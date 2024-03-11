УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9455 відвідувачів онлайн
Новини
9 077 46

Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк

словаччина,каліняк

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість того, щоб відправляти війська НАТО, слід повернути на Батьківщину боєздатних українських чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії SMER - SSD.

За словами Каліняка, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.

"Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України й перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину", - зазначив міністр оборони Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - віцеспікер парламенту Словаччини Данко

Каліняк зауважив, що світ "бачив результати війни "до останнього українця", тому, за його словами, настав час "шукати мирні шляхи вирішення".

"Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - додав словацький міністр оборони.

Читайте також: МЗС РФ: Війська НАТО в Україні займатимуться "дружньою окупацією" її тилів

Автор: 

НАТО (6731) Словаччина (1177)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
"результати війни "до останнього українця"

}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
показати весь коментар
11.03.2024 16:44 Відповісти
+39
Арабов в Сирию, афганцев в Афганистан... Для повышения боеспособности.
показати весь коментар
11.03.2024 16:45 Відповісти
+19
Треба припинити. Так піди і припини. Не можеш, сиди і не тринди. Як вже задовбали з папою на чолі.
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это он кому говорит? Если у него в стране есть такие, так возвращайте! Я думаю, Украина будет не против.
показати весь коментар
11.03.2024 16:44 Відповісти
В нас кордони на замку. Втекло в межах наявної чисельності ЗСУ
показати весь коментар
11.03.2024 16:52 Відповісти
Він назвав НАТО "паліями війни"? - я правильно прочитав?
До чого ця Європа догнила - просто капець.
Це ж треба в ЄС і НАТО тримати відвертих своїх ворогів....
показати весь коментар
11.03.2024 17:45 Відповісти
"результати війни "до останнього українця"

}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
показати весь коментар
11.03.2024 16:44 Відповісти
Арабов в Сирию, афганцев в Афганистан... Для повышения боеспособности.
показати весь коментар
11.03.2024 16:45 Відповісти
Турок до Турції афро-різних - до Африки, московитів до моковщини! А китайців - до Китаю, всіх, з усіх чайна-таунів пл всьому світу! Скажіть цьому нешановному, що треба бути послідовним!
показати весь коментар
11.03.2024 18:39 Відповісти
І за яким законом ви будете їх повертати? Поки приймете ці закони, поки позатверджуєте то половина вже буде на пенсії.
показати весь коментар
11.03.2024 16:46 Відповісти
Думаю нам потрібно зробити маленький коридорчик для парашинців, щоб таких пархатих Робертокалік поставили на місце.
показати весь коментар
11.03.2024 16:49 Відповісти
і вони зразу ж побіжать записуватись до 3-х ДШБ...
показати весь коментар
11.03.2024 16:51 Відповісти
Ну, на кордоні ТЦК та СП їх і зустріне.
А ідея гарна.
показати весь коментар
11.03.2024 19:47 Відповісти
Одне одному не заважає. Хоча повертати таки треба...
показати весь коментар
11.03.2024 16:51 Відповісти
Хоче відновити суверенітет Украіни - прапор иому в руки
показати весь коментар
11.03.2024 16:53 Відповісти
А воювати вони будуть лопатами?
показати весь коментар
11.03.2024 16:54 Відповісти
Нє, асфальтом і шашликами на майскіє, яким Херпіду присвятив перші три роки свого царювання..
показати весь коментар
11.03.2024 21:00 Відповісти
Воно важко визначиться або хрестик або труселя...
показати весь коментар
11.03.2024 16:57 Відповісти
Треба припинити. Так піди і припини. Не можеш, сиди і не тринди. Як вже задовбали з папою на чолі.
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
Ещё одна фсбшная бл..дь вылезла.
показати весь коментар
11.03.2024 17:03 Відповісти
Фіцявий пі-дор...
показати весь коментар
11.03.2024 17:06 Відповісти
Цей гандон ще каже, що не потрібно давати Україні зброю при цьому. Тобто - він хоче НЕОЗБРОЄННИХ чоловіків повернути до України, щоб або їх без зброї перебили, ибо кацапи захопили Україну і погнали цих чоловіків у тому числі на Словаччину вже озброєнними.
показати весь коментар
11.03.2024 17:24 Відповісти
"Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України..."

