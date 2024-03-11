Спецпосланець Китаю Лі Хуей не озвучив нових мирних ідей, позиції ЄС та КНР щодо війни РФ проти України відрізняються, - МЗС Німеччини
Представник Пекіна Лі Хуей не привіз нових мирних ініціатив щодо війни в Україні.
Про це повідомив речник МЗС Німеччиини Себастьян Фішер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він підтвердив, що спецпосланник Китаю Лі Хуей зустрівся в суботу, 9 березня, з державним секретарем німецького зовнішньополітичного відомства Томасом Баґґером. Дипломати обмінялися думками щодо ситуації в Україні та розповіли про свої зусилля з досягнення миру. Зокрема, йшлося про "можливу мирну конференцію в Швейцарії" (Глобальний саміт миру. - Ред.).
Фішер зауважив, що при цьому "стали очевидними відомі відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо агресивної війни Росії проти України".
Берлін вітає мирні намагання КНР, але нових китайських ініціатив представлено не було, зазначив речник.
За його словами, ставлення Пекіна в цьому "центральному питанні" впливає на відносини між ФРН, Європою і Китаєм, викликає стурбованість також співпраця між Китаєм і Росією, зокрема в питанні постачання товарів подвійного призначення і обходження санкцій з боку китайських компаній.
Для Німеччини своєю чергою не може бути мови, щоб відмовитися від підтримки України. Це було також доведено китайським дипломатам, додав він.
Загалом речник оцінив атмосферу переговорів як конструктивну.
якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
європідари продовжать активно копати собі могилу, але ніколи не відмовляться від грошей.
Думаю, з китайськи співпадає.
https://www.dw.com/uk/ukrainska-formula-miru-pro-so-jdetsa/a-64799405 Українська "формула миру"
https://24tv.ua/mirniy-plan-kitayu-pripinennya-viyni-tekst-dokumenta_n2262509 Мирний план Китаю
Що в Стамбулі було підписано?
Чи ви з тих, хто вірить словам *****?
ЕС поддерживает территориальную целостность и китай поддерживает территориальную целостность Украины, но позиции отличаются, это как? Международное прав, вроде бы, для всех одно и то же.
Чергове пустопорожнє "бла-бла-бла". То в чому був конструктив?
1. Китаю необходима адвокатура силового решения проблем, т.к. с Тайванем они собираются решать точно так же.
2. Китаю необходимо убедиться в импотенции международных институций (ООН), США и Европы, в случае силового захвата Тайваня.
3. Ослабленная войной и санкциями Россия очень выгодна Китаю, т.к. позволяет покупать ресурсы по демпинговым ценам и в разы увеличить в РФ поставки собственной продукции и технологий.
4. Страх "Запада" перед открытым военным союзом РФ и Китая, нивелирует экономические рычаги влияния "Запада" на Китай. Грубо говоря: "санкций нет и не будет, товарооборот сокращать не будем".
5. Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ. А вкупе с очевидной импотенцией международных институций (ООН), США и Европы - делает Китай все более "интересным" партнером для многих стран мира, которые ранее больше ориентировались на РФ, США или Европу.
Так с какого переляку у Китая вдруг поменяется позиция?
Самое интересное, что и в Европе и в США это всё прекрасно понимают. И все эти "мы тут с Ли Хуэеем обсудили мирное решение ..." - это не более чем стандартное политическое лицемерство. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир ...
Ну і слабаки ті росіяни. Щоправда, снарядів виготовляють в місяць в 3 рази більше, ніж США+ЄС . І по дронам та реб вже на голову вище нас. Але ж очевидно, які вони слабі.
На февраль 2022 г. у нас "на бумаге" была численность армии 250 000 чел. По-факту, если брать число комботантов и с учетом комплектации подразделений в среднем 60%, армии РФ противостояло не более 40 000 - 50 000 л/с с нашей стороны. Напомню, что армия вторжения это около 150 000 кадровых военных РФ и еще около 50 000 т.н. армий Л/ДНР. По технике ... думаю и так все понятно - кратный перевес и по количеству и по качеству. И чем все это закончилось по итогу 2022 г.? "Вторая армия мира"? Ню, ню ...
И с ВПК РФ не все так очевидно. Где была бы армия РФ без очевидной и не малой помощи Ирана, Сев. Кореи и Китая? Справился бы ВПК РФ с поставками без помощи этой "оси зла"?
Да, РФ огромными темпами наращивает производство ВПК. И не только РФ - вся "ось зла" наращивает. Отстает ли Запад? Мы не знаем. Ситуация с производством, наличием и состоянием вооружений Запада - это секретная и во многом политизированная тема. Думаю, что внимательно анализируя действия и состояние армии РФ, Запад уверен, что справится с РФ в случае вторжения армии РФ в страны НАТО. Но и ВПК запускает и запасы вооружений пополняет. А то что может (что не жалко) - поставляет в Украину.
Должен ли Запад "отдать всё" для победы Украины? С какой радости? Запад уже поверил в "победу демократии" в Украине в 2005 г., ... потом поверил еще раз в 2014 г. ... И что в результате? Самое коррумпированное государство в Европе, где "мудрый народ" голосует за клоуна-президента? ...
Ех, якби...