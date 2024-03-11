УКР
Дуда про слова Папи Римського: РФ не може перемогти, оскільки це загрожуватиме безпеці всієї Європи

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - сказав Дуда, коментуючи висловлювання Папи Римського.

За його словами, щодо цього немає жодних сумнівів.

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора

Автор: 

Папа Римський (339) Дуда Анджей (804)
Топ коментарі
+5
Скоро папік римський буде схиляти вірян молитися дияволу.
11.03.2024 17:31 Відповісти
+5
А Польща автобуси блокує
11.03.2024 17:39 Відповісти
+4
Папа московский впав у маразм.
11.03.2024 17:33 Відповісти
Автоматы кривые, никуя не стреляют, нам никуя не поставляют. Пацаны не идите на фронт.

Окупанти з 5 автоматів збирають один та жаліються на нелегке життя в окопах https://t.me/pecheri_mordora
11.03.2024 17:24 Відповісти
Скоро папік римський буде схиляти вірян молитися дияволу.
11.03.2024 17:31 Відповісти
Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині - вовки хижі.
Ви пізнаєте їх за плодами їхніми;

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE)/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%B2._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Євангеліє від Матвія. (розділ 7, строки: 15-16)
11.03.2024 17:54 Відповісти
++
11.03.2024 19:31 Відповісти
Папа московский впав у маразм.
11.03.2024 17:33 Відповісти
Лицемірна дудка
11.03.2024 17:38 Відповісти
А Польща автобуси блокує
11.03.2024 17:39 Відповісти
Дудка за туза свого і пшеків відданим пісу переживає помирать то не очень хочеться… нехай мруть українці
11.03.2024 18:06 Відповісти
А чого це "не може"? Може. Коли Європа продовжить жувати соплі "аби не ескалація", а українці просто закінчаться з вашими піпеточними допомогами. І що тоді? Нагадаю, ***** вже зверстав плани на світову війну.
11.03.2024 17:40 Відповісти
Скільки ж галасу наробила заява старого нікчемного маразматика!
11.03.2024 17:42 Відповісти
Ви схожі на Сталіна, який теж зневажав Папу і єхидно знущався над ним, запитуючи "А сколько у Папи Рімского дівізій імєєтся?"
11.03.2024 18:02 Відповісти
Ну й логіка у Вас!
11.03.2024 18:08 Відповісти
Це не галас. Теперішній папа рімскій має вплив на 1,7 млрд. католиків у всьому світі - гляньте на польщу.
Він латинос, де надзвичайно сильні впливи соціалістів (крім Чілі - дядько Піночет просто вирізав це бидло). Він, УВАГА!, "...є прихильником... християнського соціалізму" (цитата з Вікіпедії). Щось треба пояснювати?
11.03.2024 19:53 Відповісти
Питання, чому поляки воюють з українцями?
11.03.2024 17:43 Відповісти
З українцями, воюють лярди доллярів, котрих хйло, вливає куди тільки йому заманеться, у його хворій башці,(, Чому Світ, та люди у ньому, такі продажні?, то вам краще звернутися до "папи"!), воно вам про це,мабуть поясне краще за мене,),
11.03.2024 17:59 Відповісти
Виробництво зерна в Польщі збиткове. В середньому фермер має 11 га землі, збирає він з неї в середньому 11 тонн зерна, продасть в Європу і отримає 11 тис доларів. Це ніщо. Але ті хто вирощує тільки зерно і більше нічого працюють 2 - 3 місяці на рік. Минулого року польські зерновиробники отримали від ЄС дотацію 100 тис євро. Це їм сподобалось, працювали 2 - 3 місяці, решту горобцям дулі давали, потім отримали дотацію, а також продали своє зерно.
Міняти профіль (як наприклад в Нідерландах вирощування огірків і річний прибуток буде 50 тис євро, але і працювати треба цілий рік) вони не хочуть.
Крім того за протестами стоїть Ярослав Качинський і його політична сила ПіС. Його партія була при владі і саме вона призвела до такої ситуації з фермерами.
11.03.2024 18:14 Відповісти
Я з вами не згоден, не буду вдаватися в подробиці, а їх є в мене достатньо,) просто скажу - Чому?!?, Там, До цих пір, не блокують продукцію мордора??? чи вам Це, не цікаво?( чи то не таке зерно?(, " путЄн приди п,Арядок наведі"-- Так?? ).
11.03.2024 18:43 Відповісти
Не блокують, бо купили за дешево, продали за дорого. Рашистське зерно перевантажують і продають в ЄС як польське по європейських цінах. До речі, так само вони роблять і з цибулею. Тому пильнуйте, коли купуєте в супермаркеті польську цибулю.
11.03.2024 18:53 Відповісти
Лук свій,) і насіння своє, при необхідності, докупляю тільки виключно голландську тиканку,), і до речі, наше зерно, також йде транзітом, скрізь Польщу, якщо ви не у курсі, воно навіть там не складується, і ця Ганба!! з блокуванням кордону та зерна, прямо б'є по України, послаблюючи наш спротив агресору. Отже, насамперед потрібно припинити роботу цих поля,,, -- Хфермерів, на спільного ворога, якщо ж звичайно, вони вважають його таким!!, а потім вже, по Людськи Домовлятися,), так зрозуміло??
11.03.2024 20:08 Відповісти
це загроза Ватикану, орда давно зуби точить
11.03.2024 17:52 Відповісти
Якщо загроза Ватикану, то католики повинні вимагати відставки попи римського Франциска.
11.03.2024 18:00 Відповісти
я не католик, вимагаю відставки
11.03.2024 18:02 Відповісти
Католиків вже нема. Є окремі розрізнені групи дійсно віруючих людей. А верхівка римо-католицької церкви вже понад століття жирує, не звертаючи увпги на свою паству
11.03.2024 20:02 Відповісти
А якби вам не загрожувало, то можна? Хренові політікани. Діждетесь чергового поділу польщі, якщо будете в угоду пуйлу блокувати українські авто і навіть автобуси х жінками і дітьми. Чи ви кращі за кацапів? Дивись на діла, а не слова. А діла ваші антиукраїнські. Вовки ви в овечій шкурі
11.03.2024 18:01 Відповісти
Дослідники з компанії IBRiS провели опитування серед поляків, стосовно їх дій у випадку війни з Росією. "15,7% сказали, що пішли б добровольцями у Військо Польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити. Водночас майже кожен третій (37,4%) вирішив би негайно евакуюватися: 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% - у безпечне місце у межах Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як поводитимуться", - сказано в дослідженні. От така ***ня малята. Так що краще моліться за Україну! Ми переможемо!
11.03.2024 18:02 Відповісти
Дуда лицемір!
11.03.2024 18:05 Відповісти
Папу нечистий попутав, чи продався за 3 серебрика
11.03.2024 19:06 Відповісти
 
 