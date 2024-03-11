Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з українцями на кордоні, - Кубраков

На польсько-українському кордоні протестувальники та поліція зупиняють автобуси.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Неприємні новини надходять із заблокованого польського кордону. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - йдеться в повідомленні.

Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими щодо громадян України.

"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди які рухаються транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - підсумував він.

