РФ модернізувала руйнівні "плануючі бомби", які дозволяють атакувати з великих відстаней, - The Washington Post
На думку західних експертів, військово-повітряні сили Росії значно підвищили свою ефективність у війні проти України завдяки ширшому використанню руйнівних "плануючих бомб", що сприяло нещодавнім бойовим успіхам Москви на полі бою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Washington Post.
Зазначається, що численні радянські бомби, які несуть до пів тонни вибухівки, були оснащені модулями планування і корекції, щоб літати на великі відстані з певною точністю. Це дозволяє російським літакам, які їх запускають, діяти далеко від українських зенітних систем.
Поряд із російськими безпілотниками, ракетами та артилерією плануючі бомби додали нову руйнівну вогневу міць російській кампанії на сході України, пише видання.
Найефективніша відповідь на цю дедалі серйознішу російську загрозу - американські винищувачі F-16 - ще дуже далека, зазначає WP.
Хоча Україна має як засоби протиповітряної оборони, так і деякі винищувачі, планерні бомби дозволяють росіянам атакувати з великих відстаней. Українські військові також використовують керовані бомби, зокрема американську систему Joint Direct Attack Munition, або JDAM, яка більш точна, ніж російська версія, але їх немає в достатній кількості.
Бомби, "на жаль, мають дуже високу руйнівну силу", сказав Дмитро Лиховій, представник української армії на сході України. Ці бомби "просто зносять, руйнуючи будинки й фундаменти, які можна використовувати для оборонних укріплень".
"Російські планерні бомби підходять для ведення міської війни, завдання ударів по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в який район вам слід цілитися. Ви можете зруйнувати будівлю, але ви практично не контролюєте, в яку саме будівлю ви влучите", - зазначив директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.
За його словами, із січня кількість російських авіаударів через лінію фронту регулярно перевищує 100 на день. Крім того, майже 160 було завдано за чотири дні до падіння Авдіївки, додав він.
"Насправді це нічого не коштує росіянам", - вважає Музика. "Я припускаю, що у них багато цих бомб, і вони не збираються швидко вичерпати їх".
За словами українських урядовців, важка залізна конструкція бомб робить їх практично неможливими збити, оскільки системи ППО відкалібровані для виявлення ракет і ракет, що летять за певною траєкторією, а не для протидії авіаційним бомбам.
"Ми намагаємося протистояти їм, використовуючи обмежені засоби", - зазначив Микола Бєлєсков, військовий аналітик державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві..
Зрештою, одним із найкращих способів "виправити ситуацію для України" могли б стати F-16, на яких українські пілоти навчаються літати і які можуть бути введені в експлуатацію до літа.
F-16 "з останніми модифікаціями" ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 "можуть збільшити ризики" для російських літаків, "коли вони або скинуть (планувальні бомби - ред.), або повернуться назад", - додав він.
Ракети випускають мабуть із середніх висот і потрапляють під ППО противника.
Основные характеристики:
Диапазон высот применения: от 500 до 6000 метров
Время готовности: не более 3 секунд
Время непрерывной работы в автономном полете: не менее 60 секунд
Время непрерывной работы системы управления на подвеске: 4:00
Фантастический вариант работы - бомбардировщик летит со скоростью 600 км\ч, бросает бомбу, которая дальше летит в безвоздушном пространстве без земного притяжения, то есть ее первоначальная скорость заданная самолетом не изменяется и она летит горизонтально.
Спрашивается вопрос - Если считать, что блок управления будет работать 60 секунд, то какое расстояние сможет пролететь бомба пока будет возможность корректироваться?
Правильно! - 10 км.
Спрашивается второй вопрос - Против кого можно воевать такими бомбами?
Правильно! - против "индейцев с луками или гладкоствольными ружьями".
А если взять реальные условия - сопротивление воздуха и силу тяжести? Даже при том, что скорость Су-шки будет 900 км\ч, сколько времени должен работать блок управления, чтобы бросить бомбу с безопасного расстояния(недоступного например С-300)?
Полный цикл производства этой штуки - очень трудоёмкий даже по материалам.
Металл, его обработка по чертежам, конструкция системы подрыва (по таймеру, пьезоконтакту, или альтиметру), детонатор, и наконец производство самого ВВ (напомню что тротил и тем более гексоген это сложные вещества, а не магний с марганцовкой) потребуют большого количества одновременно работающих линий, остановка каждой из которых остановит все производство.
Нам в Николаев прилетел шахед туда где на наши самопальные лодки гребные винты прикручивали, а ты хочешь такое?)
Не забыл кто у нас у власти?)
Один практически ничерта не производит, а перепродает купленное за рубежом. Открывали бы вы документы - знали бы. За снаряды особенно улыбнулся, по стране нет заводов по производству тротила, с ними напряг даже в Европе, а тут Пашинский лично тротил на кухне мутит. Ахаха.
Другим дали гарантии что по ним не будет прилетать - раз, два - когда построят тогда будет видно, три - вы путаете турецкий завод с украинским производством. Разница в том, что что основные мощности и высокотехнологичное производство - в Турции, а здесь рабы разве что шурупы крутить будут. С таким успехом и Герань можно назвать российским БПЛА, ага.
https://www.dw.com/ru/pod-kievom-nacali-stroit-zavod-po-proizvodstvu-dronov-bayraktar/a-68189813
за совка, мабуть, не одна сотня українців охороняли, солдатами строковиками, ті склади і шо-де - пам'ятають, і навряд чи ці гори металу перекладали з місця на місце..
чи дермак-милотворець не дозволяє?
Тому це відносно невелика, але помітна і досить повільна мішень.
Их размеры вполне соспоставимы с размерами других российских ракет.
"Гепард" и "Шилка" созданы именно для таких целей.
А современные дальние радары значительно облегчают обнаружение.
По длине КАБ 500 меньше "Кинжала" в 2 раза - достаточно крупная цель.
Предложи что-то лучше, умник.
Противодействовать этой угрозе сложно. РЭБ помогает не особо, т.к. даже при полном подавлении сигнала, инерциальное наведение позволяет продолжить полет и отклонение от цели происходит незначительное. F - 16 не панацея, т.к. их дадут мало и самое главное это ракеты AIM-120, которые необходимы для уничтожения авиации РФ запускающей КАБы. На таком расстоянии нам необходимы модификации начиная с серии "C-5". Во-первых их выпущено не так много, а во-вторых - 2 млн.$/шт. Себестоимсть КАБа в РФ (с учетом проверки БК) - не более 10 000$. Это без учета стоимости самой авиабомбы, т.к. на складах РФ их десятки тысяч еще со времен СССР.
В НАТО это понимают и ведут разработку ПВО против КАБов РФ. Ну как "ведут разаработку" ... В НАТО есть достаточное количество F-16 и достаточное количество дальнобойных ракет AIM-120. Над ними, как говорится, не капает. Куда спешить ...
Ці бомби збиваються тільки прямим попаданням. з землі чиз повітря.
Потрібні нешвидкі маневренні літаки оснащені авіаційними пушками.
Світан давно говорить про доцільність застосування турбогвинтового "Супер-Тукано".
Они ищут любые зацепки, любые сочетания как применить то, что есть.
Любая свежая идея может оказаться полезной.
Какие "факты" обсуждаются в данной новости ?
Что западные эксперты "считают", что россияне модернизировали эти бомбы.
Это предположение, а не факт.
а похайпувати можна і на темі війни в Україні. Як статисти
де все це виготовляється і модернізується.
Можна робити крупновузлове збирання і ставити позначку Made in Ukraine.
І шмаляти куди треба.