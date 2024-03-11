За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

1 274 вироки отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби, за даними пошуковика по судовому реєстру "Бабуся". Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Зазначається, що з 2014 року й до кінця 2023 українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби. Третина з них припадає на 2023 рік.

Перший пік покарань трапився у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1596 вироків.

Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни з РФ кількість вироків сягнула 249.

Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1257. При цьому 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

"120 вироків ухилянтам уже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік", - зазначає сервіс аналізу державних реєстрів.

