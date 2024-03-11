УКР
Водію мікроавтобуса, який намагався переправити до Румунії 34 ухилянтів, суд призначив заставу в 1 млн грн, - прокуратура

прокуратура,буковина,ухилянти

На Буковині обрали запобіжний захід водію мікроавтобуса, який намагався переправити через кордон 34 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.

"24-річний уродженець Харківщини долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення осіб за кордон. Встановлено, що підозрюваний "працював" разом зі спільниками, які підшукували охочих виїхати до Румунії. Вартість таких послуг сягала від 4000 до 10000 євро з особи. Розрахунки мали відбутися безпосередньо на території інших держав, а також по міжбанківському перерахунку.

Спілкувались організатори із "замовниками послуг" через один із меcенджерів, надалі водій забезпечував трансфер "клієнтів" до лінії розмежування держкордону. Мікроавтобус з чоловіками правоохоронці затримали 8 березня цього року за 3 км до українсько-румунського кордону, у межах села Стерче Чернівецького району Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вантажному відсіку транспортного засобу перебувало 34 військовозобов’язаних з 12 областей України.

Водію мікроавтобуса повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 000 000 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники ДПС України затримали у Чернівецькій області на кордоні із Румунією мікроавтобус із 34 ухилянтами.

Читайте: За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

Буковина (861) прокуратура (3736) ухилянти (1133)
+3
Пфф. 340 000 евро с лихвой перекроют заставу.
11.03.2024 16:48 Відповісти
Мільйони переглядів?
От горе. Шо ж робити?
11.03.2024 17:03 Відповісти
Росіянин, тобі яке діло від кого зележна, чи незалена Україна? Ти свої Жигулі, що пузом у калюжі мухосранська примерзли викорчовуй
11.03.2024 21:07 Відповісти
Я українець.Чи до тебе не доходить.Може ти розумово відстали? Тоді співчуваю.

Україна повністю залежна від заходу і матеріально і у військовому плані.
11.03.2024 21:10 Відповісти
Ще раз, яка тобі, ведмедчуківському, рідниця від кого залежна, чи незалежна Україна? Твоя справа млинці із лопати ведмедчука вчасно згрібати, а не лізти у справи України
11.03.2024 21:14 Відповісти
Я українець і тут живу.Не доходить до тебе? А ти вже під іншим ніком,писав те саме.Що ти хочеш своїми дописами? Ними нічого не домогтися.Ну поставить може якийсь бот тобі лайк і все.
11.03.2024 21:17 Відповісти
Ростріль на туалетній бумазі особисто перегляди вираховує, не їсть ,не п'є.
11.03.2024 21:16 Відповісти
каса буса 14 лямів грн, застава 1 лям, ще для когось 13 лямів залишили...
11.03.2024 17:07 Відповісти
молодо-Зелено . Столько "обилечивать"за раз может только ходок с "крышей".
Но вопрос в другом-как повелись на такое видя возраст Сусанина и прописку ...???!!!!!!
11.03.2024 17:07 Відповісти
А за что его били ногами?
11.03.2024 17:22 Відповісти
За десятку єс бє у саме через кордон перевезе а відео рознеслося і республіканці підхватили що диктатуру підтримувати непотрібно
11.03.2024 17:39 Відповісти
цих молодих людей (що в бусі) не виправдовую. АЛЕ, питань до "правоохоронців" немає? рашка-білорусь ПРИВІТ?
11.03.2024 18:19 Відповісти
"Територія оточена прикордонниками" приносить дохід від 5 до 10 млрд доларів щорічно. Усього-то - заборонити виїзд і "каса" працює... Цікаво - хто вигодонабувач?
11.03.2024 18:45 Відповісти
Курви, відкрийте кордони. Побачите ще більше патріотів.
11.03.2024 20:14 Відповісти
 
 