Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з українцями на кордоні, - Кубраков
На польсько-українському кордоні протестувальники та поліція зупиняють автобуси.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.
"Неприємні новини надходять із заблокованого польського кордону. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - йдеться в повідомленні.
Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими щодо громадян України.
"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди які рухаються транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів".
