Кроком до миру буде рішення Путіна скласти зброю, - фон дер Ляєн про заяву Папи Римського
Урсула фон дер Ляєн. голова Єврокомісії, заявила, що кроком до миру мало б стати складання російською армією зброї та її вихід з України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це вона сказала під час презентації у Берліні спільної виборчої програми ХДС і ХСС на виборах у Європарламент.
"Ніхто не прагне миру більше, ніж люди в Україні. Всі дуже страждають від цієї війни, в яку їх втягнув Путін… Але мир має бути справжнім, справедливим, не повинно бути жодної окупації, жодного примусу. Ми точно знаємо, що кроком до миру може стати той момент, коли Путін складе зброю – він є агресором, він напав на Україну", - підкреслила фон дер Ляєн, коментуючи нещодавню заяву Папи Римського.
Вона твердо переконана, що в питанні умов миру треба дослухатися до українців, які хочуть жити в незалежній і вільній державі.
"Ми надаємо підтримку, Україні, щоб вона могла перемогти в цій боротьбі", - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, Путін хоче змінити кордони за допомогою сили, але він не повинен досягти успіху. Очільниця Єврокомісії запевнила, що Європа стоїть на боці України і прагне, щоб країна стала членом європейської родини.
Водночас, за словами фон дер Ляєн, "важливо, щоби автократи цього світу, вороги демократії, а вони є друзями Путіна, також тут, у Європі, знали, що ми захищатимемо нашу демократію на наші цінності".
Фон дер Ляєн відмовилася коментувати питання поставок Україні ракет Taurus, зокрема, можливості "кільцевого обміну" ракетами з Великою Британією.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось кому ПАПОЮ у Ватикані, треба бути, але ж яке є, таким і сприймаємо! Так це обрали, з тих хто був, НАЙКРАЩОГО, тоді які ж найгірші, прости Господи..
тож ніхто не знає - за яким критерієм обирали саме цього папу. Бо слова і діла їх не сходяться майже завжди. Що вони насправді думають і до чого прагнуть - можна судити лише по скандалам та успіху багаточисельних сект, в яких віруючі шукають розради, а не шукають її у одній із найдавніших церков. Хоч наші греко-католики формально підкоряються папі, але мають власну думку і стараються непублічно оспорювати певні наративи риму. Хто хоче, може послухати недільну службу в храмі на Лівобережній. Там Святослава величали патріархом
Може коли й папу згадують, але я щось не чув. або вже забув. Може бути, що колись, коли рим зовсім злетить з рейок християнства, УГКЦ приєднається до ПЦУ з збереженням своїх особливостей що історично склалися.
Іначе моськовія буде лише музеєм тотитаризму у рамці кремля або садового кільця Москви.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/7445958/ ВИДЕО Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле