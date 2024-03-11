Ексголову ВС Князєва остаточно визнали винним у справі про оренду квартири у Києві за 1000 грн
Київський апеляційний суд остаточно підтвердив вину колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 квадратні метри за 1000 грн. Князєва тепер мають звільнити із посади судді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Центру протидії корупції Вадим Валько.
"Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції і остаточно підтвердив вину Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 м2 за 1 тисячу гривень. Штраф у 2 550 грн і конфіскація подарунку в 906 600 грн", - написав Валько.
Рішення ухвалила суддя Юлія Матвієнко. Воно остаточне й оскарженню не підлягає.
Як зауважили в ЦПК, оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення пов'язаного із корупцією, його також мають звільнити із посади судді.
Нагадаємо, що минулого року НАЗК склало на Князєва протокол за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Він декілька років орендував квартиру в центрі Києва за аномально низькою ціною. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.
а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років.
Ми точно хочемо ТАКОЇ держави ?
якщо вахтьору входить у посадову інструкцію попереджати весь будинок у чаті в "особливий період" (где-то немного стреляют) - йому "респект" від начальства ще буде (якщо він реально працевлаштований).
Де ти бачив вахтьора на вході на територію ЖК "Софіївський
квартал"
чоловік не пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал"
якби б.. ти трохи був .....
Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси.
слідкуєте ?
правильно
дьядечка,
не перепутай.
"Нардеп обраний від "Слуг народу", якого виключили з фракції партії, Богдан Торохтій 30 січня 2024 року подав декларацію за 2022 рік. У ній зазначив отриманий у подарунок Мерседес "гелік", вказавши, його вартість 10 000 гривень".
Хай живе український суд - найґумовішиц суд у світі!!!
******@
"Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком".
Як можна було конфіскувати 960 тис., якщо це арифметична різниця ?
Представники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про затримання суддів Верховного Суду при отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Одним з затриманих виявився голова суду Всеволод Князєв..."