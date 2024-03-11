УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9423 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 884 67

РФ модернізувала руйнівні "плануючі бомби", які дозволяють атакувати з великих відстаней, - The Washington Post

бомба

На думку західних експертів, військово-повітряні сили Росії значно підвищили свою ефективність у війні проти України завдяки ширшому використанню руйнівних "плануючих бомб", що сприяло нещодавнім бойовим успіхам Москви на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Washington Post.

Зазначається, що численні радянські бомби, які несуть до пів тонни вибухівки, були оснащені модулями планування і корекції, щоб літати на великі відстані з певною точністю. Це дозволяє російським літакам, які їх запускають, діяти далеко від українських зенітних систем.

Поряд із російськими безпілотниками, ракетами та артилерією плануючі бомби додали нову руйнівну вогневу міць російській кампанії на сході України, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку, постраждало двоє цивільних

Найефективніша відповідь на цю дедалі серйознішу російську загрозу - американські винищувачі F-16 - ще дуже далека, зазначає WP.

Хоча Україна має як засоби протиповітряної оборони, так і деякі винищувачі, планерні бомби дозволяють росіянам атакувати з великих відстаней. Українські військові також використовують керовані бомби, зокрема американську систему Joint Direct Attack Munition, або JDAM, яка більш точна, ніж російська версія, але їх немає в достатній кількості.

Бомби, "на жаль, мають дуже високу руйнівну силу", сказав Дмитро Лиховій, представник української армії на сході України. Ці бомби "просто зносять, руйнуючи будинки й фундаменти, які можна використовувати для оборонних укріплень".

Читайте також: Піротехніки вилучили і знищили авіабомбу ФАБ-500, яка впала на горище житлового будинку в Костянтинівці й не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Російські планерні бомби підходять для ведення міської війни, завдання ударів по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в який район вам слід цілитися. Ви можете зруйнувати будівлю, але ви практично не контролюєте, в яку саме будівлю ви влучите", - зазначив директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.

За його словами, із січня кількість російських авіаударів через лінію фронту регулярно перевищує 100 на день. Крім того, майже 160 було завдано за чотири дні до падіння Авдіївки, додав він.

"Насправді це нічого не коштує росіянам", - вважає Музика. "Я припускаю, що у них багато цих бомб, і вони не збираються швидко вичерпати їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російських КАБах виявили двигуни від вентиляторів, що продаються у Франції за 13 євро, - КНДІСЕ

За словами українських урядовців, важка залізна конструкція бомб робить їх практично неможливими збити, оскільки системи ППО відкалібровані для виявлення ракет і ракет, що летять за певною траєкторією, а не для протидії авіаційним бомбам.

"Ми намагаємося протистояти їм, використовуючи обмежені засоби", - зазначив Микола Бєлєсков, військовий аналітик державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві..

Зрештою, одним із найкращих способів "виправити ситуацію для України" могли б стати F-16, на яких українські пілоти навчаються літати і які можуть бути введені в експлуатацію до літа.

F-16 "з останніми модифікаціями" ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 "можуть збільшити ризики" для російських літаків, "коли вони або скинуть (планувальні бомби - ред.), або повернуться назад", - додав він.

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Автор: 

авіація (4247) бомба (241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Дороззброювалися з часів Кравчука і по Януковича. Ще влітку 14 з Хмельницького арсеналу ВПС вантажівками вивозили бомби та інші ********** на утилізацію в Шепетівку, оплачену західними партнерами. До суду Кучмо чи навіть до трибуналу бо воно було верховним головнокомандувачем яке знищило найважливішу зброю що дісталася країні після розпаду союзу.
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
+9
Так цеж не асфальт, тут відкат не заробиш.
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
+8
А, зешобла що зробила? може 1 мільйон дронів для фронту?
показати весь коментар
11.03.2024 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
два года такую куйню слышу...надо добавлять " як полякам в 39",учи вас зрадойобов,одни двойки)
показати весь коментар
11.03.2024 16:03 Відповісти
еволюція
показати весь коментар
11.03.2024 16:00 Відповісти
А, зешобла що зробила? може 1 мільйон дронів для фронту?
показати весь коментар
11.03.2024 16:01 Відповісти
Мільйон обіцянок для фронту вона зробила...
показати весь коментар
11.03.2024 16:36 Відповісти
Вопрос в том, почему мы не в состоянии сделать подобное у себя. Это ведь не сверх технологическое оружие.
показати весь коментар
11.03.2024 16:03 Відповісти
Небо закрите
Ракети випускають мабуть із середніх висот і потрапляють під ППО противника.
показати весь коментар
11.03.2024 16:06 Відповісти
Так цеж не асфальт, тут відкат не заробиш.
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
Даже форма ВСУ большей частью с ярлыком "сделано в Турции". Ответ где-то рядом.
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
Потому, что бомб нету. К чему крылья приделывать?
показати весь коментар
11.03.2024 16:40 Відповісти
А чему же тогда выпускались модули «Адрос» БАУ-01К?
показати весь коментар
11.03.2024 17:51 Відповісти
блок аэродинамического управления "Адрос" БАУ-01К, который можно использовать в составе авиационных бомбовых выстрелов весом 500, 250 и 100 килограммов

Основные характеристики:
Диапазон высот применения: от 500 до 6000 метров
Время готовности: не более 3 секунд
Время непрерывной работы в автономном полете: не менее 60 секунд
Время непрерывной работы системы управления на подвеске: 4:00

Фантастический вариант работы - бомбардировщик летит со скоростью 600 км\ч, бросает бомбу, которая дальше летит в безвоздушном пространстве без земного притяжения, то есть ее первоначальная скорость заданная самолетом не изменяется и она летит горизонтально.
Спрашивается вопрос - Если считать, что блок управления будет работать 60 секунд, то какое расстояние сможет пролететь бомба пока будет возможность корректироваться?
Правильно! - 10 км.

Спрашивается второй вопрос - Против кого можно воевать такими бомбами?
Правильно! - против "индейцев с луками или гладкоствольными ружьями".

А если взять реальные условия - сопротивление воздуха и силу тяжести? Даже при том, что скорость Су-шки будет 900 км\ч, сколько времени должен работать блок управления, чтобы бросить бомбу с безопасного расстояния(недоступного например С-300)?
показати весь коментар
11.03.2024 23:09 Відповісти
Так бомб же нет Но это не точно
показати весь коментар
11.03.2024 23:46 Відповісти
Ошибаешься.

Полный цикл производства этой штуки - очень трудоёмкий даже по материалам.

Металл, его обработка по чертежам, конструкция системы подрыва (по таймеру, пьезоконтакту, или альтиметру), детонатор, и наконец производство самого ВВ (напомню что тротил и тем более гексоген это сложные вещества, а не магний с марганцовкой) потребуют большого количества одновременно работающих линий, остановка каждой из которых остановит все производство.

Нам в Николаев прилетел шахед туда где на наши самопальные лодки гребные винты прикручивали, а ты хочешь такое?)

Не забыл кто у нас у власти?)
показати весь коментар
11.03.2024 17:23 Відповісти
Расскажите это Пашинскому или братьям "Байрактар". Пусть узнают какие они идиоты.
показати весь коментар
11.03.2024 17:37 Відповісти
Не совсем понимаю каким боком сюда барыга, и авиазавод в мирной стране с наличием полного цикла производства.
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
Какой авиазавод для изготовления полукустарного УМПК? Один производит в Украине снаряды, мины, минометы, бронемашины и т.д. А братья строят завод по производству своих БПЛА в Украине. Расскажите им что они идиоты и этого нельзя делать, а то шахед прилетит. Потом расскажите результат.
показати весь коментар
11.03.2024 17:57 Відповісти
Вай пошутил. Ты пишешь с Украины из какой параллельной вселенной? Украины №274?

Один практически ничерта не производит, а перепродает купленное за рубежом. Открывали бы вы документы - знали бы. За снаряды особенно улыбнулся, по стране нет заводов по производству тротила, с ними напряг даже в Европе, а тут Пашинский лично тротил на кухне мутит. Ахаха.

Другим дали гарантии что по ним не будет прилетать - раз, два - когда построят тогда будет видно, три - вы путаете турецкий завод с украинским производством. Разница в том, что что основные мощности и высокотехнологичное производство - в Турции, а здесь рабы разве что шурупы крутить будут. С таким успехом и Герань можно назвать российским БПЛА, ага.
показати весь коментар
11.03.2024 18:09 Відповісти
Ага, почти. только вот не совсем

https://www.dw.com/ru/pod-kievom-nacali-stroit-zavod-po-proizvodstvu-dronov-bayraktar/a-68189813

