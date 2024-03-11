Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість того, щоб відправляти війська НАТО, слід повернути на Батьківщину боєздатних українських чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії SMER - SSD.

За словами Каліняка, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.

"Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України й перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину", - зазначив міністр оборони Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - віцеспікер парламенту Словаччини Данко

Каліняк зауважив, що світ "бачив результати війни "до останнього українця", тому, за його словами, настав час "шукати мирні шляхи вирішення".

"Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - додав словацький міністр оборони.

Читайте також: МЗС РФ: Війська НАТО в Україні займатимуться "дружньою окупацією" її тилів