2 022 11

Шольц не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц не підтримує ідею Папи Римського щодо необхідності для України "підняти білий прапор" та розпочати переговори з агресором.

Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", - сказав речник.

Він також зауважив, що в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", - сказав Гебештрайт.

Він нагадав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Також читайте: Єврокомісія про заяву Папу Римського: Ми хочемо справедливого миру для України

Здивування заявою Папи Франциска висловила також міністерка закордонних справ Анналена Бербок. "Я цього не розумію", - сказала вона в ток-шоу "Caren Miosga".

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

+5
11.03.2024 16:50 Відповісти
+3
А можно у наступних новинах вже не подавати заголовки "орбан\фіцо не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора"? ну. шоб не витрачати на них час...
11.03.2024 16:45 Відповісти
+3
Язик мій ворог мій, каже древня приказка. Говорити про те, що попа не подумавши ляпнув не доводиться. Він говорив свідомо з метою досягти певної цілі. Але отримав зовсім протилежний результат. Одним словом, обісрався римський піп по самі вуха.
Цікаво, чи будуть католики вимагати його відставки, адже тим висловлюванням він став на бік Зла, - на бік Диявола який бореться з Христом.
До речі, попа римський жодного разу не засудив дії служителя сатани кирила гундяєва, не засудив антихристиянську, людиноненависницьку ідеологію руzzкого міра, яку просуває гундяєв.
11.03.2024 17:17 Відповісти
11.03.2024 17:01 Відповісти
Якшо не поділяєш - то піднімаи свіи - балачки вже дістали
11.03.2024 16:46 Відповісти
Думку не поділяю, але таурусів не дам...
11.03.2024 16:48 Відповісти
Шольц!
А нумо утни "Венн ді зольдатен дюрх ди штадт маршірен"!
11.03.2024 16:49 Відповісти
11.03.2024 16:50 Відповісти
Коли Католицька Церква почне домовлятися з Дияволом і погодиться «чесно» поділити світ, тоді й поговоримо.
11.03.2024 17:06 Відповісти
11.03.2024 17:17 Відповісти
Папа Франциск на побывку оказался простым пророссийским пацифистом.
11.03.2024 17:24 Відповісти
Щось я не пригадую, щоб Папа засудив гундяєва за благословіння рашистів на злодіяння в Україні.
11.03.2024 17:44 Відповісти
Щось давно з димаря резіденції знаків не було.
11.03.2024 18:43 Відповісти
 
 