показати весь коментар
11.03.2024 18:50 Відповісти
Дороззброювалися з часів Кравчука і по Януковича. Ще влітку 14 з Хмельницького арсеналу ВПС вантажівками вивозили бомби та інші ********** на утилізацію в Шепетівку, оплачену західними партнерами. До суду Кучмо чи навіть до трибуналу бо воно було верховним головнокомандувачем яке знищило найважливішу зброю що дісталася країні після розпаду союзу.
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
Краву, за таку ***** поховали на Байковому, підора !
показати весь коментар
11.03.2024 16:16 Відповісти
літаків у русні менше, ніж цих бомб...
показати весь коментар
11.03.2024 16:17 Відповісти
Це спеціально для тих петухів, які кудахчать що РФ стане сильнішою якщо буде заморозка. Як бачимо, нові і нові озброєння поступають і без будь-якої заморозки.
показати весь коментар
11.03.2024 16:18 Відповісти
там немає нічого нового. це старі радянські бомби, яких у кацапів сотні тисяч, чи навіть мільйони.
показати весь коментар
11.03.2024 16:21 Відповісти
Нове в ній те, що тепер зможуть бити на 80-100 км. по тилам.
показати весь коментар
11.03.2024 16:23 Відповісти
Таких бомб не може бути мільйони,їх є тисячі і їх перебирають і відновлюють.В нас це барахло також було.Причому дуже багато.
показати весь коментар
11.03.2024 16:23 Відповісти
Авіація це сила.А щоб її знищити,потрібно стріляти по аеродромах ракетами.Тактична авіація москалів не стоїть на далекому сході.Вона і від кордонів України не далеко розташована.
показати весь коментар
11.03.2024 16:20 Відповісти
А потрібно запускати ракети.
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
Партнери заборонили нам запускати БПЛА по військових аеродромах кацапії. Щоб "геостратегічний баланс" не порушувати...
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
Ну так за ракети вони нічого не казали.
показати весь коментар
11.03.2024 16:33 Відповісти
А у нас є ці самі ракети? Щоб діставали до а\е Моздок, Оленья чи хоча би Енгельсу?
показати весь коментар
11.03.2024 16:34 Відповісти
Есть штормы, немного, но англы дают.
показати весь коментар
11.03.2024 16:42 Відповісти
Ну так потрібно виготовляти.Тактична авіація на багато ближче стоїть.В Енгельсі і Оленьї це стратегічна.
показати весь коментар
11.03.2024 16:53 Відповісти
А не пішли б ці "партнери" з такими заборонами за русським ваєнним карабльом? Бо якщо ***** захопить Україну, то ці літаки полетять вже бомбити зажратих цивілізантів.
показати весь коментар
11.03.2024 17:21 Відповісти
Ракетами с кассетной начинкой.
показати весь коментар
11.03.2024 16:35 Відповісти
Радіють за рашку - чи шо?
показати весь коментар
11.03.2024 16:20 Відповісти
ці бомби вже створюють серйозні проблеми для наших хлопців на передку... Про це вже говорять прямо з лінії фронту.
показати весь коментар
11.03.2024 16:33 Відповісти
З першого дня застосування створюють.
показати весь коментар
11.03.2024 16:34 Відповісти
А в нас модернізують хіба що схему дерибану грошей!
показати весь коментар
11.03.2024 16:29 Відповісти
Перемога будеееееее
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
..але ж напевне для ЗСУ не є секрет де ті склади з тисячами бомб на території Московії?..
за совка, мабуть, не одна сотня українців охороняли, солдатами строковиками, ті склади і шо-де - пам'ятають, і навряд чи ці гори металу перекладали з місця на місце..
чи дермак-милотворець не дозволяє?
показати весь коментар
11.03.2024 16:38 Відповісти
Таке відчуття що собак і котів навчають літати на Ф16, поки їх дадуть вже не буде що захищати.
показати весь коментар
11.03.2024 16:48 Відповісти
F-16 budet podbyvat kacapov samolioti ,kabi u nix mozet bit i kasetny variant do 1 toni,kacapam budet veselo ot nix
показати весь коментар
11.03.2024 17:15 Відповісти
Must learn from this and deliver the same and even more powerful response with F-16s when they arrive.
показати весь коментар
11.03.2024 17:19 Відповісти
Поступальна швидкість польоту цих бомб не перевищує 200 км/год.
Тому це відносно невелика, але помітна і досить повільна мішень.
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
Какой дурак будет пытаться сбивать бомбы.
показати весь коментар
11.03.2024 18:11 Відповісти
Это не бомбы, а планирующие ракеты, в том числе и с собственным двигателем.
Их размеры вполне соспоставимы с размерами других российских ракет.
"Гепард" и "Шилка" созданы именно для таких целей.
А современные дальние радары значительно облегчают обнаружение.
показати весь коментар
11.03.2024 18:33 Відповісти
Ракеты? Что курим? Несколько страниц текста про планирующие бомбы, точнее даже УМПК - переделка старых бомб на планирующие, а тут ракеты?!
показати весь коментар
