історичною подією, яка зміцнить спільну безпеку

допомога (8681) членство в НАТО (1766) Столтенберг Єнс (1596)
І Трампу також. Як не як, а Генсек повинен подбати про те, щоби зберегти альянс від трампокаліпсису
11.03.2024 14:09 Відповісти
ЗСУ взяли в полон виродка. Є вірогідність що воно рострелювало полонених - https://t.me/frontline_news_ua
11.03.2024 14:10 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла....
11.03.2024 14:18 Відповісти
підтримую!!!
бо то треба, то надамо, то будемо, то зробимо.....
а саме більше, це стурбованість та занепокоєння які як мертвому примочка.
11.03.2024 14:34 Відповісти
Виглядає як шифрування!,), расшифрова ---- Маємо-Можемо-Можемо-Маємо-Маємо-можемо-буде в нато---але не зараз--маємо--можемо!,,,,,),,,
11.03.2024 14:53 Відповісти
 
 