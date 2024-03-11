УКР
Столтенберг про заяву Макрона щодо західних військ в Україні: Члени Альянсу мають консультуватися і мати спільний підхід до таких вагомих тем

Генсек НАТО закликав країни-члени Альянсу консультуватись перед заявами, які можуть вплинути на всіх учасників блоку.

Передає слова Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

У виданні зазначають, що генсек відмежувався від заяви Макрона про війська західних союзників в Україні.

"НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, так само як і союзники НАТО", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, навіть якщо країни НАТО вирішать індивідуально направити війська в Україну, це вплине на альянс в цілому, оскільки його члени пов'язані пактом про колективну оборону.

На запитання, чи не припустився президент Франції помилки, говорячи про "стратегічну невизначеність" щодо можливого розгортання західних військ, пан Столтенберг відповів: "Важливо, щоб ми провели консультації з країнами-членами НАТО: "Я думаю, що важливо, щоб ми консультувалися і щоб у нас був спільний підхід до цих важливих тем, тому що вони мають значення для всіх нас".

Читайте також: Зараз слушний час для обговорення відправлення західних військ в Україну та скасування червоних ліній, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

+14
Альянс згнив! Туреччина підтримуз ХАМАС,Орбан "цьомкається" з Пуйлом-це "спільний підхід" чи неважливі теми?!
11.03.2024 19:56 Відповісти
+11
Столтенберг вже навалив цілу купу від такої думки! Та не треба придумувати відмазки і так всі знають що ви всі сцикуни.
11.03.2024 19:52 Відповісти
+4
в НАТО від таких заяв потім сушать штанці. Це як ціла купа спортивних головіків проходить мимо купки гоплників, які забивають одного лежачого. І роблять вид що вони цього не бачать, і що це їх не стосується. гидко від таких.
11.03.2024 20:44 Відповісти
11.03.2024 19:52 Відповісти
11.03.2024 19:56 Відповісти
Обісрався.
11.03.2024 20:18 Відповісти
на місці розберетесь, не на часі сперечатись ))
11.03.2024 20:29 Відповісти
Макрон всегда любит проявлять самостоятельность.
11.03.2024 20:31 Відповісти
Д'Артаньян же!
11.03.2024 21:34 Відповісти
Нато фуфло, як і обістяні штані америки!
11.03.2024 20:37 Відповісти
> Важливо, щоб ми провели консультації з країнами-членами НАТО...

З мадьярорсцаґом і з непорозумінням, що називає себе slowakei.

З турками ще можете поконсультуватися.
11.03.2024 20:40 Відповісти
11.03.2024 20:44 Відповісти
Ну...., поки вони будуть ,,консультуватись" рашка захопить Балтику за три дні! І литовці це чудово розуміють!
11.03.2024 20:44 Відповісти
Макрон просто розумний. І розуміє, що коли прийде Трамп, то помножить альянс НАТО на нуль...
11.03.2024 20:52 Відповісти
Турция сильно консультировалась, когда по Ближнему Востоку ведет боевые действия армией? США в Ираке? (хотя Франция была против)
11.03.2024 21:09 Відповісти
Взагалі-то , Макрон не про «чліни» Альянсу казав, бо він знає, що ваші чліни без яєць. Він казав про військових країн Європи.
11.03.2024 21:33 Відповісти
Переводячі на людську мову " Макрон, ти там п..донувся таке казати? В нас штани не дешеві від гімна іх відпирати після твоїх заяв".

Потужне, *********, НАТО.
11.03.2024 22:06 Відповісти
Передбачувана заява, але це свого роду ще й прецедент, який демонструє, чого варті всі "безпекові" угоди з країнами-членами НАТО, які похапцем настарався Зеля. Без членства України в НАТО двосторонні угоди є нікчемними і не одна країна і пальцем не пошевелить без узгодження з альянсом. Чекаю, що з ОП і ВР почнуть на марафон робити вкиди - членство в НАТО нам не дуже й потрібне, бо в України є безпекові угоди., адже легітимність Буратіно тане на очах і *****, судячи по двіжу, почав терміново пресувати на Стамбул 2.
11.03.2024 22:21 Відповісти
 
 