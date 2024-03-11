УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9423 відвідувача онлайн
Новини
12 712 104

Зеленський про план оборонних фортифікацій: Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів. Розраховую на вчасне завершення

оборона,фортифікація

Сьогодні, 11 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він заслухав детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти.

"Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - йдеться у повідомленні.

Інша важлива тема, за словами Зеленського, - фортифікації.

Також читайте: Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel

"Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) оборона (4881) Ставка (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
А чому не мільйон кілометрів?
Все одно - балабонити, так балабонити на всю...
показати весь коментар
11.03.2024 15:50 Відповісти
+40
"Сучий потрух"!!! Тобі ж американці про це "криком кричали" ще восени 2021 року! А ти до "шашликів" закликав готуваться!
показати весь коментар
11.03.2024 15:57 Відповісти
+32
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення.
показати весь коментар
11.03.2024 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На усіх нарадах міністра оборони Умєрова, що стосуються побудови оборонних споруд присутній його новий помічник - Кирило Тимошенко,

Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?

Тимошенко не має доступу до секретних документів.

Чому він знаходиться на секретних нарадах?

показати весь коментар
12.03.2024 03:03 Відповісти
Згідно інформації, що отримала РБ РФ від офіційних структур урядових Туреччини після перемовин Ердогана і Зеленського в Стамбулі, українська сторона згодилась розглянути пропозиції РФ щодо "врегулювання конфлікту".

І тут виникає головне питання - кому бреше Зеленський, Росії, обіцяючи розгляд ультиматумуму, чи українському народу, запевняючи його в непохитній вірності принципу територіальної цілісності України ?

Слова, тим більше слова Зеленського і Путіна, ніякого значення не мають, значення завжди мають конкретні дії і справи. Розказуючи і демонструючи "непохитну вірність принципам"

Зеленський вже фактично почав виконувати вимоги "стамбульського ультиматумуму", блокуючи розгортання мобілізації і демобілізуючи особовий склад ЗСУ в умовах війни.

показати весь коментар
12.03.2024 03:04 Відповісти
Ну тут наш найвеличніший знаходиться між двома кріслами.... І як на піки, так і на статеві органи він я бачу сідати не хоче (це ж не орган єрмачка, там вони з оленою скумбріївною періодично бувають)...
А якщо по факту, не думаєте що всі ці події останніх пів року зроблені для того щоб сам народ признав те, що війна програна? Я думаю він (ну або його наглядач) прекрасно розуміє, що по оманчькому плану вони красиво все оформили. Тепер за програш потрібно зняти відповідальність, щоб його наймиліші серцю рейтинги не обвалились
показати весь коментар
12.03.2024 05:57 Відповісти
Вот зеля умничка ! И как вовремя !!! всего-ничего войны прошло... всего ничего людей погибло...
Неужели уже всю украинскую землю по Оманскому сговору сдали и теперь будут оборудовать на годы оккупации корейский вариант ?
Или, потеряв всего 25% территорий, он понял, что откаты можно не только на дорогах делать ?
показати весь коментар
12.03.2024 08:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 