УКР
Новини
4 092 14

За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

суд,феміда

1 274 вироки отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби, за даними пошуковика по судовому реєстру "Бабуся". Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що з 2014 року й до кінця 2023 українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби. Третина з них припадає на 2023 рік.

Перший пік покарань трапився у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1596 вироків.

Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни з РФ кількість вироків сягнула 249.

Також дивіться: На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1257. При цьому 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців

"120 вироків ухилянтам уже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік", - зазначає сервіс аналізу державних реєстрів.

Також читайте: Наявність провадження за ухилення від мобілізації "розв’язує" поліції руки та дозволяє провести весь комплекс слідчих дій, - Цуцкірідзе

Автор: 

суд (11825) мобілізація (3210) ухилянти (1133)
+12
А в кого з депутатів воюють діти внуки і чоловики ? Хтось може секрети Ради розсекретити
11.03.2024 15:55 Відповісти
11.03.2024 15:55 Відповісти
+6
А як з чотириждиухилянтом шашликом янелоховичем бути?
11.03.2024 16:24 Відповісти
11.03.2024 16:24 Відповісти
+5
А декілька тисяч виїхали і не повернулись по офіційній Офісній схемі "Шлях". Плати в касу, і їдь
11.03.2024 15:54 Відповісти
11.03.2024 15:54 Відповісти
Французька компанія Arquus направила в Україну персонал для ремонту та обслуговування приблизно 250 БТРів, які Франція передала Україні, а також навчання українців виконанню цих функцій. Компанія також працює над виробництвом запасних частин прямо в Україні.
11.03.2024 15:53 Відповісти
11.03.2024 15:53 Відповісти
Ну наприклад з депутатів ради прошлого скликання 2 загинуло на фронті. Один з них Барна (той що яценюка виносив з трибуни)
11.03.2024 16:00 Відповісти
11.03.2024 16:00 Відповісти
Уклонистов в тюрьму, зэков на фронт. Повторить.
11.03.2024 16:04 Відповісти
11.03.2024 16:04 Відповісти
Зе не лох. Законы для смердов прописаны.
11.03.2024 16:52 Відповісти
11.03.2024 16:52 Відповісти
Из 1257 посадили 60
Феноменальный результат работы
11.03.2024 16:07 Відповісти
11.03.2024 16:07 Відповісти
А вы хотите посадить 1257 из 1257, чтобы что?

Разве до сих пор неясно, что когда на одной чаше весов смерть в окопе из-за глупого решения за которое никто не ответит, а на другой чаше весов несколько лет за ваш счет - то выбор тут очевиден?

Ну с русскими понятно, они хотят уничтожить украинцев как врага. А вы-то за что хотите уничтожить украинцев?
11.03.2024 17:52 Відповісти
11.03.2024 17:52 Відповісти
(радісно):
Невже і з Монако дістали???
Ги...
11.03.2024 16:18 Відповісти
11.03.2024 16:18 Відповісти
А кашевой в тому переліку є?
11.03.2024 16:26 Відповісти
11.03.2024 16:26 Відповісти
Коли ********* скаже, що війна для всіх і разом з Кашлявним поїдуть копати траншеї, не треба буде ніяких однокашників, народ рачки полізе на передову. А так дурних стає все менше.
11.03.2024 16:43 Відповісти
11.03.2024 16:43 Відповісти
Судовий реєстр "Бабуся"?Це такий стьоб?🤔
11.03.2024 16:58 Відповісти
11.03.2024 16:58 Відповісти
А в Киеве аж 85 ухилянтов за два года войны,сегодня кстати с моего села и соседних опять народ поехал в военкомат на отправку.
11.03.2024 17:32 Відповісти
11.03.2024 17:32 Відповісти
 
 