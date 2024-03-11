УКР
На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК

повістка

Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК, що адресно видавали повістки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал", знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток. Після цього в закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Так, одного разу він написав: "У нас знову в гостях ТЦК".

В ухвалі суду вказують, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до ЗСУ. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Зазначається, що на суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Крім того, він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме. Зрештою суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.

Топ коментарі
+36
5 років? Ви ібонулися? За наводку ракет стільки не дають!
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
+33
А в чому, власне, перешкоджання, якщо охоронець пропускав представників ТЦК на територію ЖК? Те, що він інформував мешканців, це його робота - я жив у ЖК і в групі постійно писали про прихід сантехніків, представників "Обленерго", газовиків і т.п. і чомусь це не вважалося перешкоджанням їх роботі.
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
+32
А в чем тут преступление? Он же не призывал людей прятаться. С таким же успехом можно арестовать и судить соседа или родственника которого попросят позвать кого то выйти из дома к ТЦК.
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він же не Портнов
показати весь коментар
11.03.2024 16:58 Відповісти
Портнов теж інформував мешканців про прихід представників ТЦК . !??

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
Ну й каша в тебе в головi
показати весь коментар
11.03.2024 17:08 Відповісти
Він же не Портнов

де каша ... де портнов .... окремо мухи.... котлети
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
Зато теперь с условным термином, охранник не уклонист и ему не надо платить 10К баксов за признание непригодным
показати весь коментар
11.03.2024 17:17 Відповісти
В чём было "перешкоджання"?
показати весь коментар
11.03.2024 16:58 Відповісти
Заважав будувати концтабір у країні!
показати весь коментар
11.03.2024 17:23 Відповісти
Він навпаки запрошував війсковозобвязанних щоб вони самі відкривали двері помешкань і виходили на зустріч тцк з хлібом сіллю.
показати весь коментар
11.03.2024 18:42 Відповісти
і де тут перешкоджання діяльності ЗСУ ?
показати весь коментар
11.03.2024 16:59 Відповісти
Так це він помагав? От же тупий суд, - не розібрався...
показати весь коментар
11.03.2024 17:00 Відповісти
він не помагав, але й не перешкоджав.

де написано, шо операція тцк була таємною ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:06 Відповісти
Ніде. Змирись з цим...
показати весь коментар
11.03.2024 17:09 Відповісти
з чим змиритись ?

з тим, що країна перетворюється в кацапію ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:11 Відповісти
Наголосував? Жри...
показати весь коментар
11.03.2024 17:15 Відповісти
та я якраз голосував проти цієї шобли, а ти, судячи з твого рівалюціонного мишлєнія, таки за них
показати весь коментар
11.03.2024 17:20 Відповісти
Бгг.
Я бачу за кого ти голосував. За рідненького чотириразового ухилянта. Свій до свого по своє ...ля...
показати весь коментар
11.03.2024 17:26 Відповісти
як ви, подоляцькі, вже задовбали своєю ініціативною тупістю ...
показати весь коментар
11.03.2024 17:28 Відповісти
Тобто ти, полудурок, на повному серйозі вважаєш що чотирижди відкосивша бубочка хоче тебе, таку мамину черешню, мобілізувать на війну? Так нє, вона так як і ти, - лягла б під кацапів з превеликим задоволенням. Разом з подоляками та люсями арєстович...
показати весь коментар
11.03.2024 17:44 Відповісти
Питання було "де перешкоджання", а не "де допомога". Тому суд таки тупий. Хоча це вже нi для кого не секрет.
показати весь коментар
11.03.2024 17:06 Відповісти
Тобі його шкода? Нічо кацапи вас всіх, ущємльонних тецека, пожаліють...
показати весь коментар
11.03.2024 17:13 Відповісти
Яким боком кацапи до украiнcького суду, ти що не опохмелився?
показати весь коментар
11.03.2024 17:27 Відповісти
Не ображайся, але ти i руський вiдрiзняетесь лише кольором прапору, проте аргументацiя у обох однакова.

Питання не в менi, не в ньому, i не в ТЦК навiть.
Питання в юридичнiй невизначеностi структури, в вiдсутностi заборони на такi невизначеностi, та мовчазнiй пiдтримцi такими як ти.

Що таке юридична невизначенicть знаеш?

Це коли А. Ермак може одним розчерком пера вiдправити тебе на мiни щоб ти там помер, потiм знести Залужного з арени, потiм здати Украiну мiсто за мiстом.

Але коли настане час вiдповiдати перед тобою, суд скаже що Ермак не е стороною справи, бо не мав таких повноважень, лол, пиши в Спортлото.

Проте ти не розумiеш таких речей, в тебе все впираеться в охоронця та руських.
показати весь коментар
11.03.2024 17:40 Відповісти
Юріст?
Розкажеш потім кадировцям всі ці юридичні тонкощі. Коли вони будуть тебе такого мудрого смажать на пляшку...
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
По-перше, ця мантра про кадирiвцiв i бурятiв вже неактуальна. Звичайно якщо не дивитись Марахвон, де ми беремо Москву по второму колу, а у руських все погано. В Криму, Марiуполi, Мелiтополi, Енергодарi, все добре, йде будiвництво, нiхто нiкого нiкуди не саджае. Тому залиш цю мантру будь-ласка для альтернативно-обдарованих.

По-друге, ти як типовий руський боiшся юристiв. Мабуть тому що цi люди можуть систематизувати i в головi i на паперi правила, по котрим "так" дiяти можна, а "отак" не можна. А з тебе якась махновщина пре: на фронт, на зону, всiх нафiг, бо прийдуть злi дядьки i налупцюють.

Иди уже похмелись своей боярой, или что вы там за поребриком принимаете на завтрак.
показати весь коментар
11.03.2024 18:00 Відповісти
А так ти думаєш шо цапи тобі бочку варєнья викотять?
З'їзди в асвабаждьонну луганду, поцікався, як твої брати по розуму руского міра скуштували...
показати весь коментар
11.03.2024 18:07 Відповісти
Якi цапи, яка луганда, який руський мир, що ти верзеш, до чого це все тут?

Новина - про украiнський суд, украiнський закон, украiнський ТЦК
показати весь коментар
11.03.2024 18:15 Відповісти
А так ти у нас дурачьок?
Війни нема, а ТЦК тебе мобілізує на шашлікі?
показати весь коментар
11.03.2024 18:18 Відповісти
чим для тебе Україна відрізняється від Кацапії ?
показати весь коментар
11.03.2024 18:27 Відповісти
А охоронець не бажає замінити тих кого відмазував? Раз так за них переживав?
показати весь коментар
11.03.2024 16:59 Відповісти
Судді - маніпулятори. Самі придумали "провину".
показати весь коментар
11.03.2024 17:00 Відповісти
Тому що з цим треба щось робити.
Оці безкорисні помагальщики, чатіки в вайберах-телеграмах. "Народний спротив" мобілізації, з купою корисних ідіотів які впевнені що роблять хорошу справу.
Такі самі бігли в 2019 голосувати за ішака, бо той обіцяв "перестать стрєлять". І всі бачать чим це закінчилось.

Зараз історія повторюється, тільки наслідки для країни будуть вже остаточно летальними...
показати весь коментар
11.03.2024 17:32 Відповісти
Тому що з цим треба щось робити.

людей треба мотивувати, а не залякувати і відловлювати.

Найкраща мотивація - особистий приклад влади і ії оточення
показати весь коментар
11.03.2024 17:40 Відповісти
До-до...
"Хай син Порошенка воює"(с). Плавали...
показати весь коментар
11.03.2024 17:51 Відповісти
ти реально ******** чи притворяєшся дебілом ?

мова про правову державу.

чи тобі насрати, правова держава Україна чи не правова ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:53 Відповісти
Питання зараз, - чи вона взагалі існуватиме, та держава.
Але я бачу ти, троль кацапський, за її знищення й борешся...
показати весь коментар
11.03.2024 18:00 Відповісти
так справа саме в тому, шо тебе не цікавить, яка держава.

