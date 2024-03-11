Двох чоловіків, які з сокирами напали на працівників ТЦК на Буковині, взято під варту без права внесення застави

Двом чоловікам, які з сокирами напали на працівників ТЦК та СП у Чернівецькій області, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили у поліції.

Наразі досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 7 років. Також слідство не виключає додаткових кваліфікацій події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонники з пострілами затримали трьох чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.