Столтенберг про заяву Макрона щодо західних військ в Україні: Члени Альянсу мають консультуватися і мати спільний підхід до таких вагомих тем

Генсек НАТО закликав країни-члени Альянсу консультуватись перед заявами, які можуть вплинути на всіх учасників блоку.

Передає слова Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

У виданні зазначають, що генсек відмежувався від заяви Макрона про війська західних союзників в Україні.

"НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, так само як і союзники НАТО", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, навіть якщо країни НАТО вирішать індивідуально направити війська в Україну, це вплине на альянс в цілому, оскільки його члени пов'язані пактом про колективну оборону.

На запитання, чи не припустився президент Франції помилки, говорячи про "стратегічну невизначеність" щодо можливого розгортання західних військ, пан Столтенберг відповів: "Важливо, щоб ми провели консультації з країнами-членами НАТО: "Я думаю, що важливо, щоб ми консультувалися і щоб у нас був спільний підхід до цих важливих тем, тому що вони мають значення для всіх нас".

