Зеленський про план оборонних фортифікацій: Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів. Розраховую на вчасне завершення

Сьогодні, 11 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він заслухав детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти.

"Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - йдеться у повідомленні.

Інша важлива тема, за словами Зеленського, - фортифікації.

"Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - зазначив Зеленський.