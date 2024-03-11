РФ зможе виробляти зброю для війни в Україні ще впродовж 5 років, але її якість - під питанням, - WSJ

Здатність Росії випускати танки, ракети та снаряди посилила тиск на Україну, але аналітики сумніваються, що це зможе тривати довго. Через посилення виробництва зброї страждає російська економіка, а якість нового озброєння - сумнівна. На думку високопоставлених посадовців, Москва зможе продовжувати свої військові зусилля ще від 2 до 5 років.

Про це пише видання Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

За словами високопоставленого посадовця НАТО, Росія, ймовірно, зможе продовжувати свої військові зусилля в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

За даними видання, щонайменше дві європейські військово-розвідувальні служби також вважають, що РФ може виробити достатньо зброї, щоб вистачило ще на кілька років. Однак зростання військового виробництва відображається на економіці Росії й може бути нестійким, враховуючи відтік інвестицій, робочої сили та матеріалів з інших секторів російської економіки.

Росія стане залежною від своїх союзників

Аналіз фінського центрального банку також показує, що більша частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припадає на низькотехнологічну продукцію, таку як сталь, а не на складніші товари, такі як напівпровідники, щодо яких Росія залежить від іноземних постачальників.

WSJ пише, що Росія занурилася в запаси старих артилерійських боєприпасів.

За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії, цей запас зараз становить приблизно 3 млн патронів, значна частина яких у поганому стані.

Королівський інститут оборонних досліджень та інші аналітики наголосили, що російського внутрішнього виробництва боєприпасів недостатньо, щоб задовольнити її потреби в Україні. А це означає, що Москва стане ще більш залежною від допомоги таких союзників як Китай, Іран і Північна Корея, наголошує видання.

Цифри щодо виробництва вводять в оману

За даними WSJ, деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між новоствореними бронемашинами та старими моделями, вивезеними зі зберігання та відремонтованими.

"Вони нарощують цифри", - сказав дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Джерстад.

Наприклад, пояснюють журналісти, танковий завод "Омсктрансмаш" в Омську виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускалися з 1970-х років, і Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такої гарної якості, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

Видання пише, що РФ справді "закачала ресурси" у свою збройову промисловість.

Торік 21% усіх федеральних витрат РФ пішли на те, що Москва класифікує як оборону, порівняно з майже 14% у 2020 році. У бюджеті Росії на 2024 рік передбачається ще більша частка витрат на оборону - понад 29%.

Але західні аналітики дедалі частіше ставлять під сумнів якість виробництва зброї Росією, додає WSJ.