УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9455 відвідувачів онлайн
Новини
6 479 92

Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із залученням флоту й авіації

китай,навчання,кораблі

Спільні навчання "Морський пояс безпеки - 2024" за участі військових кораблів в Оманській затоці та Аравійському морі проведуть Росія, Іраном і Китай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"У спільних навчаннях під назвою "Морський пояс безпеки - 2024" будуть залучені військові кораблі та авіація", - ідеться в заяві міністерства оборони Росії, яку цитують в понеділок державні ЗМІ. 

Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Основна мета маневрів – "відпрацювання безпеки морської економічної діяльності".

За навчаннями трьох країн будуть спостерігати представники військово-морських сил Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі розпочало "перевірку бойової готовності з’єднань та військових частин"

Нагадаємо, у 2023 році Росія, Іран і Китай проводили військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня. Російська сторона була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".

Автор: 

Іран (2329) Китай (4838) росія (67364) військові навчання (2798)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
І хто тут посередник у перемовинах з росією? Китай?
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
+29
Ті з Українців хто думає що Китай тут "ні прі чом" і Арахамії особисто - Китай тут головний, інші просто на підтанцьовуванні
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
+26
Так складається вісь зла. Північна Корея у резерві ( засідці).
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І хто тут посередник у перемовинах з росією? Китай?
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
Це так само як росія називала себе "посередником", коли вони патякали про МД-2.
показати весь коментар
11.03.2024 18:02 Відповісти
Так складається вісь зла. Північна Корея у резерві ( засідці).
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
Північна корея та білоруZZія у резерві ( засідці).
показати весь коментар
11.03.2024 18:13 Відповісти
Північна корея-китайське лднр.
показати весь коментар
11.03.2024 19:27 Відповісти
Вісь зла готується до війни
показати весь коментар
11.03.2024 18:06 Відповісти
Малюки.
Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???

Може у якихось малюків спитати!?!
показати весь коментар
11.03.2024 18:16 Відповісти
Вісь зла повністю сформувалася. І Китай - її головна рушійна сила. Висновки робіть самі.
показати весь коментар
11.03.2024 18:30 Відповісти
💯
показати весь коментар
11.03.2024 18:53 Відповісти
Ті з Українців хто думає що Китай тут "ні прі чом" і Арахамії особисто - Китай тут головний, інші просто на підтанцьовуванні
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
Чорноморський флот буде на навчаннях?
показати весь коментар
11.03.2024 17:58 Відповісти
Краснознамьйонний підводний фрігад "адмірал гаршкоф"- то був би гарний початок расіськой флатілії у Червоному морі!
показати весь коментар
11.03.2024 18:21 Відповісти
Могли би ще тих хуситів покликати та сомалійських піратів...
"Морський пояс безпеки - 2024"
показати весь коментар
11.03.2024 18:00 Відповісти
Морський зашморг на безпеці.
Це тільки НАТО не розуміє.
показати весь коментар
11.03.2024 19:47 Відповісти
хусіти їхні кораблі не чіпають
договір
показати весь коментар
11.03.2024 19:48 Відповісти
Там на дні ще не було кацапських кораблів?
показати весь коментар
11.03.2024 18:01 Відповісти
А северокорейский пельмень че прогуливает, геморой разыгрался?
показати весь коментар
11.03.2024 18:02 Відповісти
Ну кітай чи Іран ще щось плаває. А від кацапів хто буде?
Бо може ж не дожить до учєній...
показати весь коментар
11.03.2024 18:02 Відповісти
Маніяки розважаються...США обісцяні,як завжди.
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
Це називається - гріт егейн. Будьте політкоректні...
показати весь коментар
11.03.2024 18:09 Відповісти
"Мі ні старана канфлікта", але щоб всім все було зрозуміло проведемо навчання.
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
Мразі навіть вже не паляться
показати весь коментар
11.03.2024 18:04 Відповісти
Відігнали їх трошки, з Сєвєрного здається. Три села відбили...
показати весь коментар
11.03.2024 18:11 Відповісти
Поганяло в нього нефартове))
показати весь коментар
11.03.2024 18:13 Відповісти
Сдохший пропагандон это "прямо ОЧЕНЬ Х...О"? Пфф.
показати весь коментар
11.03.2024 18:15 Відповісти
Якщо дійсно здох, то дуже добре. Відбита на всю бошку ідейна мразота-спецназьор
показати весь коментар
11.03.2024 19:05 Відповісти
Може, повбивають там один одного...
показати весь коментар
11.03.2024 18:06 Відповісти
Почекайте, американці виберуть чубчика, то буде ще один член у цій гоп- компашці..
показати весь коментар
11.03.2024 18:07 Відповісти
Засруть дизелем море і порозлякують китів своїм металоломом.
показати весь коментар
11.03.2024 18:07 Відповісти
А фекалии куда вы спрятали, у них же очистительных фекальных установок нет, бо злыдарi установить.
показати весь коментар
11.03.2024 18:14 Відповісти
Трамп-пам- памп? Що скажеш? Може орбан знає?
показати весь коментар
11.03.2024 18:07 Відповісти
А отого, опухшого з півночі корейця, незалучили ??
Прутін, покаже їм на моряцькій карті, де Українці потопили його хлатілію в хлам, з підводним кройсєром «мацквою» і ******** корветом «сирожа» та купою усіляких там БДК…
Обмін досвідом… від воєнного злочинця…
показати весь коментар
11.03.2024 18:08 Відповісти
Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Джерело:

