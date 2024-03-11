Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із залученням флоту й авіації

Спільні навчання "Морський пояс безпеки - 2024" за участі військових кораблів в Оманській затоці та Аравійському морі проведуть Росія, Іраном і Китай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"У спільних навчаннях під назвою "Морський пояс безпеки - 2024" будуть залучені військові кораблі та авіація", - ідеться в заяві міністерства оборони Росії, яку цитують в понеділок державні ЗМІ.

Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Основна мета маневрів – "відпрацювання безпеки морської економічної діяльності".

За навчаннями трьох країн будуть спостерігати представники військово-морських сил Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки.

Нагадаємо, у 2023 році Росія, Іран і Китай проводили військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня. Російська сторона була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".