11.03.2024 19:10 Відповісти
Если снаряд длиной 3 метра имеет свой ракетный двигатель, то это уже ракета.
По длине КАБ 500 меньше "Кинжала" в 2 раза - достаточно крупная цель.
Предложи что-то лучше, умник.
показати весь коментар
11.03.2024 19:24 Відповісти
Откуда у планирующей бомбы ракетный двигатель? Или вы про те, который с РСЗО запускаются? Это совсем другая тема...
показати весь коментар
11.03.2024 20:17 Відповісти
Планирующие авиабомбы - огромнейшая проблема. Их первое применение армией РФ зафиксировано в мае 2023 г. в боях за Бахмут. Тогда они летели на 20-25 км. с очень низкой точностью. Очень многие говорят, что Авдеевку взяли относительно быстро именно благодаря КАБам, т.к. стирали в щебень любое укрытие. В Авдеевке КАБы запускались уже с 40-50 км. и точность их была намного выше. Орки заявляют, что у них уже началось производство КАБов с дальностью запуска 70-80 км. Учитывая количество самолетов, количество авиабомб и себестоимость производства, можно смело утверждать, что производство и применение на фронте будет только увеличиваться.
Противодействовать этой угрозе сложно. РЭБ помогает не особо, т.к. даже при полном подавлении сигнала, инерциальное наведение позволяет продолжить полет и отклонение от цели происходит незначительное. F - 16 не панацея, т.к. их дадут мало и самое главное это ракеты AIM-120, которые необходимы для уничтожения авиации РФ запускающей КАБы. На таком расстоянии нам необходимы модификации начиная с серии "C-5". Во-первых их выпущено не так много, а во-вторых - 2 млн.$/шт. Себестоимсть КАБа в РФ (с учетом проверки БК) - не более 10 000$. Это без учета стоимости самой авиабомбы, т.к. на складах РФ их десятки тысяч еще со времен СССР.
В НАТО это понимают и ведут разработку ПВО против КАБов РФ. Ну как "ведут разаработку" ... В НАТО есть достаточное количество F-16 и достаточное количество дальнобойных ракет AIM-120. Над ними, как говорится, не капает. Куда спешить ...
показати весь коментар
11.03.2024 17:28 Відповісти
2 млн. долларов за ракету AIM-120 - это точно меньше, чем стоит самолёт, пускающий КАБ.
показати весь коментар
11.03.2024 17:51 Відповісти
цензор.... а фотку мона аби-яку ліпити???
показати весь коментар
11.03.2024 17:35 Відповісти
Німецькі "Гепарди" та й наші "Шилки" повинні непогано справлятися з цим мотлохом.
Ці бомби збиваються тільки прямим попаданням. з землі чиз повітря.
Потрібні нешвидкі маневренні літаки оснащені авіаційними пушками.
Світан давно говорить про доцільність застосування турбогвинтового "Супер-Тукано".
показати весь коментар
11.03.2024 17:37 Відповісти
Блин откуда ты вылез?! Рашисты бьют по нуле практически. То есть турбовинтовым самолетам надо будет сбивать их над территорией рашистов, долго они проживут? С шилкой та же беда. Она ее сбивать будет когда уже на голову эта бомба падает, да и вряд ли ее пробьет максимум немного в сторону упадет.
показати весь коментар
11.03.2024 19:14 Відповісти
Предложи что-то дельное, а не вякай.
показати весь коментар
11.03.2024 19:16 Відповісти
Ты не предлагаешь, а с умным видом впариваешь какую то фигню! И предлагать надо не на форуме, а прорабатывай прототип и за родину, кому от твоих "предложений" лучше?! Это новостной ресурс, тут как бы факты обсуждают а не предложения.
показати весь коментар
11.03.2024 20:15 Відповісти
Форумы читают те, кто делает прототипы, кто делает заказы для закупок.
Они ищут любые зацепки, любые сочетания как применить то, что есть.
Любая свежая идея может оказаться полезной.
Какие "факты" обсуждаются в данной новости ?
Что западные эксперты "считают", что россияне модернизировали эти бомбы.
Это предположение, а не факт.
показати весь коментар
12.03.2024 06:38 Відповісти
Достаточно сбивать перед самой линией соприкосновения, и они будут падать на голову оркам.
показати весь коментар
11.03.2024 19:28 Відповісти
кордон з Мексикою - пріоритет,

а похайпувати можна і на темі війни в Україні. Як статисти
показати весь коментар
11.03.2024 18:21 Відповісти
Не "кордон з Мексикою", а плани та інтереси Хабаду, на який працює і путін, і трамп.
показати весь коментар
11.03.2024 18:34 Відповісти
В тому то і проблема що там аналізують роблять висновку і модернізують навіть лайно.А в нас окремий величезний самий надійний ФІКСАТОР ФІКСАТОРА !Окрім як фіксувати їх злочини ми далі не йдемо.3 рік анаш ВПК з низу десь гуде...
показати весь коментар
11.03.2024 19:28 Відповісти
За наявності техніки з віповідною дальністю ми могли б нищити заводи,
де все це виготовляється і модернізується.
Можна робити крупновузлове збирання і ставити позначку Made in Ukraine.
І шмаляти куди треба.
показати весь коментар
11.03.2024 19:41 Відповісти
 
 