За останні 5 років експорт озброєнь з Росії скоротився на 53%, - SIPRI

За 2019–2023 роки експорт озброєнь з Росії скоротився майже вдвічі — на 53%. РФ в рейтингу світових експортерів озброєнь перемістилася на третю сходинку.

Про це ідеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ.

Якщо у 2019 році РФ постачала зброю у 31 державу, то у 2022 році — лише у 14, а у 2023 році — у 12.

У 2019–2023 роках трохи менш як дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) і Єгипет (7,5%). Індія і в минулому п’ятиріччі була найбільшим одержувачем російської зброї, але, як порівняти з 2014–2018 роками, експорт в Індію зменшився на 34%, в Китай — на 39%, а в Єгипет — на 54%.

