4 026 40

РФ зможе виробляти зброю для війни в Україні ще впродовж 5 років, але її якість - під питанням, - WSJ

рф,росія,гаубиці

Здатність Росії випускати танки, ракети та снаряди посилила тиск на Україну, але аналітики сумніваються, що це зможе тривати довго. Через посилення виробництва зброї страждає російська економіка, а якість нового озброєння - сумнівна. На думку високопоставлених посадовців, Москва зможе продовжувати свої військові зусилля ще від 2 до 5 років.

Про це пише видання Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

За словами високопоставленого посадовця НАТО, Росія, ймовірно, зможе продовжувати свої військові зусилля в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

За даними видання, щонайменше дві європейські військово-розвідувальні служби також вважають, що РФ може виробити достатньо зброї, щоб вистачило ще на кілька років. Однак зростання військового виробництва відображається на економіці Росії й може бути нестійким, враховуючи відтік інвестицій, робочої сили та матеріалів з інших секторів російської економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Закручування гайок", одержавлення економіки та посилення цензури: українські хакери дізналися, що буде з Росією після виборів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Росія стане залежною від своїх союзників

Аналіз фінського центрального банку також показує, що більша частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припадає на низькотехнологічну продукцію, таку як сталь, а не на складніші товари, такі як напівпровідники, щодо яких Росія залежить від іноземних постачальників.

WSJ пише, що Росія занурилася в запаси старих артилерійських боєприпасів.

За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії, цей запас зараз становить приблизно 3 млн патронів, значна частина яких у поганому стані.

Королівський інститут оборонних досліджень та інші аналітики наголосили, що російського внутрішнього виробництва боєприпасів недостатньо, щоб задовольнити її потреби в Україні. А це означає, що Москва стане ще більш залежною від допомоги таких союзників як Китай, Іран і Північна Корея, наголошує видання.

Читайте також: Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, приріст становив 6633%, - SIPRI

Цифри щодо виробництва вводять в оману

За даними WSJ, деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між новоствореними бронемашинами та старими моделями, вивезеними зі зберігання та відремонтованими.

"Вони нарощують цифри", - сказав дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Джерстад.

Наприклад, пояснюють журналісти, танковий завод "Омсктрансмаш" в Омську виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускалися з 1970-х років, і Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такої гарної якості, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

Читайте також: КНДР призупинила постачання зброї до РФ морським шляхом, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Видання пише, що РФ справді "закачала ресурси" у свою збройову промисловість.

Торік 21% усіх федеральних витрат РФ пішли на те, що Москва класифікує як оборону, порівняно з майже 14% у 2020 році. У бюджеті Росії на 2024 рік передбачається ще більша частка витрат на оборону - понад 29%.

Але західні аналітики дедалі частіше ставлять під сумнів якість виробництва зброї Росією, додає WSJ.

Автор: 

