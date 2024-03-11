Дуда про слова Папи Римського: РФ не може перемогти, оскільки це загрожуватиме безпеці всієї Європи
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - сказав Дуда, коментуючи висловлювання Папи Римського.
За його словами, щодо цього немає жодних сумнівів.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України
Окупанти з 5 автоматів збирають один та жаліються на нелегке життя в окопах https://t.me/pecheri_mordora
Ви пізнаєте їх за плодами їхніми;
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE)/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%B2._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Євангеліє від Матвія. (розділ 7, строки: 15-16)
Він латинос, де надзвичайно сильні впливи соціалістів (крім Чілі - дядько Піночет просто вирізав це бидло). Він, УВАГА!, "...є прихильником... християнського соціалізму" (цитата з Вікіпедії). Щось треба пояснювати?
Міняти профіль (як наприклад в Нідерландах вирощування огірків і річний прибуток буде 50 тис євро, але і працювати треба цілий рік) вони не хочуть.
Крім того за протестами стоїть Ярослав Качинський і його політична сила ПіС. Його партія була при владі і саме вона призвела до такої ситуації з фермерами.