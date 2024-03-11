Дуда про слова Папи Римського: РФ не може перемогти, оскільки це загрожуватиме безпеці всієї Європи

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - сказав Дуда, коментуючи висловлювання Папи Римського.

За його словами, щодо цього немає жодних сумнівів.

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора