Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з українцями на кордоні, - Кубраков

кордон

На польсько-українському кордоні протестувальники та поліція зупиняють автобуси.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Неприємні новини надходять із заблокованого польського кордону. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - йдеться в повідомленні.

Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими щодо громадян України.

"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди які рухаються транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів".

Читайте: Польські мітингувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба

кордон (4877) Польща (8772) Кубраков Олександр (452)
+62
Протестувальники + поліція - це вже *******
11.03.2024 16:18
+49
Завжди було. Бо якби поліція не була заодно з протестувальниками, то вже давно мусила б їх розігнати і розігнала б.
11.03.2024 16:24
+44
Які ***** агрохолдинги. Вже давно віжомо, що вони завезли в три рази більше кацапського зерна. Тільки 5% українського збіжжя йде через Польщу.
І винні ПІС, які годували фермкрів міфами 8 років, замість того, щоб змінювати політику та готувати до зміни ринку. В них давно це є збитковим,навідміну від Нідерландів, які навчилися і підвишили свої доходи.
11.03.2024 16:22
Сторінка 2 з 2
Кому ще раз нагадати КОД польскої гидоти ?
590 !!!!!
Не купуйте ЦЕ ніколи!
11.03.2024 19:35
Правду кажуть: - Друзі пізнаються в біді... тож панове - робіть самі висновки.
11.03.2024 19:42
Це не фермери , це партія "Конфедерація " Конфедерація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Konfederacja) - проросійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 ультраправа і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC євроскептична коаліція, утворена перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_2019 виборами до Європарламенту 2019 року .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфедерація_свободи_й_незалежності
11.03.2024 19:45
протестувальники та поліція зупиняють автобуси
========================
Слабый должэн фсьо отдать, или умереть.
Разве несправедливо?
А скулить унижэнно, это сирамно шо махать белым флагом.
Я бы, на месте пабидителя, нерисковал - привентивно ухойдокал возможную угрозу с безопаснова расстояния.
Пабидитель это сила, правда и здоровье.
Проигравшый это немощь, болезнь - подлежыт санитарной зачистке.
=======================
Решайте, хто вы есть?
11.03.2024 19:49
Дядьку , а ти хто ?
11.03.2024 20:05
Время разворачивать фуры с зерном назад и вместо них посылать в Польшу новые, но с 💩 вместе зерна. Вот хохоту будет, когда шавки откроют фуры чтоб высыпать зерно а на них польеться 💩
11.03.2024 20:59
Пшедари
11.03.2024 21:03
В столиці Гаїті озброєні банди напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ. На польсько-українському кордоні банди блокують рух вантажів і зупиняють автобуси.

Уряд перебуває в хаотичному стані, влада банд над кордоном майже абсолютна.

Гаїті і Польща - країни побратими?
11.03.2024 22:36
Поляки заперечують це. До таких заяв треба долучати відеодокази, а то виходить слово на слово. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9455415,protestujacy-na-granicy-rolnicy-zatrzymuja-autokary-z-ukraincami-to.html
11.03.2024 22:56
Ни куя не пойму, если курвы не пропускают, оскорбляют, кидают яйца, высыпают зерно,напряг нервы, накуя пересекать границу? Стоять нужно на своей земле ,пока не решится вопрос..Если нет решения проблемы броня там не пролезет ...Кулебу за руль и вперед , ощутит ту гостеприимность соседей, где они?
11.03.2024 23:11
Сторінка 2 з 2
 
 