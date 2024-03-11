РФ модернізувала руйнівні "плануючі бомби", які дозволяють атакувати з великих відстаней, - The Washington Post

На думку західних експертів, військово-повітряні сили Росії значно підвищили свою ефективність у війні проти України завдяки ширшому використанню руйнівних "плануючих бомб", що сприяло нещодавнім бойовим успіхам Москви на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Washington Post.

Зазначається, що численні радянські бомби, які несуть до пів тонни вибухівки, були оснащені модулями планування і корекції, щоб літати на великі відстані з певною точністю. Це дозволяє російським літакам, які їх запускають, діяти далеко від українських зенітних систем.

Поряд із російськими безпілотниками, ракетами та артилерією плануючі бомби додали нову руйнівну вогневу міць російській кампанії на сході України, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку, постраждало двоє цивільних

Найефективніша відповідь на цю дедалі серйознішу російську загрозу - американські винищувачі F-16 - ще дуже далека, зазначає WP.

Хоча Україна має як засоби протиповітряної оборони, так і деякі винищувачі, планерні бомби дозволяють росіянам атакувати з великих відстаней. Українські військові також використовують керовані бомби, зокрема американську систему Joint Direct Attack Munition, або JDAM, яка більш точна, ніж російська версія, але їх немає в достатній кількості.

Бомби, "на жаль, мають дуже високу руйнівну силу", сказав Дмитро Лиховій, представник української армії на сході України. Ці бомби "просто зносять, руйнуючи будинки й фундаменти, які можна використовувати для оборонних укріплень".

Читайте також: Піротехніки вилучили і знищили авіабомбу ФАБ-500, яка впала на горище житлового будинку в Костянтинівці й не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Російські планерні бомби підходять для ведення міської війни, завдання ударів по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в який район вам слід цілитися. Ви можете зруйнувати будівлю, але ви практично не контролюєте, в яку саме будівлю ви влучите", - зазначив директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.

За його словами, із січня кількість російських авіаударів через лінію фронту регулярно перевищує 100 на день. Крім того, майже 160 було завдано за чотири дні до падіння Авдіївки, додав він.

"Насправді це нічого не коштує росіянам", - вважає Музика. "Я припускаю, що у них багато цих бомб, і вони не збираються швидко вичерпати їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російських КАБах виявили двигуни від вентиляторів, що продаються у Франції за 13 євро, - КНДІСЕ

За словами українських урядовців, важка залізна конструкція бомб робить їх практично неможливими збити, оскільки системи ППО відкалібровані для виявлення ракет і ракет, що летять за певною траєкторією, а не для протидії авіаційним бомбам.

"Ми намагаємося протистояти їм, використовуючи обмежені засоби", - зазначив Микола Бєлєсков, військовий аналітик державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві..

Зрештою, одним із найкращих способів "виправити ситуацію для України" могли б стати F-16, на яких українські пілоти навчаються літати і які можуть бути введені в експлуатацію до літа.

F-16 "з останніми модифікаціями" ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 "можуть збільшити ризики" для російських літаків, "коли вони або скинуть (планувальні бомби - ред.), або повернуться назад", - додав він.

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph