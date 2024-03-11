УКР
Двох чоловіків, які з сокирами напали на працівників ТЦК на Буковині, взято під варту без права внесення застави

Двом чоловікам, які з сокирами напали на працівників ТЦК та СП у Чернівецькій області, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили у поліції.

Наразі досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 7 років. Також слідство не виключає додаткових кваліфікацій події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

+25
Обидва брати АТОшники, в одного син пропав безвісті, а тато воює. Як казав дід Панас "Отака х... малята"
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
+22
В нього син пропав,якого напевно і бусифікували.Йому пофіг на вас і на мене.Я співчуваю людям,з якими обходяться несправедливо.
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
+18
Один із працівників ТЦК теж воював , але ніхто не застосував зброю до цих ********* , хоча вони не дебошири . Це справжня спроба вбивства . Якби військовий не відскочив, це було б вбивство чи каліцтво. Умовний строк тільки спонукає інших дебілів на подібне.
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
Для чого? Це та сама буковинська культура зустрічати людей із сокирами.
показати весь коментар
11.03.2024 17:23 Відповісти
Опришки!
показати весь коментар
11.03.2024 17:49 Відповісти
У них в основном регистрация закордонная.
показати весь коментар
11.03.2024 17:29 Відповісти
Обидва брати АТОшники, в одного син пропав безвісті, а тато воює. Як казав дід Панас "Отака х... малята"
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
це не *****,
це така політика нєв"******** верховного.
1,6м з кепкою воюють а двохметрові сидять в тцк
показати весь коментар
11.03.2024 17:36 Відповісти
Там і по ТЦКашнику не все однозначно, він має УБД, має поранення. Але по загальній картині з вами погоджуюся
показати весь коментар
11.03.2024 17:45 Відповісти
Один із працівників ТЦК теж воював , але ніхто не застосував зброю до цих ********* , хоча вони не дебошири . Це справжня спроба вбивства . Якби військовий не відскочив, це було б вбивство чи каліцтво. Умовний строк тільки спонукає інших дебілів на подібне.
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
Погоджуюсь з вами що тпоступки гуцулів не є взірцем для наслідування. Але клеймити їх ухилянтами, колоборантами, лайном я б також не спішив
показати весь коментар
11.03.2024 17:55 Відповісти
як я зрозумів, вони влаштували блок пост і ловили на ньому тих, хто з ними не домовився. Частина авто на відео їздить без ніяких зупинок. воєнком гаваріт чіста московським нарєчієм. тобто явно не місцевий. оце дійство - результат всієї квартальної політики у всій красі. сталін із жуковим не знищили то зелені з допомогою кацапів доб'ють.
показати весь коментар
12.03.2024 08:04 Відповісти
Брехня. Якби вони були АТОшники, то були би в складі ОР-1, який ПОВНІСТЮ мобілізували в перші дні війни
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
Отримали в зоні АТО поранення і непридатні, багатодітні батьки, доглядають за інвалідом, працюють в обленерго та мають бронь - купа варіантів можлива...
І неправда, що всіх АТОшників зразу мобілізували, знайомого капітана, який служив у 2014-2016 призвали лише півроку тому. Він не ховався, здоровий повністю, оновлював дані і тд, а його просто не брали...
показати весь коментар
11.03.2024 18:55 Відповісти
Знаменитий АТО вець Дикий Лапін теж сидять вдома.Точніше бігають по каналах
показати весь коментар
11.03.2024 19:29 Відповісти
Дикий не пройде комісію. в АТО певно був добровольцем. А Лапін має поранення і не стане його всім демонструвати. бо в телепузиків завжди так: о морда в екран не влазить - чому не воюєш? А в арестовича морда влазить але те чудо давно вже на відпочинку. певно дугіна висліжує за кордоном по завданню гур.
показати весь коментар
12.03.2024 08:09 Відповісти
В даній справі не має ніякого значення АТОшники вони чи ні. Є напад на військового, нехай і ТЦК. В США нападники були б уже мертві.
показати весь коментар
11.03.2024 18:08 Відповісти
В США президент чотири рази ухилянт? Що за кацапська мантра - США то США сьо?!!
показати весь коментар
11.03.2024 18:30 Відповісти
У США нема неконституційного органу, що озброєний щось вимагає від людей. Писав не один раз - є поліція.От вона повинна зупиняти людей для перевірки таких на взяття на військовий облік. Є тцк - по суті цивільтна структура, але чомусь зі зброєю. Якщо було б введено стан війни і об'явлена загальна мобілізація, то тцк повинні були бути в складі військових частин певного гарнізону. І командував би ними комендант. І тоді непокора розглядалася б як диверсійна діяльність. Ну не може бути так, щоб війна стосувалася одних і не стосувалася інших. На віськовомукобліку повинні бути всі - і чоловіки, і жінки. Хтось для фронту, хтось для праці в тилу. а у нас не війна, а вечірній квартал якийсь.
показати весь коментар
11.03.2024 18:40 Відповісти
Харош галіматью нести.
показати весь коментар
11.03.2024 21:00 Відповісти
Харош галіматью нести.
показати весь коментар
12.03.2024 07:40 Відповісти
Сьогодні в неті з'явилась свіжа інфа по цій справі, не знаю наскільки правдива, але ніби зі слів родичів - Чоловік, у якого пропав син, неодноразово навідувався в ТЦК і вимагав хоч якоїсь інформації про сина і його почали там посилати подалі, випихували, а наостанок добряче побили ще й погрожували розправою сім'ї. Ніби якраз той тцкашник, що бив, і попався чоловікові на вулиці - мабуть це пояснює, чому вписався брат ( атошник, що мав контузії) і чому інші присутні військові не бажали втручатись. Думаю за кілька днів ми точно дізнаємось чи ця інфа відповідає дійсності, але, якщо правда, то в США тцкашник, який побив людину, не ходив би на свободі, а в нас це вже не дивує.
показати весь коментар
11.03.2024 23:11 Відповісти
схоже на правду. бо така реакція на працівника тцк чимось визвана. У мене є знайомі із тцк і зовсім нема бажання кидатися на нього з сокирою. Треба розуміти, що такі дії тягнуть за собою відповідальність і людині певно вже все одно що її засудять.
показати весь коментар
12.03.2024 07:45 Відповісти
У нього син зник безвісти, а у тебе хто зник безвісти?
показати весь коментар
11.03.2024 17:43 Відповісти
Ахрінєть яка логіка! В стилі "Він сьогодні не встиг поснідати, і тому має повне право плюнути тобі в тарілку"
показати весь коментар
11.03.2024 17:51 Відповісти
це якраз робота віськомату (тцк) знати - що трапилося з тим, кого він призвав на службу. А батька просто послали. навіть уявляти не хочу себе в такій ситуації. До вторгнення у 2022 році часто мами їздили на окуповану територію намагаючись віднайти пропавшу дитину. Ми ж не кацапи, шо благословляють сина здохнути за хотєлки пуйла.
показати весь коментар
12.03.2024 07:50 Відповісти
Просто не всі памятають, що повністю цей орган називається ТЦК СП (територіальний центр кмплектуванні і СОЦІАЛНОЇ ПІДТРИМКИ). А в нас лише всі "офігівші" комплектувальники
показати весь коментар
12.03.2024 09:35 Відповісти
У глибокому тилу зник безвісти, а тцк злочинці не надають жодної інформації про бусифікацію, призив чи відправку людини?
показати весь коментар
12.03.2024 10:12 Відповісти
Можливо це все саме через те, що їхня по суті протиправна діяльність, в порушення вимог ч. 2 ст. 19 Конституції, жодним законом не регламентована. Іншими словами, вони можуть чинити і чинять що завгодно, прикриваючись псевдоприналежністю до ЗСУ.
Дивним виглядає чому раніше рашен, тепер квартал95 з малороським лідором на чолі не вважали і не вважають за необхідне узаконити діяльність цього по факту протиправного злочинного утворення, перед проведенням масової, але не загальної, примусової мобілізації виключно бідного й не захищеного у своїх правах населення України?
показати весь коментар
12.03.2024 10:29 Відповісти
Депутати та жОПа *********** не коментують нічого в цензорі
показати весь коментар
11.03.2024 17:55 Відповісти
А ти чиє дєрьмачелло подоляцька худоби на??
показати весь коментар
11.03.2024 17:59 Відповісти
Це так. Просто такі теми аж кишать різними моральними уродами, адептами бейбібоксів.
показати весь коментар
11.03.2024 18:05 Відповісти
Бусифікатор?
показати весь коментар
11.03.2024 18:41 Відповісти
Які герої.
Ху-йло просто в захваті від мудрого наріду...
показати весь коментар
11.03.2024 17:23 Відповісти
Ти ж читав, що не виключають додаткову кваліфікацію діям "лісорубів".
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
Ти почитай хоч в законі, що таке державна зрада, перш ніж коменти строчити, клоун.
показати весь коментар
11.03.2024 17:45 Відповісти
Вони ветерани АТО, якщо що...
показати весь коментар
11.03.2024 18:57 Відповісти
Той чоловік був готовий на все і нічого не боявся.Таких випадків буде більше.
показати весь коментар
11.03.2024 17:23 Відповісти
Таких випадків буде більше якщо з таким лайном жорстко не діяти .А ти я бачу навіть співчуваєш лайну?
показати весь коментар
11.03.2024 17:28 Відповісти
В нього син пропав,якого напевно і бусифікували.Йому пофіг на вас і на мене.Я співчуваю людям,з якими обходяться несправедливо.
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
Ти учасника АТО назвав лайном?
показати весь коментар
11.03.2024 17:40 Відповісти
Один з них учасник АТО, захищав твою дупу, поки ти у Торонто не втік
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
********* а хто тобі право зебіл дав поливати лайном людей , ти сам шмат лайна подоляцька скотобаза
показати весь коментар
11.03.2024 18:01 Відповісти
Це ти лайно !
показати весь коментар
11.03.2024 19:13 Відповісти
Ну у вас на роісії дійсно подібних випадків все більше.
показати весь коментар
11.03.2024 21:02 Відповісти
У нас в Україні.Поїдь подивися.що в селах роблять тцк.Екіпажі по кілька автівок влаштовують полювання.
показати весь коментар
11.03.2024 21:06 Відповісти
А як це ти із мухосросранька вололодської губернії опинився в Україні, росіянин ?
показати весь коментар
11.03.2024 21:11 Відповісти
Я українець,тут народився і живу.А от звідки ти вилізло і поводиш себе,як бидло.
показати весь коментар
11.03.2024 21:14 Відповісти
Ага , хазяєва блд . З ноги ворота в людей відкривають . Бо хвіртка зачинена
показати весь коментар
11.03.2024 21:26 Відповісти
Та всі це знають.Просто лицемірять і хочуть обдурити самих себе,що такого немає.Самі то воювати не хочуть,форумні дивані воїни і усілякі блогери,стендапери і тд.Вони думають,що іншими людьми закриють діри і буде перемога.
показати весь коментар
11.03.2024 21:35 Відповісти
<---без права внесення застави--->
А можна так на тих хто деребанят ?
Всьо чисто, сорян, забув...
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
Вони би і не вносили заставу.Це ж не судді з мільйонними хабарями.Де простим селянам гроші такі взяти?
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
А за бусификацию хоть один приговор есть?
показати весь коментар
11.03.2024 17:30 Відповісти
Ні . Бо немає складу злочину . У всіх випадках - громадяни добровільно сідали в бус , билися головою об тверді предмети , підписували всі документи .

З цим у нас як з виборми в Московіх -ї 146% виправдовувальних рішень працівників ТЦК.
показати весь коментар
11.03.2024 17:57 Відповісти
на відео видно поліцію та інших військових зі зброєю, які не як не перешкоджали чомусь діям тих чоловіків, це тільки мені якось дивно?
показати весь коментар
11.03.2024 17:32 Відповісти
Поліції нема. Є імпотентні підари при яких людину будуть бити в вони стоять клювами щолкають ( куча відео в інтернеті)
показати весь коментар
11.03.2024 18:33 Відповісти
То напевно таке добре той тцкашник , що свої відвернулися . Мабуть і їм уже насточортів
показати весь коментар
11.03.2024 21:29 Відповісти
Давно ли топор стал орцжием?
показати весь коментар
11.03.2024 17:34 Відповісти
а наезд?
показати весь коментар
11.03.2024 18:21 Відповісти
Ну так это совершенно другая статья. Даже если и та же, то автомобиль же ж тоже не оружие.
показати весь коментар
11.03.2024 18:25 Відповісти
Тцкашник вибіг на проїжджу частину, пригнув на машину і наніс збиток транспортному засобу. На лице порушення ПДР і завдання збитків шановному громадянину
показати весь коментар
11.03.2024 22:18 Відповісти
Ще в доісторичну епоху.
показати весь коментар
11.03.2024 21:12 Відповісти
Холодне, але він його не застосовував. Вдарити обухом теж саме що тупим предметом
показати весь коментар
12.03.2024 10:40 Відповісти
Скоро судів почнуть рубати...
И буде не жалко...
показати весь коментар
11.03.2024 17:35 Відповісти
Як це немає закону? Він є, але "хтось" його саботує та самоусувається від своїх обов'язків...

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
показати весь коментар
11.03.2024 17:46 Відповісти
Ну вони ж не узаконять те свавілля що чинять "мужні" тцкашники.
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
Як це нема? А як у нас мобілізацію в 2014-2016 проводили? Є закон і навіть Залужний сказав, що закон нормальний, якщо він працюватиме... І досвід 2014-2016 показує - нормально проводити мобілізацію можна за існуючим законом!
показати весь коментар
11.03.2024 19:02 Відповісти
А того хто по голові автоматом бив цивільного посадили? Чи ''ета другоє''!
показати весь коментар
11.03.2024 17:48 Відповісти
Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи - нічний домашній арешт - двом працівникам Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки, яких підозрюють у катуванні, https://dbr.gov.ua/news/za-podannyam-dbr-sud-obrav-zapobizhni-zahodi-dvom-pracivnikam-ternopilskogo-vijskkomatu-yakih-pidozryuyut-u-katuvanni повідомило Державне бюро розслідувань.
показати весь коментар
11.03.2024 17:52 Відповісти
Деніска а чого ці образи? Як що ти нервуешся , то ти не правий!
показати весь коментар
11.03.2024 18:14 Відповісти
тцк - військовий? а номер військової частини в тцк є? рота охорони - повинна охороняти приміщення тцк і працівників на робочому місці.
Чому хтось катається і намагається насильно відвезоти когось на комісію? Затримуватти громадян за підозрою у порушенні законів мають право лише правоохороні органи. тцк є правоохоронним органом?
показати весь коментар
11.03.2024 18:47 Відповісти
ТЦКшнік тепер буде розповідати, як був ранений на колчаківскіх фронтах
показати весь коментар
11.03.2024 18:19 Відповісти
А прочитавши коменти - чи не громадянський розділ в суспільстві і чи не зародок громадянській війні ?( Громадяни ухилянти проти громадян тцкашників)
показати весь коментар
11.03.2024 18:36 Відповісти
І над всім цим стоїть чотириждиухилянт янелох шашликович !цитую: якщо я не закінчу війну за рік ,то унас буде новий президент....
І куча блабла ,то в очі упирю позаглядати... То в 14 році чи не воно на Донбасі цитую: єту власть нужно раскачивать..
показати весь коментар
11.03.2024 18:41 Відповісти
Що з того? Його папєрєднік обіцяв завершити війну, чи як він собі назвав ато, сво і т.п. за 2 тижні, в результаті заклав фундамент для ще більш кровопролитної і масштабної війни, незаконно передавши агресору суверенні території України.
Якщо аналізувати відколи почалась пропагуватись і масово застосовуватись ця злочинна бусифікація, у 2022 році, коли не було жодних подібних проблем із законним призовом мільйонів чоловічого населення до війська (не плутати з мобілізацією, що є значно ширшим поняттям), то виникає запитання: чи не з метою наступного масового ухилення від призову, послаблення ЗСУ перед мацковським агресором його агентурною привладною мережею була організована злочинна схема насильницької бусифікації людей, підвищення кримінальної відповідальності для рядових військових, звільнення від будь-якої відповідальності за втрату о/с командного складу, відправки без жодної підготовки людей без військового досвіду на передову. За ці дії досі ніхто не притягнутий до відповідальності.
показати весь коментар
12.03.2024 11:08 Відповісти
Головна проблема цієї ситуації в тому, що законодавство України про воєний стан (включно з повноваженнями ТЦК, з мобілізацією, відповідальністю громадян та військовозобов'язаних, та ін) мало би вже було удосконалене (прийняте) ще мінімум 1,5роки тому; але ЄрЗе-зебільна влада цього досі не зробила.
показати весь коментар
11.03.2024 18:49 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 19:00 Відповісти
Отсидять 7 год, повернуться в село,будуть розказувать,які вони авторитети )))
показати весь коментар
11.03.2024 19:47 Відповісти
Коли їх гатили сокирами їхні побратими з автоматами спокійно знімали відосіки, а менти усялися та також фільмували. Побратими по зброї.
показати весь коментар
11.03.2024 20:18 Відповісти
Забрало ТЦК? А повинен був сам прийти! То не ***** тут, дурогон.
показати весь коментар
12.03.2024 06:19 Відповісти
Здохни, тварюко! У страшних муках, скотобидло!
показати весь коментар
15.03.2024 12:22 Відповісти
Гниди. Усіх до кримінальної відповідальності. такі на фронті не потрібні.
показати весь коментар
11.03.2024 21:11 Відповісти
А може краще на кацапів на передку з сокирою напасти.
показати весь коментар
11.03.2024 21:33 Відповісти
Відео нападу на представників ТЦК.
Після перегляду, військовослужбовці 10-ї ОГШБр впізнають в працівнику ТЦК побратима, сержанта Мусензового Миколу Леонідовича, що пройшов з ними важкі бої за деокупацію Київщини та в стримані ворога на Бахмутському напрямку. Мусензовий знав про війну задовго до лютого 2022 року, адже підписав контракт, перебував на посаді головного сержанта взводу. Вже під час повномасштабного вторгнення був старшим групи, що неодноразово виходила на штурми ворога. Серед своїх побратимів заслужив повагу і лише позитивні відгуки! Його позивний 'Граніт' повністю відповідає його фізичній і моральній витривалості. За свої бойові заслуги двічі нагороджений державною нагородою орденом за Мужність. Отримав важке поранення і після лікування повернувся до батальйону. Після другого важкого поранення був переведений до ТЦК. Вимагаємо від правоохоронних органів суворого покарання щодо нападників і притягнути до відповідальності присутніх там правоохоронців за їхню бездіяльність.
показати весь коментар
12.03.2024 01:26 Відповісти
 
 