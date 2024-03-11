Зеленський про план оборонних фортифікацій: Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів. Розраховую на вчасне завершення
Сьогодні, 11 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, він заслухав детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти.
"Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - йдеться у повідомленні.
Інша важлива тема, за словами Зеленського, - фортифікації.
"Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - зазначив Зеленський.
Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?
Тимошенко не має доступу до секретних документів.
Чому він знаходиться на секретних нарадах?
І тут виникає головне питання - кому бреше Зеленський, Росії, обіцяючи розгляд ультиматумуму, чи українському народу, запевняючи його в непохитній вірності принципу територіальної цілісності України ?
Слова, тим більше слова Зеленського і Путіна, ніякого значення не мають, значення завжди мають конкретні дії і справи. Розказуючи і демонструючи "непохитну вірність принципам"
Зеленський вже фактично почав виконувати вимоги "стамбульського ультиматумуму", блокуючи розгортання мобілізації і демобілізуючи особовий склад ЗСУ в умовах війни.
А якщо по факту, не думаєте що всі ці події останніх пів року зроблені для того щоб сам народ признав те, що війна програна? Я думаю він (ну або його наглядач) прекрасно розуміє, що по оманчькому плану вони красиво все оформили. Тепер за програш потрібно зняти відповідальність, щоб його наймиліші серцю рейтинги не обвалились
Неужели уже всю украинскую землю по Оманскому сговору сдали и теперь будут оборудовать на годы оккупации корейский вариант ?
Или, потеряв всего 25% территорий, он понял, что откаты можно не только на дорогах делать ?