Топ коментарі
+11
Да да ви вже писали там ракет немає людей …. Але питання чи Україна зможе воювати ті 5 років?
11.03.2024 14:26 Відповісти
11.03.2024 14:26 Відповісти
+10
Со своими т.н. "прогнозами" обосрались уже все кому не лень. Теперь вот и WSJ решили включится. Мы же знаем, что WSJ - ведущий мировой эксперт по России и её ВПК в частности
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
11.03.2024 14:35 Відповісти
11.03.2024 14:35 Відповісти
+7
А потім вже не буде України, та не потрібна буде і зброя?
11.03.2024 14:27 Відповісти
11.03.2024 14:27 Відповісти
Це ж скільки "Оскарів" нам світить?
11.03.2024 14:24 Відповісти
11.03.2024 14:24 Відповісти
Да да ви вже писали там ракет немає людей …. Але питання чи Україна зможе воювати ті 5 років?
11.03.2024 14:26 Відповісти
11.03.2024 14:26 Відповісти
Не може, змусимо!
11.03.2024 15:06 Відповісти
11.03.2024 15:06 Відповісти
Ти то мусиш, але чогось не воюєш.
11.03.2024 16:30 Відповісти
11.03.2024 16:30 Відповісти
не я хворий і старий
11.03.2024 19:22 Відповісти
11.03.2024 19:22 Відповісти
Це очікувано, самі завзяті воюни до останнього це хворі та старі.
11.03.2024 20:19 Відповісти
11.03.2024 20:19 Відповісти
Ну, я здоров'я вже витратив, на Колчаківських фронтах.
Справа за молодими!
11.03.2024 22:13 Відповісти
11.03.2024 22:13 Відповісти
А потім вже не буде України, та не потрібна буде і зброя?
11.03.2024 14:27 Відповісти
11.03.2024 14:27 Відповісти
Коли вичерпаються совкові запаси то і припинеться "зростання виробництва".
11.03.2024 14:29 Відповісти
11.03.2024 14:29 Відповісти
в раші вати дохрена...
на чому вони приїдуть???
на мерсах чи на полуторках?
стрілятимуть з т 90 чи з т 34?
випускатимуть гради чи кинжали???
для нас великої різниці нема..
бо воно все вбиває!!!!
навіть як що це мушкет чи самопал.
і повторусь ще раз
їх дохреніще і всі помішані на *****
тож, не варто радіти що в оркостані все так погано...
11.03.2024 14:29 Відповісти
11.03.2024 14:29 Відповісти
Меня не так волнует что может делать Раша, как то, почему это не делает наша власть. Как там новое юное дарование в оборонпроме, уже все наладило и оружие производится день и ночь? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить Бенины тапочки?
11.03.2024 14:30 Відповісти
11.03.2024 14:30 Відповісти
Як же дістали ці ідіоти зі своєю АНАЛітикою. Виробляють танки схожі на Т-62..
11.03.2024 14:35 Відповісти
11.03.2024 14:35 Відповісти
ходова частина танків Т-72 та Т-80;
танк Т-80У
11.03.2024 15:10 Відповісти
11.03.2024 15:10 Відповісти
воть:

модернізація танка Т-55 із новою СУО для експорту;
комплексна модернізація танка Т-55 із гарматою калібру 125 мм для експорту;
важкий бронетранспортер на базі танка Т-55 для експорту
11.03.2024 15:13 Відповісти
11.03.2024 15:13 Відповісти
Со своими т.н. "прогнозами" обосрались уже все кому не лень. Теперь вот и WSJ решили включится. Мы же знаем, что WSJ - ведущий мировой эксперт по России и её ВПК в частности
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
11.03.2024 14:35 Відповісти
11.03.2024 14:35 Відповісти
Абрамсы 30 лет не производятся. Только опытные образцы в старых корпусах со старыми газотурбинными двигателями и модернизация обвеса и электроники под новые стандарты. Включая более 2000 для Марокко, Саудовской Аравии, Египта, Кувейта, Румынии, Польши и 31 шт Украине. Это всё минус из тех 8800, что были построены до 1995 года.

По наращиванию производства 155 мм в США вся информация в открытом доступе. Было бы желание ознакомиться.
11.03.2024 15:14 Відповісти
11.03.2024 15:14 Відповісти
Якщо це намагання "заспокоїти", то воно марне. 5 років війни - це десятки чи сотні тисяч життів українців, як військових, так і цивільних.

До того ж, вся риторика куйла і кремлівського політбюро свідчить - вони готуються до подальшої ескалації. Тобто, на війну буде витрачатися ще більше, гайки закручуватимуться ще сильніше, рядових кацапів будуть мобілізувати на м'ясні штурми стільки, скільки кремлівське політбюро вважатиме за потрібне, і ніяких навіть щонайменших протестів це не викличе у повністю деградованому кацапському суспільстві
11.03.2024 14:36 Відповісти
11.03.2024 14:36 Відповісти
які гайки?
у них навіть виїзд вільний
через Анталію, Пекін до будь-якої країни Світу
11.03.2024 15:53 Відповісти
11.03.2024 15:53 Відповісти
Только что писали что выробляют 3 миллиона снарядов в год. А теперь оказывается осталось всего 3 миллиона поганых патронов.
11.03.2024 14:45 Відповісти
11.03.2024 14:45 Відповісти
Тому , чим скоріше армії союзників втрутяться і допоможуть нам боротися проти нашого геноциду тим краще ...
11.03.2024 14:49 Відповісти
11.03.2024 14:49 Відповісти
Куда спешить. Написали же, через два года рашка сама сдохнет.
11.03.2024 14:51 Відповісти
11.03.2024 14:51 Відповісти
европа и сша смогут обещать что-то передать, но это под вопросом - униан
11.03.2024 14:53 Відповісти
11.03.2024 14:53 Відповісти
Т-34 тоже был хуже Тигра. Но их кол-во позволяло не думать о потерях.
11.03.2024 15:07 Відповісти
11.03.2024 15:07 Відповісти
Т-34 виробляли, а не тягнули з 30-річного зберігання.
11.03.2024 15:33 Відповісти
11.03.2024 15:33 Відповісти
Так,звичайно.В ракетах 2023 року знайдено компоненти багатьох країн Європи,Азії і навіть США...
11.03.2024 15:07 Відповісти
11.03.2024 15:07 Відповісти
Комент одного з працівників російского заводу:

