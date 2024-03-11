Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість того, щоб відправляти війська НАТО, слід повернути на Батьківщину боєздатних українських чоловіків, які виїхали за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії SMER - SSD.
За словами Каліняка, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.
"Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України й перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину", - зазначив міністр оборони Словаччини.
Каліняк зауважив, що світ "бачив результати війни "до останнього українця", тому, за його словами, настав час "шукати мирні шляхи вирішення".
"Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - додав словацький міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До чого ця Європа догнила - просто капець.
Це ж треба в ЄС і НАТО тримати відвертих своїх ворогів....
}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
А ідея гарна.
У розумінні цього каліняки "палії війни" - це зовсім не ***** і не рашисти.
Если платили безналом то выписку банка.
ОПЗЄ та СН прямо зараз саботують мобілізацію наявних людських ресурсів.
Що дасть наявність ще більшого ресурсу, якщо його не можуть та не хочуть задіяти?
Ок. Буде додаткових 200-300 тис людей.
Чим та на чому їм воювати?
На асфальтоукладниках лопатами?
Бо ті хто встиг поїхати за кордон для них війни не існує, тихенько вичікують час, коли приїхати хоч на тиждень, і не бути схопленим, очікують іншу владу яка буде лояльно відноситись до цих покидьків
Кордон мав бути закритий ще до вторгнення в Україну кацапів для всіх чоловіків
Чомусь багато хто думає що іноземні війська будуть приймати участь у війні особливо НАТО, вони є але то добровольці
А чому Україні дають мало зброї, затримують?
А для чого і для кого давати коли ці нікчемні чоловіки зрадницькі поїхали за кордон
Тож кому давати жінкам, інвалідам і старим ті хто не поїхали ?
Якщо народ не хоче боротися за незалежність, то не треба вимагати щоб хтось за нас боровся
Так що все в порядку !
Якщо будете депортувати, то хоть зброю на руки дайте. А то кулеба про заступи каже...
- це все божевільний путін почав братовбивчу війну, але всі інші росіяни хороші, а винувата Америка яка натравила братів один на одного, це все Нато спровокувало росію.
А ті що старшого віку, то навіть не вірять ні про розстріли в Бучі і т.д.
Вони відповідають 100% тезами рашиського ТБ
Але перед тим як повертати, в Україні ще повнісінько професіоналів в погонах яких не треба вчити, витрачати час, вони вже готові і вміють користуватися зброєю. Вони гроші, квартири льготи отримували. І таких в Уа півміліона мінімум.