Двох чоловіків, які з сокирами напали на працівників ТЦК на Буковині, взято під варту без права внесення застави
Двом чоловікам, які з сокирами напали на працівників ТЦК та СП у Чернівецькій області, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили у поліції.
Наразі досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 7 років. Також слідство не виключає додаткових кваліфікацій події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.
Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
це така політика нєв"******** верховного.
1,6м з кепкою воюють а двохметрові сидять в тцк
І неправда, що всіх АТОшників зразу мобілізували, знайомого капітана, який служив у 2014-2016 призвали лише півроку тому. Він не ховався, здоровий повністю, оновлював дані і тд, а його просто не брали...
Дивним виглядає чому раніше рашен, тепер квартал95 з малороським лідором на чолі не вважали і не вважають за необхідне узаконити діяльність цього по факту протиправного злочинного утворення, перед проведенням масової, але не загальної, примусової мобілізації виключно бідного й не захищеного у своїх правах населення України?
Ху-йло просто в захваті від мудрого наріду...
А можна так на тих хто деребанят ?
Всьо чисто, сорян, забув...
З цим у нас як з виборми в Московіх -ї 146% виправдовувальних рішень працівників ТЦК.
И буде не жалко...
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
Чому хтось катається і намагається насильно відвезоти когось на комісію? Затримуватти громадян за підозрою у порушенні законів мають право лише правоохороні органи. тцк є правоохоронним органом?
І куча блабла ,то в очі упирю позаглядати... То в 14 році чи не воно на Донбасі цитую: єту власть нужно раскачивать..
Якщо аналізувати відколи почалась пропагуватись і масово застосовуватись ця злочинна бусифікація, у 2022 році, коли не було жодних подібних проблем із законним призовом мільйонів чоловічого населення до війська (не плутати з мобілізацією, що є значно ширшим поняттям), то виникає запитання: чи не з метою наступного масового ухилення від призову, послаблення ЗСУ перед мацковським агресором його агентурною привладною мережею була організована злочинна схема насильницької бусифікації людей, підвищення кримінальної відповідальності для рядових військових, звільнення від будь-якої відповідальності за втрату о/с командного складу, відправки без жодної підготовки людей без військового досвіду на передову. За ці дії досі ніхто не притягнутий до відповідальності.
Після перегляду, військовослужбовці 10-ї ОГШБр впізнають в працівнику ТЦК побратима, сержанта Мусензового Миколу Леонідовича, що пройшов з ними важкі бої за деокупацію Київщини та в стримані ворога на Бахмутському напрямку. Мусензовий знав про війну задовго до лютого 2022 року, адже підписав контракт, перебував на посаді головного сержанта взводу. Вже під час повномасштабного вторгнення був старшим групи, що неодноразово виходила на штурми ворога. Серед своїх побратимів заслужив повагу і лише позитивні відгуки! Його позивний 'Граніт' повністю відповідає його фізичній і моральній витривалості. За свої бойові заслуги двічі нагороджений державною нагородою орденом за Мужність. Отримав важке поранення і після лікування повернувся до батальйону. Після другого важкого поранення був переведений до ТЦК. Вимагаємо від правоохоронних органів суворого покарання щодо нападників і притягнути до відповідальності присутніх там правоохоронців за їхню бездіяльність.