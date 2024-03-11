УКР
Спецпосланець Китаю Лі Хуей не озвучив нових мирних ідей, позиції ЄС та КНР щодо війни РФ проти України відрізняються, - МЗС Німеччини

Представник Пекіна Лі Хуей не привіз нових мирних ініціатив щодо війни в Україні.

Про це повідомив речник МЗС Німеччиини Себастьян Фішер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він підтвердив, що спецпосланник Китаю Лі Хуей зустрівся в суботу, 9 березня, з державним секретарем німецького зовнішньополітичного відомства Томасом Баґґером. Дипломати обмінялися думками щодо ситуації в Україні та розповіли про свої зусилля з досягнення миру. Зокрема, йшлося про "можливу мирну конференцію в Швейцарії" (Глобальний саміт миру. - Ред.).

Фішер зауважив, що при цьому "стали очевидними відомі відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо агресивної війни Росії проти України".

Також читайте: У Києві спецпосланцю Китаю Лі Хуею показали уламки ракет з КНДР, якими РФ б’є по Україні. ФОТОрепортаж

Берлін вітає мирні намагання КНР, але нових китайських ініціатив представлено не було, зазначив речник.

За його словами, ставлення Пекіна в цьому "центральному питанні" впливає на відносини між ФРН, Європою і Китаєм, викликає стурбованість також співпраця між Китаєм і Росією, зокрема в питанні постачання товарів подвійного призначення і обходження санкцій з боку китайських компаній.

Для Німеччини своєю чергою не може бути мови, щоб відмовитися від підтримки України. Це було також доведено китайським дипломатам, додав він.

Загалом речник оцінив атмосферу переговорів як конструктивну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори Лі Хуея в Києві були "відвертими та дружніми", - Китай

Німеччина (7680) Китай (4838) Лі Хуей (36)
+19
Той, хто вірить китайцям - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
11.03.2024 15:36 Відповісти
+16
Перекрити китайцям торгівлю з ЕС , доки не приймуть позицію ЕС.

якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
11.03.2024 15:34 Відповісти
+8
Лі, пішов ти на屌.
11.03.2024 15:43 Відповісти
Перекрити китайцям торгівлю з ЕС , доки не приймуть позицію ЕС.

якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
11.03.2024 15:34 Відповісти
ага, зараз. втратити трильйонні грошові потоки заради якоїсь там України?
європідари продовжать активно копати собі могилу, але ніколи не відмовляться від грошей.
11.03.2024 16:25 Відповісти
від яких грошей? хіба китайці їм дають гроші? китайці їм впарюють свої товари.. і ці товари спокійно можуть виробляти і в інших країнах, в тому числі і в європеських країнах. китайці демпінгують цінами на свої товари, а той демпінг їм потім китайський уряд компенсує.. Європейці мають знятися з тої голки і не гробити свої економіки і не ставити їх під залежність китайським комунякам.
11.03.2024 18:24 Відповісти
Той, хто вірить китайцям - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
11.03.2024 15:36 Відповісти
А що "нового" варто очікувати від тих хто не збирається змінювати своїх старих позицій та планів?! Будь який успіх у цій війні для Москви є прийнятним для Пекіну котрий і сам має плани на розв'язання війни та захоплення територій!!!
11.03.2024 15:37 Відповісти
А що може запропонувати цей китайоза, якщо вони кукурікають з кожного утюга, шо вони і кацапня - братья невек? Правда, санкцій дотримуються, тому що товарообіг з Европою для цих жовтомордих надважливий, на першому місці, на другому - штати, а з кацапнею нема про що писати, едине, що козломорді можуть запропонувати китайцям, так це рівень торгівлі европейських метрополій в середні віки з дикунами, китайці кацапам дзернальця і намисто, а кацапи - те що знайшли на землі - ліс, і під землею - вуглеводні.
11.03.2024 15:42 Відповісти
Китайцы выжидают. В Украину посланник приехал, чтобы воочию увидеть, что никто не собирается сдаваться, а все собираются бить врага. Одним словом приехал в разведку.
11.03.2024 15:42 Відповісти
Лі, пішов ти на屌.
11.03.2024 15:43 Відповісти
А хтось бачив текст мирних ініціатив Зеленського?
Думаю, з китайськи співпадає.
11.03.2024 15:44 Відповісти
Ну порівняйте. Чи в гуглі забанили?
https://www.dw.com/uk/ukrainska-formula-miru-pro-so-jdetsa/a-64799405 Українська "формула миру"
https://24tv.ua/mirniy-plan-kitayu-pripinennya-viyni-tekst-dokumenta_n2262509 Мирний план Китаю
11.03.2024 15:55 Відповісти
Це для нас текст.
Що в Стамбулі було підписано?
11.03.2024 15:57 Відповісти
Не знаю. Що було підписано?
11.03.2024 16:17 Відповісти
В Стамбулі, вочевидь, нічого не було підписано - саме тому війна й продовжується.
Чи ви з тих, хто вірить словам *****?
11.03.2024 20:38 Відповісти
Ну так Китаю эта война выгодна как никому. И рынок сбыта огромный, из-за ухода многих мировых производителей из расеи их место занял Китай, и энергоносители по дешёвке могут закупать. А когда Украина окончательно измотает рашку, китайцы мелкими группами примерно по 5млн рыл спокойно займут территории по Урал
11.03.2024 15:48 Відповісти
Политика это про то - как сделать из простого - сложное.
ЕС поддерживает территориальную целостность и китай поддерживает территориальную целостность Украины, но позиции отличаются, это как? Международное прав, вроде бы, для всех одно и то же.
11.03.2024 15:49 Відповісти
"Представник Пекіна Лі ****" - я прочитав = "Представник Пекла Лі Хуей"
11.03.2024 15:50 Відповісти
/Загалом речник оцінив атмосферу переговорів як конструктивну/
Чергове пустопорожнє "бла-бла-бла". То в чому був конструктив?
11.03.2024 15:59 Відповісти
Китай заинтересован в победе РФ. Т.к.:
1. Китаю необходима адвокатура силового решения проблем, т.к. с Тайванем они собираются решать точно так же.
2. Китаю необходимо убедиться в импотенции международных институций (ООН), США и Европы, в случае силового захвата Тайваня.
3. Ослабленная войной и санкциями Россия очень выгодна Китаю, т.к. позволяет покупать ресурсы по демпинговым ценам и в разы увеличить в РФ поставки собственной продукции и технологий.
4. Страх "Запада" перед открытым военным союзом РФ и Китая, нивелирует экономические рычаги влияния "Запада" на Китай. Грубо говоря: "санкций нет и не будет, товарооборот сокращать не будем".
5. Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ. А вкупе с очевидной импотенцией международных институций (ООН), США и Европы - делает Китай все более "интересным" партнером для многих стран мира, которые ранее больше ориентировались на РФ, США или Европу.

Так с какого переляку у Китая вдруг поменяется позиция?
Самое интересное, что и в Европе и в США это всё прекрасно понимают. И все эти "мы тут с Ли Хуэеем обсудили мирное решение ..." - это не более чем стандартное политическое лицемерство. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир ...
11.03.2024 16:12 Відповісти
Китай і благословив ***** на цю війну, сам би він без дозволу не рипнувся. А тепер Китай бачить, що і Захід і сША де факто злилися, і не проти його, а проти нікчемної паРаші, тільки тому, що й ***** - ЯЗ. Для Китаю відкрилося стільки можливостей...
11.03.2024 17:47 Відповісти
> Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ

Ну і слабаки ті росіяни. Щоправда, снарядів виготовляють в місяць в 3 рази більше, ніж США+ЄС . І по дронам та реб вже на голову вище нас. Але ж очевидно, які вони слабі.
11.03.2024 21:17 Відповісти
Не путайте ВПК РФ и армию РФ.
На февраль 2022 г. у нас "на бумаге" была численность армии 250 000 чел. По-факту, если брать число комботантов и с учетом комплектации подразделений в среднем 60%, армии РФ противостояло не более 40 000 - 50 000 л/с с нашей стороны. Напомню, что армия вторжения это около 150 000 кадровых военных РФ и еще около 50 000 т.н. армий Л/ДНР. По технике ... думаю и так все понятно - кратный перевес и по количеству и по качеству. И чем все это закончилось по итогу 2022 г.? "Вторая армия мира"? Ню, ню ...
И с ВПК РФ не все так очевидно. Где была бы армия РФ без очевидной и не малой помощи Ирана, Сев. Кореи и Китая? Справился бы ВПК РФ с поставками без помощи этой "оси зла"?
Да, РФ огромными темпами наращивает производство ВПК. И не только РФ - вся "ось зла" наращивает. Отстает ли Запад? Мы не знаем. Ситуация с производством, наличием и состоянием вооружений Запада - это секретная и во многом политизированная тема. Думаю, что внимательно анализируя действия и состояние армии РФ, Запад уверен, что справится с РФ в случае вторжения армии РФ в страны НАТО. Но и ВПК запускает и запасы вооружений пополняет. А то что может (что не жалко) - поставляет в Украину.
Должен ли Запад "отдать всё" для победы Украины? С какой радости? Запад уже поверил в "победу демократии" в Украине в 2005 г., ... потом поверил еще раз в 2014 г. ... И что в результате? Самое коррумпированное государство в Европе, где "мудрый народ" голосует за клоуна-президента? ...
12.03.2024 12:53 Відповісти
А Лихуйею не нужно пойти *******? И вообще нужно гнать китаезов сцаными тряпками отовсюду Ети жолтомордые никогда не хотят вам сделать добро а только все делают в своих интересах. И не просто так ***** напал на Украину через два дня как только приехал с Китая. Именно Китай дал *добро* рашистам окупировать Украину. Китай давно с помощью кацапоидов пробивает себе *шелковый путь* на Европу. Сами китайцы пока еще не решаются воевать против Запада потому весь мир науши станет. А вот руками кацапов самое то делать свое гнусное дело. Между прочим Китай уже полностью окупировал Беларашку, поставил там свои заводы и толкает свой говнотовар на Европейский рынок.
11.03.2024 16:17 Відповісти
Якби канцлером була би АннаЛена Бербок, в якої підлеглі чиновники МЗС заявляють китайозам "Для Німеччини своєю чергою не може бути мови, щоб відмовитися від підтримки України"...
Ех, якби...
11.03.2024 16:28 Відповісти
Цю мавпу треба давно насадити на **** і провернути разів ковирнадцять.
11.03.2024 16:38 Відповісти
ДА ПОХЕР на все ваши планы. Не будет МИРа , так как мир для Украины, это посадка в тюрьму на ПЖ для Зеленского, Ермака ,Резникова, а если не будет то сразу майдан где на столбах за ноги подвешенные посипаки хремлёвские будут. Так что все планы о МИРЕ сами понимаете. Ситуация патовая?
11.03.2024 16:55 Відповісти
Что он может предложить под диктовку *****, этот Куй-сунь-чай ?
11.03.2024 17:00 Відповісти
він спочатку зробив сунь-х*й-в-чай а потім *******
11.03.2024 20:07 Відповісти
китайози за мир, який пропонує парашка
11.03.2024 17:01 Відповісти
Ли *** ***** вкрай.
11.03.2024 17:21 Відповісти
Всі **** ****. От мені цікаво, де ф його прізвищі літера Е?)
11.03.2024 21:35 Відповісти
Ну и нахер оно приЛиХуерило до ЕС?
11.03.2024 17:27 Відповісти
**** ли или не ****, а веры им нет. Принципово не купую нічого китайськогои вже десятиріччями.
11.03.2024 18:26 Відповісти
**** може йти на своє імя разом зі своєю террористичною країною
11.03.2024 18:56 Відповісти
хэй не хуэй, а 500 000 штук надо мобилизовать. китаяку на гилляку!
11.03.2024 18:57 Відповісти
лі **** приїхав і всі ********
11.03.2024 20:03 Відповісти
Кітай є союзником Московії, які там ще можуть бути пропозиції ? Треба мочити комуняк
11.03.2024 21:57 Відповісти
А я давно говорю, хорошего человека ***** не назовут.
11.03.2024 23:39 Відповісти
Так а **** Ли воно тоді приїхало?
12.03.2024 00:22 Відповісти
 
 