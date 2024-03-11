Главою Міжнародного кримінального суду обрано Акане, яка видала ордер на арешт Путіна

Новою главою Міжнародного кримінального суду обрано Томоко Акане, яка раніше видала ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Львової-Бєлової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКС.

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу - стала другим віцепрезидентом. Члени президії обираються строком на три роки, рішення негайно набуває чинності", - йдеться в повідомленні.

"Для мене велика честь бути обраною моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду (МКС). У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співпрацююче та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом та представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділятиму пріоритетну увагу безпеці та благополуччю персоналу суду", - сказала Томоко Акане.

В МКС зазначили, що президія, яка складається з президента (голови суду) та двох віцепрезидентів, відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом. Президія координує свої дії з іншими органами та домагається згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.

Президія несе відповідальність за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора.

Президія контролює діяльність секретаріату та робить свій внесок у широкий спектр адміністративної політики, що впливає на загальне функціонування МКС. Крім того укладає угоди про співпрацю в рамках усього суду з державами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Згодом МВС РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