якшо така сама, як і кацапія, то за що вмирати ?
показати весь коментар
11.03.2024 18:16 Відповісти
Ай красава...
Надіюсь модератор зверне увагу на кацапського пі-дора.
Продублюю на форумі...
показати весь коментар
11.03.2024 18:23 Відповісти
тричі продублюй
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
А в чем тут преступление? Он же не призывал людей прятаться. С таким же успехом можно арестовать и судить соседа или родственника которого попросят позвать кого то выйти из дома к ТЦК.
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
Завтра с таким же успехом будут судить консьержку которая предупредила жильцов дома когда в подьезд вошли воры. А сейчас большинство преступлений совершается именно под прикрытием камуфляжной одежды.
показати весь коментар
11.03.2024 17:04 Відповісти
дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - тобто перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період -

термін «перешкоджати» як «бути перепоною для чого-небудь, створювати завади, заважати, забороняти .Таким чином, перешкоджання фактично представляє собою цілеспрямовану діяльність, яка полягає у незаконному втручанні з метою створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону певного явища чи діяльності законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
показати весь коментар
11.03.2024 17:33 Відповісти
він їм двері не відкрив ?

чи діяльність ТЦК в Україні - це операція ГУР під грифом "таємно" ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:37 Відповісти
застосування норми закону про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань здатне:

- поставити під захист кримінального закону діяльність ЗСУ та інших військових формувань, спрямовану на забезпечення національної безпеки України;

- шляхом правового впливу знизити рівень безкарної протидії з боку осіб заходам, що вживаються для подолання терористичної та сепаратистської діяльності в окремих регіонах нашої країни;
- притягнути до кримінальної відповідальності осіб, що залучені до зниження ефективності законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"таємно" для Вас.
показати весь коментар
11.03.2024 17:44 Відповісти
це шо за агітка ?

і яке ця писанина має відношення до Кримінально-процесуального Кодексу взагалі і до тлумачення поняття "перешкоджання " ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:49 Відповісти
Так а кто же ТЦК перешкоджав? Он их за руки держал? Наоборот он выполнил свой гражданский долг и прямую свою обязанность. Я даже больше скажу. Он возможно даже спас кому то жизнь. Представьте сидите вы дома и вдруг к вам вламываются мужики в камуфляже. Хозяин очень даже с перепугу может и с ружья высадить всю обойму подумав что ето грабители которые пролезли незамеченными мимо охраны. К вашему сведению даже мусора очень громко заявляют о своем присутствии чтобы хозяин дома от страха не натворил делов.
показати весь коментар
11.03.2024 17:48 Відповісти
Сейчас под это что угодно будут подводить, не даешь документы в руки им - перешкоджаєш, не так посмотрел дважды - тоже
показати весь коментар
11.03.2024 20:00 Відповісти
5 років? Ви ібонулися? За наводку ракет стільки не дають!
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
Так умовно. Плюс гарантована бронь від мобілізації - засуджених чомусь не беруть...
показати весь коментар
11.03.2024 17:17 Відповісти
Його розвели.Він сам визнав вину.
показати весь коментар
11.03.2024 17:01 Відповісти
По суті для нього все навіть не так погано закінчилось. Якщо він призивного віку, то тепер має спокій на 3 роки
показати весь коментар
11.03.2024 17:09 Відповісти
Він ж не в тюрмі сидить.Можуть забрати.
показати весь коментар
11.03.2024 17:14 Відповісти
Ну тут залежно з якого ракурсу глянути. Суто теоритично так, погоджуюсь. Але тут питання, чи знімуть його з військового обліку.
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
Не знімуть.
показати весь коментар
11.03.2024 17:27 Відповісти
А в чому, власне, перешкоджання, якщо охоронець пропускав представників ТЦК на територію ЖК? Те, що він інформував мешканців, це його робота - я жив у ЖК і в групі постійно писали про прихід сантехніків, представників "Обленерго", газовиків і т.п. і чомусь це не вважалося перешкоджанням їх роботі.
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
Агент сивковича кричал на всю страну перед самым вторжением - финансирование армии это популизм,то это было просто мнение политика,а пять сраных эсэмэсок это уже нападки на армию и подрыв боеготовности,квартальное шоу продолжается.
показати весь коментар
11.03.2024 17:04 Відповісти
Так ТЦК це все ж таки ЗСУ?
Чи нi?

