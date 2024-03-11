Шольц не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора

Канцлер ФРН Олаф Шольц не підтримує ідею Папи Римського щодо необхідності для України "підняти білий прапор" та розпочати переговори з агресором.

Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", - сказав речник.

Він також зауважив, що в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", - сказав Гебештрайт.

Він нагадав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Здивування заявою Папи Франциска висловила також міністерка закордонних справ Анналена Бербок. "Я цього не розумію", - сказала вона в ток-шоу "Caren Miosga".

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України