"Как работает сейчас предприятие с оборонзаказом.
Например делают танк. Получили заказ, деньги, оценили узкие места, например мало могут делать стволов. Заказали на эти места оборудование из Китая. Пока оборудование не пришло, по тем комплектующим, где можно нарастить объёмы, начинают работать в три смены, клепая например жестяную крышку редуктора поворотного механизма башни. Зачем клепают опережающими темпами? Потому что надо отчитаться об освоении ресурсов, увеличении числа рабочих мест, росте производства. Выяснилось, что китайский радиально ковальный станок привезли, но не получается освоить, китайцы не едут помогать, станок гонит брак, стволы не бракуют, делают карту отклонений, отправляют на склад готовой продукции. Стволы это пример. Так происходит с 30% номенклатуры технологически сложных изделий. В итоге по бумаге рост производства танков +100% в год, делали 20 шт в год, начали делать 40 шт, но из них 30 шт имеют дефекты, которые в условиях фронта не позволят использовать эти танки. В итоге на фронте из 30 танков соберут путем каннибализации 10 шт. Но при этом предприятие отчиталось об успешном выполнении оборонзаказа, повысили зарплату рабочим и итр, премию выдали, директоров на послание позвали. Но в итоге всё это обман и самообман, так как прикрыт штампами "совершенно секретно". Я не о конкретном предприятии. Это о принципе того бреда, который называется военной экономикой России. Гонят брак в надежде на то, что его не выявят раньше чем изделие будет уничтожено в бою. Поэтому, пока в России не закрыли границы, не начали расстреливать за вредительство и саботаж, а продталоны не заменили деньги, то России можно не бояться
11.03.2024 15:14 Відповісти
11.03.2024 15:14 Відповісти
усі ці "аналітики-експерти" гівна варті...
11.03.2024 15:14 Відповісти
11.03.2024 15:14 Відповісти
А коли не зможуть .Перейдуть на корейську.І так ще років десять.......
11.03.2024 15:31 Відповісти
11.03.2024 15:31 Відповісти
❗️Німеччина згодна дати Україні Taurus, але через обмін з Британією , - МЗС Німеччини.
11.03.2024 15:37 Відповісти
11.03.2024 15:37 Відповісти
Москва в опаснасти !
11.03.2024 15:38 Відповісти
11.03.2024 15:38 Відповісти
2 роки ще точно доведеться воювати - альтернатива рашистське рабство
11.03.2024 15:54 Відповісти
11.03.2024 15:54 Відповісти
трусов пусть закупят , вся русня без трусов воюет
11.03.2024 15:56 Відповісти
11.03.2024 15:56 Відповісти
В україні на 2016 рік танки виробляли на ХТЗ-власникЯрославський.Бронетранспорт "КОЗАК" КРАЗ Живаго.Гвинтокрили з двигунами-"моторсіч" Богуслаєва.Скажіть будьласка як попередня влада заставити їх це виробляти-тіки великими грошима.Де їх узяти-тіки налоги.І тепер зрозуміли з ким приходилось вести розмову Порошенку щоб хоч шось робилось.
11.03.2024 16:01 Відповісти
11.03.2024 16:01 Відповісти
РФ зможе виробляти зброю для війни в Україні ще впродовж 5 років, але її якість - під питанням

А, да? Ну тогда - Все на шашлыки!
11.03.2024 16:12 Відповісти
11.03.2024 16:12 Відповісти
Такї ж самї ,,єксперти" прогнозували що ї Київ впаде за три днї.......
11.03.2024 19:46 Відповісти
11.03.2024 19:46 Відповісти
 
 