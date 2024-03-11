УКР
Новини
Ексголову ВС Князєва остаточно визнали винним у справі про оренду квартири у Києві за 1000 грн

Київський апеляційний суд остаточно підтвердив вину колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 квадратні метри за 1000 грн. Князєва тепер мають звільнити із посади судді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Центру протидії корупції Вадим Валько.

"Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції і остаточно підтвердив вину Всеволода Князєва у справі про оренду квартири в центрі Києва на 133 м2 за 1 тисячу гривень. Штраф у 2 550 грн і конфіскація подарунку в 906 600 грн", - написав Валько.

Рішення ухвалила суддя Юлія Матвієнко. Воно остаточне й оскарженню не підлягає.

Як зауважили в ЦПК, оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення пов'язаного із корупцією, його також мають звільнити із посади судді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголова Верховного суду Князєв орендував квартиру на Липках за тисячу гривень, – НАЗК

Нагадаємо, що минулого року НАЗК склало на Князєва протокол за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Він декілька років орендував квартиру в центрі Києва за аномально низькою ціною. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

+15
Штраф у 2 550 грн.

а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років.

Ми точно хочемо ТАКОЇ держави ?
11.03.2024 19:34 Відповісти
+9
******. В кабвнеті знацшли мільйони, а визнали винним за оренду квартири.

Хай живе український суд - найґумовішиц суд у світі!!!

******@
11.03.2024 20:15 Відповісти
+7
44 года, не судья уже, новобранец ВСУ. Да нет это не про таких. Посол куда-нибудь.
11.03.2024 19:34 Відповісти
Жадність фраєра згубила.
11.03.2024 19:27 Відповісти
''Звільнити з посади судді''

11.03.2024 19:28 Відповісти
44 года, не судья уже, новобранец ВСУ. Да нет это не про таких. Посол куда-нибудь.
11.03.2024 19:34 Відповісти
11.03.2024 19:34 Відповісти
а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років з відстрочкою 3 роки (3 года условно). не плутай дар божий....

якщо вахтьору входить у посадову інструкцію попереджати весь будинок у чаті в "особливий період" (где-то немного стреляют) - йому "респект" від начальства ще буде (якщо він реально працевлаштований).
11.03.2024 19:59 Відповісти
була б ти трохи розумнішою, то знала б, шо вахтьор - не посадова особа.
11.03.2024 20:02 Відповісти
вахтьор це не посадова особа.

Де ти бачив вахтьора на вході на територію ЖК "Софіївський
квартал"


чоловік не пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал"

якби б.. ти трохи був .....

Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси.
11.03.2024 20:16 Відповісти
тітонько, пийте вінішко. А Ви абсенту дьорнули )))
11.03.2024 20:20 Відповісти
як ви, подоляцькі, вже задовбали своєю ініціативною тупістю ...

11.03.2024 21:41 Відповісти
дякую за підтвердження факту вашої командної роботи )))

слідкуєте ?

правильно
11.03.2024 21:45 Відповісти
"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."

дьядечка,

не перепутай.
11.03.2024 21:52 Відповісти
проколовся ти
11.03.2024 22:05 Відповісти
наразі йому вліпили 3,5 року умовно
11.03.2024 21:25 Відповісти
А цього можна ще звідкись звільнити?
"Нардеп обраний від "Слуг народу", якого виключили з фракції партії, Богдан Торохтій 30 січня 2024 року подав декларацію за 2022 рік. У ній зазначив отриманий у подарунок Мерседес "гелік", вказавши, його вартість 10 000 гривень".
11.03.2024 19:35 Відповісти
то другоє... невже не ясно за 5 років ще
11.03.2024 21:06 Відповісти
Из грязи в князи и обратно
11.03.2024 19:39 Відповісти
Це лише підстава для звільнення. Коли те звільнення відбудеться невідомо. А то того часу він продовжить отримувати заробітну плату як чинний суддя верховного суду України, хоча з 2023 року на роботу не ходить. Ось таке кумедне законодавство можновладці для себе по наприймали.
11.03.2024 19:46 Відповісти
На роботу можна не ходити але зарплату держава повинна платити.
11.03.2024 19:47 Відповісти
Але не менше чим 35000.Ну там "бронь" і всьо такоє.
11.03.2024 21:06 Відповісти
Суддя-вбивця Тандир теж досі отримує зарплату, вже скоро рік буде як не "працює".
11.03.2024 19:48 Відповісти
Зараз гундосий туда запхаэ свого на 100%.
11.03.2024 20:11 Відповісти
11.03.2024 20:15 Відповісти
А со взятками как там у Князева? Уже простили?
11.03.2024 20:28 Відповісти
А за получение взятки в 2,7 млн. долларов признать Князева невиновным и даже потерпевшим, и отпустить на свободу. Рафик ни у чом не виноуват!
11.03.2024 20:29 Відповісти
800 тисяч артилерійських *********** невдовзі поставлять Україні, оголосив президент Чехії. Пьотр Павел заявив, що снаряди поставлять протягом кількох тижнів, зазначило видання Bild.
Так, Чехія передасть Україні 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

11.03.2024 20:36 Відповісти
А пиво у супермаркеті він часом не крав? *****...
11.03.2024 20:39 Відповісти
Одне питання, за що гибнуть наші хлопці...??? За оце ******** !?!?
11.03.2024 20:39 Відповісти
Не пересмикуйте і не спекулюйте за рахунок "ваших хлопців".
11.03.2024 21:21 Відповісти
суддю Юлію Матвієнко, вигнати, нахер, з суддівського корпусу.
11.03.2024 20:43 Відповісти
Хто буде виганяти?
12.03.2024 08:47 Відповісти
Шо, і це все ?? Корупція покарана ?? Обійшовся штрафом. На подарунок він всерівно не витрачався.

"Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком".

Як можна було конфіскувати 960 тис., якщо це арифметична різниця ?
11.03.2024 21:20 Відповісти
А йому скасують пожиттєве утримання, охорону, оштрафують на суму неправомірної вигоди чи нехай і далі тягне жили з платників податків ? Бо мабуть 906 тис. грн це не останні гроші щоби сплатити за комуналку.
11.03.2024 21:53 Відповісти
І що, на пожитєве?
11.03.2024 22:03 Відповісти
Та ну, такі тут не сидять. Максимум потягають, одінуть браслет а потім той браслет знайдуть а втікач вже десь за кордоном, а от подоїти -подоять.
12.03.2024 06:13 Відповісти
Відкривали справу про отримання хабаря у скількись десятків мільйонів, до того ж було згадано про ціле угрупування, що було задіяне у корупційній схемі... І? Ви людей геть за дурнів тримаєте? Спочатку призначали штраф чи заставу у сотні мільйонів, потім зменшували сто разів і дійшли до штрафу у 2,5 тисячі!?!?!?!! Він у суді під час зачитування вироку, часом, не ржав, як кінь?
12.03.2024 13:53 Відповісти
А як щодо справи про корупцію в особливо великих розмірах? " Прастіть і забить" ???
Представники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про затримання суддів Верховного Суду при отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Одним з затриманих виявився голова суду Всеволод Князєв..."
13.03.2024 08:13 Відповісти
 
 