Начебто?
показати весь коментар
11.03.2024 18:12 Відповісти
Був густий туман.З притулиного супутника не вдалося нічого розгледіти,тому це поки що припущення.
показати весь коментар
11.03.2024 18:17 Відповісти
Це нова мова зеленої влади. Щось на зразок "тимчасово окупований" і т. п.
показати весь коментар
11.03.2024 18:22 Відповісти
А "Малюки" з "Марічками" про це знають?
показати весь коментар
11.03.2024 18:43 Відповісти
Ну, там ясно, Китай свою Африку защищает, Иран - свои воды... А шо кацапы там потеряли... Представляю как кацапская алкашня будет подыхать в своих былыяшанка(без кондиционеров) , остальным не проблема, бо потная жара, то их нормальная стихия, вне ее им то мач кул, даже при +20, +25*С.
показати весь коментар
11.03.2024 18:12 Відповісти
кацапи підносимуть каву...
показати весь коментар
11.03.2024 18:37 Відповісти
Не-э, там кацапалкашня будет разносить свою не востребованную нефть... Правду люди говорят про страну-бензоколонку.
показати весь коментар
11.03.2024 18:41 Відповісти
нафтовий, газові танкери
та вугілля
показати весь коментар
11.03.2024 19:50 Відповісти
Зараз там не дуже жарко. Витерплять і без кандьора. Погано, що навчання не липні-серпні. Тоді б на російських ********* були б тушки у власному соку.
показати весь коментар
11.03.2024 20:11 Відповісти
+28 воздуха и +23 воды - цэ и не холодно на разогретой до каления былыяшанке от кацап нанодвыгунiв, у которых холодильники, sure, забиты солью и ракушками.
показати весь коментар
11.03.2024 21:03 Відповісти
Літом 48 на повітрі. Через дві години після виключення еркону люди починають звіріти. На асфальті це простіше переноситься ніж в залізній коробці. Навіть якщо стояти на ній зверху.
показати весь коментар
11.03.2024 22:46 Відповісти
https://t.me/voynareal/85236 🔥Точно в ціль відпрацювали наші льотчики по ворожому пункту управління Відео публікує Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
показати весь коментар
11.03.2024 18:13 Відповісти
Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???
Може у якихось малюків спитати!?!
показати весь коментар
11.03.2024 18:15 Відповісти
Хто з Заходу винен - викохали собі такого величезного монстра і диктаторам є до кого тулитися
показати весь коментар
11.03.2024 18:17 Відповісти
я б щє кореянців північних залучив - ну шо б все світове лайно
в одному місці...
показати весь коментар
11.03.2024 18:18 Відповісти
По логике, Оманська затока, ее нейтральные воды - не помеха для наших морских дронов, тем более кацапские мишени там будут жирно смотреться.
показати весь коментар
11.03.2024 18:20 Відповісти
ЗЫ... шобы индусо-иранские арии затямили собi yна носi, бiльше не купувати лайно з нараис ВПК, котре не годне себе захистити, не кажучи вже про тих горе-арiiв.
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
А як їх туди доставить?
показати весь коментар
11.03.2024 20:12 Відповісти
Читайте теги форума - много идей.
показати весь коментар
11.03.2024 20:56 Відповісти
А було би кумедно (прікольно) літаком перекинути в той район з десяток наших морських дронів.
України в Оманській затоці точно нема.
показати весь коментар
11.03.2024 18:21 Відповісти
Ці операції безсумнівно допоможуть перемогти у війні. Витрати цілком виправдані. Можна ще порти на Камчатці атакувати.
показати весь коментар
11.03.2024 18:25 Відповісти
На Камчатке порты в устьях рек , так что загасятся без проблем. Да и ПТК в Авачинской губе со стрелецкой бухтой и рыбачьим супер гут цель. Там , правда на входе в бухту- противолодочные ворота, но для дрона це тьфу та й годi.
показати весь коментар
11.03.2024 18:29 Відповісти
Саме на це потрібно зараз кинути всі ресурси. Це ключ до перемоги!
показати весь коментар
11.03.2024 18:32 Відповісти
Там и ВЛДВ и Находка и Ванино - гуд цель. Посьет идет отдельным запросом, шобы кацапы не перегружали на железку северокорейские ракето-снаряды.
показати весь коментар
11.03.2024 18:36 Відповісти
,,
показати весь коментар
11.03.2024 18:46 Відповісти
Единственное , шо нужно будет учесть - это прилив-отлив, раз в пол суток, высотой в 20 метров.
показати весь коментар
11.03.2024 18:34 Відповісти
Якщо ви рибак, то трошки руки звузьте
показати весь коментар
11.03.2024 20:17 Відповісти
Не, я знаю , шо такое копайка, но это не значит, шо я - рыб-тюлька. Если чьо, до пана Сулимы обратитесь , по этому вопросу, чи к самцу скумбрии.
показати весь коментар
11.03.2024 20:55 Відповісти
Я мав на увазі, коли рибаки розповідають про пійману рибу то рук не достатньо так широко розводять показуючи її довжину. Це я про 20 метрів висоти прилива. Максимально зафіксована 16 у Канаді.( з Педівікії) Особисто не зустрічав ніколи щоб судового трапа не хватало компенсувати прилив-відлив
показати весь коментар
11.03.2024 23:02 Відповісти
100500 буде.
показати весь коментар
11.03.2024 18:25 Відповісти
Але Україна є в Судані, а звідти рукою подати.
показати весь коментар
11.03.2024 18:42 Відповісти
Це нова країна - Іраном?
показати весь коментар
11.03.2024 18:25 Відповісти
Хусіти - на старт.
Нєвєні рвзом із шиїтами поперлись. Сунніти - фас.
показати весь коментар
11.03.2024 18:26 Відповісти
йой ті ******* тільки з цивільними суднами за вказівкою можуть воювати.
показати весь коментар
11.03.2024 18:49 Відповісти
Україна може домовитись з мирними сомалійськими піратами.
Вони діють у всіх океанах, не кажучи про занюхані затоки.
Їм наші морські дрони дуже подобаються.
показати весь коментар
11.03.2024 19:10 Відповісти
Sea Baby (Морський малюк) рашистів і в Оманській затоці дістане. Від Судану до Аравійського моря не далеко, там є наші розвідники.
показати весь коментар
11.03.2024 18:40 Відповісти
Старая шутка на новый лад
Подводный расейский крейсер в пустынях Ирана 😁
показати весь коментар
11.03.2024 18:47 Відповісти
Не , цэ вжэ старая шутка. Там же где-то рядом есть младший брат "кузи-кочегара" - "Викрамадитья"(бывший Адмирал Горшков), его ранее кацапы тупым индусам сбагрили. После того , индусы - в набычке на кацапов, отказались от СУ-кацапгравицап, теперь амер-F16 предпочитают, бо окромя липовой "Викрамадитьи" кацапы подогнали индусам и подводную лодку, которая рвонула в индусском порту(сдрейфила аккумуляторная зарядка).
показати весь коментар
11.03.2024 19:01 Відповісти
Лодка назівалась "Синдуракшак".
("Сам Дурак Ишак" )
Как назвали, так она и взорвалась у причала.
показати весь коментар
11.03.2024 19:03 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 18:50 Відповісти
Вау !
показати весь коментар
11.03.2024 19:02 Відповісти
Кстаті, о птічках: у Балтійському морі наші дрони пошкодили московитський дизельний
підводний човен "Дмитров". (Проект 877ЭКМ).
показати весь коментар
11.03.2024 19:01 Відповісти
Все равно, ВАУ !!!
показати весь коментар
11.03.2024 19:11 Відповісти
Та то я обчепятку подправил. Шоб сойти умного
показати весь коментар
11.03.2024 19:32 Відповісти
за
показати весь коментар
11.03.2024 19:34 Відповісти
Я понял. бо сам стоял перед выбором снести-не снести из-за ком. потому и написал , мол, все равно...
показати весь коментар
11.03.2024 19:37 Відповісти
постійні "пройоби" Китай удують непонятну "ОСЬ" От тільки "ОСЬ" якась "крива" У Ірану та Китаю - одні вигршгі В А у Росії - одні "пройоби"
показати весь коментар
11.03.2024 19:17 Відповісти
Партизани Вейшнорії вже висуваються на висхідні позиції.
показати весь коментар
11.03.2024 19:25 Відповісти
А Северную Корею почему забыли? И Угорщину не взяли?
показати весь коментар
11.03.2024 19:33 Відповісти
Угорщина достаивает атомный авианосец "******-Сияртов".
показати весь коментар
11.03.2024 19:35 Відповісти
Не пойму, то кацапы возгордиццо влажной мечтой , мол, ось - нарапсеюшка-кхитай-индия-иран... Шо-та пошло не так, шо вечных врагов Китая нет на учениях? А ваапше-та(о дружбе Ирана с Китаем) ,ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ ИРАНА С КИТАЕМ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ: ТЕГЕРАН ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОСТАВКИ И ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН.
показати весь коментар
11.03.2024 19:35 Відповісти
страны уроды и террористы!
показати весь коментар
11.03.2024 19:35 Відповісти
Цікаво. Спільні навчання. А з боку московії які війська будуть брати участь ? Морпіхи Тихого океану вже під Кринками лежать або бігають. ВМФ ?
показати весь коментар
11.03.2024 19:41 Відповісти
Нам потрібно паралельно провести військові навчання з Індією і В'єтнамом.
Направити на навчання пару малюків. Морських малюків
показати весь коментар
11.03.2024 19:47 Відповісти
Три уйобка...
показати весь коментар
11.03.2024 20:33 Відповісти
 
 