У розумінні цього каліняки "палії війни" - це зовсім не ***** і не рашисти.
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
... ти ба яке турботливе ...
показати весь коментар
11.03.2024 17:32 Відповісти
прокацапское ********* правительство фицо в словакии!позор ему!
показати весь коментар
11.03.2024 17:35 Відповісти
Європейці хочуть аби ми самотужки захищали їхні дупи від рашистської нечисті, а вони спостерігатимуть за цим здалеку. Нажаль і багато українців так робить. В Києві та інших містах, куди прилітає не часто люди живуть мирним життям, сидять по ресторанам і навіть новини не дивляться, бо вони мрачні. А кацапня тим часом зомбується і пре...
показати весь коментар
11.03.2024 17:37 Відповісти
Так как суммы за выезд отличаются, то возвращать витраты будут при предъявлении платежной накладной и приходного ордера.
Если платили безналом то выписку банка.
показати весь коментар
11.03.2024 18:13 Відповісти
Авжеж. Лікарі продадуть свої автівки назад у салони, та всім видадуть гроші.
показати весь коментар
11.03.2024 18:25 Відповісти
словаки геть здуріли
показати весь коментар
11.03.2024 17:56 Відповісти
Чмошніки тільки чують про мобілізацію,відразу обсираються
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
'Восстановить суверенитет', над чем? Ху.ло разрешит Львивський повит оставить?
показати весь коментар
11.03.2024 18:00 Відповісти
.продажная т.... с тобой после Победы Украины будут говорить. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
11.03.2024 18:04 Відповісти
А що проблема хиба лише у кількості?

ОПЗЄ та СН прямо зараз саботують мобілізацію наявних людських ресурсів.
Що дасть наявність ще більшого ресурсу, якщо його не можуть та не хочуть задіяти?

Ок. Буде додаткових 200-300 тис людей.
Чим та на чому їм воювати?
На асфальтоукладниках лопатами?
показати весь коментар
11.03.2024 18:16 Відповісти
А хоч лопатками він їх озброїть?
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
замість боронити Європу надати расіянам коридор до Словаччини. Там і мікрохвильовок, і пральних машинок - відімо-невідімо.
показати весь коментар
11.03.2024 18:26 Відповісти
Давно треба було повернути чоловіків із за кордону на фронт
Бо ті хто встиг поїхати за кордон для них війни не існує, тихенько вичікують час, коли приїхати хоч на тиждень, і не бути схопленим, очікують іншу владу яка буде лояльно відноситись до цих покидьків
Кордон мав бути закритий ще до вторгнення в Україну кацапів для всіх чоловіків
Чомусь багато хто думає що іноземні війська будуть приймати участь у війні особливо НАТО, вони є але то добровольці
А чому Україні дають мало зброї, затримують?
А для чого і для кого давати коли ці нікчемні чоловіки зрадницькі поїхали за кордон
Тож кому давати жінкам, інвалідам і старим ті хто не поїхали ?
Якщо народ не хоче боротися за незалежність, то не треба вимагати щоб хтось за нас боровся
показати весь коментар
11.03.2024 18:28 Відповісти
Вони за це платили по 10 тис. дол, хто ГУРу, хто прикордонникам.
Так що все в порядку !
показати весь коментар
11.03.2024 18:35 Відповісти
Це робилось навмисно !
показати весь коментар
11.03.2024 18:32 Відповісти
А розумний, аж страшно.
Якщо будете депортувати, то хоть зброю на руки дайте. А то кулеба про заступи каже...
показати весь коментар
11.03.2024 19:04 Відповісти
Поверніть Арестовича! Без нього ми програємо...
показати весь коментар
11.03.2024 19:08 Відповісти
Хто розмовляв зі словаками, той знає що вони в основній масі дуже симпатизують росіянам. Там російська пропаганда на чудовому рівні. Навіть ті кому жаль українців кажуть щось типу

- це все божевільний путін почав братовбивчу війну, але всі інші росіяни хороші, а винувата Америка яка натравила братів один на одного, це все Нато спровокувало росію.
А ті що старшого віку, то навіть не вірять ні про розстріли в Бучі і т.д.
Вони відповідають 100% тезами рашиського ТБ
показати весь коментар
11.03.2024 20:17 Відповісти
ЯВНО ВИДНО УШЛЫЙ ЧЁРТ !!!
показати весь коментар
11.03.2024 20:20 Відповісти
ещё одна шавка фицо.
показати весь коментар
11.03.2024 21:55 Відповісти
Чому тільки чоловіків? По конституції сказано " кожний" .
Але перед тим як повертати, в Україні ще повнісінько професіоналів в погонах яких не треба вчити, витрачати час, вони вже готові і вміють користуватися зброєю. Вони гроші, квартири льготи отримували. І таких в Уа півміліона мінімум.
показати весь коментар
12.03.2024 00:02 Відповісти
 
 