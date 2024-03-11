Весь світ слідкує за тим, що Україна робить у сфері БПЛА, щоб надалі планувати їхнє застосування у своїх збройних силах, - Сухаревський

Низка країн вивчає досвід застосування безпілотників у війні в Україні, щоб оцінювати їхню ефективність та планувати їхнє застосування.

Про це заявив заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський в інтерв'ю СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що ми вв'язуємось не в просто історичний момент, а в історичний момент, можна сказати, світового масштабу. Тому що на нас дивиться весь світ, в плані того, що ми зробимо, як ми зробимо і на скільки ефективно воно буде на війні. Відповідно, в подальшому майбутньому плануванні і застосуванні будь-яких збройних сил, в будь-якій державі та будь-якому масштабі. Тому це щось нове, цікаве. Цей виклик додає азарту та усвідомлення того, на скільки багато роботи перед нами", - пояснив він.

За словами Сухаревського, якщо подивитися у минуле, то крайнім видом сил, який було створено у збройних силах, була авіація.

"Тому та робота, яку нам доводиться зараз проводити - вона колосальна. Ми маємо впорядкувати та виробити чітку тактику та чітке, мистецтво, стратегію в плані застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою у всіх стихіях - в повітрі, суші, морі. Організувати їхнє ефективне застосування. Наступний момент - глобалізація в плані економічного, ресурсного навантаження на державу. Ні для кого не секрет, що будь-що, що стосується БПЛА та роботизованих систем, надзвичайно дорого", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ.