Чи профiльного закону нема саме для цього виляння сракою: коли захотiв, то ТЦК це збройне формування i йому можна перешкоджати, а коли не потрiбно то ТЦК не пiдпорядковуються законом про збройнi сили i взагалi мопед не мiй.

Не хочу бути громадянином краiни де збройнi сили застосовують проти свого ж народу. Як видасться нагода - одразу ж куплю ciбаса, i не вiд вiйни, а вiд беспредела.
показати весь коментар
11.03.2024 17:04 Відповісти
Тцк би в Козин так зайшли.Походили для показухи в спортзали і все.Ні до кого руки не протягали в спортзалах і спортклубах.Правда ж?А є відео,як на кладовищах сина інваліда тягнуть.Один тримає жінку матір,а другий ламає.І це піпець.
показати весь коментар
11.03.2024 17:05 Відповісти
5 років за що?
яким чином сторож перешкоджав тцк? попереджував, мешканців закритого жк про прихід сторонніх?
тобто, отой мєнт, що зліпив цю справу, отой адвокат, що просрав цю справу, отой суддя, що ім'ям україни осудив чоловіка на 5 років, за попередження мешканців, не підуть воювати, бо бронь?
показати весь коментар
11.03.2024 17:14 Відповісти
А чому ТЦК до Конченої Заспи не пропускають, навіть з повістками? Тому що вони туди не ходять!
показати весь коментар
11.03.2024 17:17 Відповісти
Так вони ж не повністю відбиті, щоб завтра опинитись десь умовно під Вугледаром.
показати весь коментар
11.03.2024 17:26 Відповісти
Цікаво, а яким законом заборонено повідомляти, наприклад, про прихід ТЦК?
показати весь коментар
11.03.2024 17:28 Відповісти
а в Україні ще шось робиться по Закону ?

5-6 менеджерів управляють країною. Це по якому закону таке можливе ?
показати весь коментар
11.03.2024 17:31 Відповісти
5-6 менеджерів і тимошенко.
показати весь коментар
11.03.2024 17:33 Відповісти
А потім дивуються чому ці "людішкі" не хочуть загинути чи стати інвалідами, захищаючи подібний державний устрій, при першій нагоді тікають з України і ні за яких умов не повернуться.
показати весь коментар
11.03.2024 17:48 Відповісти
А чего конченые не хотят повестки? Я сколько жду - не дают. Ссыкуняр надо садить, а не тех кто им помогает.
показати весь коментар
11.03.2024 17:54 Відповісти
Сам з камери шкрябаєш?
показати весь коментар
11.03.2024 21:01 Відповісти
Не, дома сижу. Жду закона и повестки. Когда москальня наступала на Киев, то хотелось что бы не москальню развалили, а взяли и вальнули поезд, где толпы ссыкуняр ломились на западную и потом за границу. Противно было на них смотреть.

А ты что за людей считаешь тех кто "косит" от мобилизации любыми способами "заграница, покупной билет, нелегальный переход, аспирантура и т.д."

Нет. Они не люди. Это ж твари, им не только колени прострелить, ими спецом минные поля надо разминировать.
показати весь коментар
12.03.2024 00:16 Відповісти
Зрозуміло. Ухилянт, який ненавидить інших за те, що не хочуть замість тебе йти в окопи.
показати весь коментар
12.03.2024 08:01 Відповісти
Жду закона и повестки, или мне самому себе пройти мед комиссию, потом себя приписать к, например, артилеристам и выкатить из гаража 777, а потом с соседями, которые я приписал к расчету поехать на полегон пристреливаться?

