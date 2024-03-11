Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із залученням флоту й авіації
Спільні навчання "Морський пояс безпеки - 2024" за участі військових кораблів в Оманській затоці та Аравійському морі проведуть Росія, Іраном і Китай.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"У спільних навчаннях під назвою "Морський пояс безпеки - 2024" будуть залучені військові кораблі та авіація", - ідеться в заяві міністерства оборони Росії, яку цитують в понеділок державні ЗМІ.
Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Основна мета маневрів – "відпрацювання безпеки морської економічної діяльності".
За навчаннями трьох країн будуть спостерігати представники військово-морських сил Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки.
Нагадаємо, у 2023 році Росія, Іран і Китай проводили військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня. Російська сторона була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".
Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???
Може у якихось малюків спитати!?!
"Морський пояс безпеки - 2024"
Це тільки НАТО не розуміє.
договір
Бо може ж не дожить до учєній...
Прутін, покаже їм на моряцькій карті, де Українці потопили його хлатілію в хлам, з підводним кройсєром «мацквою» і ******** корветом «сирожа» та купою усіляких там БДК…
Обмін досвідом… від воєнного злочинця…
Начебто?
та вугілля
Може у якихось малюків спитати!?!
в одному місці...
України в Оманській затоці точно нема.
Нєвєні рвзом із шиїтами поперлись. Сунніти - фас.
Вони діють у всіх океанах, не кажучи про занюхані затоки.
Їм наші морські дрони дуже подобаються.
Подводный расейский крейсер в пустынях Ирана 😁
("Сам Дурак Ишак" )
Как назвали, так она и взорвалась у причала.
підводний човен "Дмитров". (Проект 877ЭКМ).
Направити на навчання пару малюків. Морських малюків