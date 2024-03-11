РФ зможе виробляти зброю для війни в Україні ще впродовж 5 років, але її якість - під питанням, - WSJ
Здатність Росії випускати танки, ракети та снаряди посилила тиск на Україну, але аналітики сумніваються, що це зможе тривати довго. Через посилення виробництва зброї страждає російська економіка, а якість нового озброєння - сумнівна. На думку високопоставлених посадовців, Москва зможе продовжувати свої військові зусилля ще від 2 до 5 років.
Про це пише видання Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
За словами високопоставленого посадовця НАТО, Росія, ймовірно, зможе продовжувати свої військові зусилля в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.
За даними видання, щонайменше дві європейські військово-розвідувальні служби також вважають, що РФ може виробити достатньо зброї, щоб вистачило ще на кілька років. Однак зростання військового виробництва відображається на економіці Росії й може бути нестійким, враховуючи відтік інвестицій, робочої сили та матеріалів з інших секторів російської економіки.
Росія стане залежною від своїх союзників
Аналіз фінського центрального банку також показує, що більша частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припадає на низькотехнологічну продукцію, таку як сталь, а не на складніші товари, такі як напівпровідники, щодо яких Росія залежить від іноземних постачальників.
WSJ пише, що Росія занурилася в запаси старих артилерійських боєприпасів.
За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії, цей запас зараз становить приблизно 3 млн патронів, значна частина яких у поганому стані.
Королівський інститут оборонних досліджень та інші аналітики наголосили, що російського внутрішнього виробництва боєприпасів недостатньо, щоб задовольнити її потреби в Україні. А це означає, що Москва стане ще більш залежною від допомоги таких союзників як Китай, Іран і Північна Корея, наголошує видання.
Цифри щодо виробництва вводять в оману
За даними WSJ, деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між новоствореними бронемашинами та старими моделями, вивезеними зі зберігання та відремонтованими.
"Вони нарощують цифри", - сказав дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Джерстад.
Наприклад, пояснюють журналісти, танковий завод "Омсктрансмаш" в Омську виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускалися з 1970-х років, і Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такої гарної якості, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.
Видання пише, що РФ справді "закачала ресурси" у свою збройову промисловість.
Торік 21% усіх федеральних витрат РФ пішли на те, що Москва класифікує як оборону, порівняно з майже 14% у 2020 році. У бюджеті Росії на 2024 рік передбачається ще більша частка витрат на оборону - понад 29%.
Але західні аналітики дедалі частіше ставлять під сумнів якість виробництва зброї Росією, додає WSJ.
Справа за молодими!
на чому вони приїдуть???
на мерсах чи на полуторках?
стрілятимуть з т 90 чи з т 34?
випускатимуть гради чи кинжали???
для нас великої різниці нема..
бо воно все вбиває!!!!
навіть як що це мушкет чи самопал.
і повторусь ще раз
їх дохреніще і всі помішані на *****
тож, не варто радіти що в оркостані все так погано...
танк Т-80У
модернізація танка Т-55 із новою СУО для експорту;
комплексна модернізація танка Т-55 із гарматою калібру 125 мм для експорту;
важкий бронетранспортер на базі танка Т-55 для експорту
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
По наращиванию производства 155 мм в США вся информация в открытом доступе. Было бы желание ознакомиться.
До того ж, вся риторика куйла і кремлівського політбюро свідчить - вони готуються до подальшої ескалації. Тобто, на війну буде витрачатися ще більше, гайки закручуватимуться ще сильніше, рядових кацапів будуть мобілізувати на м'ясні штурми стільки, скільки кремлівське політбюро вважатиме за потрібне, і ніяких навіть щонайменших протестів це не викличе у повністю деградованому кацапському суспільстві
у них навіть виїзд вільний
через Анталію, Пекін до будь-якої країни Світу
"Как работает сейчас предприятие с оборонзаказом.
Например делают танк. Получили заказ, деньги, оценили узкие места, например мало могут делать стволов. Заказали на эти места оборудование из Китая. Пока оборудование не пришло, по тем комплектующим, где можно нарастить объёмы, начинают работать в три смены, клепая например жестяную крышку редуктора поворотного механизма башни. Зачем клепают опережающими темпами? Потому что надо отчитаться об освоении ресурсов, увеличении числа рабочих мест, росте производства. Выяснилось, что китайский радиально ковальный станок привезли, но не получается освоить, китайцы не едут помогать, станок гонит брак, стволы не бракуют, делают карту отклонений, отправляют на склад готовой продукции. Стволы это пример. Так происходит с 30% номенклатуры технологически сложных изделий. В итоге по бумаге рост производства танков +100% в год, делали 20 шт в год, начали делать 40 шт, но из них 30 шт имеют дефекты, которые в условиях фронта не позволят использовать эти танки. В итоге на фронте из 30 танков соберут путем каннибализации 10 шт. Но при этом предприятие отчиталось об успешном выполнении оборонзаказа, повысили зарплату рабочим и итр, премию выдали, директоров на послание позвали. Но в итоге всё это обман и самообман, так как прикрыт штампами "совершенно секретно". Я не о конкретном предприятии. Это о принципе того бреда, который называется военной экономикой России. Гонят брак в надежде на то, что его не выявят раньше чем изделие будет уничтожено в бою. Поэтому, пока в России не закрыли границы, не начали расстреливать за вредительство и саботаж, а продталоны не заменили деньги, то России можно не бояться
А, да? Ну тогда - Все на шашлыки!