За останні 5 років експорт озброєнь з Росії скоротився на 53%, - SIPRI

За 2019–2023 роки експорт озброєнь з Росії скоротився майже вдвічі — на 53%. РФ в рейтингу світових експортерів озброєнь перемістилася на третю сходинку.

Про це ідеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ.

Якщо у 2019 році РФ постачала зброю у 31 державу, то у 2022 році — лише у 14, а у 2023 році — у 12.

У 2019–2023 роках трохи менш як дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) і Єгипет (7,5%). Індія і в минулому п’ятиріччі була найбільшим одержувачем російської зброї, але, як порівняти з 2014–2018 роками, експорт в Індію зменшився на 34%, в Китай — на 39%, а в Єгипет — на 54%.

+4
Скоро параша папуасам будет только шишки экспортировать. Ими тоже кидаться можно.
11.03.2024 17:30 Відповісти
+2
Скоротиться ще більше. Хоча деякі зразки зброї в РФ Є

- Т-90 - непоганий і дешевший в рази чим Челенжери чи Абрамси. А війні треба сотні танків

- система дистанційного мінування

Ну загалом і все.

Артилерія - мотлох, який бере кількістю вистрілів причому на міліони

Авіація - ну такое

Флот - поржав.

ППО - краще б не позорились
11.03.2024 17:30 Відповісти
+2
Вони ще встигають шось експортувати? Капець... їх би енергію та в мирне русло...
11.03.2024 17:36 Відповісти
11.03.2024 17:30 Відповісти
В артиллерии важны артиллеристы. Посмотрите видосы как они попадают после первого пристрелочного.
показати весь коментар
11.03.2024 18:06 Відповісти
демилитаризация росии - кули
показати весь коментар
11.03.2024 21:28 Відповісти
11.03.2024 17:30 Відповісти
нуу не скажіть Т-90 доволі непоганий і дешевий. Звичайно можна вірити шо маючи 5 Абрамсів можна вигравати війни але це не так
показати весь коментар
11.03.2024 17:38 Відповісти
Т-90 чемпион мира по салютам своей башней вверх.
показати весь коментар
11.03.2024 17:47 Відповісти
всі танки горять. Почитайте там де 2 Т-90 зупиняли наш наступ ПОВНІСТЮ. цілий батальон на 2 дні зупинявся 2 танками
показати весь коментар
11.03.2024 17:56 Відповісти
Тут не о танках речь и не о нашей победе в войне, но раз уж зашёл разговор- скажу. Надо, чтобы каждую ночь в мааацквабаде превращался в руины 1 квартал по случайному выбору. Их можно пронумеровать и играть ими в лотерею.
показати весь коментар
11.03.2024 18:01 Відповісти
.. А ще я чув як один кацапський танк знищив 8 наших . Ще й командиру того танка , якомусь якуту здається , дали звання хероя рашки . Лічно Васіліч вручав . ! У кремблі .
Тільки той якут , даючи пізніше інтерв'ю журналістці , проколовся що мовляв - всьо було нє самвсєм так ,, що - знищено тоді було не вісім танків , а менше , і більшість не знищено , а пошкоджено , а їхній танк знищив лише один наш , інші підірвались на мінах і були розстріляні птурами .
Отака х..ня малята . Пропаганда сильна штука .
показати весь коментар
11.03.2024 18:50 Відповісти
Т-90 це радянський танк із начинкою і електронікою із Франції - він далеко не такий поганий як ви описуєте
показати весь коментар
11.03.2024 19:37 Відповісти
Я не описував танк . Я лише говорив про силу пропаганди .
показати весь коментар
11.03.2024 19:39 Відповісти
И сколько этих нарывов кацапия собирает в месяц? По-моему ноль целых, хер десятых.
показати весь коментар
11.03.2024 17:56 Відповісти
Вони ще встигають шось експортувати? Капець... їх би енергію та в мирне русло...
показати весь коментар
11.03.2024 17:36 Відповісти
у них немає війни
показати весь коментар
11.03.2024 19:45 Відповісти
і це погано. бо тепер уся ця не продана кацапами зброя буде в Україні...
показати весь коментар
11.03.2024 17:43 Відповісти
Індусам набридло виколупувати мікросхеми від китайських іграшок.
показати весь коментар
11.03.2024 19:12 Відповісти
Шойгу спрашивает в нижнем Тагиле а где танки 90. Ему отвечают что Армату на фронт не будут направлять так как возможны имиджевых потери. В стилі Марванни.
показати весь коментар
11.03.2024 20:16 Відповісти
 
 