За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА
1 274 вироки отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби, за даними пошуковика по судовому реєстру "Бабуся". Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що з 2014 року й до кінця 2023 українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби. Третина з них припадає на 2023 рік.
Перший пік покарань трапився у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1596 вироків.
Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни з РФ кількість вироків сягнула 249.
Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1257. При цьому 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.
"120 вироків ухилянтам уже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік", - зазначає сервіс аналізу державних реєстрів.
Феноменальный результат работы
Разве до сих пор неясно, что когда на одной чаше весов смерть в окопе из-за глупого решения за которое никто не ответит, а на другой чаше весов несколько лет за ваш счет - то выбор тут очевиден?
Ну с русскими понятно, они хотят уничтожить украинцев как врага. А вы-то за что хотите уничтожить украинцев?
Невже і з Монако дістали???
Ги...