Ексголову ВС Князєва остаточно визнали винним у справі про оренду квартири у Києві за 1000 грн

Київський апеляційний суд остаточно підтвердив вину колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 квадратні метри за 1000 грн. Князєва тепер мають звільнити із посади судді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Центру протидії корупції Вадим Валько.

"Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції і остаточно підтвердив вину Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 м2 за 1 тисячу гривень. Штраф у 2 550 грн і конфіскація подарунку в 906 600 грн", - написав Валько.

Рішення ухвалила суддя Юлія Матвієнко. Воно остаточне й оскарженню не підлягає.

Як зауважили в ЦПК, оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення пов'язаного із корупцією, його також мають звільнити із посади судді.

Нагадаємо, що минулого року НАЗК склало на Князєва протокол за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Він декілька років орендував квартиру в центрі Києва за аномально низькою ціною. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.