А ты что людей которые

1. Свалили специально за границу

2. Специально скрываются от мобилизации

3. Не хотят получить повестку

4. Специально "поступают" в аспирантуру

5. Нелегально пересекают границу, что бы избежать мобилизации

....

Ты что их за людей считаешь? Им не только прострелить колени надо, ими надо минные поля разминировать - они не люди.
показати весь коментар
12.03.2024 00:13 Відповісти
ссыкуняра, за что я налоги плачу? За то что бы военкоматы работали и мобилизировали и днем и ночью, они существуют за мои деньги. Может мне еще и самому себе оружие выдать и звание присвоить, и сам себе медкомиссию пройти? Кончене
показати весь коментар
20.03.2024 22:11 Відповісти
розвели охоронця ,як лоха....Не завжди у нас охоронці мають юридичну освіту

От коли не лох,то і проблем нема з ТЦК.

Боюсь,що скоро і за мною прийдуть....
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
За женщиной? Вы медик?
показати весь коментар
11.03.2024 18:32 Відповісти
Вони не перший раз вже націлюються на жінок, просто на даний час опозиція точно заблокує такі нововведення в законі.
показати весь коментар
11.03.2024 18:39 Відповісти
А какое отношение к ЗСУ имеют жирные уклонисты и коррупционеры?
показати весь коментар
11.03.2024 18:11 Відповісти
Это вредиьельство ЗСУ. Накахание строгое должно быть. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
11.03.2024 18:12 Відповісти
Ти хворе на башню ТКц сп це не ЗСУ їх в природі не існує ЖОДНОГО ТЦК адресно не існує і в жодному реєстрі ! ТЦК сп по факту закривати всіх потрібно і відривати кримінальні справи за підробку печатки і незаконних формувань ! І хлопці з ЗСУ кожному тцк шнику б голову скрутили.
показати весь коментар
11.03.2024 19:20 Відповісти
Той охоронець навпаки допомагав мешканцям ЖК якнайшвидше зустрітися із працівниками ТЦК. Поганий адвокат у нього був.
показати весь коментар
11.03.2024 18:32 Відповісти
уродженця м. Свердловськ Луганської області, українця, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, розлучений, без місця реєстрації
показати весь коментар
11.03.2024 20:14 Відповісти
Ну в теорії, якщо охоронець захоче дійти до ЄСПЛ, то може отримати пристойну компенсацію... Бо закритий чат - це приватна переписка. Я у приватній переписці маю право хоч триповерховим матом крити владу
Конституція, Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
показати весь коментар
11.03.2024 18:38 Відповісти
Потрібно подавати позов щей судити самого суддю !Котрацептиви зовсім страх втратили
показати весь коментар
11.03.2024 19:18 Відповісти
В першу чергу потрібно судити якраз саме суд.Яких інших зброєних формуватьТЦК СП не віськовослужбовці і не держслужбовці,вони належать до сухопутних віськ МОУ як намані співробітники згідно трудового кодексу !Вони не мають посвідчень і право носити зброю і форму ЗСУ.По закону вони якраз є незаконні збройні формування .Отак вже навіть не прикрива.ться луплять свободу слова.Покидьки.Всеке бандиське не законне шастає а за це ще скроки люди отримують.
показати весь коментар
11.03.2024 19:17 Відповісти
Чувак с Луганской области, без прописки. Затвердити угоду від 18 січня 2024 року між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22023101110000834 від 14 листопада 2023 року.
Получается чувака прижали, и он сразу на все согласился. Напоминает 37 е.
показати весь коментар
11.03.2024 20:10 Відповісти
з такими ухвалами буде шквал позовів до ЕСПЛ.
показати весь коментар
11.03.2024 20:14 Відповісти
А який закон забороняє повідомляти що до мешканців прийшли тцк чи хто завгодно? То що військова таємниця? За законом в країні стану війни немає.
показати весь коментар
11.03.2024 23:55 Відповісти
Я так поняла, что воевать никто не хочет, так почему тогда Папа Римский сказал чепуху?
показати весь коментар
12.03.2024 14:25 Відповісти
 
 