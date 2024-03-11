Спецпосланець Китаю Лі Хуей не озвучив нових мирних ідей, позиції ЄС та КНР щодо війни РФ проти України відрізняються, - МЗС Німеччини

Представник Пекіна Лі Хуей не привіз нових мирних ініціатив щодо війни в Україні.

Про це повідомив речник МЗС Німеччиини Себастьян Фішер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він підтвердив, що спецпосланник Китаю Лі Хуей зустрівся в суботу, 9 березня, з державним секретарем німецького зовнішньополітичного відомства Томасом Баґґером. Дипломати обмінялися думками щодо ситуації в Україні та розповіли про свої зусилля з досягнення миру. Зокрема, йшлося про "можливу мирну конференцію в Швейцарії" (Глобальний саміт миру. - Ред.).

Фішер зауважив, що при цьому "стали очевидними відомі відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо агресивної війни Росії проти України".

Берлін вітає мирні намагання КНР, але нових китайських ініціатив представлено не було, зазначив речник.

За його словами, ставлення Пекіна в цьому "центральному питанні" впливає на відносини між ФРН, Європою і Китаєм, викликає стурбованість також співпраця між Китаєм і Росією, зокрема в питанні постачання товарів подвійного призначення і обходження санкцій з боку китайських компаній.

Для Німеччини своєю чергою не може бути мови, щоб відмовитися від підтримки України. Це було також доведено китайським дипломатам, додав він.

Загалом речник оцінив атмосферу переговорів як конструктивну.

