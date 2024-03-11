УКР
Весь світ слідкує за тим, що Україна робить у сфері БПЛА, щоб надалі планувати їхнє застосування у своїх збройних силах, - Сухаревський

бпла

Низка країн вивчає досвід застосування безпілотників у війні в Україні, щоб оцінювати їхню ефективність та планувати їхнє застосування.

Про це заявив заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський в інтерв'ю СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що ми вв'язуємось не в просто історичний момент, а в історичний момент, можна сказати, світового масштабу. Тому що на нас дивиться весь світ, в плані того, що ми зробимо, як ми зробимо і на скільки ефективно воно буде на війні. Відповідно, в подальшому майбутньому плануванні і застосуванні будь-яких збройних сил, в будь-якій державі та будь-якому масштабі. Тому це щось нове, цікаве. Цей виклик додає азарту та усвідомлення того, на скільки багато роботи перед нами", - пояснив він.

За словами Сухаревського, якщо подивитися у минуле, то крайнім видом сил, який було створено у збройних силах, була авіація.

"Тому та робота, яку нам доводиться зараз проводити - вона колосальна. Ми маємо впорядкувати та виробити чітку тактику та чітке, мистецтво, стратегію в плані застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою у всіх стихіях - в повітрі, суші, морі. Організувати їхнє ефективне застосування. Наступний момент - глобалізація в плані економічного, ресурсного навантаження на державу. Ні для кого не секрет, що будь-що, що стосується БПЛА та роботизованих систем, надзвичайно дорого", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський

безпілотник (4760) Сухаревський Вадим (54) дрони (5363)
+5
Буде, будуть, повинні, мають стати, очікуємо, вдесятеро більше, ніж було, потужно і незламно вперше в історії ...
11.03.2024 14:54 Відповісти
+5
Весь Світ, з подивом спостерігає, за гаслами Зеленського і його КВНщиків щодо мільйоні дронів зроблених на кухнях Українцями…
Прокукурікали вони, а там, хоть і не світає… і так, з 2019 року!!
Співпадіння, чи таки, він є вирок Україні?
11.03.2024 14:56 Відповісти
+5
у 18 ст прозвучали слова Наполеона: "Артилерія - Бог війни!"
Тепер "Богом війни" стають БПЛА…
11.03.2024 15:01 Відповісти
бАданов, аБрестович, Сухаревський ......
11.03.2024 14:44 Відповісти
11.03.2024 14:54 Відповісти
Хай краще світ слідкує що із дронами роблять рашисти і Сухаревському теж не завадить. Кацапи зараз чіпляють до дронів маленьки катушки з оптоволокном, по яких передаються сигнали керування, що робить їх стійкими до РЕБ. Маленький лайфхак, можна швидко повторити на колінці. Головне щоб не прогавити час і не дати ворогу випереди нас у цьому. Потрібно слідкувати за ворогом, переймати досвід і швидко його повторювати
11.03.2024 14:54 Відповісти
Ну, і на яку відстань хватить того волокна?
11.03.2024 15:20 Відповісти
Читав, чи на 10,чи на 20 км. Дуже тонке, падло, і кріпке.
11.03.2024 15:47 Відповісти
Польша заявила что создает дроновые войска.
11.03.2024 14:55 Відповісти
11.03.2024 14:56 Відповісти
11.03.2024 15:01 Відповісти
не богохульствуй
11.03.2024 15:19 Відповісти
Ти "звихнувся"? Чи "мізками поїхав"?
11.03.2024 15:22 Відповісти
Час ВИВЧАННЯ ДОСВІДУ ПРОЙШОВ
Якого року народження той Сухаревський ? Може 19 столлітяя?

Вісь світ має не вивчати досвід , а штампувати БПЛА для України ‼️‼️
11.03.2024 15:10 Відповісти
І для себе вони теж штампують.
11.03.2024 15:46 Відповісти
Да вони досить не вірять що хутин- хло


наче би війна в Україні не сходила з перших сторінок
11.03.2024 15:48 Відповісти
Муданов самоклонується чи самовідтворюється?
11.03.2024 15:29 Відповісти
 
 