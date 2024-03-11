УКР
Главою Міжнародного кримінального суду обрано Акане, яка видала ордер на арешт Путіна

акане,томоко

Новою главою Міжнародного кримінального суду обрано Томоко Акане, яка раніше видала ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Львової-Бєлової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКС.

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу - стала другим віцепрезидентом. Члени президії обираються строком на три роки, рішення негайно набуває чинності", - йдеться в повідомленні.

"Для мене велика честь бути обраною моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду (МКС). У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співпрацююче та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом та представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділятиму пріоритетну увагу безпеці та благополуччю персоналу суду", - сказала Томоко Акане.

Читайте також: МВС РФ оголосили у розшук голову Міжнародного кримінального суду Гофманського

В МКС зазначили, що президія, яка складається з президента (голови суду) та двох віцепрезидентів, відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом. Президія координує свої дії з іншими органами та домагається згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.

Президія несе відповідальність за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора.

Президія контролює діяльність секретаріату та робить свій внесок у широкий спектр адміністративної політики, що впливає на загальне функціонування МКС. Крім того укладає угоди про співпрацю в рамках усього суду з державами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Згодом МВС РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська про рішення Міжнародного кримінального суду щодо РФ: "Більше 90% вірогідності, що вони будуть виконані, але пізніше"

Автор: 

путін володимир (24693) Міжнародний кримінальний суд (333)
+21
Дай Боже тобі всілякого добра, славна жіночко!
Ти є окрасою свого народу!
показати весь коментар
11.03.2024 17:10
+14
Вітання від Українців та міцного їй здоров'я!! Розумна Жінка і Справедлива!! Яка прірва ментальна між нею і отими суддями, з Ради доброчесності… ім портнова-лукаш..
Слава Україні!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.03.2024 17:16
+10
Надо этот ордер распространить на всех, кто похож и откликается на имя Ху#ло.
показати весь коментар
11.03.2024 17:20
Дай Боже тобі всілякого добра, славна жіночко!
Ти є окрасою свого народу!
показати весь коментар
11.03.2024 17:10
Її не купиш ніякими відкатами, до чого звик Хабад.
показати весь коментар
11.03.2024 17:17
Вітання від Українців та міцного їй здоров'я!! Розумна Жінка і Справедлива!! Яка прірва ментальна між нею і отими суддями, з Ради доброчесності… ім портнова-лукаш..
Слава Україні!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.03.2024 17:16
ukrinform 03.04.2023: Україна та Римський статут: чому треба ратифікувати цей договір?
Ратифікація Статуту є обов'язковою умовою для подальшої євроінтеграції України. А ще - ми зможемо користуватися вигодами повноцінного члена МКС
показати весь коментар
11.03.2024 17:40
У неї в погляді мудрість монахів і невідворотність меча ніндзя.
Справді гарний вибір !
Справді гарний вибір !
показати весь коментар
11.03.2024 17:16
Надо этот ордер распространить на всех, кто похож и откликается на имя Ху#ло.
показати весь коментар
11.03.2024 17:20
показати весь коментар
11.03.2024 17:22
Той, який real є дійсним тільки до того путіна якого використовують з 10-х років. А самий перший десь догниває в ямі.
показати весь коментар
11.03.2024 19:53
Ого! Скільки *****
показати весь коментар
11.03.2024 18:21
№ 3 точно оригинал. Такое за#роченное рыло может быть только у парашной свинособаки с дальних угро-финских е#еней.
показати весь коментар
11.03.2024 18:51
Незабаром почуємо від кремлівських фріків про засилля японських бандерівців на міжнародних посадах.
показати весь коментар
11.03.2024 17:21
Поки ООН смачно і огидно жувала шмарклі (соплі), суддя Акане спокійно видала ордер
на арешт найвідомішого підараsa.
на арешт найвідомішого підараsa.
показати весь коментар
11.03.2024 17:43
Їй треба надати посилену охорону , бо х..ло вже мабуть планує якусь діверсію
показати весь коментар
11.03.2024 18:14
вона (діверсія) зветься "новачок". Одних ми бачили, любителів "шпилів"

показати весь коментар
11.03.2024 18:24
Αξια !
показати весь коментар
11.03.2024 18:21
Вот так сегодня выглядит настоящий герой
Пойти против мирового зла - это могут единицы
показати весь коментар
11.03.2024 18:32
 
 