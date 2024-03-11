На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК

Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК, що адресно видавали повістки.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал", знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток. Після цього в закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Так, одного разу він написав: "У нас знову в гостях ТЦК".

В ухвалі суду вказують, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до ЗСУ. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Зазначається, що на суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Крім того, він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме. Зрештою суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.

