На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК
Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК, що адресно видавали повістки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал", знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток. Після цього в закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Так, одного разу він написав: "У нас знову в гостях ТЦК".
В ухвалі суду вказують, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до ЗСУ. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Зазначається, що на суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Крім того, він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме. Зрештою суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
де каша ... де портнов .... окремо мухи.... котлети
де написано, шо операція тцк була таємною ?
з тим, що країна перетворюється в кацапію ?
Я бачу за кого ти голосував. За рідненького чотириразового ухилянта. Свій до свого по своє ...ля...
Питання не в менi, не в ньому, i не в ТЦК навiть.
Питання в юридичнiй невизначеностi структури, в вiдсутностi заборони на такi невизначеностi, та мовчазнiй пiдтримцi такими як ти.
Що таке юридична невизначенicть знаеш?
Це коли А. Ермак може одним розчерком пера вiдправити тебе на мiни щоб ти там помер, потiм знести Залужного з арени, потiм здати Украiну мiсто за мiстом.
Але коли настане час вiдповiдати перед тобою, суд скаже що Ермак не е стороною справи, бо не мав таких повноважень, лол, пиши в Спортлото.
Проте ти не розумiеш таких речей, в тебе все впираеться в охоронця та руських.
Розкажеш потім кадировцям всі ці юридичні тонкощі. Коли вони будуть тебе такого мудрого смажать на пляшку...
По-друге, ти як типовий руський боiшся юристiв. Мабуть тому що цi люди можуть систематизувати i в головi i на паперi правила, по котрим "так" дiяти можна, а "отак" не можна. А з тебе якась махновщина пре: на фронт, на зону, всiх нафiг, бо прийдуть злi дядьки i налупцюють.
Иди уже похмелись своей боярой, или что вы там за поребриком принимаете на завтрак.
З'їзди в асвабаждьонну луганду, поцікався, як твої брати по розуму руского міра скуштували...
Новина - про украiнський суд, украiнський закон, украiнський ТЦК
Війни нема, а ТЦК тебе мобілізує на шашлікі?
Оці безкорисні помагальщики, чатіки в вайберах-телеграмах. "Народний спротив" мобілізації, з купою корисних ідіотів які впевнені що роблять хорошу справу.
Такі самі бігли в 2019 голосувати за ішака, бо той обіцяв "перестать стрєлять". І всі бачать чим це закінчилось.
Зараз історія повторюється, тільки наслідки для країни будуть вже остаточно летальними...
людей треба мотивувати, а не залякувати і відловлювати.
Найкраща мотивація - особистий приклад влади і ії оточення
"Хай син Порошенка воює"(с). Плавали...
мова про правову державу.
чи тобі насрати, правова держава Україна чи не правова ?
Але я бачу ти, троль кацапський, за її знищення й борешся...
якшо така сама, як і кацапія, то за що вмирати ?
Надіюсь модератор зверне увагу на кацапського пі-дора.
Продублюю на форумі...
термін «перешкоджати» як «бути перепоною для чого-небудь, створювати завади, заважати, забороняти .Таким чином, перешкоджання фактично представляє собою цілеспрямовану діяльність, яка полягає у незаконному втручанні з метою створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону певного явища чи діяльності законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
чи діяльність ТЦК в Україні - це операція ГУР під грифом "таємно" ?
- поставити під захист кримінального закону діяльність ЗСУ та інших військових формувань, спрямовану на забезпечення національної безпеки України;
- шляхом правового впливу знизити рівень безкарної протидії з боку осіб заходам, що вживаються для подолання терористичної та сепаратистської діяльності в окремих регіонах нашої країни;
- притягнути до кримінальної відповідальності осіб, що залучені до зниження ефективності законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
"таємно" для Вас.
і яке ця писанина має відношення до Кримінально-процесуального Кодексу взагалі і до тлумачення поняття "перешкоджання " ?
Чи нi?
Чи профiльного закону нема саме для цього виляння сракою: коли захотiв, то ТЦК це збройне формування i йому можна перешкоджати, а коли не потрiбно то ТЦК не пiдпорядковуються законом про збройнi сили i взагалi мопед не мiй.
Не хочу бути громадянином краiни де збройнi сили застосовують проти свого ж народу. Як видасться нагода - одразу ж куплю ciбаса, i не вiд вiйни, а вiд беспредела.
яким чином сторож перешкоджав тцк? попереджував, мешканців закритого жк про прихід сторонніх?
тобто, отой мєнт, що зліпив цю справу, отой адвокат, що просрав цю справу, отой суддя, що ім'ям україни осудив чоловіка на 5 років, за попередження мешканців, не підуть воювати, бо бронь?
5-6 менеджерів управляють країною. Це по якому закону таке можливе ?
А ты что за людей считаешь тех кто "косит" от мобилизации любыми способами "заграница, покупной билет, нелегальный переход, аспирантура и т.д."
Нет. Они не люди. Это ж твари, им не только колени прострелить, ими спецом минные поля надо разминировать.
А ты что людей которые
1. Свалили специально за границу
2. Специально скрываются от мобилизации
3. Не хотят получить повестку
4. Специально "поступают" в аспирантуру
5. Нелегально пересекают границу, что бы избежать мобилизации
....
Ты что их за людей считаешь? Им не только прострелить колени надо, ими надо минные поля разминировать - они не люди.
От коли не лох,то і проблем нема з ТЦК.
Боюсь,що скоро і за мною прийдуть....
Конституція, Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Получается чувака прижали, и он сразу на все согласился. Напоминает 37 е.