УСПП застерігає Секретаріат Кабміну від перешкоджання роботі Офісу союзу промисловців і підприємців

Станом на 11 березня за розпорядженням Управління вже була спроба перешкодити потраплянню працівників УСПП на їхні робочі місця.

Український союз промисловців і підприємців направив офіційного листа на адресу міністра Кабінету Міністрів О.Немчинова та керівництва Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, в якому застеріг урядові структури від односторонніх дій щодо перешкоджанню роботи Офісу УСПП.

Оскільки 12 березня відповідно до Указу Президента України №31/2024 щодо створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та спільної Заяви уряду і бізнес-асоціацій про співпрацю (УСПП є одним із підписантів) заплановане засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану. Серед учасників – представники бізнесу, КМУ, ВРУ, РНБОУ, місцевого самоврядування, профспілок, аналітичних інституцій. Рішення засідання будуть надіслані на адресу центральних органів державної влади.

Також у березні поточного року УСПП заплановано низку міжнародних заходів із залучення експертної допомоги та інвестиційних ресурсів іноземних партнерів для підтримки процесів відновлення економіки України - спільне засідання з фінською бізнес-делегацією на чолі з Урядовим уповноваженим Фінляндії з реконструкції України, зустрічі з представниками Центрального агентства управління проектами Литовської Республіки, Польської конфедерації Lewiatan, Союзу підприємців і роботодавців Польщі, Закордонним торговельним бюро у Києві Польської Агенції Інвестицій і Торгівлі (РАІН). Готується чергове засідання Українсько-латвійської ділової ради.

"Вважаємо неприпустимим вчинення будь-яких односторонніх обмежувальних кроків представниками Управління, які блокуватимуть діяльність УСПП та його партнерів – національних об’єднань промисловців, підприємців та роботодавців, учасників Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану, що мають пряме відношення до реалізації важливих проєктів, ініційованих Президентом України та КМУ, у тому числі "Зроблено в Україні", - заявили в УСПП.

При цьому УСПП гарантує відшкодування балансоутримувачу витрат на утримання приміщень, якими користується, та фактично наданих комунальних послуг, про що вже інформував урядові структури.





На підтримку УСПП вже виступили кілька десятків провідних бізнес-асоціацій, серед яких ТПП України, Федерація роботодавців, Федерація профспілок, Укрлегпром, Союз хіміків, Укрмашбуд, Будівельна палата, Укрметалургпром та ін. Об’єднання бізнесу та роботодавців просять продовжити розміщення головного офісу УСПП на Хрещатику, де той перебуває вже 32 роки. Майданчик УСПП і Антикризового штабу вже став традиційним місцем консультацій для бізнесу України, зустрічей із іноземними інвесторами, дипломатичним корпусом країн-партнерів, міжнародними організаціями тощо.