Водію мікроавтобуса, який намагався переправити до Румунії 34 ухилянтів, суд призначив заставу в 1 млн грн, - прокуратура

На Буковині обрали запобіжний захід водію мікроавтобуса, який намагався переправити через кордон 34 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.

"24-річний уродженець Харківщини долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення осіб за кордон. Встановлено, що підозрюваний "працював" разом зі спільниками, які підшукували охочих виїхати до Румунії. Вартість таких послуг сягала від 4000 до 10000 євро з особи. Розрахунки мали відбутися безпосередньо на території інших держав, а також по міжбанківському перерахунку.

Спілкувались організатори із "замовниками послуг" через один із меcенджерів, надалі водій забезпечував трансфер "клієнтів" до лінії розмежування держкордону. Мікроавтобус з чоловіками правоохоронці затримали 8 березня цього року за 3 км до українсько-румунського кордону, у межах села Стерче Чернівецького району Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вантажному відсіку транспортного засобу перебувало 34 військовозобов’язаних з 12 областей України.

Водію мікроавтобуса повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 000 000 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники ДПС України затримали у Чернівецькій області на кордоні із Румунією мікроавтобус із 34 ухилянтами.

